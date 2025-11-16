HeatMap Regression Confluence

HeatMap Regression Confluence: Ваш Радар Институциональной Ликвидности

Хотите определить уровни, которые цена обязана посетить?

Heatmap Regression — это продвинутая тепловая карта, которая обнаруживает следы институциональной активности на графике. Она выявляет ключевые зоны, где произошла сильная абсорбция или дистрибуция капитала, оставив незакрытые дисбалансы, которые рынок стремится скорректировать.

Этот индикатор показывает вам наиболее вероятные цели возврата цены.

Анализ Ключевых Зон (Ценовые Дисбалансы)

Индикатор отмечает два типа следов институциональной ликвидности:

  • Зеленая Зона (Накопление):

    • Формируется, когда цена резко падает (доминирующее предложение), оставляя позади институциональные ордера на покупку (ликвидность).

    • Цена имеет высокую вероятность вернуться вверх для балансировки этого уровня.

  • Красная Зона (Распределение):

    • Формируется, когда цена резко растет (доминирующий спрос), оставляя позади институциональные ордера на продажу (ликвидность).

    • Цена имеет высокую вероятность откатиться вниз для закрытия этой зоны.

По сути, Heatmap Regression отмечает «пустоты» или магниты ликвидности, к которым рынок должен прикоснуться, прежде чем продолжить свое движение.

Он показывает вам, где находятся уровни с наибольшей вероятностью реакции.

Эксклюзивная Фильтрация: Только Качественные Зоны (Объем «Умных Денег»)

Система настроена по умолчанию на отображение всех обнаруженных зон, предоставляя вам полное представление о карте ликвидности.

Если вы хотите получить более чистый график только с зонами, подтвержденными институциональным объемом, вы можете активировать фильтр Объема «Умных Денег» (Smart Money Volume).

Это уменьшит количество сигналов, но покажет только те, которые обладают реальной активностью абсорбции или дистрибуции, избегая визуальной перегрузки и фокусируясь на зонах наивысшего качества.

Режим «Снайпер» (Sniper Mode): Институциональная Точность

Активируйте Режим «Снайпер», когда хотите торговать только на самых избирательных и подтвержденных зонах.

Этот режим применяет дополнительные фильтры для отображения исключительно институциональных уровней, подтвержденных структурой и реальной реакцией цены.

Меньше сигналов, но гораздо более высокого качества — идеально для высокоточных стратегий и институционального подтверждения.

Идеальный Партнер: Используйте в комбинации с MarketCrack - Whale Detector

Чтобы максимально использовать институциональную информацию:

  • Heatmap Regression → показывает вам, ГДЕ находится ликвидность.

  • Whale Detector → подтверждает КОГДА «киты» активны и толкают цену к этим зонам.

В итоге:

Визуализируйте зоны, где цена должна сбалансировать свой поток, торгуйте синхронно с «китами», и позвольте рынку показать вам, куда на самом деле движутся деньги.

Это не предсказание. Это продвинутое чтение институционального потока.


-------------------------------

"HeatMap Regression C." — это оригинальная разработка для MetaTrader 5, созданная Андресом Карвахалем (Andrés Carvajal). Этот индикатор был спроектирован с нуля и не имеет отношения к каким-либо другим внешним продуктам, брендам или сообществам.


Рекомендуем также
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Эксперты
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
GCA Scalping Ranges Indicator
James Peyton Jr Page
Индикаторы
General Description In the simplest terms this is a contrarian intra-day scalping system. Built to try and let correct trades run as far as possible and flip the trade when indicated. The indicator looks at historical daily trading ranges to lay out levels at which it takes long and short positions based on the statistical levels. The indicator is built around index futures, mainly around S&P and the DOW but can be used an any futures contract mainly using AMP Futures to trade. The indicator is
LineaMMSuavizado
Cesar Juan Flores Navarro
Индикаторы
Se considera la secuencia de la serie Fibonacci (2,3,5,8,13) que sera multiplicado por un periodo (11 o 33 o 70 etc.), de las 5 lineas se sacara una sola que sera contendrá el máximo y mínimo de las 5, a esta linea se le aplicara un suavizador de 3....y a esta linea suavizada se le volverá a aplicar un suavizador de 3. obteniéndose 2 lineas suavizadas. A simple vista se ve las intersecciones que hacen las lineas que pueden ser usadas para comprar o vender. Cambien se puede usar con apoyo de otro
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Индикаторы
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Индикаторы
Range Directional Force Indicator – Designed for You to Optimize! The Range Directional Force Indicator is a cutting-edge tool designed to empower traders by visualizing market dynamics and directional strength. Built to offer insights into market trends and reversals, this indicator is an invaluable asset for traders seeking precision in their strategies. However, it is important to note that this indicator is not optimized, leaving room for you to tailor it to your unique trading preferences.
Trader Panel Alpha X
Alvaro Garcia Batelli
Эксперты
Are you tired of the slow, clunky, and uninformative default order panel in MetaTrader 5? Discretionary trading demands speed, precision, and above all, clear information. Clicking through multiple menus, dragging stops one by one, and lacking a consolidated view of your risk are barriers that cost you time and, most importantly, money. Professional trading requires professional tools. Trader Panel Alpha X Pro is the definitive solution. It's not just another "order ticket"; it's a complete trad
FREE
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Эксперты
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
TPO Profile MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Индикаторы
Definition : TPO is a Time Price Opportunity. Instead of using bars or candles with an Open, High, Low, and Close price, each "bar" in a Market Profile is represented by horizontal bars against the price It is called Market Profile terminology. In other words time-price-opportunity (TPO) profiles are histograms of how much time was spent at each price within the span of the profile. By using a TPO chart, you are able to analyze the amount of trading activity, based on time, for each price level
Orion Dynamic Keltner
Joao Paulo Botelho Silva
Индикаторы
Theoretical Foundation   The Keltner Channels are channels ploted using volatility deviations above and bellow a moving average. The indicator is an excellent tool to help the trader build trend and mean-reversion strategies.   Parameters   The Orion Dynamic Keltner allows the user to select the Volatility Calculation Type, being ATR or Average Range (not considering price gaps). Also, the user can select the Calculation Period, Number of Deviations, Moving Average Mode and the Moving Average Ca
Chart Patterns Builder Premium
Florea E. Sorin-Mihai Persoana Fizica Autorizata
Эксперты
The Chart Patterns Builder Premium expert advisor is an extension of the freely available Chart Patterns Builder Basic :         it provides 1 new chart pattern: the rectangle breakout (besides the double top & bottom pattern already provided in the basic edition);         in most configurations, backtesting usually shows more than double (2x) average yearly return rate;         the account growth curve is also smoother, due to approximately double number of trades,  compared to the free version
Robo do curso freedom
Renan De Souza Quinelato
Эксперты
CRIANDO OPORTUNIDADE COM ROBÔ INVESTIDOR O curso “Criando Oportunidade com Robô Investidor” é destinado para pessoas que acreditam serem capazes de gerar suas próprias oportunidades no mercado digital , através da programação de sistemas automatizados você será capaz de criar seus próprios robôs e executar suas operações operando seu próprio capital ou de terceiro, além de descobrir onde e como vender seus robôs.
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Binary Options Premium V8
Md Meraz Mahmud
Индикаторы
Hello My Dear Friend, im introduce about Binary Option Premium V8 it work, all currency pair 1 minute time frame, 1-5 minute expire 100% non repaint, no delay signal Alright. This indicator works on MT5 and is very easy to use. When you receive a signal from it, you wait for that candle with the signal to close and you enter your trade at the beginning of the next new candle. A red arrow means sell and a green arrow means buy. for easy identification of trade signal. Are you okay with that?  W
ZigZag Buy Level
Mehdi Masoudi
Индикаторы
The ZigZag Buy Level is a specialized tool for traders who utilize market structure and classic ZigZag patterns to define key support and entry points. It automatically identifies "Main Highs"—significant highs confirmed by the subsequent price action—and then calculates a high-probability "Buy Level" based on a specified percentage pullback from that Main High to the last corrective low. This indicator helps you anticipate deep retracement entries, clearly marking them on the chart with labels
GCA Scalping Ranges EA
James Peyton Jr Page
Эксперты
General Description In the simplest terms this is a contrarian intra-day scalping system. Built to try and let correct trades run as far as possible and flip the trade when indicated. Join the conversation over at our Discord channel  -  https://discord.gg/ScsdkTnwyA I will do my best to be around to answer any questions and help set up. If you want to add your settings screenshots its more than welcome! The EA looks at historical daily trading ranges to lay out levels at which it takes long an
Urgently mt5
Tatiana Savkevych
Индикаторы
Индикатор Urgently создан для быстрого определения ситуации на рынке, отражает состояние рынка и сигнализирует о выгодных уровнях для открытия сделок. Рыночные условия меняются достаточно быстро, требуя постоянной калибровки торговых стратегий. Рекомендуется использовать совместно с любым из осцилляторов. Трендовый индикатор рынка форекс Urgently показывает направление тренда и точки входа. Он сглаживет колебания цены при формирования сигнала путем усреднения данных и сигнала только в определен
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Эксперты
Sonic R Pro Enhanced EA - Версия 2025 249$ только для первых 5 покупателей! Live Сигнал Проверьте реальную производительность Sonic R Pro Enhanced: Торговая стратегия Sonic R Pro Enhanced — это обновленная версия классической стратегии Sonic R, которая автоматизирует сделки на основе Dragon Band (EMA 34 и EMA 89) и использует усовершенствованные алгоритмы для максимальной эффективности. Таймфреймы: M15, M30 Поддерживаемые пары: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Стиль торговли: Свинг-трейд
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Индикаторы
Техническое описание индикатора – Delta Profile для MetaTrader 5 Delta Profile – это индикатор, разработанный для MetaTrader 5, предназначенный для детального анализа потока объёмов в пределах заданного диапазона свечей. Он структурирует и отображает информацию о дисбалансе положительных объёмов (связанных с движением вверх) и отрицательных объёмов (связанных с движением вниз) на различных ценовых уровнях. В результате пользователь получает чёткое представление о тех участках графика, где сосред
Imbalance Autotrader
Renato Takahashi
Эксперты
Pare de seguir as "sardinhas" e comece a operar como big player, de forma automática. O robô Imbalance Autotrader é a mais recente tecnologia de trade que monitora os big players (grandes investidores) do mercado financeiro. Com estratégia de rompimento ( breakout ) ou pullback (Fair Value Gap FVG e Order Block) , você consegue configurar o robô para o ativo, conforme condições que você deseja operar. Além disso, o robô pode ter stops configuráveis, dinâmicos ou fixos. Na questão de gerenciamen
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
Индикаторы
Manyal trading system, CovEchoTrend Robot, focuses on reliability and flexibility. By employing statistical analysis methods to study the relationships between the base indicator and market patterns, the system enables a deeper understanding of market processes. Intelligent pattern analysis: The application of statistical data processing helps identify key trend reversal points more accurately, signaling significant market shifts. Informed decision-making is based on the intersection of indicato
RastroBot EA
Raquel Costa
Эксперты
RastroBot usa o indicador Donchian Channel para identificar sinais de entrada, inspirados nas famosas estratégias Turtle. Simples e eficaz, é amplamente utilizado por traders profissionais e está integrado ao MT5. Ideal para quem quer usar esses sinais em operações de scalping. Não usa IA, Martingale ou Grid. Não é um "santo graal" do trading, mas uma estratégia honesta para lucrar com rápidas acelerações de tendência. O EA pode ser usado além do scalping, ajustando ou desativando o trailing
Impulse fractals indicator
Ekaterina Saltykova
Индикаторы
Impulse fractals indicator - is counter-trend oriented complex market fractal pattern.  Market creates bull/bear impulse, trend starts, fractals on impulsed wave are an agressive pullback signals. Buy arrow is plotted when market is bearish and it's impulse showed up-side fractal, and sell arrow is plotted when market is bullish and it's impulse showed dn-side fractal. Main indicator's adjustable inputs : impulsePeriod - main period of impulse histogram  filterPeriod  - smoothes impulse accordi
AIS Important Levels
Aleksej Poljakov
Индикаторы
Этот индикатор предназначен, в первую очередь, для ручной торговли. Он анализирует последние движения цены. И обрабатывает их с помощью собственного алгоритма. На основе этого анализа индикатор рассчитывает наиболее важные уровни цены. Эти уровни делят значения цены на три зоны - buy, sell и нейтральную. Новые позиции следует открывать только в том случае, если цена находится в соответствующей зоне. Если цена находится в нейтральной зоне, то нужно подумать о закрытии позиций, или переводе их в
XFlow
Maxim Kuznetsov
Индикаторы
XFlow показывает расширяющийся ценовой канал помогающий определять тренд и моменты его разворота. Используется также при сопровождении сделок для установки тейк-профит/стоп-лосс и усреднений. Практически не имеет параметров и очень прост в использовании - просто укажите важный для вас момент истории и индикатор рассчитает ценовой канал. ОТОБРАЖАЕМЫЕ ЛИНИИ ROTATE - толстая сплошная линия. Центр общего вращения цены. Цена делает широкие циклические движения вокруг линии ROTATE. Положение цены окол
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Эксперты
Little Swinger    (Best choice for passive income lovers) Developed by RobotechTrading   key features: Financial Freedom Back testing results will match with real live trading results Proper TP and SL Controlled Risk Highly Optimized settings Running on our Real Live Accounts Little Risk, Little Drawdown, Little Stress, Little BUT stable income, just set and forget. Strategy: Not Indicator based No Martingale  No Grid  No Repaint strategy Safe and Secure calculation of Live data and than take
Trade Manager oneclick control
Pankaj Kushwaha
Эксперты
️ Trade Manager oneclick  ( Reverse Trade,  Partial Close,  Breakeven, Close All Running Trade )   control – Smart Manual Trade Control for MT5 Trade Manager oneclick control is a powerful yet lightweight trade management utility built for manual traders who want precise control over their open positions — directly from the MT5 chart. This EA does not open or close trades automatically based on any strategy. It simply provides one-click management tools to handle your running trades efficient
FREE
Order Blocks ICT Multi TF MT5
Diego Arribas Lopez
Индикаторы
[ MT4 Version ]  [ Kill Zones ]  [ SMT Divergences ] How to trade using Order Blocks:  Click here User Interface Performance:  During testing in the strategy tester, the UI may experience lag. Rest assured, this issue is specific to the testing environment and does not affect the indicator's performance in live trading. Elevate your trading strategy with the  Order Blocks ICT Multi TF  indicator, a cutting-edge tool designed to enhance your trading decisions through advanced order block analysis
Blow it Up That Questions Your Life Choices
Fatih Klavun
Индикаторы
"Blow It Up!" – The Trading Indicator That Questions Your Life Choices Tired of boring indicators? Meet your new market companion that delivers:   "YOLO BUY!" arrows   when you should probably panic   Explosive rectangle confetti   (because why not?)   200+ soul-crushing quotes   like   "Your stop loss is imaginary"   and   "This isn’t trading, it’s donating to whales"   Random alerts that roast your strategy This Indicator is like Therapy   – Because daytrading shouldn’t feel
EA Gold Reaper MT5
Amazing Traders
Эксперты
Ce super EA utilise une intelligence Artificiel spécifiques à l’or le plus récent,  le plus avancé avec une précision inégalée pour identifier les points d’achat et de vente. Il représente une avancée révolutionnaire dans le trading d’or sur le marché Forex. Mélangé à quelques indicateurs, d’un filtre, d’une couverture de grille, Après analyse, il élimine les fausses signaux et détecte de super entré.   L’EA utilise un stop suiveurs adaptatif.
Tarnix
Dian Mayang Sari
Эксперты
LIMITED-TIME LAUNCH PRICE: The current 65 price is discounted! Final price will rise up to 101 . Представляем Tarnix – Продвинутый EA с контролем риска  Tarnix – это надежный Советник, адаптированный для умных менеджеров по рискам и трейдеров проп-фирм. Он работает в полностью автоматическом режиме на EURCHF и использует M30 в качестве базового графика. Просто загрузите EA на один график и позвольте точной логике заниматься всем остальным. “Оснащенный логикой трейлингового стопа и строгим конт
С этим продуктом покупают
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Индикаторы
АКЦИЯ НА ЗАПУСК Цена Azimuth Pro установлена на уровне 299 $ для первых 100 покупателей. Финальная цена составит 499 $ . РАЗНИЦА МЕЖДУ РОЗНИЧНЫМИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ВХОДАМИ — НЕ В ИНДИКАТОРЕ, А В МЕСТОПОЛОЖЕНИИ. Большинство трейдеров входят на произвольных ценовых уровнях, гонясь за импульсом или реагируя на запаздывающие сигналы. Институциональные игроки ждут, пока цена достигнет структурных уровней, где спрос и предложение действительно меняются. Azimuth Pro автоматически определяет эти
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Индикаторы
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэк-тестами, подтверждением производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и статистикой повсюду , но после использования в итоге сливали свой счет? Не стоит доверять только сигналу, необходимо знать, почему он появился в первую очередь, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на рынок
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот Торговый Инструмент является Неперерисовывающимся Нерепейнтинговым Индикатором, что делает его идеальным для профессиональной торговли. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация. Индикатор Концепций Умного Действия Цены - очень мощный инструмент как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он объединяет более 20 полезных индикаторов в одном, комбинируя передовые торговые идеи, такие как анализ Inner Circle Trader и стратегии торговли концеп
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Индикаторы
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Индикаторы
Самотестируемый и самооптимизируемый и ндикатор Matreshka: 1. Я вляется интерпретацией Теории Волнового Анализа Элиотта. 2. За основу взят принцип индикатора типа ZigZag, а волны строятся на принципе интерпретации теории ДеМарка. 3. Фильтрует волны по длине и высоте. 4. Рисует до шести уровней ZigZag одновременно , отслеживая волны разных порядков. 5. Отмечает Импульсные и Откатные волны. 6. Рисует стрелки для открытия позиций 7. Рисует три канала. 8. Отмечает уровни поддержки и сопротивления. 9
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Индикаторы
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Индикаторы
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Индикаторы
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
Elliot Waves Analyzer Pro
Viktor Weidenthal
2.67 (3)
Индикаторы
Elliot Waves Analyzer Pro calculates Elliot Waves to Help Identify Trend direction and Entry Levels. Mainly for Swing Trading Strategies. Usually one would open a Position in trend direction for Wave 3 or a Correction for Wave C . This Indicator draws Target Levels for the current and next wave. Most important Rules for Elliot Wave Analysis are verified by the Indicator.  The Pro version analyzes Multiple Timeframes and shows the Subwaves and Target-Levels.   For an Overview  " Elliot Waves Anal
BookMap HeatMap
Roberto Spadim
1 (2)
Индикаторы
Translated with google from english ---- Этот индикатор создает тепловую карту на основе глубины рынка текущего или другого символа. Другой символ полезен, когда вы торгуете на фьючерсном рынке, а контракт имеет "мини" и "полный" сплит. Например, в Бразилии (B3 - BMF&Bovespa) WDO и DOL являются будущими валютными контрактами BRL/USD (где 1 DOL = 5 WDO), а крупные банки работают в основном с DOL (где важна ликвидность). Пожалуйста, используйте с таймфреймом M1, объекты слишком малы, чтобы отобра
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Индикатор " Dynamic Scalper System MT5 " разработан для скальпингового метода торговли внутри трендовых волн. Тестировался на основных валютных парах и золоте, возможна совместимость с другими торговыми инструментами. Дает сигналы для кратковременного открытия позиций по тренду с дополнительным сопровождением движения цены. Принцип действия индикатора. Большие стрелки определяют направление тренда. Внутри трендовых волн действует алгоритм генерации сигналов для скальпинга в виде маленьких ст
Imbalance DOM Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (1)
Индикаторы
Imbalance DOM Pro: Повышайте свою торговлю с помощью дисбаланса в книге ордеров У ВАС ЕСТЬ ДОСТУП К КНИГЕ ОРДЕРОВ НА MT5? ХОТИТЕ ПОДНЯТЬ СВОЮ ТОРГОВЛЮ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ? Если вы трейдер, который использует поток ордеров для принятия решений, Imbalance DOM Pro может преобразовать ваш анализ. Этот инструмент специально разработан для скальперов и краткосрочных трейдеров, он выявляет дисбалансы в книге ордеров, открывая ценные возможности для быстрых и точных сделок. Используйте возможности
Divergence In Chaos Environment
Arief
Индикаторы
Получите БЕСПЛАТНЫЙ AUX индикатор и поддержку EA  Прямая загрузка — Нажмите здесь [ D.I.C.E ] The DICE Indicator   Divergence in Chaos Environment — это специализированный инструмент MT5, созданный для трейдеров, использующих Теорию волн Эллиотта в рамках методов Trading Chaos. Он выявляет скрытые и обычные дивергенции в ценовом движении, синхронизированные с хаотичной рыночной средой, описанной Биллом Уильямсом. Ключевые особенности Дивергенция, согласованная с волнами Эллиотта: определяет быч
MT5 Forecast System
Peter Maggen
Индикаторы
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Link to EURUSD Only Free Version -->  https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hallo Trader, This is a traditional GANN & FIBONACCI strategy based on detection of an impulsive move in the opposite direction. This is called a Breakout. At the moment of Breakout, the indicator draw
Frontier Pivots
Nestor Jose Mendez Boza
Индикаторы
FRONTIER PIVOTS - Geometric Levels Indicator This indicator plots support and resistance levels/ranges on the chart using mathematical calculations. It helps traders identify potential price reaction zones based on geometric patterns. Main Features: Automatically calculates and displays key price levels Plots both support and resistance lines Uses daily price data for level calculation Clean visual presentation with different colors for different level types No repainting - levels remain static
Gold 100 Pip Signals
Allen Mwaniki Mwangi
Индикаторы
100PIPSsignals — Система быстрого пересечения экспоненциальных скользящих средних (EMA) для золота (M1) Простой индикатор пересечения экспоненциальных скользящих средних (EMA), разработанный для CFD на золото на 1-минутном графике. Он отмечает точки входа с низким риском четкими стрелками и золотыми кружками, подтверждает движение по настраиваемому минимальному целевому значению в пунктах и ​​может отправлять оповещения/уведомления. Принцип работы (простой) Индикатор использует две экспоненциа
Support Resistance Breakout MT5
Temitayo Lawal
Индикаторы
This indicator uses support and resistance, volume and some special formula to calculate the volume to filter the candles. If the volume reaches a specific value, And at the same time, Candle breaks the support/resistance line, There would be a signal and we can enter the market. Signals appear when the current candle closes. then you can enter the trade when a new candle appears. Please don't forget to follow your money management plan. MT4 Version Support/Resistance Breakout MT4 :   https:/
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Индикаторы
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
Индикаторы
Индикатор Elliott Wave Trend был разработан для научного подсчета волн на основе шаблонов и паттернов, впервые разработанных Чжон Хо Сео. Индикатор нацелен на максимальное устранение нечеткости классического подсчета волн Эллиотта с использованием шаблонов и паттернов. Таким образом индикатор Elliott Wave Trend в первую очередь предоставляет шаблон для подсчета волн. Во-вторых, он предлагает структурный подсчет волн Wave Structural Score, которые помогает определить точное формирование волны. Он
The iChannels
BeeXXI Corporation
5 (2)
Индикаторы
Сверхбыстрое распознание параболических каналов ( а также линейных, горизонтальных и волнообразных) на всей глубине истории, создавая иерархию каналов. Необходима настройка: Max bars in chart: Unlimited Данный индикатор предназначен в первую очередь для алгоритмического трейдинга, но можно использовать и для ручной торговли  Данный индикатор будет иметь в ближайшем будущем очень активную эволюцию и подробные описания, как применять для создания роботов
TrendHarmony MTF Trend Phase Level Visualizer MT5
Andras Salamon
Индикаторы
TREND HARMONY MT5 – Multi Timeframe Trend and Phase and Pullback Level Visualizer indicator for Metatrader5 The TREND HARMONY indicator automates deep trend analysis and generates visualizations for you. Take control of your trades by eliminating uncertainty! Revolutionize your trading experience with precision and insight through the TREND HARMONY Multi Timeframe indicator – your ultimate MT5 trend visualization indicator. [  Features and Manual   | MT4 version |   All Products   ] Are you tir
Key level wedge pro MT5
Presley Annais Tatenda Meck
Индикаторы
Its our anniversary! To give back enjoy this 60% discount for the next week (original price $239) We have combined all of our beloved indicators the likes of: Key level order block ,   Key level supply and demand ,   Key level liquidity grab   and   Key level wedge   into one single indicator and dashboard. Whats new Dashboard : There is an easy access dashboard for all your needs. Multi-timeframe button : There is now a multi-timeframe option for Order Blocks and Supply and demand zones, maki
Excessive Momentum Indicator MT5
Young Ho Seo
5 (3)
Индикаторы
Excessive Momentum Indicator – один из немногих индикаторов, измеряющий чрезмерный импульс на финансовом рынке с использованием ценового поведения. Индикатор полностью разработан Янгом Хо Сео (Young Ho Seo). Этот показатель демонстрирует концепцию и практическое применение Равновесной фрактальной волны (Equilibrium Fractal Wave). Чрезмерный импульс на рынке может рассказать о психологии толпы и помочь спрогнозировать направление цены. Таким образом, вы можете основывать свои торговые решения на
WVAP Scalping
Domantas Juodenis
Индикаторы
VWAP Scalping Pro – Advanced VWAP & Market Profile System Professional-Grade VWAP + Market Profile Technology for Precision Trading VWAP Scalping Pro is an advanced analytical tool that integrates Volume-Weighted Average Price (VWAP) analysis with professional Market Profile visualization. It provides traders with institutional-style insights into price structure, volume distribution, and session dynamics — ideal for scalping, intraday, and swing trading strategies. Key Features Triple VWAP St
Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
Md Meraz Mahmud
Индикаторы
Hello I Want to introduce The Forex Buy Sell Arrow Premium MT5 i recently release this premium indicator! its 1000% Non Repaint Indicator, It Work Perfectly Well,, i tested it day by day, Just mind blowing Result,  Including Powerful trend Algorithm! How It Work? well, it work market trend formula, when trend Bullish Or when trend Bearish,  Recommend Timeframe M30, H1 it work all timeframe, and all currency pair, 100% non repaint, How to take signal From Forex Buy Sell Arrow Premium Ind
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
Индикаторы
A tool for on-chart strategy backtesting and performance analysis. A utility for developing, debugging, and testing custom trading ideas and indicator functions. An indicator designed to quickly test trading concepts and visualize the effectiveness of different input parameters. An all-in-one sandbox for testing everything from simple crossovers to complex, multi-condition trading systems.
Chanlun
Xiaonong Yu
Индикаторы
The ChanLun or Chan theory is one of the most popular trading theories in China. But it seems like that it has little influence in western countries. Actually, the Chan Theory is based on a sophisticated mathematical model. The basic idea ChanLun is to simplify the bar chart by its model. With the help of ChanLun, a trader can analyze and predict the trend of future goods, stocks. In ChanLun, there are several basic elements called fractals, strokes, line segments and pivots . A trader should pa
Другие продукты этого автора
Trend BB MACD
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (3)
Индикаторы
Индикатор Trend BB MACD с ADX-фильтром Trend BB MACD с ADX-фильтром — это продвинутый технический инструмент, который объединяет в себе полосы Боллинджера (BB) , MACD и индекс направленного движения (ADX) . Теперь он включает в себя полноценную систему направленного анализа с +DI и -DI , а также опции перекрестного подтверждения с MACD. Индикатор разработан для предоставления точных и отфильтрованных торговых сигналов, оптимизированных для скальпинга , внутридневной и свинговой торговли. Он помо
FREE
Projective SR
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Projective SR – Прогнозируемые Уровни Поддержки и Сопротивления в Реальном Времени Projective SR — это продвинутый индикатор, который автоматически определяет ключевые точки поддержки и сопротивления на графике и прогнозирует их диагонально и динамически на будущее, предвосхищая потенциальные зоны, где цена может отреагировать. В отличие от традиционных индикаторов, которые показывают только фиксированные уровни, Projective SR анализирует геометрию цены , выявляет наиболее значимые пивоты и черт
FREE
Advanced ADX Pro
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Advanced ADX Pro: Поднимите анализ ADX на новый уровень  Advanced ADX Pro — это продвинутый торговый инструмент, разработанный для того, чтобы изменить ваш опыт работы с традиционным индикатором Average Directional Index (ADX) . Созданный для обеспечения большего удобства, контроля и визуальной и звуковой ясности , этот индикатор выходит далеко за рамки возможностей встроенного ADX в MetaTrader 5 (MT5).  Что такое ADX и почему он важен?  ADX — это жизненно важный технический индикатор, который и
StochWpR Momentum Oscillator
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (1)
Индикаторы
StochW%R Momentum Oscillator – Ваш Умный Гибридный Индикатор Импульса Точность. Фильтрация Шума. Большая Надежность. Устали от традиционных осцилляторов, генерирующих ложные сигналы на волатильных рынках? StochW%R Momentum Oscillator – это эволюция в анализе импульса, объединяющая лучшее от Стохастического осциллятора и Williams %R в одном мощном и настраиваемом индикаторе. Ключевое преимущество: Он уменьшает рыночный шум и предлагает более чистые сигналы благодаря своему интеллектуальному алгор
FREE
Elliott Wave Radar
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Что делает этот индикатор? Он автоматически анализирует график, чтобы определить паттерны волн Эллиотта (импульсы и коррекции), и показывает, где находятся волны 1, 2, 3, 4 и 5 в реальном времени. Кроме того, он включает ценовые проекции , проверку объёмов и определение треугольников . В чем эта версия «Радар» лучше? Проекция целей: Подсказывает, куда может двигаться цена в волне 5. Проверка объёмов: Подтверждает, поддерживают ли объёмы обнаруженный паттерн. Определение треугольников: Идентифици
FREE
Virtual Candle Blocks
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Virtual Candle Blocks – Визуализируйте рынок без ограничений Virtual Candle Blocks — это продвинутый индикатор для MetaTrader 5, который позволяет создавать и отображать свечи любого пользовательского таймфрейма, включая те, что недоступны на платформе изначально. Основные особенности: Пользовательские таймфреймы: Индикатор группирует базовые свечи графика в блоки любой желаемой продолжительности (например, 5ч, 14ч, 28ч, 72ч и т.д.), чтобы создать новую виртуальную свечу. Это дает вам доступ к у
FREE
Theme Switcher
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Утилиты
Переключатель тем — персонализируйте свой торговый терминал Описание Переключатель тем — это интерактивная панель, позволяющая быстро менять цветовую схему вашего графика в MetaTrader 5. Разработанный для трейдеров, которым нужна комфортная и персонализированная визуальная среда, этот индикатор предлагает разнообразные тематические стили, вдохновленные брендами, фильмами и профессиональным дизайном. Как использовать Открыть панель: Просто добавьте индикатор на ваш график, и появится окно с кнопк
FREE
Pi Cycle Projections
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Что такое Pi Cycle Projections? Pi Cycle Projections — это комплексная торговая система для MetaTrader 5, которая дает вам двойное преимущество: она не только определяет высоковероятные точки входа (пересечение скользящих средних) в настоящем, но и наносит на график визуальную карту возможных будущих сценариев рынка. Думайте об этом как о системе «два в одном»: Интеллектуальный генератор сигналов , который говорит вам, когда действовать (пересечения скользящих средних Pi). Стратегический проекто
FREE
LCD Laguerre Convergence Divergence
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
LCD Laguerre Convergence Divergence: Усовершенствованный MACD LCD Laguerre Convergence Divergence — это продвинутый технический индикатор, разработанный для улучшения классического MACD, который обеспечивает более быстрое, чувствительное и адаптивное обнаружение импульса. Его основное преимущество — использование фильтров Лагерра , которые реагируют на изменения цены более точно, чем традиционные скользящие средние. Ключевые преимущества Более высокая чувствительность и меньшая задержка: Фильтры
FREE
Scalping Timer
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Scalping Timer – Точность в реальном времени для требовательных скальперов Scalping Timer — это компактный визуальный индикатор, разработанный специально для скальперов и внутридневных трейдеров, которые полагаются на идеальное время и минимальные транзакционные издержки . Эта панель в реальном времени отображает две основные метрики для скальпинга: Точный обратный отсчет времени , оставшегося до закрытия свечи, установленной на графике. Мгновенное отображение текущего спреда символа. Благодаря
FREE
MarketCrack Whale Detector
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
MarketCrack – Whale Detector: Взаимодействие с умными деньгами MarketCrack – Whale Detector — это профессиональный индикатор, разработанный для визуального и заблаговременного обнаружения активности крупных участников рынка, известных как «киты». Его цель — выявлять ключевые моменты значительного институционального давления, позволяя трейдеру следовать направлению «умных денег» и принимать стратегические решения с большей уверенностью. Функциональность и цель MarketCrack – Whale Detector анализи
Trading Exporter for AI Assistant
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Индикатор Trading Exporter for AI Assistant для MetaTrader 5 создан для экспорта полных и структурированных торговых данных в формате JSON. Он позволяет любому бесплатному или платному ИИ-помощнику, такому как ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude или DeepSeek, анализировать информацию и предоставлять персональные рекомендации, стратегии и объяснения. Особая рекомендация: DeepSeek Хотя этот экспортер работает с любым ИИ, особо рекомендуется использовать DeepSeek по нескольким причинам: Расширенный ко
FREE
SOS Trader
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Этот индикатор — продвинутый монитор убыточных позиций , разработанный, чтобы помочь вам своевременно реагировать и защищать ваш капитал. Он в реальном времени анализирует все открытые сделки по текущему символу, рассчитывает волатильность с использованием ATR на нескольких таймфреймах и определяет, насколько близко цена находится к вашему стоп-лоссу (Stop Loss). Он отображает визуальные линии ( динамический стоп-лосс и точку безубыточности ) и панель в стиле Bloomberg с ключевой информацией по
FREE
Trading Advisor a Helping Hand
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Торговый Советник - Рука Помощи Этот индикатор разработан для консультирования и сопровождения трейдера в его работе, предлагая количественный анализ рынка в режиме реального времени. Это не инструмент для автоматического принятия решений, а интеллектуальный помощник , который предоставляет: Диагностику рынка (восходящий/нисходящий тренд, диапазон, волатильность) Общие рекомендации (когда покупать, продавать или ждать) Предлагаемое управление рисками (Stop Loss и Take Profit на основе ATR) Психо
FREE
Adaptive Fibonacci Zones
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Adaptive Fibonacci Zones — это улучшенная и динамичная версия классического инструмента «Коррекция по Фибоначчи» в MetaTrader 5. Его главное отличие от стандартного Фибоначчи в том, что вам не нужно вручную наносить уровни или определять на глаз, от какой до какой точки измерять коррекцию. Индикатор делает эту работу за вас: он автоматически определяет свинги (значимые максимумы и минимумы) на рынке, используя фракталы и фильтр волатильности на основе ATR. Таким образом, инструмент Фибоначчи ада
FREE
Laguerre RSI Classic
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Осциллятор Laguerre RSI: Расширенный Инструмент для Анализа Рынка Laguerre RSI — это продвинутый осциллятор, основанный на цифровых фильтрах, разработанный Джоном Элерсом. Этот индикатор сглаживает ценовые колебания, используя технику, называемую фильтром Лагерра , что позволяет более точно определять зоны перекупленности и перепроданности , а также уменьшает рыночный шум. Laguerre RSI колеблется между 0 и 1 , а его стандартные уровни следующие: Перекупленность: выше 0.75 Перепроданность: ниже 0
FREE
GoGo Breaker The Master Candle Signal
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
GoGo Breaker – The Master Candle Signal Умные сигналы, основанные на ценовом действии, с продвинутыми фильтрами GoGo Breaker — это мощный торговый индикатор, который использует паттерн "Master Candle" для выявления высоковероятных возможностей в режиме реального времени. Разработанный для трейдеров, которые ищут быстрые и точные входы , он идеально подходит для скальпинга, внутридневной и свинговой торговли . Автоматически обнаруживает сигналы покупки/продажи с помощью четких стрелок. Работает н
Correlation Nexus
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Correlation Nexus Correlation Nexus: Управляйте взаимосвязью между парами напрямую или инверсно Correlation Nexus — это продвинутый технический индикатор для MetaTrader 5, который находит торговые возможности, основанные на статистической корреляции между двумя финансовыми инструментами. Эта система позволяет трейдеру получать выгоду как от положительных (прямых) корреляций , так и от отрицательных (обратных) корреляций , динамически адаптируясь к различным валютным парам, индексам или сырьевым
FREE
Smart Volume Flow
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Smart Volume Flow Smart Volume Flow — это профессиональный инструмент для анализа объемов, который выводит интерпретацию потока ордеров на новый уровень. Он был разработан, чтобы выйти за рамки простого подсчета баров, сочетая в себе гибридный объем , контекст тренда , мультитаймфреймовые фильтры и подтверждение с помощью силы направления (ADX и +DI/-DI) . Его цель — декомпозировать, взвесить и контекстуализировать рыночную активность, превращая необработанные данные в тактическую информацию для
Alert Signal Chess King Trading Opening
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
"Стратегия шахмат, применяемая в торговле на Форекс" Представьте себе рынок как шахматную доску. Каждый технический индикатор — это уникальная и мощная фигура с особой функцией. Эта интеллектуальная система объединяет шесть ключевых "фигур", которые работают в гармонии, чтобы обнаруживать высоковероятные сигналы для входа: Пешка (EMA 50): Ваш быстрый разведчик, обнаруживающий стремительные изменения в краткосрочном тренде. Ладья (EMA 200): Несокрушимая крепость, подтверждающая основной рыночный
DominoSync DoubleSix
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
DominoSync DoubleSix: Продвинутый индикатор для уверенной торговли DominoSync DoubleSix — это продвинутый индикатор, который помогает трейдерам находить более надёжные точки входа , анализируя несколько таймфреймов и отфильтровывая свечи с низким объёмом или аномальными диапазонами. Сигналы на вход отображаются на гистограмме индикатора , что делает анализ более наглядным и менее навязчивым на ценовом графике. Что делает DominoSync DoubleSix уникальным? Мульти-таймфреймовый анализ Оценивает до 2
Pro MA 5
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Pro MA 5 – Профессиональный Комплекс Скользящих Средних  Самая полная система скользящих средних в MetaTrader 5 Pro MA 5 совершает революцию в техническом анализе, предлагая мощный, настраиваемый и эффективный интерфейс для определения тенденций с хирургической точностью.  Что такое Pro MA 5? Это продвинутый индикатор, который объединяет до 5 настраиваемых скользящих средних с интеллектуальными оповещениями, интерактивной панелью и оптимизированным дизайном для торговли на любом инструменте или
AUI Eagle Duel
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Эксперты
AUI Бот - Искусственный Ультра Инстинкт ВНИМАНИЕ: Этот бот НЕ для вас, если вы ищете ежедневную, еженедельную или ежемесячную прибыль. Этот бот разработан исключительно для ГОДОВОЙ доходности. Поэтому, если вы не готовы позволить ему спокойно работать целый год без вмешательства, он не для вас. Как Работает Этот Бот? Бот анализирует множество рыночных факторов на разных таймфреймах для принятия очень строгих решений. Он входит в операцию только тогда, когда обнаруживает идеальное совпадение благ
TDI Laguerre
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
TDI Laguerre TDI Laguerre — это усовершенствованная версия популярного индикатора Traders Dynamic Index (TDI) , в которой классический RSI заменён на фильтр Лагерра . Это обеспечивает более плавное, чувствительное и точное считывание ценового движения. Эта продвинутая версия сочетает в себе элементы волатильности, скользящих средних и визуального обнаружения сигналов с настраиваемыми оповещениями.  Что делает этот индикатор? Этот индикатор отображает: Сглаженную линию Лагерра , основанную на це
BB KC Hybrid Squeeze Band
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
BB KC Hybrid Squeeze Band – Усовершенствованный индикатор волатильности и сжатия BB KC Hybrid Squeeze Band — это технический индикатор нового поколения, который intelligently combines Полосы Боллинджера (BB) и Канал Келтнера (KC) в единую гибридную структуру. Разработанный для более точного определения рыночной волатильности, сжатия и расширения, этот индикатор позволяет выявлять ключевые зоны возможностей с большим опережением и меньшим количеством шума. Что он делает? Динамический расчет гибри
MultiFrame Momentum
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Индикатор MultiFrame Momentum MultiFrame Momentum — это продвинутый индикатор, который одновременно анализирует несколько таймфреймов рынка для выявления моментов направленной конвергенции . Его уникальная конструкция ищет совпадения в импульсе (моментуме) между различными таймфреймами, генерируя четкие визуальные сигналы с помощью линии, которая меняет цвет между зеленым (бычий) , красным (медвежий) и серым (нейтральный) . Основная Настройка и Тестирование Эффективность индикатора полностью зав
Legion of Soldiers
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Legion of Soldiers – Руководство пользователя Основная цель Индикатор Legion of Soldiers создан для поиска повторных входов в уже установленные трендовые стратегии. Этот индикатор сам по себе не определяет тренд, а используется для сопровождения и усиления уже идентифицированной трендовой системы . Направление тренда должно быть подтверждено заранее с помощью таких инструментов, как: MarketCrack – Whale Detector (рекомендуется). Или любая другая стратегия определения тренда на высоких таймфрейма
Oracle Oscillator
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Осциллятор Oracle — это настоящая революция в техническом анализе. Вместо того чтобы заставлять трейдера следить за несколькими осцилляторами одновременно — такими как RSI, Stochastic, Williams %R, DeMarker и фильтр Лагерра — этот индикатор объединяет лучшее от каждого из них в единую гибридную линию (цвета DodgerBlue), идеально откалиброванную, чтобы реагировать на реальные движения , отфильтровывая при этом рыночный шум и избегая ложных импульсов, которые вводят в заблуждение многих трейдеров.
Dragon Bands Z
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Dragon Bands Z: Индикатор Визуального Анализа Тренда Dragon Bands Z — это индикатор, разработанный для упрощения чтения графиков за счет визуального объединения множества технических источников. Его цель — предоставить четкое указание направления рынка и его силы без необходимости перегружать графики множеством отдельных индикаторов. Индикатор использует гибридную цветовую заливку для преобразования ценового действия в четыре основных визуальных состояния: Зеленый: Указывает на преобладающую вос
Hourly Bias Scanner
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Раскройте секреты, которые крупные игроки не хотят, чтобы вы видели. Вы когда-нибудь задумывались, всегда ли рыночные «киты» входят в рынок в одно и то же время и в одном и том же направлении? Этот индикатор покажет вам. Он не даёт сигналов на вход, но раскрывает исторические закономерности движения по часам или дням , которые обычно остаются незамеченными. Например, вы можете обнаружить, что по четвергам в 15:00 у пары EURUSD есть 80% вероятность движения вверх. Идеально подходит для трейдеров,
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв