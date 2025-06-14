SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator

UZFX {SSS} Scalping Smart Signals MT5, hızlı hareket eden piyasalarda doğru ve gerçek zamanlı sinyaller talep eden Scalper'lar, Günlük Yatırımcılar ve Swing Yatırımcılar için tasarlanmış, yeniden boyama yapmayan yüksek performanslı bir ticaret göstergesidir. Usman Zabir (UZFX-LABS) tarafından geliştirilen bu gösterge, fiyat hareket analizi, trend onayı ve akıllı filtrelemeyi birleştirerek tüm döviz çiftleri ve zaman dilimlerinde yüksek olasılıklı alım ve satım sinyalleri üretir.





🔹 Temel Özellikler

✅ Akıllı Sinyal Algılama – Güçlü trend dönüşlerini ve devam modellerini hassas bir şekilde belirler.

✅ Çoklu Zaman Dilimi Scalping – M1, M5, M15, M30, H1, H4 ve daha yüksek zaman dilimlerinde kusursuz çalışır.

✅ Özelleştirilebilir Uyarılar – Her sinyal için açılır pencere, e-posta ve mobil bildirimler alın (yapılandırılabilir).

✅ Net Görsel Oklar – Grafikte kolayca fark edilebilen mavi (AL) ve kırmızı (SAT) oklar.

✅ Uyarlanabilir Sinyal Gücü – Kısa vadeli, orta vadeli veya uzun vadeli ticaret için ayarlanabilir Sinyal Gücü.

✅ Forex, Endeksler ve Emtialar için En İyisi – EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, BTCUSD ve daha fazlası için optimize edilmiştir.

✅ Kullanıcı Dostu Arayüz – Yeniden boyama veya gecikmeli sinyaller olmadan temiz grafik görüntüleme.





🔹 Nasıl Çalışır

UZFX SSS Göstergesi, fiyat hareketlerini tarayarak şunları tespit eder:

✔ Yükseliş Ters Dönüşleri – Fiyat, düşüş trendinden sonra önemli bir direnç seviyesinin üzerine çıktığında.

✔ Düşüş Ters Dönüşleri – Fiyat, yükseliş trendinden sonra önemli bir destek seviyesinin altına düştüğünde.

✔ Trend Devam Sinyalleri – Mevcut trend yönündeki güçlü ivmeyi doğrular.





Gösterge, sahte sinyalleri filtrelemek için tescilli bir algoritma kullanır ve yüksek kaliteli ticaret kurulumları sağlar.





🔹 Yatırımcılar Bu Göstergeyi Neden Seviyor?

🚀 Yüksek Doğruluk – Gürültüyü azaltır ve yalnızca en güçlü sinyallere odaklanır.

🚀 Yeniden Boyama Yok – Sinyaller yalnızca mum kapandıktan sonra görünür ve güvenilirliği sağlar.

🚀 Tüm Stratejiler için Esnek – Scalping, günlük ticaret ve swing ticaret ile çalışır.

🚀 Kullanımı Kolay – Sadece grafiğinize uygulayın ve okları takip edin.

🚀 Özelleştirilebilir Uyarılar – Anlık bildirimlerle hiçbir ticareti kaçırmayın.





🔹 Bu Göstergeyi Kimler Kullanmalı?

✔ Scalperlar – Hızlı 5-20 pip hareketlerini yakalayın

✔ Günlük İşlemciler – Yüksek olasılıklı gün içi kurulumları bulun

✔ Salıncak İşlemciler – Güçlü trend dönüşlerini belirleyin

✔ Yeni Başlayanlar – Karmaşık analiz gerektirmeyen, basit, ok tabanlı sinyaller

✔ Uzmanlar – Stratejinizle birlikte bir onay aracı olarak kullanın





