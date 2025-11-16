HeatMap Regression Confluence: Tu Radar de Liquidez Institucional

¿Quieres identificar los niveles que el precio está obligado a visitar?

Heatmap Regression es un mapa de calor avanzado que detecta las huellas de la actividad institucional en el gráfico. Identifica zonas clave donde se ha producido una fuerte absorción o distribución de capital, dejando desequilibrios pendientes que el mercado tiende a corregir.

Este indicador te revela los objetivos de retorno más probables del precio.





Análisis de Zonas Clave (Desequilibrios de Precio)

El indicador marca dos tipos de huellas de liquidez institucional:

Zona Verde (Acumulación):

Se forma cuando el precio cae con fuerza (venta dominante), dejando atrás órdenes de compra institucionales .

El precio tiene una alta probabilidad de regresar al alza para equilibrar ese nivel.

Zona Roja (Distribución):

Se forma cuando el precio sube con fuerza (compra dominante), dejando atrás órdenes de venta institucionales.

El precio tiene una alta probabilidad de retroceder a la baja para cubrir esa zona.

En esencia, Heatmap Regression marca los “vacíos” o imanes de liquidez que el mercado debe tocar antes de continuar su trayectoria.

Te muestra dónde están los niveles con mayor probabilidad de reacción.





Filtrado Exclusivo: Solo Zonas de Calidad (Volumen Inteligente)

El sistema está configurado por defecto para mostrar todas las zonas detectadas, brindándote una visión completa del mapa de liquidez.

Si deseas un gráfico más limpio y con solo las zonas confirmadas por volumen institucional, puedes activar el filtro de Volumen Inteligente.

Esto reducirá la cantidad de señales, pero mostrará únicamente aquellas con actividad real de absorción o distribución, evitando la saturación visual y enfocándote en las zonas de mayor calidad.





Modo Sniper: Precisión Institucional

Activa el Modo Sniper cuando quieras operar solo con las zonas más selectivas y confirmadas.

Este modo aplica filtros adicionales para mostrar únicamente niveles institucionales validados por estructura y reacción real del precio.

Menos señales, pero de mucha mayor calidad — ideal para estrategias de precisión y confirmación institucional.





El Compañero Ideal: Combínalo con MarketCrack - Whale Detector

Para aprovechar al máximo la información institucional:

Heatmap Regression → te muestra DÓNDE está la liquidez.

Whale Detector → te confirma CUÁNDO las ballenas están activas y empujando el precio hacia esas zonas.





En resumen:

Visualiza las zonas donde el precio debe equilibrar su flujo,

opera en sincronía con las ballenas,

y deja que el mercado te muestre hacia dónde realmente se mueve el dinero.





No es predicción. Es lectura avanzada del flujo institucional.

---------------------------------------

"HeatMap Regression C." es un desarrollo original para MetaTrader 5 creado por Andrés Carvajal. Este indicador ha sido diseñado desde cero y no guarda relación con ningún otro producto, marca o comunidad externa.







