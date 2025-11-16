HeatMap Regression Confluence: 귀하의 기관 유동성 레이더

가격이 반드시 방문해야 하는 레벨을 식별하고 싶으신가요?

Heatmap Regression은 차트에서 기관 활동의 흔적을 감지하는 고급 히트맵입니다. 이는 강력한 자본 흡수 또는 분배가 발생한 핵심 영역을 식별하여, 시장이 수정하는 경향이 있는 미결된 불균형을 남깁니다.

이 지표는 귀하에게 가격이 되돌아갈 가능성이 가장 높은 목표를 드러냅니다.

핵심 영역 분석 (가격 불균형)

이 지표는 두 가지 유형의 기관 유동성 흔적을 표시합니다.

녹색 영역 (축적/Acumulación): 가격이 강하게 하락할 때 (매도 우세) 형성되며, 기관 매수 주문(유동성)을 뒤에 남깁니다. 가격은 이 레벨을 균형 맞추기 위해 상승으로 되돌아갈 확률이 높습니다.

빨간색 영역 (분배/Distribución): 가격이 강하게 상승할 때 (매수 우세) 형성되며, 기관 매도 주문(유동성)을 뒤에 남깁니다. 가격은 이 영역을 채우기 위해 하락으로 되돌아갈 확률이 높습니다.



본질적으로 Heatmap Regression은 시장이 궤도를 계속하기 전에 터치해야 하는 "공백" 또는 유동성 자석을 표시합니다.

이는 반응 가능성이 가장 높은 레벨이 어디에 있는지 보여줍니다.

독점적 필터링: 품질 영역만 (스마트 머니 볼륨)

이 시스템은 기본 설정으로 감지된 모든 영역을 표시하여 유동성 맵의 전체적인 시야를 제공합니다.

더 깔끔한 차트를 원하고 기관 볼륨에 의해 확인된 영역만 보고 싶다면, 스마트 머니 볼륨(Volumen Inteligente) 필터를 활성화할 수 있습니다.

이는 신호의 수를 줄이지만, 실제 흡수 또는 분배 활동이 있는 영역만을 표시하여 시각적 과부하를 피하고 최고 품질의 영역에 집중하도록 합니다.

스나이퍼 모드: 기관 수준의 정밀도

가장 선택적이고 확인된 영역만으로 거래하기를 원할 때 **스나이퍼 모드(Modo Sniper)**를 활성화하십시오.

이 모드는 추가 필터를 적용하여 구조와 실제 가격 반응에 의해 검증된 기관 레벨만을 표시합니다.

신호는 적지만, 훨씬 더 높은 품질을 제공합니다 — 정밀 전략 및 기관 확인에 이상적입니다.

이상적인 파트너: MarketCrack - Whale Detector와 결합

기관 정보를 최대한 활용하려면:

Heatmap Regression → 유동성이 어디에(DÓNDE) 있는지 보여줍니다.

Whale Detector → "고래"가 활동 중이며 가격을 해당 영역으로 밀어붙이는 **시기(CUÁNDO)**를 확인해 줍니다.

요약:

가격이 흐름을 균형 잡아야 하는 영역을 시각화하고, 고래와 동기화하여 거래하며, 시장이 실제 돈이 어디로 움직이는지 보여주도록 하십시오.

이것은 예측이 아닙니다. 고급 기관 플로우 분석입니다.

"HeatMap Regression C."은 Andrés Carvajal이 MetaTrader 5용으로 제작한 오리지널 개발 제품입니다. 이 지표는 처음부터 설계되었으며 다른 외부 제품, 브랜드 또는 커뮤니티와 어떠한 관련도 없습니다.