Cvd Divergence

CVD Divergence – Profesyonel Emir Akışı ve Diverjans Analizi

CVD Divergence, fiyat ile Kümülatif Delta Hacmi (CVD) arasındaki güvenilir uyumsuzlukları tespit etmek için tasarlanmış teknik bir göstergedir. Gerçek emir akışının fiyat hareketini doğrulamadığı anları yüksek hassasiyetle belirleyerek olası dönüşleri, momentum zayıflamasını ve kurumsal manipülasyonları ortaya çıkarır.

Gösterge, agresif hacim analizini fiyat yapısıyla birleştirerek net, objektif ve erken sinyaller sağlar.

Göstergenin Özellikleri

CVD Divergence, emir akışı yönünü fiyat hareketiyle karşılaştırmak için Kümülatif Delta Hacmini kullanır. Bu iki hareket arasında belirgin bir uyumsuzluk oluştuğunda gösterge grafikte noktaları işaretler ve diverjans yönünü vurgular.

Tespit eder:

  • Boğa diverjansı (fiyat düşerken pozitif akış)

  • Ayı diverjansı (fiyat yükselirken negatif akış)

  • Alıcı ve satıcı tükenmesi

  • Kurumsal dengesizliklerle oluşan sahte hareketler

  • Fiyatın yapay olarak manipüle edildiği piyasa bağlamları

Kümülatif Delta Hacmi Neden Bu Kadar Güçlü?

CVD, piyasa katılımcılarının gerçek niyetlerini ortaya koyar.

Tipik örnekler:

  • Fiyat yükselirken CVD düşüyorsa → Görünürdeki yükselişe rağmen agresif kurumsal satışlar vardır.

  • Fiyat düşerken CVD yükseliyorsa → Gizli birikim ve artan gerçek talep söz konusudur.

  • Fiyat ve CVD arasındaki güçlü uyumsuzluklar, genellikle dönüşleri veya sahte kırılmaları önceden haber verir.

Fiyat grafiği yanıltabilir, ancak kümülatif delta nadiren yanılır.
Bu gösterge tüm bu verileri pratik, doğrudan ve güvenilir sinyallere dönüştürür.

Temel Özellikler

  • Fiyat ile kümülatif delta arasındaki diverjansların otomatik tespiti

  • Yönü gösteren oklarla net görsel işaretleme

  • Agresif hacme dayalı doğru CVD hesaplaması

  • Temiz, sade ve kolay yorumlanan arayüz

  • İsteğe bağlı uyarılar: popup, push bildirimleri ve sesli sinyaller

  • Birden fazla enstrümanda bile düşük CPU kullanımı

  • Forex, endeksler, hisse senetleri ve kripto para piyasalarında yüksek verimlilik

Bu Gösterge Kimler İçindir?

  • Emir akışı analiziyle dönüşleri önceden görmek isteyen traderlar

  • Kurumsal analiz ve delta hacmi kullanan profesyoneller

  • Scalper, day trader ve swing trader’lar

  • İşleme girerken veya çıkarken güçlü bir teyide ihtiyaç duyan yatırımcılar

  • Repaint yapmayan, net ve nesnel sinyaller arayan kullanıcılar

MQL5 Sürümü

CVD Divergence yalnızca MetaTrader 5 için geliştirilmiştir ve şu avantajları sunar:

  • Yüksek performans ve kararlılık

  • Expert Advisor ve diğer göstergelerle tam uyumluluk

  • Hızlı ve güvenilir çalışma

  • Sabit, repaint yapmayan sinyaller


