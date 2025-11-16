HeatMap Regression Confluence

HeatMap Regression Confluence: Tu Radar de Liquidez Institucional

¿Quieres identificar los niveles que el precio está obligado a visitar?

Heatmap Regression es un mapa de calor avanzado que detecta las huellas de la actividad institucional en el gráfico. Identifica zonas clave donde se ha producido una fuerte absorción o distribución de capital, dejando desequilibrios pendientes que el mercado tiende a corregir.

Este indicador te revela los objetivos de retorno más probables del precio.


Análisis de Zonas Clave (Desequilibrios de Precio)

El indicador marca dos tipos de huellas de liquidez institucional:

  • Zona Verde (Acumulación):
    Se forma cuando el precio cae con fuerza (venta dominante), dejando atrás órdenes de compra institucionales.
    El precio tiene una alta probabilidad de regresar al alza para equilibrar ese nivel.

  • Zona Roja (Distribución):
    Se forma cuando el precio sube con fuerza (compra dominante), dejando atrás órdenes de venta institucionales.
    El precio tiene una alta probabilidad de retroceder a la baja para cubrir esa zona.

En esencia, Heatmap Regression marca los “vacíos” o imanes de liquidez que el mercado debe tocar antes de continuar su trayectoria.
Te muestra dónde están los niveles con mayor probabilidad de reacción.


Filtrado Exclusivo: Solo Zonas de Calidad (Volumen Inteligente)

El sistema está configurado por defecto para mostrar todas las zonas detectadas, brindándote una visión completa del mapa de liquidez.

Si deseas un gráfico más limpio y con solo las zonas confirmadas por volumen institucional, puedes activar el filtro de Volumen Inteligente.
Esto reducirá la cantidad de señales, pero mostrará únicamente aquellas con actividad real de absorción o distribución, evitando la saturación visual y enfocándote en las zonas de mayor calidad.


Modo Sniper: Precisión Institucional

Activa el Modo Sniper cuando quieras operar solo con las zonas más selectivas y confirmadas.
Este modo aplica filtros adicionales para mostrar únicamente niveles institucionales validados por estructura y reacción real del precio.
Menos señales, pero de mucha mayor calidad — ideal para estrategias de precisión y confirmación institucional.


El Compañero Ideal: Combínalo con MarketCrack - Whale Detector

Para aprovechar al máximo la información institucional:

  • Heatmap Regression → te muestra DÓNDE está la liquidez.

  • Whale Detector → te confirma CUÁNDO las ballenas están activas y empujando el precio hacia esas zonas.


En resumen:

Visualiza las zonas donde el precio debe equilibrar su flujo,
opera en sincronía con las ballenas,
y deja que el mercado te muestre hacia dónde realmente se mueve el dinero.


No es predicción. Es lectura avanzada del flujo institucional.

---------------------------------------

"HeatMap Regression C." es un desarrollo original para MetaTrader 5 creado por Andrés Carvajal. Este indicador ha sido diseñado desde cero y no guarda relación con ningún otro producto, marca o comunidad externa.




Productos recomendados
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Asesores Expertos
Esta estrategia fue aprendida de Stormer para ser utilizada en B3. Básicamente, 15 minutos antes de cerrar el mercado, comprobará el RSI y decidirá si abrirá una posición. Esta estrategia no define un stop loss. Si el take profit alcanza el precio de entrada, cerrará la posición en el mercado. Lo mismo ocurre si se alcanza el número máximo de días. Es creado para los brasileños, por lo que toda la configuración está en portugués. Lo sentimos Las activaciones permitidas se han fijado a 50.
GCA Scalping Ranges Indicator
James Peyton Jr Page
Indicadores
Descripción general En los términos más simples se trata de un sistema de scalping contrarian intradía. Construido para tratar de dejar que las operaciones correctas se ejecuten en la medida de lo posible y dar la vuelta a la operación cuando se indique. El indicador observa los rangos históricos de negociación diaria para establecer los niveles en los que toma posiciones largas y cortas basándose en los niveles estadísticos. El indicador se construye en torno a los futuros de índices, principal
Adaptive Trend Tracker
Shi He Xiong
Indicadores
Indicador comercializado en la plataforma MT5. AdaptiveTrendTracker es un sistema dinámico con conciencia ambiental que monitorea continuamente la relación relativa entre el precio y su referencia interna. Al detectar una ruptura válida, activa inmediatamente un protocolo de respuesta rápida que reduce drásticamente el retraso de confirmación. Durante períodos sin dirección clara, activa un modo anti-ruido que disminuye significativamente el impacto negativo de falsas rupturas. El indicador mues
LineaMMSuavizado
Cesar Juan Flores Navarro
Indicadores
Se considera la secuencia de la serie Fibonacci (2,3,5,8,13) que sera multiplicado por un periodo (11 o 33 o 70 etc.), de las 5 lineas se sacara una sola que sera contendrá el máximo y mínimo de las 5, a esta linea se le aplicara un suavizador de 3....y a esta linea suavizada se le volverá a aplicar un suavizador de 3. obteniéndose 2 lineas suavizadas. A simple vista se ve las intersecciones que hacen las lineas que pueden ser usadas para comprar o vender. Cambien se puede usar con apoyo de otro
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indicadores
La nueva actualización convierte a este indicador en una completa herramienta de estudio, análisis y explotación de patrones probabilísticos. Incluye: Monitor porcentual multiactivo en gráfico. Martingalas configurables. Veintiún patrones preconfigurados, incluyendo patrones Mhi y C3. Un editor de patrones avanzado para almacenar hasta 5 patrones personalizados. Modo Backtest para comprobar los resultados con informes de pérdidas. Filtro de tendencias. Filtro de aciertos operativos. Opción de ci
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Indicador Range Directional Force - ¡Diseñado para que usted optimice! El indicador Range Directional Force es una herramienta de vanguardia diseñada para ayudar a los operadores a visualizar la dinámica del mercado y la fuerza direccional. Construido para ofrecer una visión de las tendencias del mercado y las inversiones, este indicador es un activo inestimable para los operadores que buscan precisión en sus estrategias. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este indicador no está opt
Trader Panel Alpha X
Alvaro Garcia Batelli
Asesores Expertos
¿Está cansado de la lentitud y la falta de control del ticket de órdenes estándar de MetaTrader 5? El trading discrecional exige velocidad, precisión y, sobre todo, información clara. Navegar por múltiples menús, arrastrar los stops uno por uno y no tener una visión consolidada de su riesgo son barreras que cuestan tiempo y, principalmente, dinero. El trading profesional requiere herramientas profesionales. Trader Panel Alpha X Pro es la solución definitiva. No es simplemente una "boleta", es un
FREE
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
TPO Profile MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Indicadores
Definición : TPO es una Oportunidad de Precio de Tiempo. En lugar de usar barras o velas con un precio de Apertura, Máximo, Mínimo y Cierre, cada "barra" en un Perfil de Mercado está representada por barras horizontales contra el precio Se llama terminología de Perfil de Mercado. En otras palabras, los perfiles de tiempo-precio-oportunidad (TPO) son histogramas de cuánto tiempo se pasó en cada precio dentro del lapso del perfil. Al usar un gráfico TPO, usted puede analizar la cantidad de activid
Orion Dynamic Keltner
Joao Paulo Botelho Silva
Indicadores
Fundamento teórico Los Canales de Keltner son canales trazados utilizando las desviaciones de volatilidad por encima y por debajo de una media móvil. El indicador es una herramienta excelente para ayudar al operador a crear estrategias de tendencia y de reversión a la media. Parámetros El Orion Dynamic Keltner permite al usuario seleccionar el Tipo de Cálculo de la Volatilidad, siendo ATR o Rango Medio (sin considerar los gaps de precios). Además, el usuario puede seleccionar el Periodo de Cálcu
Chart Patterns Builder Premium
Florea E. Sorin-Mihai Persoana Fizica Autorizata
Asesores Expertos
El asesor experto Chart Patterns Builder Premium es una extensión del Chart Patterns Builder Basic disponible gratuitamente: proporciona 1 nuevo patrón gráfico: la ruptura del rectángulo (además del patrón doble superior e inferior ya proporcionado en la edición básica); en la mayoría de las configuraciones, el backtesting suele mostrar más del doble (2x) de la tasa media de rentabilidad anual; la curva de crecimiento de la cuenta también es más suave, debido al número aproximadamente doble de o
Robo do curso freedom
Renan De Souza Quinelato
Asesores Expertos
CREAR OPORTUNIDADES CON INVERSORES ROBOT El curso "Creando Oportunidades con Robots Inversores" está dirigido a personas que se crean capaces de generar sus propias oportunidades en el mercado digital. Mediante la programación de sistemas automatizados, podrá crear sus propios robots y ejecutar sus operaciones utilizando su propio capital o el de un tercero, así como descubrir dónde y cómo vender sus robots.
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta del comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia po
Binary Options Premium V8
Md Meraz Mahmud
Indicadores
Hola Mi Estimado Amigo, im introducir sobre Opción Binaria Premium V8 funciona, todos los pares de divisas 1 minuto marco de tiempo, 1-5 minutos expiran 100% no repaint, no hay señal de retardo Muy bien. Este indicador funciona en MT5 y es muy fácil de usar. Cuando recibes una señal de él, esperas a que la vela con la señal se cierre y entras en tu operación al comienzo de la siguiente vela nueva. Una flecha roja significa vender y una flecha verde significa comprar. para una fácil identificació
ZigZag Buy Level
Mehdi Masoudi
Indicadores
El Nivel de Compra ZigZag es una herramienta especializada para operadores que utilizan la estructura del mercado y los patrones ZigZag clásicos para definir puntos clave de soporte y entrada. Identifica automáticamente los "máximos principales" (máximos significativos confirmados por la acción del precio posterior) y, a continuación, calcula un "nivel de compra" de alta probabilidad basado en un porcentaje específico de retroceso desde ese máximo principal hasta el último mínimo correctivo. Est
GCA Scalping Ranges EA
James Peyton Jr Page
Asesores Expertos
Descripción general En los términos más simples se trata de un sistema de scalping contrarian intradía. Construido para tratar de dejar que las operaciones correctas se ejecutan en la medida de lo posible y voltear el comercio cuando se indique. Únete a la conversación en nuestro canal de Discord - https://discord.gg/ScsdkTnwyA Haré todo lo posible para estar cerca para responder a cualquier pregunta y ayudar a configurar. ¡Si desea agregar su configuración de capturas de pantalla es más que bi
Urgently mt5
Tatiana Savkevych
Indicadores
El indicador Urgently está diseñado para determinar rápidamente la situación del mercado, reflejar su estado y señalar niveles rentables para la apertura de operaciones. Las condiciones del mercado cambian con bastante rapidez, lo que requiere una calibración constante de las estrategias de negociación. Se recomienda su uso junto con cualquiera de los osciladores. El indicador de tendencia del mercado de divisas Urgently muestra la dirección de la tendencia y los puntos de entrada. Suaviza las f
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Asesores Expertos
Sonic R Pro Enhanced EA - Versión 2025 ¡249$ solo para los primeros 5 compradores! Señal en vivo Comprueba el rendimiento en vivo de Sonic R Pro Enhanced: Estrategia de Trading Sonic R Pro Enhanced es una versión mejorada de la estrategia Sonic R, automatizando operaciones basadas en la Banda del Dragón (EMA 34 y EMA 89) e incorporando algoritmos avanzados para maximizar el rendimiento. Timeframes: M15, M30 Pares compatibles: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Estilo de Trading: Swing Trad
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Indicadores
Descripción Técnica del Indicador – Delta Profile para MetaTrader 5 El Delta Profile es un indicador desarrollado para MetaTrader 5 con enfoque en el análisis detallado del flujo de volumen dentro de un rango definido de velas. Organiza y muestra información sobre el desequilibrio de volúmenes positivos (asociados a movimientos alcistas) y negativos (asociados a movimientos bajistas) en diferentes niveles de precio. El resultado es una visión clara de los puntos del gráfico donde se concentra la
Imbalance Autotrader
Renato Takahashi
Asesores Expertos
Deje de seguir a las "sardinas" y empiece a operar como un gran jugador, automáticamente. El robot Imbalance Autotrader es la última tecnología de trading que monitoriza a los grandes jugadores del mercado financiero. Con una estrategia de breakout o pullback (Fair Value Gap FVG y Order Block) , puede configurar el robot para el activo, según las condiciones en las que desee operar. Además, el robot puede tener stops configurables, dinámicos o fijos. En cuanto a la gestión del capital y del rie
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
Indicadores
El sistema de negociación Manyal, CovEchoTrend Robot, se centra en la fiabilidad y la flexibilidad. Al emplear métodos de análisis estadístico para estudiar las relaciones entre el indicador de base y los patrones del mercado, el sistema permite una comprensión más profunda de los procesos del mercado. Análisis inteligente de patrones: La aplicación del procesamiento de datos estadísticos ayuda a identificar con mayor precisión los puntos clave de cambio de tendencia, señalando los cambios signi
RastroBot EA
Raquel Costa
Asesores Expertos
RastroBot utiliza el indicador Donchian Channel para identificar señales de entrada, inspirado en las famosas estrategias Turtle. Simple y eficaz, es ampliamente utilizado por traders profesionales y está integrado en MT5. Ideal para aquellos que quieren utilizar estas señales en operaciones de scalping. No utiliza IA, Martingala o Grid. No es un "santo grial" del trading, sino una estrategia honesta para beneficiarse de rápidas aceleraciones de tendencia. El EA puede utilizarse además de sca
Impulse fractals indicator
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Impulse fractals indicator - es un patrón fractal de mercado complejo orientado a la contra-tendencia. El mercado crea un impulso alcista/bajista, la tendencia comienza, los fractales en la onda impulsada son señales de un retroceso agresivo. La flecha de compra se traza cuando el mercado es bajista y su impulso muestra un fractal ascendente, y la flecha de venta se traza cuando el mercado es alcista y su impulso muestra un fractal descendente. Entradas ajustables del indicador principal : impu
AIS Important Levels
Aleksej Poljakov
Indicadores
Este indicador está diseñado principalmente para el trading manual. Analiza los movimientos recientes de precios y los procesa mediante su propio algoritmo. Con base en este análisis, el indicador calcula los niveles de precio más importantes. Estos niveles dividen los valores de precio en tres zonas: compra, venta y neutral. Solo se deben abrir nuevas posiciones si el precio se encuentra en la zona correspondiente. Si el precio se encuentra en la zona neutral, considere cerrar posiciones o mov
XFlow
Maxim Kuznetsov
Indicadores
XFlow muestra un canal de precios en expansión que ayuda a determinar la tendencia y los momentos de su reversión. También se utiliza en el acompañamiento de transacciones para la instalación de Take-Profit / Stop-loss y promedios. Prácticamente no tiene parámetros y es muy fácil de usar: simplemente especifique un momento importante para usted de la historia y el indicador calculará el canal de precios. LÍNEAS MOSTRADAS ROTATE es una línea sólida gruesa. Centro de rotación general del precio.
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Asesores Expertos
Little Swinger (La mejor opción para los amantes de los ingresos pasivos) Desarrollado por RobotechTrading características principales: Libertad financiera Los resultados de las pruebas retrospectivas coincidirán con los resultados reales de las operaciones en vivo TP y SL adecuados Riesgo controlado Ajustes altamente optimizados Funcionando en nuestras cuentas reales Poco Riesgo, Poco Drawdown, Poco Estrés, Poco PERO ingresos estables, sólo configurar y olvidar. Estrategia: No se basa en ind
Trade Manager oneclick control
Pankaj Kushwaha
Asesores Expertos
️ Trade Manager oneclick ( Reverse Trade, Partial Close, Breakeven, Close All Running Trade ) control - Smart Manual Trade Control for MT5 El control Trade Manager oneclick es una utilidad de gestión de operaciones potente pero ligera, creada para operadores manuales que desean un control preciso sobre sus posiciones abiertas, directamente desde el gráfico de MT5. Este EA no abre o cierra operaciones automáticamente basándose en ninguna estrategia. Simplemente proporciona herramientas de gest
FREE
Order Blocks ICT Multi TF MT5
Diego Arribas Lopez
Indicadores
[ Versión MT4 ] [ Kill Zones ] [ Divergencias SMT ] Cómo operar con bloques de órdenes: Haga clic aquí Rendimiento de la interfaz de usuario: Durante las pruebas en el probador de estrategias, la interfaz de usuario puede experimentar retrasos. Tenga la seguridad de que este problema es específico del entorno de pruebas y no afecta al rendimiento del indicador en operaciones reales. Eleve su estrategia de negociación con el indicador Order Blocks ICT Multi TF , una herramienta de vanguardia dise
Blow it Up That Questions Your Life Choices
Fatih Klavun
Indicadores
"¡Vuélalo!": el indicador de trading que cuestiona tus decisiones vitales Cansado de los indicadores aburridos? Conoce a tu nuevo compañero de mercado que cumple: F lechas "¡YOLO BUY!" cuando probablemente deberías entrar en pánico Confeti de rectángulos explosivos ( porque, ¿por qué no?) 200+ citas que te destrozan el alma como "Tu stop loss es imaginario" y "Esto no es trading, es donar a las ballenas" Alertas aleatorias que asan tu estrategia . Este indicador es como una te
EA Gold Reaper MT5
Amazing Traders
Asesores Expertos
Este súper EA utiliza la última y más avanzada Inteligencia Artificial específica para el oro con una precisión sin igual para identificar puntos de compra y venta. Representa un avance revolucionario en el comercio de oro en el mercado Forex. Mezclado con unos pocos indicadores, un filtro, una rejilla de cobertura, tras el análisis, elimina las señales falsas y detecta súper entradas. EA utiliza un trailing stop adaptativo.
Los compradores de este producto también adquieren
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Indicadores
Opciones y privilegios de los paquetes de alquiler/por vida Alquiler Mensual Seis meses Anual/De por vida Weis Wave con Speed con Alerta+Índice de velocidad x x x Manual x x x Vídeo de instalación rápida x x x Blog x x x Actualizaciones de por vida x x x Material de instalación y formación x x Canal de acceso Discord "Los comerciantes SI" x Herramienta de Alerta de Ruptura de Rectángulo x Cómo operar con ella: http: // www.tradethevolumewaves.com ** Si usted compra por favor póngase en cont
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
Indicadores
Elliott Wave Trend fue diseñado para el conteo científico de ondas. Esta herramienta se centra en deshacerse de la vaguedad de la clásica Elliott Wave Counting utilizando la pauta de la plantilla y el enfoque patrón. Para ello, en primer lugar, Elliott Wave Trend ofrece la plantilla para el recuento de ondas. En segundo lugar, ofrece la puntuación estructural de la onda para ayudar a identificar la formación de la onda precisa. Ofrece tanto la puntuación estructural de la onda impulsiva como la
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Meco Ultimate Channel
Thapelo Kapwe
5 (1)
Indicadores
Este indicador pertenece a la familia de indicadores de canal. Este indicador de canal fue creado basándose en el principio de que el mercado siempre operará en un patrón de oscilación. El patrón de oscilación es causado por la existencia de alcistas y bajistas en un mercado. Está diseñado para ayudar al comprador a identificar los niveles en los que los toros compran y los osos venden. Los toros compran cuando el mercado está barato y los osos venden cuando el mercado está caro. Está diseñado
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicadores
nota: este indicador es para METATRADER4, si quieres la versión para METATRADER5 este es el enlace: https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO reconoce una nueva TENDENCIA desde el principio, nunca se equivoca. La certeza de identificar una nueva TENDENCIA no tiene precio. DESCRIPCIÓN TRENDMAESTRO identifica una nueva TENDENCIA de raíz, este indicador examina la volatilidad, los volúmenes y el momentum para identificar el momento en el que se produce una expl
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicadores
MetaForecast predice y visualiza el futuro de cualquier mercado basándose en las armonías de los datos de precios. Aunque el mercado no siempre es predecible, si existe un patrón en el precio, MetaForecast puede predecir el futuro con la mayor precisión posible. En comparación con otros productos similares, MetaForecast puede generar resultados más precisos al analizar las tendencias del mercado. Parámetros de entrada Past size (Tamaño del pasado) Especifica el número de barras que MetaForecast
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Indicadores
Adéntrese en el mundo de las operaciones de divisas con confianza, claridad y precisión utilizando el Indicador Oro , una herramienta de última generación diseñada para llevar su rendimiento en las operaciones al siguiente nivel. Tanto si es un profesional experimentado como si acaba de comenzar su andadura en los mercados de divisas, el Indicador Oro le proporciona una visión poderosa y le ayuda a operar de forma más inteligente, no más difícil. Basado en la sinergia probada de tres indicadore
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicadores
Obtén el AUX GRATUITO y soporte EA Descarga directa — Haz clic aquí [ D.I.C.E ] El DICE Indicator Divergence in Chaos Environment es una herramienta MT5 especializada creada para traders que aplican la Teoría de las Ondas de Elliott dentro del marco de las técnicas de Trading Chaos. Identifica divergencias ocultas y regulares en la acción del precio, sincronizadas con el entorno de mercado caótico descrito por Bill Williams. Características clave Divergencia alineada con Ondas de Elliott: detec
Frontier Pivots
Nestor Jose Mendez Boza
Indicadores
FRONTIER PIVOTS - Indicador de Niveles Geométricos Este indicador traza niveles o rangos de soporte y resistencia en el gráfico utilizando cálculos matemáticos. Ayuda a los operadores a identificar zonas potenciales de reacción del precio basadas en patrones geométricos. Características Principales: Calcula y muestra automáticamente niveles clave de precio Traza líneas de soporte y resistencia Utiliza datos de precio diarios para el cálculo de niveles Presentación visual clara con colores difere
Orderflow Scalp Pro
TitanScalper
Indicadores
Orderflow Scalp Pro v2.4 ofrece inteligencia comercial de nivel institucional a través de análisis avanzados de volumen, cálculos dinámicos de VWAP, supervisión de puntuación agresiva en tiempo real y señales de flecha de precisión. Este completo sistema de negociación transforma los complejos datos del mercado en señales claras y procesables para obtener una rentabilidad constante en plazos de 3-4 minutos. Full Documentation: [Download PDF] Cuatro potentes componentes en un solo sistema Perf
Volume Spread Analysis MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
5 (3)
Indicadores
El indicador Volume Spread Analysis se basa en el método original Volume Spread Analysis. Fue diseñado para el reconocimiento rápido y fácil de patrones VSA. Aunque este indicador parece muy simple, es la herramienta más sofisticada que hemos creado. Es una herramienta analítica realmente potente que genera señales de trading muy fiables. Debido a que es muy fácil de usar y comprensible, es adecuado para todo tipo de trader, independientemente de su experiencia. ¿Qué es VSA? VSA - Volume Spread
Gold 100 Pip Signals
Allen Mwaniki Mwangi
Indicadores
100PIPSsignals — Sistema de cruce rápido de EMA para oro (M1) Un indicador ligero de cruce de EMA diseñado para CFD de oro en gráficos de 1 minuto. Marca los puntos de entrada de bajo riesgo con flechas claras y círculos dorados, valida los movimientos según un objetivo mínimo de pips configurable y puede enviar alertas/notificaciones. Cómo funciona (simple) El indicador utiliza dos medias móviles exponenciales (EMA rápida y EMA media). Cuando la EMA rápida cruza por encima de la EMA media, a
TPTSyncX
Arief
Indicadores
Obtén el indicador AUX GRATIS, soporte para EA y la guía completa, por favor visita – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 Detecta la Tendencia. Lee el Patrón. Cronometra la Entrada. ¡3 pasos en menos de 30 segundos! Opera sin esfuerzo — sin necesidad de análisis, tu asistente inteligente está listo para simplificar tu flujo de trabajo No más sobrecarga de gráficos. Opera con confianza usando la detección inteligente de sesgo. Compatible con todas las divisas, criptomonedas, acciones, met
Elliot Waves Analyzer Pro
Viktor Weidenthal
2.67 (3)
Indicadores
Analizador de Ondas de Elliot Pro calcula las Ondas de Elliot para ayudar a identificar la dirección de la tendencia y los niveles de entrada. Principalmente para Swing Trading Estrategias. Por lo general, uno abriría una posición en la dirección de la tendencia de la onda 3 o una corrección de la onda C . Este indicador traza los niveles objetivo para la onda actual y la siguiente. Las reglas más importantes para el análisis de la onda de Elliot son verificadas por el indicador. La versión Pro
Support Resistance Breakout MT5
Temitayo Lawal
Indicadores
Este indicador utiliza soporte y resistencia, volumen y alguna fórmula especial para calcular el volumen para filtrar las velas. Si el volumen alcanza un valor específico, y al mismo tiempo, la vela rompe la línea de soporte / resistencia, habría una señal y podemos entrar en el mercado. Las señales aparecen cuando la vela actual se cierra. entonces usted puede entrar en el comercio cuando una nueva vela aparece. Por favor no olvide seguir su plan de manejo de dinero. Versión MT4 Soporte/Resi
Impulse correction and SCOB mapper WinWorld
LEGEX LTD
Indicadores
DESCRIPCIÓN ICSM (Impulse-Correction SCOB Mapper) es el indicador que analiza el movimiento del precio e identifica impulsos válidos, correcciones y SCOBs (Single Candle Order Block). Es una herramienta poderosa que se puede utilizar con cualquier tipo de análisis técnico porque es flexible, informativa, fácil de usar y mejora sustancialmente la conciencia del trader sobre las zonas de interés más líquidas. CONFIGURACIÓN General | Visuales Tema de color — define el tema de color del ICSM.
The iChannels
BeeXXI Corporation
5 (2)
Indicadores
Reconocimiento ultrarrápido de canales parabólicos (así como canales lineales, horizontales y ondulados) en toda la profundidad de la historia, creando una jerarquía de canales. Ajuste necesario: Máximo de barras en el gráfico: Ilimitado Este indicador está diseñado principalmente para la negociación algorítmica, pero también puede utilizarse para la negociación manual. Este indicador tendrá una evolución muy activa en un futuro próximo y descripciones detalladas sobre cómo aplicar para crear r
TrendHarmony MTF Trend Phase Level Visualizer MT5
Andras Salamon
Indicadores
TREND HARMONY MT5 - Indicador Multi Timeframe Trend and Phase and Pullback Level Visualizer para Metatrader5 El indicador TREND HARMONY automatiza el análisis profundo de tendencias y genera visualizaciones para usted. ¡Tome el control de sus operaciones eliminando la incertidumbre! Revolucione su experiencia de trading con precisión y conocimiento a través del indicador TREND HARMONY Multi Timeframe - su indicador de visualización de tendencias MT5 definitivo. [ Características y Manual | Versi
BookMap HeatMap
Roberto Spadim
1 (2)
Indicadores
Este indicador crea un mapa térmico basado en la profundidad de mercado del símbolo actual o de otro símbolo. Otro símbolo es útil cuando se negocia en el mercado de futuros y un contrato tiene una división "mini" y "completa". Por ejemplo, en Brasil (B3 - BMF&Bovespa), WDO y DOL son contratos de futuros Forex de BRL/USD (donde 1 DOL = 5 WDO) y los grandes bancos trabajan principalmente con DOL (donde la liquidez es importante). Por favor, utilice con M1 timeframe , los objetos son demasiado pe
Key level wedge pro MT5
Presley Annais Tatenda Meck
Indicadores
¡Es nuestro aniversario! Para devolvérselo, disfrute de este descuento del 60% durante la próxima semana (precio original 239 $) Hemos combinado todos nuestros queridos indicadores como: Key level order block , Key level supply and demand , Key level liquidity grab y Key level wedge en un único indicador y cuadro de mandos. Novedades Cuadro de mandos : Hay un tablero de fácil acceso para todas sus necesidades. Botón Multi-timeframe : Ahora hay una opción multi-marco temporal para los Bloques d
Fractal Pattern Scanner MT5
Young Ho Seo
5 (1)
Indicadores
Introducción a Fractal Pattern Scanner El indicador fractal se refiere al indicador técnico que hace uso de la geometría fractal que se encuentra en el mercado financiero. Fractal Pattern Scanner es un indicador fractal avanzado que incorpora la última tecnología de negociación tras un exhaustivo trabajo de investigación y desarrollo de la geometría fractal en el mercado financiero. La característica más importante de Fractal Pattern Scanner es la capacidad de medir la probabilidad de punto de i
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
El indicador " Dynamic Scalper System MT5 " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma
IQ FX Gann Levels MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
IQ FX Gann Levels es un indicador de precisión basado en los métodos de raíz cuadrada de W.D. Gann. William Delbert Gann (W.D. Gann) fue un excepcional analista de mercado, cuya técnica de negociación se basaba en una compleja mezcla de matemáticas, geometría, astrología y matemáticas antiguas que demostró ser extremadamente precisa. Descargue la versión de Metatrader 4 Lea atentamente la descripción del producto antes de adquirirlo . Descargo de responsabilidad: Debido a restricciones regulator
Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
Md Meraz Mahmud
Indicadores
Hola Quiero presentar El Forex Comprar Vender Flecha Premium MT5 recientemente la liberación de este indicador de primera calidad! su 1000% No Repintar Indicador, Funciona perfectamente bien,, lo probé día a día, Sólo la mente que sopla Resultado, Incluyendo Algoritmo tendencia de gran alcance! ¿Cómo funciona? así, funciona fórmula tendencia del mercado, cuando la tendencia alcista o cuando la tendencia bajista, Recomendar marco de tiempo M30, H1 funciona todos los plazos, y todos los
Otros productos de este autor
Trend BB MACD
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (3)
Indicadores
Indicador Trend BB MACD con Filtro ADX El Trend BB MACD con Filtro ADX es una herramienta técnica avanzada que combina Bandas de Bollinger (BB) , MACD y el Índice de Movimiento Direccional (ADX) , incorporando ahora un sistema completo de análisis direccional con +DI y -DI , así como opciones de confirmación cruzada con MACD. Está diseñado para ofrecer señales de trading precisas y filtradas, optimizadas para scalping, intradía y swing trading , ayudando a identificar no solo la dirección, sino
FREE
Projective SR
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Projective SR – Soportes y Resistencias Proyectados en Tiempo Real Projective SR es un indicador avanzado que detecta automáticamente los puntos clave de soporte y resistencia en el gráfico y los proyecta de forma diagonal y dinámica hacia el futuro , anticipando posibles zonas donde el precio podría reaccionar. A diferencia de los indicadores tradicionales que solo muestran niveles fijos, Projective SR analiza la geometría del precio , identifica los pivotes más relevantes y dibuja líneas incli
FREE
Elliott Wave Radar
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
¿Qué hace este indicador? Analiza automáticamente el gráfico para identificar   patrones de Ondas de Elliott   (impulsos y correcciones) y te muestra dónde están las ondas 1, 2, 3, 4 y 5 en tiempo real. Además, incluye   proyecciones de precio, validación de volumen y detección de triángulos .   ¿En qué mejora esta versión "Radar"? Proyección de objetivos : Sugiere hacia dónde podría ir el precio en la onda 5. Validación con volumen : Confirma si el volumen apoya el patrón detectado. Detección d
FREE
StochWpR Momentum Oscillator
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (2)
Indicadores
StochW%R Momentum Oscillator – Tu Indicador Híbrido de Momentum Inteligente Precisión. Filtrado de Ruido. Mas Confiable. ¿Cansado de osciladores tradicionales que generan señales falsas en mercados volátiles? El   StochW%R Momentum Oscillator   es la evolución para analizar momentum, combinando lo mejor del   Estocástico   y el   Williams %R   en un solo indicador potente y personalizable. Beneficio clave:   Reduce el ruido del mercado   y ofrece   señales más limpias   gracias a su algoritmo de
FREE
Theme Switcher
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Utilidades
Theme Switcher - Personaliza tu Terminal de Trading Descripción El   Theme Switcher   es un panel interactivo que permite cambiar rápidamente el esquema de colores de tu gráfico en MetaTrader 5. Diseñado para traders que buscan un entorno visual cómodo y personalizado, esta herramienta ofrece una variedad de estilos temáticos inspirados en marcas, películas y diseños profesionales. ¿Cómo usarlo? Abrir el panel : Simplemente añade el indicador a tu gráfico y aparecerá una ventana con botones de d
FREE
LCD Laguerre Convergence Divergence
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
El LCD Laguerre Convergence Divergence es un indicador técnico avanzado diseñado para mejorar al MACD clásico, ofreciendo una detección de momentum más rápida, sensible y adaptativa. Su ventaja principal es el uso de filtros Laguerre , que reaccionan con mayor precisión a los cambios de precio que las medias móviles tradicionales. Ventajas Clave Mayor Sensibilidad y Menor Retraso: Los filtros Laguerre generan señales de entrada y salida más tempranas, cruciales en mercados volátiles. Adaptabilid
FREE
Virtual Candle Blocks
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Virtual Candle Blocks – Visualiza el mercado sin límites Virtual Candle Blocks es un indicador avanzado para MetaTrader 5 que te permite crear y visualizar velas de cualquier temporalidad personalizada, incluso aquellas que no existen de forma nativa en la plataforma. Características Principales: Temporalidades Personalizadas: Agrupa las velas base en bloques de la duración que desees (ej. 5h, 14h, 28h, 72h, etc.) para crear una nueva vela virtual. Esto te permite acceder a temporalidades exclus
FREE
Pi Cycle Projections
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
¿Qué es Pi Cycle Projections? Pi Cycle Projections es un completo sistema de trading para MetaTrader 5 que te ofrece una doble ventaja: no solo identifica señales de entrada de alta probabilidad (cruce de Medias Moviles) en el momento presente, sino que también traza un mapa visual con posibles escenarios futuros del mercado. Piensa en él como un sistema dos en uno: Un Generador de Señales Inteligente que te dice cuándo actuar, cruces de medias móviles Pi. Un Proyector de Ciclos Estratégico que
FREE
Advanced ADX Pro
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Advanced ADX Pro: Lleva tu Análisis del ADX al Siguiente Nivel  El Advanced ADX Pro es una herramienta de trading avanzada diseñada para transformar tu experiencia con el tradicional indicador Average Directional Index (ADX) . Creado para ofrecer mayor comodidad, control y claridad visual y auditiva, este indicador va mucho más allá de las capacidades del ADX nativo de MetaTrader 5 (MT5).  ¿Qué es el ADX y por qué es Crucial?  El ADX es un indicador técnico vital que mide la fuerza de la tendenc
MarketCrack Whale Detector
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
MarketCrack – Whale Detector,  es un indicador profesional diseñado para detectar de forma visual y anticipada la actividad de los grandes participantes del mercado, conocidos como “ballenas”. Su propósito es identificar momentos clave de presión institucional significativa, permitiendo al trader alinearse con la dirección del dinero inteligente y tomar decisiones estratégicas con mayor confianza. Funcionalidad y objetivo: MarketCrack – Whale Detector analiza la acción del precio y el volumen
Trading Exporter for AI Assistant
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Trading Exporter for AI Assistant es un indicador profesional para MetaTrader 5 diseñado para exportar datos de trading completos y estructurados en formatos JSON. Su objetivo es permitir que cualquier asistente de Inteligencia Artificial (IA) —ya sea gratuito o de pago como ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude o DeepSeek— pueda analizar la información y ofrecer recomendaciones, estrategias y explicaciones personalizadas. Recomendación Especial: DeepSeek Si bien este exportador funciona con cualquie
FREE
SOS Trader
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Este indicador es un monitor avanzado de posiciones en pérdida , diseñado para ayudarte a reaccionar a tiempo y proteger tu capital. Analiza en tiempo real todas las operaciones abiertas en el símbolo actual, calcula la volatilidad usando ATR en múltiples temporalidades y determina qué tan cerca está el precio de tu Stop Loss. Muestra líneas visuales (Stop Loss dinámico y Break-Even) y un panel estilo Bloomberg con información clave de cada operación: Porcentaje de pérdida respecto a tu balanc
FREE
Scalping Timer
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Scalping Timer – Precisión en Tiempo Real para Scalpers Exigentes Scalping Timer es un indicador visual compacto diseñado específicamente para scalpers y day traders que dependen del timing perfecto y del costo mínimo de transacción . Este panel en tiempo real muestra dos métricas esenciales para el scalping: Cuenta regresiva exacta del tiempo restante para el cierre de vela establecida en el grafico Visualización inmediata del spread actual del símbolo Con esta información crítica al alcance d
FREE
Hourly Bias Scanner
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Descubre los secretos que los grandes jugadores no quieren que veas. ¿Alguna vez te has preguntado si las “ballenas” del mercado siempre entran a la misma hora y en la misma dirección? Este indicador te lo muestra. No da señales de entrada, pero revela patrones históricos de movimiento por hora o día que normalmente pasarían desapercibidos. Por ejemplo, podrías descubrir que los jueves a las 15:00 el EURUSD tiene un 80% de probabilidad de moverse al alza . Ideal para traders que quieren confirma
FREE
GoGo Breaker The Master Candle Signal
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
GoGo Breaker – The Master Candle Signal Señales inteligentes basadas en acción del precio con filtros avanzados GoGo Breaker es un potente indicador de trading que utiliza el patrón   "Master Candle"   para identificar oportunidades de alta probabilidad en tiempo real. Diseñado para traders que buscan   entradas rápidas y precisas , es ideal para   scalping, intradía y swing trading .   Detecta automáticamente   señales de compra/venta con flechas claras.   Funciona en todos los mercados : Forex
Trading Advisor a Helping Hand
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Trading Advisor - A Helping Hand Este indicador está diseñado para   asesorar y acompañar   al trader en su operativa, ofreciendo un análisis cuantitativo del mercado en tiempo real. No es una herramienta para tomar decisiones automáticas, sino un   asistente inteligente   que proporciona: Diagnóstico del mercado   (tendencia alcista/bajista, rango, volatilidad) Recomendaciones generales   (cuándo comprar, vender o esperar) Gestión de riesgo sugerida   (Stop Loss y Take Profit basados en ATR) Co
FREE
Laguerre RSI Classic
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
El Laguerre RSI es un oscilador avanzado basado en filtros digitales desarrollado por John Ehlers . Este indicador suaviza las fluctuaciones de precio utilizando una técnica llamada filtro de Laguerre , permitiendo detectar con mayor precisión las zonas de sobrecompra y sobreventa , reduciendo el ruido del mercado. El Laguerre RSI oscila entre 0 y 1 , y sus niveles estándar son: Sobrecompra: por encima de 0.75 Sobreventa: por debajo de 0.25 Este indicador es ideal para detectar giros de mercado
FREE
Correlation Nexus
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Correlation Nexus Domina la Relación entre Pares de Forma Directa o Inversa Correlation Nexus es un indicador técnico avanzado para MetaTrader 5 que detecta oportunidades de trading basadas en la correlación estadística entre dos instrumentos financieros. Este sistema permite al trader beneficiarse tanto de correlaciones positivas (directas) como de correlaciones negativas (inversas) , adaptándose dinámicamente a distintos pares de divisas, índices o commodities. A diferencia de herramientas con
FREE
Adaptive Fibonacci Zones
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
El Adaptive Fibonacci Zones es una versión mejorada y dinámica del clásico retroceso de Fibonacci de MetaTrader 5. Su principal diferencia con el Fibonacci nativo es que no necesitas trazar manualmente los niveles , ni decidir a ojo desde qué punto hasta qué punto medir el retroceso. El indicador hace este trabajo por ti: detecta automáticamente los swings (máximos y mínimos relevantes) del mercado utilizando fractales y un filtro de volatilidad basado en ATR. De esta forma, el Fibonacci se adap
FREE
Smart Volume Flow
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Smart Volume Flow  El Smart Volume Flow es una herramienta profesional de análisis de volumen que lleva la interpretación del flujo de órdenes a un nivel superior. Está diseñada para ir más allá del simple conteo de barras, combinando volumen híbrido , contexto de tendencia , filtros multi–temporalidad y validación con fuerza direccional (ADX y +DI/-DI) . Su objetivo es desglosar, ponderar y contextualizar la actividad del mercado, transformando datos crudos en información táctica para la toma d
Alert Signal Chess King Trading Opening
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
"La Estrategia de Ajedrez Aplicada al Trading en Forex" Imagina el mercado como un tablero de ajedrez. Cada indicador técnico es una pieza única y poderosa, con una función distintiva. Este sistema inteligente combina seis "piezas" clave que trabajan en armonía para detectar señales de entrada con alta probabilidad: Peón (EMA 50): Tu scout ágil, detecta cambios rápidos en la tendencia a corto plazo. Torre (EMA 200): Una fortaleza inquebrantable, confirma la tendencia principal del mercado. Caba
DominoSync DoubleSix
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
DominoSync DoubleSix es un indicador avanzado que ayuda a traders a identificar señales de entrada más confiables analizando varias temporalidades y filtrando velas de bajo volumen o rangos atípicos. las señales de las entradas se muestran en el histograma del indicador , lo que permite un análisis más claro y menos intrusivo en el gráfico de precios. Qué hace único a DominoSync DoubleSix Análisis Multitemporal Evalúa hasta 20 temporalidades (desde M1 hasta W1). Calcula la probabilidad alcista
Pro MA 5
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Pro MA 5 – La Suite Profesional de Medias Móviles  El sistema de medias móviles más completo para MetaTrader 5 Pro MA 5   revoluciona el análisis técnico al ofrecer una interfaz   potente, personalizable y eficiente   para detectar tendencias con   precisión quirúrgica .  ¿Qué es Pro MA 5? Es un indicador avanzado que integra hasta   5 medias móviles configurables   con   alertas inteligentes , un   panel interactivo   y un diseño optimizado para operar en cualquier instrumento o marco temporal.
AUI Eagle Duel
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Asesores Expertos
Bot AUI - Ultra Instinto Artificial ATENCIÓN: Este bot NO es para ti si buscas ganancias diarias, semanales o mensuales. Este bot está diseñado únicamente para rentabilidad ANUAL. Así que si no estás dispuesto a dejarlo trabajar tranquilamente durante todo un año sin intervenir, no es para ti.  ¿Cómo funciona este bot? El bot analiza múltiples factores del mercado en diferentes temporalidades para tomar decisiones muy estrictas. Solo entra en operación cuando detecta una confluencia perfecta d
TDI Laguerre
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
TDI Laguerre: El TDI Laguerre es una evolución del popular indicador Traders Dynamic Index (TDI) , que reemplaza el RSI clásico por un filtro Laguerre para ofrecer una lectura más fluida, sensible y precisa de la acción del precio. Esta versión avanzada combina elementos de volatilidad, medias móviles y detección de señales visuales con alertas configurables.  ¿Qué hace este indicador? Este indicador representa: Una línea Laguerre suavizada basada en el precio de cierre. Una línea de señal EMA d
BB KC Hybrid Squeeze Band
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
BB KC Hybrid Squeeze Band – Indicador Avanzado de Volatilidad y Compresión BB KC Hybrid Squeeze Band es un indicador técnico de nueva generación que combina de forma inteligente las Bandas de Bollinger (BB) y el Canal de Keltner (KC) en una única estructura híbrida. Diseñado para ofrecer una lectura más precisa del entorno de volatilidad, compresión y expansión del mercado, este indicador permite detectar zonas clave de oportunidad con mayor anticipación y menor ruido. ¿Qué hace? 1. Cálculo de B
MultiFrame Momentum
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
El MultiFrame Momentum es un indicador avanzado que analiza simultáneamente múltiples temporalidades del mercado para identificar momentos de convergencia direccional. Su diseño único busca coincidencias de momentum entre distintos timeframes, generando señales visuales claras mediante una línea que cambia entre verde (alcista), roja (bajista) y gris (neutral). Configuración Esencial y Pruebas La efectividad del indicador depende completamente de la configuración personalizada de temporalidades
Legion of Soldiers
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Legion of Soldiers – Manual de Uso Enfoque Principal El Legion of Soldiers está diseñado como un indicador de re-entradas dentro de estrategias tendenciales ya establecidas . Este indicador no define la tendencia por sí mismo, sino que se utiliza para acompañar y reforzar un sistema tendencial previamente identificado. La dirección de la tendencia debe ser previamente confirmada usando herramientas como: MarketCrack – Whale Detector (recomendado). O cualquier otra estrategia de detección de ten
Oracle Oscillator
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
El Oracle Oscillator es una verdadera revolución en el análisis técnico. En lugar de obligar al trader a vigilar varios osciladores al mismo tiempo —como RSI, Estocástico, Williams %R, DeMarker y Filtro Laguerre— este indicador unifica lo mejor de cada uno en una sola línea híbrida (color DodgerBlue), perfectamente calibrada para ser   reactiva ante los movimientos reales   mientras   filtra el ruido del mercado , evitando los falsos impulsos que confunden a tantos traders. ¿Por qué es superior
Dragon Bands Z
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Dragon Bands Z: Indicador de Análisis de Tendencia Visual Dragon Bands Z es un indicador diseñado para simplificar la lectura del gráfico mediante la consolidación visual de múltiples fuentes técnicas. Su objetivo es proporcionar una indicación clara de la dirección del mercado y su fuerza, sin la necesidad de gráficos saturados de múltiples indicadores. El indicador utiliza un relleno de color híbrido para traducir la acción del precio en cuatro estados visuales primarios: Verde: Indica una fue
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario