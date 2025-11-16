HeatMap Regression Confluence: Votre Radar de Liquidité Institutionnelle

Voulez-vous identifier les niveaux que le prix est obligé de visiter ?

Heatmap Regression est une carte thermique avancée qui détecte les traces de l'activité institutionnelle sur le graphique. Il identifie les zones clés où une forte absorption ou distribution de capital s'est produite, laissant des déséquilibres en suspens que le marché a tendance à corriger.

Cet indicateur vous révèle les objectifs de retour de prix les plus probables.

Analyse des Zones Clés (Déséquilibres de Prix)

L'indicateur marque deux types de traces de liquidité institutionnelle :

Zone Verte (Accumulation) : Elle se forme lorsque le prix chute fortement (vente dominante), laissant derrière elle des ordres d'achat institutionnels (liquidité). Le prix a une forte probabilité de revenir à la hausse pour équilibrer ce niveau.

Zone Rouge (Distribution) : Elle se forme lorsque le prix monte fortement (achat dominant), laissant derrière elle des ordres de vente institutionnels (liquidité). Le prix a une forte probabilité de revenir à la baisse pour couvrir cette zone.



Essentiellement, Heatmap Regression marque les « vides » ou aimants de liquidité que le marché doit toucher avant de poursuivre sa trajectoire.

Il vous montre où se trouvent les niveaux ayant la plus forte probabilité de réaction.

Filtrage Exclusif : Uniquement les Zones de Qualité (Volume Intelligent)

Le système est configuré par défaut pour afficher toutes les zones détectées, vous offrant une vue complète de la carte de liquidité.

Si vous souhaitez un graphique plus propre, avec seulement les zones confirmées par le volume institutionnel, vous pouvez activer le filtre de Volume Intelligent.

Ceci réduira le nombre de signaux, mais n'affichera que ceux ayant une activité réelle d'absorption ou de distribution, évitant la saturation visuelle et se concentrant sur les zones de la plus haute qualité.

Mode Sniper : Précision Institutionnelle

Activez le Mode Sniper lorsque vous souhaitez trader uniquement les zones les plus sélectives et confirmées.

Ce mode applique des filtres supplémentaires pour afficher uniquement les niveaux institutionnels validés par la structure et la réaction réelle du prix.

Moins de signaux, mais de bien meilleure qualité — idéal pour les stratégies de précision et la confirmation institutionnelle.

Le Partenaire Idéal : Combinez-le avec MarketCrack - Whale Detector

Pour tirer le meilleur parti des informations institutionnelles :

Heatmap Regression → vous montre OÙ se trouve la liquidité.

Whale Detector → vous confirme QUAND les baleines sont actives et poussent le prix vers ces zones.

En résumé :

Visualisez les zones où le prix doit équilibrer son flux, opérez en synchronisation avec les baleines, et laissez le marché vous montrer où l'argent se dirige réellement.

Ce n'est pas une prédiction. C'est une lecture avancée du flux institutionnel.

"HeatMap Regression C." est un développement original pour MetaTrader 5 créé par Andrés Carvajal. Cet indicateur a été conçu à partir de zéro et n'a aucun lien avec d'autres produits, marques ou communautés externes.