Fusion Monthly Levels PinBar Marubozu
- Göstergeler
- N'da Lemissa Kouame
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
📝 Açıklama
Bu benzersiz gösterge, üç güçlü teknik analiz aracını tek bir göstergede birleştirir:
Aylık Seviyeler (High, Low, Open, Close) – önemli destek ve direnç bölgelerini belirlemek için.
PinBar Tespiti – fiyat reddini gösteren güvenilir bir dönüş mum modeli.
Marubozu Tespiti – güçlü trend mumları ile yönlü momentum gösterir.
Bu birleşim sayesinde, görsel, kapsamlı ve hızlı tepki veren bir piyasa tahmin aracına sahip olursunuz.
🚀 Avantajlar
Kurumsal seviyeler + fiyat hareketlerini (Price Action) birleştirir.
Net görsel sinyaller: PinBar için mavi/kırmızı oklar, Marubozu için mavi/kırmızı kareler.
Tüm varlıklarda çalışır (Forex, Endeksler, Kripto, Emtialar, Hisse Senetleri).
Özelleştirilebilir parametreler (referans periyot, fitil boyutu, ok stili).
Optimize edilmiş kod, birden fazla grafikte bile gecikme yok.
MetaTrader 5 ile tamamen uyumlu.
🔔 Sinyaller
Boğa PinBar → mumun altına mavi ok.
Ayı PinBar → mumun üstüne kırmızı ok.
Boğa Marubozu → mumun altına mavi kare.
Ayı Marubozu → mumun üstüne kırmızı kare.
Aylık Seviyeler:
Kırmızı = Aylık High
Mavi = Aylık Low
Yeşil = Aylık Open
Turuncu = Aylık Close
⚙️ Parametreler
Ref_Timeframe → referans periyot seçimi (varsayılan: Aylık).
Arrow_Offset_Pts → ok/kare dikey kaydırması.
WickMaxRatio → Marubozu doğrulamak için maksimum fitil boyutu.
Wingdings Codes → simgelerin özelleştirilmesi (oklar, kareler vb.).
📊 Kullanım
Ana bölgeleri belirleyin (Aylık High/Low).
Bu seviyelere yakın PinBar veya Marubozu oluşumunu bekleyin.
Girişi diğer araçlarla doğrulayın (trend, hacim, göstergeler).
Scalping, günlük işlem ve swing trading için uygundur.
🎯 İdeal Kullanıcı
Price Action trader’ları.
Grafiklerini sadeleştirmek isteyen ve hepsi bir arada gösterge arayanlar.
Dönüşleri ve trend devamlarını önceden tahmin etmek isteyen yeni başlayan ve deneyimli trader’lar.