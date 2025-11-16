HeatMap Regression Confluence: Ваш Радар Институциональной Ликвидности

Хотите определить уровни, которые цена обязана посетить?

Heatmap Regression — это продвинутая тепловая карта, которая обнаруживает следы институциональной активности на графике. Она выявляет ключевые зоны, где произошла сильная абсорбция или дистрибуция капитала, оставив незакрытые дисбалансы, которые рынок стремится скорректировать.

Этот индикатор показывает вам наиболее вероятные цели возврата цены.

Анализ Ключевых Зон (Ценовые Дисбалансы)

Индикатор отмечает два типа следов институциональной ликвидности:

Зеленая Зона (Накопление): Формируется, когда цена резко падает (доминирующее предложение), оставляя позади институциональные ордера на покупку (ликвидность). Цена имеет высокую вероятность вернуться вверх для балансировки этого уровня.

Красная Зона (Распределение): Формируется, когда цена резко растет (доминирующий спрос), оставляя позади институциональные ордера на продажу (ликвидность). Цена имеет высокую вероятность откатиться вниз для закрытия этой зоны.



По сути, Heatmap Regression отмечает «пустоты» или магниты ликвидности, к которым рынок должен прикоснуться, прежде чем продолжить свое движение.

Он показывает вам, где находятся уровни с наибольшей вероятностью реакции.

Эксклюзивная Фильтрация: Только Качественные Зоны (Объем «Умных Денег»)

Система настроена по умолчанию на отображение всех обнаруженных зон, предоставляя вам полное представление о карте ликвидности.

Если вы хотите получить более чистый график только с зонами, подтвержденными институциональным объемом, вы можете активировать фильтр Объема «Умных Денег» (Smart Money Volume).

Это уменьшит количество сигналов, но покажет только те, которые обладают реальной активностью абсорбции или дистрибуции, избегая визуальной перегрузки и фокусируясь на зонах наивысшего качества.

Режим «Снайпер» (Sniper Mode): Институциональная Точность

Активируйте Режим «Снайпер», когда хотите торговать только на самых избирательных и подтвержденных зонах.

Этот режим применяет дополнительные фильтры для отображения исключительно институциональных уровней, подтвержденных структурой и реальной реакцией цены.

Меньше сигналов, но гораздо более высокого качества — идеально для высокоточных стратегий и институционального подтверждения.

Идеальный Партнер: Используйте в комбинации с MarketCrack - Whale Detector

Чтобы максимально использовать институциональную информацию:

Heatmap Regression → показывает вам, ГДЕ находится ликвидность.

Whale Detector → подтверждает КОГДА «киты» активны и толкают цену к этим зонам.

В итоге:

Визуализируйте зоны, где цена должна сбалансировать свой поток, торгуйте синхронно с «китами», и позвольте рынку показать вам, куда на самом деле движутся деньги.

Это не предсказание. Это продвинутое чтение институционального потока.





-------------------------------

"HeatMap Regression C." — это оригинальная разработка для MetaTrader 5, созданная Андресом Карвахалем (Andrés Carvajal). Этот индикатор был спроектирован с нуля и не имеет отношения к каким-либо другим внешним продуктам, брендам или сообществам.