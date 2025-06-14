SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator

UZFX {SSS} Scalping Smart Signals MT5, hızlı hareket eden piyasalarda doğru ve gerçek zamanlı sinyaller talep eden Scalper'lar, Günlük Yatırımcılar ve Swing Yatırımcılar için tasarlanmış, yeniden boyama yapmayan yüksek performanslı bir ticaret göstergesidir. Usman Zabir (UZFX-LABS) tarafından geliştirilen bu gösterge, fiyat hareket analizi, trend onayı ve akıllı filtrelemeyi birleştirerek tüm döviz çiftleri ve zaman dilimlerinde yüksek olasılıklı alım ve satım sinyalleri üretir.


Diğer tüm MT4/MT5 göstergelerimi ve EA'larımı buradan inceleyebilirsiniz >> BURADA

Bu ürünü beğendiyseniz, lütfen 5 yıldızlı bir yorum bırakın. Teşekkürler

🔹 Temel Özellikler

✅ Akıllı Sinyal Algılama – Güçlü trend dönüşlerini ve devam modellerini hassas bir şekilde belirler.

✅ Çoklu Zaman Dilimi Scalping – M1, M5, M15, M30, H1, H4 ve daha yüksek zaman dilimlerinde kusursuz çalışır.

✅ Özelleştirilebilir Uyarılar – Her sinyal için açılır pencere, e-posta ve mobil bildirimler alın (yapılandırılabilir).

✅ Net Görsel Oklar – Grafikte kolayca fark edilebilen mavi (AL) ve kırmızı (SAT) oklar.

✅ Uyarlanabilir Sinyal Gücü – Kısa vadeli, orta vadeli veya uzun vadeli ticaret için ayarlanabilir Sinyal Gücü.

✅ Forex, Endeksler ve Emtialar için En İyisi – EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, BTCUSD ve daha fazlası için optimize edilmiştir.

✅ Kullanıcı Dostu Arayüz – Yeniden boyama veya gecikmeli sinyaller olmadan temiz grafik görüntüleme.


🔹 Nasıl Çalışır

UZFX SSS Göstergesi, fiyat hareketlerini tarayarak şunları tespit eder:

✔ Yükseliş Ters Dönüşleri – Fiyat, düşüş trendinden sonra önemli bir direnç seviyesinin üzerine çıktığında.

✔ Düşüş Ters Dönüşleri – Fiyat, yükseliş trendinden sonra önemli bir destek seviyesinin altına düştüğünde.

✔ Trend Devam Sinyalleri – Mevcut trend yönündeki güçlü ivmeyi doğrular.


Gösterge, sahte sinyalleri filtrelemek için tescilli bir algoritma kullanır ve yüksek kaliteli ticaret kurulumları sağlar.


🔹 Yatırımcılar Bu Göstergeyi Neden Seviyor?

🚀 Yüksek Doğruluk – Gürültüyü azaltır ve yalnızca en güçlü sinyallere odaklanır.

🚀 Yeniden Boyama Yok – Sinyaller yalnızca mum kapandıktan sonra görünür ve güvenilirliği sağlar.

🚀 Tüm Stratejiler için Esnek – Scalping, günlük ticaret ve swing ticaret ile çalışır.

🚀 Kullanımı Kolay – Sadece grafiğinize uygulayın ve okları takip edin.

🚀 Özelleştirilebilir Uyarılar – Anlık bildirimlerle hiçbir ticareti kaçırmayın.


🔹 Bu Göstergeyi Kimler Kullanmalı?

✔ Scalperlar – Hızlı 5-20 pip hareketlerini yakalayın

✔ Günlük İşlemciler – Yüksek olasılıklı gün içi kurulumları bulun

✔ Salıncak İşlemciler – Güçlü trend dönüşlerini belirleyin

✔ Yeni Başlayanlar – Karmaşık analiz gerektirmeyen, basit, ok tabanlı sinyaller

✔ Uzmanlar – Stratejinizle birlikte bir onay aracı olarak kullanın


🔹 Hemen Başlayın!

📌 Saniyeler içinde indirin ve kurun

📌 Sinyalleri takip edin ve güvenle işlem yapın


Önerilen ürünler
Plant and Harvest Pro
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Bonus : 1 EA ücretsiz alın (2 hesap için) – satın alma sonrası benimle iletişime geçin Plant and Harvest Pro: Otomatik Ticarette Ekim ve Hasat Gücü Her pozisyonun, kâr elde etmek için ektiğiniz bir tohum olduğu, ticaretinizin yaşamın doğal döngüsüne benzediğini görmek ister misiniz? İşte Plant and Harvest Pro , piyasayı kişisel tarla alanınıza dönüştüren Expert Advisor. Akıllı Ekim Plant and Harvest Pro, piyasada "ekim" (pozisyon açma) için en iyi anları belirlemek üzere tasarlanmıştır. Trend v
Ichimoku Japanese Cloud MS EA MT5
Fernando Gotopo
Uzman Danışmanlar
This is a trend strategy that seeks to exploit this characteristic offered by some assets with strong trends. Two positions are placed at market price; one with take profit at a short distance and the other without take profit. Both orders have stop losses, and when the first reaches the take profit on the second position, the stop loss is moved to breakeven. When it is well configured and on the assets it works well, it generates a flat or slightly falling profit graph most of the time, and oc
Binary Options Premium V8
Md Meraz Mahmud
Göstergeler
Hello My Dear Friend, im introduce about Binary Option Premium V8 it work, all currency pair 1 minute time frame, 1-5 minute expire 100% non repaint, no delay signal Alright. This indicator works on MT5 and is very easy to use. When you receive a signal from it, you wait for that candle with the signal to close and you enter your trade at the beginning of the next new candle. A red arrow means sell and a green arrow means buy. for easy identification of trade signal. Are you okay with that?  W
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Göstergeler
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Göstergeler
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Mine Farm
Maryna Kauzova
Uzman Danışmanlar
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
Gann Angles end Box MT5
Kirill Borovskii
Göstergeler
This indicator is, without a doubt, the best variation of the Gann Angles among others. It allows traders using Gann methods to automatically calculate the Gann angles for the traded instrument. The scale is automatically calculated when the indicator is attached to the chart. When switching timeframes, the indicator recalculates the scale for the current timeframe. Additionally, you can enter your own scales for the Gann angles. You can enter your own scales either for both vectors or for each
Engulfing Fib Master
- Md Rashidul Hasan
Göstergeler
70% OFF SALE! Now only $30   (originally $99) The most profitable Daily Bias Strategy [EBP- 88% Proven Win Rate] https://youtu.be/XiU9JHUM5NE?si=TRJzXKjfVNO4tdsh&t=422 Love it? Hate it? Let me know in a review! Feature requests and ideas for new tools are highly appreciated. :) Engulfing Fib Master   is a powerful   MetaTrader 5   indicator designed to detect high-probability   bullish & bearish engulfing patterns   and automatically plot   Fibonacci retracement levels   for precise trad
Market Perspective Structure Indicator MT5
Mykola Khandus
Göstergeler
Overview The Market Perspective Structure Indicator is a comprehensive MetaTrader indicator designed to provide traders with a detailed analysis of market structure across multiple timeframes. It identifies and visualizes key price action elements, including swing highs and lows, Break of Structure (BOS), Change of Character (CHOCH), internal structures, equal highs/lows, premium/discount levels, previous levels from higher timeframes, and trading session zones. With extensive customization opt
Cycles Forecast
Pooriya Alirezaee
Göstergeler
This indicator is based on a mathematical formula and an ANN combined, designed to make a model(using previous prices) of the most recent market condition (any chart*) in order to use the model as a forecasting tool. *This indicator can operate on any chart/timeframe, but it's suggested you use multiple timeframes for each trade because this method relies solely on the time factor, you can not use this indicator to predict price volatility, but if it's fit correctly it will show you when the nex
ChoppyLenns
Marius Ovidiu Sunzuiana
Göstergeler
Choppy Market Detector — Trade Smarter, Not Harder Main Statement: 90% of traders lose money — not because they misread trends, but because they trade during choppy, indecisive markets. This premium indicator helps you avoid that trap by detecting when the market is choppy, so you can stay out of low-probability trades and protect your capital. What It Does: Identifies Choppy Conditions: Uses advanced volatility filters and price action analysis to detect sideways or erratic market be
FFx 4 Patterns Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Göstergeler
FFx Patterns Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss .... for any of the selected patterns (PinBar, Engulfing, InsideBar, OutsideBar) Below are the different options available: Multiple instances can be applied on the same chart to monitor different patterns Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs -
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Göstergeler
L'indicatore SMC Venom Model BPR è uno strumento professionale per i trader che operano nell'ambito del concetto di Smart Money (SMC). Identifica automaticamente due modelli chiave sul grafico dei prezzi: FVG   (Fair Value Gap) è una combinazione di tre candele, in cui c'è un gap tra la prima e la terza candela. Forma una zona tra livelli in cui non c'è supporto di volume, il che spesso porta a una correzione dei prezzi. BPR   (Balanced Price Range) è una combinazione di due modelli FVG che for
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Göstergeler
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
RamLalla Magic Trend Indicator
Sandeep Kumar Tiwary
Göstergeler
RamLalla Magic Trend Indicator Overview RamLalla Magic Trend  is a sophisticated trend-following indicator that combines the power of CCI (Commodity Channel Index) and ATR (Average True Range) to create dynamic trend lines with visual cloud formations. This indicator provides clear trend direction signals through color-coded lines and fills, making it easier for traders to identify market momentum shifts. This stands out from the standard Super Trend Indicator. Key Features The indicator uses a
Quantum Edge FairValueGap Pro
Arnold Byarufu
Göstergeler
"QuantumEdge FairValueGap Pro" - The Ultimate Trading Edge! Elevate your trading experience with the QuantumEdge FairValueGap Pro, your all-in-one solution for unparalleled market insights and precision trading. This cutting-edge indicator brings quantum-level analysis to your fingertips, empowering you with advanced tools to navigate the financial markets. Key Features: 1️⃣ FairValue Precision: Gain a quantum-edge perspective on market fairness, with a focus on pinpointing the most lucr
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Göstergeler
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. This is your chance to trade confidently and protect your capital effectively, don't miss the opportunity that you might regret later! Download  Metatrader
Magic Finger Singal
Hui Zhao
5 (1)
Göstergeler
Magic Finger can help you identify trends and trading opportunities clearly. The finger points to the open position signal, and the discoloration line is confirmed by the trend. If you are a day trader, you can choose to trade during a period of active trading, referring to the discoloration line as the basis for the next order, finger signal as a filter. If you are a trend trader, you can choose a period above H1, wait for the appearance of the finger signal in the key price area, and enter th
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.07 (30)
Göstergeler
MT4 versiyonu  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator , Bill Williams'ın gelişmiş fraktalları , piyasanın doğru dalga yapısını oluşturan Valable ZigZag ve kesin giriş seviyelerini gösteren Fibonacci seviyeleri gibi popüler piyasa analiz araçlarını içeren tek gösterge içinde eksiksiz bir ticaret sistemidir. pazara ve kar elde edilecek yerlere. Stratejinin ayrıntılı açıklaması Gösterge ile çalışma talimatı Baykuş Yardımcısı ticaretinde Danışman Yardımcısı Kullanıcıların özel sohbeti -> Satın aldıktan
Old School Reversal Zones
Kavita Krishnakumar Ojha
Göstergeler
I'll keep it Short and to the point.  Let Your Backtest Results Speak for Themselves. After much deliberation, we’ve decided to release the foundational logic behind our process for public use. This isn’t about changing the way you trade—because we know that’s unique to you. The best ways to enter a position? Those have always been confidential ! What we can share is the first of three essential steps we use before entering any trade. This tool is designed to keep you on the right side of the m
Naked Forex Kangaroo Tail indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
Göstergeler
Naked Forex Kangaroo Tail Indicator Kangaroo Tail Indicator is a pattern recognition indicator for Forex, Stocks, Indices, Futures, Commodities and Cryptos. The Kangaroo Tail is a multi-bar pattern. The Kangaroo Tail pattern is very effective and is very simple to trade. The strategy that comes with the Kangaroo Tail is based on price action. The indicator does what it was designed for: displaying Kangaroo Tail patterns.   Don't expect to follow the up and down arrows and make money . Tradin
Risk Validator
Thiago Chagas Brito
Göstergeler
Evaluate operational viability in each timeframe and in any instrument, according to their respective spread and percentage volatility, which are essential for correct risk management in your trades. This indicator is essential for both Day Traders and Swing Traders, as in addition to evaluating operational viability in each timeframe, it is also possible to identify the fair minimum stop for each period and instrument. Example in Swing Trade: your broker charges a spread equivalent to 0.05%
Annual Highs Lows Over X Years
Zbynek Liska
Göstergeler
Key level analysis : The indicator tracks the nearest annual high and low to the current price over a chosen number of years. Proximity alerts : It triggers an alert when the price reaches a specified number of pips from the nearest high or low. Customizable notification intervals : You can set how often alerts repeat, for example, every 30 minutes. Historical perspective : Enables long-term tracking of market levels and effective planning of trading strategies. Multi-currency support : This ind
Crash spike mitigation zone pro
Israr Hussain Shah
Göstergeler
Crash Spike Mitigation Zone Pro A professional spike pattern indicator built for synthetic traders who scalp and swing Crash 500/300/1000 with precision.  This indicator: Detects powerful 3-candle spike formations (Spike → Pullback → Spike) Automatically draws a clean box around the pattern Marks the entry price from the middle candle Extends a horizontal mitigation line to guide perfect sniper entries Automatically deletes & redraws the line once price touches it (mitigation)
Gann Squaring Out of Time and Price
Yardley Zuniga
Göstergeler
Gann Time–Price Square Cycles (MT5) This indicator applies the concept of time–price balance introduced by W.D. Gann. It detects price swings on the chart and projects Quarter, Half, and Full cycle time intervals forward, marking them with vertical lines. The tool is designed to help traders study the relationship between swing size and elapsed time directly on MT5 charts. Functions Detects swing highs and lows based on pivot depth and minimum swing size. Projects Quarter, Half, and Full harmon
Indicator iPump MT5
Sergey Batudayev
Göstergeler
The iPump indicator is a versatile indicator  that combines the advantages of three categories of indicators. simultaneous trend detection on several Timeframes defining zones of resistance and support determination of overbought and oversold zones Indicator functions: Defining a trend This function will be necessary for all traders who want to objectively assess the current market direction and avoid subjectivity. It will be clear and intuitive. Determination of support and resistance levels U
Advanced Fibonacci
Marius Ovidiu Sunzuiana
Göstergeler
Fibonacci Advanced Indicator – Precision Meets Intelligence The Fibonacci Advanced Indicator is a cutting-edge technical analysis tool designed for traders who demand more than conventional retracement levels. Built on the foundational principles of Fibonacci mathematics, this indicator transcends tradition by integrating dynamic market behavior , multi-timeframe analysis , and adaptive algorithms to deliver high-probability trading zones with surgical accuracy. 1. Multiple Fibonacci Levels
Kecia Volume Profile Order Finder
Niccolo Filippo Palombi
Göstergeler
Advanced Volume Profile Analysis Tool for MetaTrader 5 The Kecia Volume Profile Order Finder provides traders with volume profile analysis capabilities. This MT5 indicator combines volume profile visualization with statistical calculations to help identify potential trading opportunities and suggests entry, stop loss, and take profit levels based on market structure. Market Profile Visualization Transform your chart with customizable volume profile visualizations: Multiple visualization options
KT Renko Patterns MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Göstergeler
KT Renko Patterns, Renko grafiğini tuğla tuğla tarayarak, farklı finansal piyasalarda yatırımcılar tarafından sıkça kullanılan popüler grafik formasyonlarını tespit eder. Zaman tabanlı grafiklerle karşılaştırıldığında, Renko grafiklerinde işlem yapmak daha kolay ve belirgindir çünkü grafik sade ve temiz bir yapıya sahiptir. KT Renko Patterns birçok Renko formasyonunu içerir ve bunların çoğu Prashant Shah'ın “Renko Grafikleriyle Karlı Ticaret” adlı kitabında ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bu g
Super Trend Indicator MT5
Navjot Singh
Göstergeler
SUPERTREND;   It is a trend following indicator based on the SuperTrend ATR created by Nav. It can be used to detect changes in trend direction and locate stops. When the price falls below the indicator curve, it turns red and indicates a downtrend. Conversely, when the price moves above the curve, the indicator turns green, indicating an uptrend. BUY/SELL Signals; Method 1; A standard strategy using a single SuperTrend is   While ST Period 1=10, ST Multiplier 1=3, - SELL signal when the bars f
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Göstergeler
Bu göstergeyi satın alan herkese aşağıdaki ekstra içerikler ücretsiz olarak sunulmaktadır: Her işlemi otomatik olarak yöneten, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini ayarlayan ve işlemleri strateji kurallarına göre kapatan özel yardımcı araç: "Bomber Utility" Göstergenin farklı varlıklar üzerinde kullanılmasına yönelik ayar dosyaları (set dosyaları) Bomber Utility için 3 farklı modda kullanım sunan ayar dosyaları: "Minimum Risk", "Dengeli Risk" ve "Bekle-Gör Stratejisi" Bu ticaret stratejisini hı
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. Trend Screener, grafikte noktalarla ok trend sinyalleri sağlayan etkili bir trend trend göstergesidir. Trend analizörü göstergesinde bulunan özellikler: 1.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Göstergeler
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe , Akıllı Para Konseptleri (Smart Money Concepts - SMC) çerçevesine dayalı olarak geliştirilmiş, gerçek zamanlı piyasa analiz aracıdır. Çoklu zaman dilimlerinde dönüş noktalarını ve önemli bölgeleri otomatik olarak analiz eder, yeniden boyama (repaint) yapmayan sinyaller sağlamaya ve İlgi Noktalarını (Points of Interest - POI) vurgulamaya odaklanır. Ayrıca, geri çekilme ve dönüş noktalarını tespit etmeye yardımcı olmak için otomatik Fibonacci seviyeleri ç
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Göstergeler
Size mükemmel bir teknik gösterge olan Grabber’ı tanıtıyorum. Bu araç, kullanıma hazır bir “her şey dahil” işlem stratejisi olarak çalışır. Tek bir yazılım kodu içinde güçlü piyasa teknik analiz araçları, işlem sinyalleri (oklar), uyarı işlevleri ve push bildirimleri entegre edilmiştir. Bu göstergeyi satın alan herkes aşağıdaki hediyeleri ücretsiz olarak alır: Açık emirleri otomatik yönetmek için Grabber Yardımcı Aracı Kurulum, yapılandırma ve nasıl işlem yapılacağını adım adım anlatan video kıl
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Göstergeler
FX Volume: Bir Broker’ın Perspektifinden Gerçek Piyasa Duyarlılığını Deneyimleyin Kısa Özet Trading yaklaşımınızı bir adım öteye taşımak ister misiniz? FX Volume , perakende traderlar ile brokerların nasıl konumlandığını gerçek zamanlı olarak sunar—COT gibi gecikmeli raporlardan çok daha önce. İster istikrarlı kazançları hedefliyor olun, ister piyasada daha güçlü bir avantaj arayın, FX Volume önemli dengesizlikleri belirlemenize, kırılmaları (breakout) doğrulamanıza ve risk yönetiminizi iyileş
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (51)
Göstergeler
AtBot: Come funziona e come usarlo ### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bonu
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Göstergeler
PUMPING STATION – Kişisel “her şey dahil” stratejiniz Karşınızda PUMPING STATION — forex dünyasında işlem yapma şeklinizi heyecan verici ve etkili bir sürece dönüştürecek devrim niteliğinde bir gösterge. Bu sadece bir yardımcı değil, güçlü algoritmalarla donatılmış tam teşekküllü bir ticaret sistemidir ve daha istikrarlı işlem yapmanıza yardımcı olur. Bu ürünü satın aldığınızda ŞUNLARI ÜCRETSİZ olarak alırsınız: Özel ayar dosyaları: Otomatik kurulum ve maksimum performans için. Adım adım video e
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Göstergeler
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Ana işlevler: VERME OLMADAN doğru giriş sinyalleri! Bir sinyal belirirse, alakalı kalır! Bu, bir sinyal sağlayıp daha sonra onu değiştirebilen ve mevduatta fon kaybına yol açabilen yeniden çekme göstergelerinden önemli bir farktır. Artık pazara daha büyük bir olasılık ve doğrulukla girebilirsiniz. Ayrıca, ok göründükten sonra hedefe ulaşılıncaya kadar (kar al) veya bir geri dönüş sinyali görünene kadar mumları renkle
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Göstergeler
Matrix Arrow Indicator MT5 ,   forex ,   emtialar ,   kripto   para birimleri ,   endeksler ,   hisse senetleri   gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen   %100 yeniden boyamayan   çoklu zaman çerçevesi göstergesini izleyen benzersiz bir 10'u 1 arada trenddir.  Matrix Arrow Indicator MT5 , mevcut eğilimi erken aşamalarında belirleyecek ve aşağıdakiler gibi 10'a kadar standart göstergeden bilgi ve veri toplayacaktır: Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX) Emtia Kanal Endeksi (CCI) Klasik Hei
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Göstergeler
Geri dönüş bölgeleri - seviyeler / Önemli bir oyuncunun aktif bölgeleri TALİMATLAR RUS   /   TALİMATLAR   ENG   /   Sürüm MT4 BU GÖSTERGENİN HER ALICISI       ÜCRETSİZ OLARAK EK   OLARAK   EDİNİN: 3 ay       hizmetten işlem sinyallerine erişim       SÜPER SİNYALLER       — TPSproSYSTEM algoritmasına göre hazır giriş noktaları. 3 ay       Düzenli güncellemelerle eğitim materyallerine erişim - stratejiye ve profesyonel gelişime dalma. Hafta içi 7/24 destek ve kapalı yatırımcı sohbetine erişim - i
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Göstergeler
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Göstergeler
Berma Bantları (BB'ler) göstergesi, piyasa trendlerini belirlemeyi ve bunlardan yararlanmayı amaçlayan yatırımcılar için değerli bir araçtır. Fiyat ile BB'ler arasındaki ilişkiyi analiz ederek, yatırımcılar bir piyasanın trend veya aralıklı fazda olup olmadığını ayırt edebilir. Daha fazla bilgi edinmek için [ Berma Home Blog ] adresini ziyaret edin. Berma Bantları üç belirgin çizgiden oluşur: Üst Berma Bandı, Orta Berma Bandı ve Alt Berma Bandı. Bu çizgiler fiyatın etrafına çizilir ve genel tren
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.3 (10)
Göstergeler
Bu gösterge paneli, seçilen semboller için mevcut en son   harmonik kalıpları   gösterir, böylece zamandan tasarruf edersiniz ve daha verimli olursunuz /   MT4 sürümü . Ücretsiz Gösterge:   Basic Harmonic Pattern Gösterge sütunları Symbol :   seçilen semboller görünecektir Trend:   yükseliş veya düşüş Pattern :   desen türü (gartley, kelebek, yarasa, yengeç, köpekbalığı, cypher veya ABCD) Entry :   giriş fiyatı SL:   zararı durdur fiyatı TP1:   1. kar alma fiyatı TP2:   2. kar alma fiyatı TP
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Göstergeler
Support And Resistance Screener, MetaTrader için tek bir gösterge içinde birden fazla araç sağlayan tek bir Düzey göstergesindedir. Kullanılabilir araçlar şunlardır: 1. Piyasa Yapısı Eleme Aracı. 2. Geri Çekilme Bölgesi Boğa. 3. Geri Çekilme Bölgesi Ayı. 4. Günlük Pivot Noktaları 5. haftalık Pivot Noktaları 6. aylık Pivot Puanları 7. Harmonik Modele ve hacme dayalı Güçlü Destek ve Direnç. 8. Banka Seviyesi Bölgeleri. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF : YG Destek ve Direnç Göstergesi sadece 50 $ ve ömür boyu
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Göstergeler
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Risk Killer AI Navigator MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Göstergeler
RiskKILLER_AI Navigator, AI tabanlı, Çok-Zamanlı Pazar Yönü ve Strateji Asistanıdır. İşlem performansı, piyasayı profesyoneller gibi anlamakla ilgilidir. RiskKILLER_AI Navigator tam olarak bunu sunar: MQL5'in dışında çalışan AI destekli trend, sentiman ve makro analiz ile işlem tarzınıza uygun kurumsal seviyede içgörüler elde edin. Satın alma sonrası, Kullanım Kılavuzu'nu almak için: 1. bir yorum yayınlayarak isteyin 2. bana doğrudan mesaj gönderin. [ Özel grup | Sürüm MT5 - MT4 ] Temel Faydala
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Göstergeler
ACB Breakout Arrows göstergesi, özel bir kırılma modelini tespit ederek piyasada önemli bir giriş sinyali sağlar. Göstergenin algoritması, fiyatın belirli bir yönde ivme kazandığı anları sürekli olarak tarar ve ana hareketten hemen önce doğru giriş sinyali verir. Çok sembollü ve çok zaman dilimli tarayıcıyı buradan alın - ACB Breakout Arrows MT5 için Tarayıcı Temel Özellikler Gösterge, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini otomatik olarak belirler. Tüm zaman dilimlerinde kırılma sinyallerini i
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Göstergeler
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Weltrade Spike Sentinel
Batsirayi L Marango
5 (1)
Göstergeler
Introducing Indicator for PainX and GainX Indices Traders on Weltrade Get ready to experience the power of trading with our indicator, specifically designed for Weltrade   broker's PainX and GainX Indices.  Advanced Strategies for Unbeatable Insights Our indicator employs sophisticated strategies to analyze market trends, pinpointing optimal entry and exit points.  Optimized for Maximum Performance To ensure optimal results, our indicator is carefully calibrated for 5-minute timeframe charts on
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Göstergeler
Effortless trading: non-repainting indicator for accurate price reversals This indicator detects price reversals in a zig-zag fashion, using only price action analysis and a donchian channel. It has been specifically designed for short-term trading, without repainting or backpainting at all. It is a fantastic tool for shrewd traders aiming to increase the timing of their operations. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade It provides
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Göstergeler
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Göstergeler
" Dynamic Scalper System MT5 " göstergesi, trend dalgaları içinde işlem yapmak için scalping yöntemi için tasarlanmıştır. Başlıca döviz çiftleri ve altın üzerinde test edilmiştir, diğer işlem araçlarıyla uyumluluğu mümkündür. Ek fiyat hareketi desteğiyle trend boyunca pozisyonların kısa vadeli açılması için sinyaller sağlar. Göstergenin prensibi. Büyük oklar trend yönünü belirler. Küçük oklar şeklinde scalping için sinyaller üreten bir algoritma trend dalgaları içinde çalışır. Kırmızı oklar yü
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (10)
Göstergeler
Bill Williams Advanced is designed for automatic chart analysis using Bill Williams' "Profitunity" system. The indicator analyzes four timeframes at once. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Automatically analyzes the chart using the "Profitunity" system of Bill Williams. The found signals are placed in a table in the corner of the screen. 2. Equipped with a trend filter based on the Alligator indicator. Most of the system signals are recommended to be used only according t
Trend Line Map Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.09 (11)
Göstergeler
Trend Line Map indicator is an addons for   Trend Screener Indicator . It's working as a scanner for all signals generated by Trend screener ( Trend Line Signals ) . It's a Trend Line Scanner based on Trend Screener Indicator.  If you don't have Trend Screener Pro Indicator,   the Trend Line Map Pro will not work.     LIMITED TIME OFFER : Trend Line Map Indicator is available for only 50 $ and lifetime. ( Original price 125$ ) By accessing to our MQL5 Blog,  you can find all our premium indicat
Yazarın diğer ürünleri
Close All Open Buy and Sell Orders Instantly
Muhammad Usman Siddique
Kütüphaneler
UZFX - MetaTrader 5 (MT5) için Tüm Açık Alış ve Satış Emirlerini Anında Kapat komut dosyası, yatırımcıların tüm aktif piyasa pozisyonlarını tek bir işlemle hemen kapatmalarını sağlayan güçlü bir araçtır. Bu komut dosyası, acil ticaret yönetimi için idealdir ve yatırımcıların yüksek volatilite, haber olayları veya strateji ayarlamaları sırasında piyasadan hızla çıkmalarına yardımcı olur. Özellikler Tüm sembollerdeki tüm açık Alış ve Satış pozisyonlarını kapatır. Doğru uygulama için en son Alış
FREE
Set Stop Loss to Breakeven Instantly
Muhammad Usman Siddique
3 (1)
Kütüphaneler
MetaTrader 5 (MT5) için UZFX - Set Stop Loss to Breakeven Instantly komut dosyası, yatırımcıların tüm açık pozisyonların stop loss'unu hızlı bir şekilde giriş fiyatlarına taşımalarına ve risksiz işlemleri güvence altına almalarına olanak tanıyan güçlü bir araçtır. Bu komut dosyası, aktif işlemleri verimli bir şekilde yönetmek için özellikle yararlıdır ve bir pozisyon olumlu yönde hareket ettiğinde, tüccarın potansiyel kayıplardan korunmasını sağlar. (Profili Ziyaret Edin ve Diğer Tüm MT4 / MT
FREE
Margin Required and Max Lot Size Can Open
Muhammad Usman Siddique
3 (1)
Kütüphaneler
UZFX - MetaTrader 5 (MT5) için Marjin Gerekli ve Maksimum Lot Büyüklüğü komut dosyası, yatırımcıların 1 lotluk bir pozisyon açmak için gereken marjini hızlı bir şekilde belirlemelerine ve mevcut hesap özkaynaklarına göre işlem yapabilecekleri maksimum lot büyüklüğünü hesaplamalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu araç, risk yönetimi ve pozisyon boyutlandırma için gereklidir ve yatırımcıların işlemlerini verimli bir şekilde planlamalarına olanak tanır. Özellikler: Seçilen sembol üzeri
FREE
Total TP SL and Timer Indicator MT5
Muhammad Usman Siddique
5 (1)
Göstergeler
UzFx-Total TP'SL &amp; Timer-MT5 göstergesi, tüm açık ve bekleyen işlemlerde toplam Kar Al (TP) ve Zararı Durdur (SL) değerlerinin gerçek zamanlı takibini sağlamak için tasarlanmıştır. Ek olarak, mevcut mumun kapanması için kalan süreyi göstermek için bir mum geri sayım sayacı içerir. (Profili Ziyaret Edin ve Diğer Tüm MT4 / MT5 Ürünlerine Göz Atın) (Lütfen İnceleme Yapmayı Unutmayın) Temel Özellikler: Tüm aktif işlemlerden ve bekleyen emirlerden beklenen toplam kar ve zararı otomatik olar
FREE
Set Stop Loss to Breakeven Instantly MT4
Muhammad Usman Siddique
Kütüphaneler
MetaTrader 4 (MT4) için UZFX - Set Stop Loss to Breakeven Instantly komut dosyası, yatırımcıların tüm açık pozisyonların stop loss'unu hızlı bir şekilde giriş fiyatlarına taşımalarına ve risksiz işlemleri güvence altına almalarına olanak tanıyan güçlü bir araçtır. Bu komut dosyası, aktif işlemleri verimli bir şekilde yönetmek için özellikle yararlıdır ve bir pozisyon olumlu yönde hareket ettiğinde, tüccarın potansiyel kayıplardan korunmasını sağlar. (Profili Ziyaret Edin ve Diğer Tüm MT4 / MT5
FREE
Delete All Drawing and Objects on Chart Instantly
Muhammad Usman Siddique
Kütüphaneler
UZFX - Grafikteki Tüm Çizim ve Nesneleri Anında Sil, tüm çizim nesnelerini aktif grafikten anında kaldırmak için tasarlanmış basit ama güçlü bir MetaTrader 5 (MT5) komut dosyasıdır. Bu komut dosyası, grafiklerini teknik analiz çizimlerinden, trend çizgilerinden, Fibonacci araçlarından, metin etiketlerinden ve diğer nesnelerden tek tek manuel olarak silmeden hızlı bir şekilde temizlemesi gereken tüccarlar için kullanışlıdır. Özellikler: Aktif grafikteki tüm nesneleri ve çizimleri siler. Tek b
FREE
Close All Open Buy and Sell Orders Instantly MT4
Muhammad Usman Siddique
Kütüphaneler
The   UZFX - Close All Open Buy & Sell Orders Instantly   script for MetaTrader 4 (MT4) is a powerful tool that enables traders to   immediately close all active market positions   with a single execution. This script is ideal for emergency trade management, helping traders quickly exit the market during high volatility, news events, or strategy adjustments. Check out my all other MT4/MT5 indicators and EAs >>   HERE MSG me if you want to make your own professional EAs and Indicators. Please
FREE
Enhanced Live Trades and History Visualizer MT5
Muhammad Usman Siddique
Göstergeler
Canlı İşlemler ve Geçmiş Görselleştirici, yatırımcıların açık ve kapalı pozisyonlarını kristal netliğinde görsel ipuçlarıyla izlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir MetaTrader 5 göstergesidir. İster canlı işlemleri izleyin ister geçmiş performansı analiz edin, bu araç doğrudan grafiğinizde giriş / çıkış noktaları, kar / zarar ve ticaret istatistiklerinin sezgisel, özelleştirilebilir görüntülerini sağlar. Profili Ziyaret Edin ve Diğer Tüm MT4 / MT5 Ürünlerine Göz Atın Lütfen İnc
FREE
Daily Trade Guard MT4 EA
Muhammad Usman Siddique
Uzman Danışmanlar
UZFX Daily Trade Guard EA, günlük kar ve zarar limitlerini izleyerek ticaret hesabınızı korumak için tasarlanmış, basit ve güçlü bir MetaTrader 4 (MT4) Hesap ve Risk Yönetimi aracıdır. Güvenilir bir forex uzmanı olan (UZFX LABS) tarafından oluşturulan bu Uzman Danışman (EA), işlem açmaz, ancak limitlere ulaşıldığında ticareti durdurmak için risk yönetimi kurallarınızı uygulamaya odaklanır. Her seviyedeki yatırımcının fonlarını profesyonelce yönetmesine yardımcı olur ve ticarette disiplin ve güve
FREE
Delete Only Pending Orders
Muhammad Usman Siddique
Kütüphaneler
UZFX - MetaTrader 5 (MT5) için Sadece Bekleyen Emirleri Sil komut dosyası, bekleyen tüm emirleri (Alış Limiti, Satış Limiti, Alış Durdurma, Satış Durdurma) işlem hesabından otomatik olarak kaldıran basit ama etkili bir araçtır. Bu komut dosyası, aktif piyasa pozisyonlarını etkilemeden bekleyen emirlerini anında temizlemek isteyen tüccarlar için idealdir. Diğer tüm MT4 / MT5 göstergelerime ve EA'larıma göz atın >> BURAYA Özellikler: Bekleyen tüm emirleri siler (Alış Limiti, Satış Limiti, Alış
FREE
Total TP SL and Timer Indicator MT4
Muhammad Usman Siddique
Göstergeler
UzFx-Total TP'SL &amp; Timer-MT4 göstergesi, tüm açık ve bekleyen işlemlerde toplam Kar Al (TP) ve Zararı Durdur (SL) değerlerinin gerçek zamanlı takibini sağlamak için tasarlanmıştır. Ek olarak, mevcut mumun kapanması için kalan süreyi göstermek için bir mum geri sayım sayacı içerir. (Profili Ziyaret Edin ve Diğer Tüm MT4 / MT5 Ürünlerine Göz Atın) (Lütfen İnceleme Yapmayı Unutmayın) Temel Özellikler: Tüm aktif işlemlerden ve bekleyen emirlerden beklenen toplam kar ve zararı otomatik olar
FREE
Delete All Drawing and Objects on Chart MT4
Muhammad Usman Siddique
Kütüphaneler
The   UZFX - Delete All Drawing and Objects on Chart Instantly   is a simple yet powerful MetaTrader 4 (MT4) script designed to instantly remove all drawing objects from the active chart. This script is useful for traders who need to quickly clear their charts from technical analysis drawings, trend lines, Fibonacci tools, text labels, and other objects without manually deleting them one by one. Check out my all other MT4/MT5 indicators and EAs >>   HERE MSG me if you want to make your own pro
FREE
Alpha Strike Signals Non Repaint Best New MT5
Muhammad Usman Siddique
Göstergeler
“Bu Gizli Ticaret Aracı Prop Firmaları Tarafından Yasaklandı (Bilmenizi İstemiyorlar!)” Nihai Ticaret Avantajını Keşfedin - EA'lar Olmadan! (Bir tüccar tarafından tüccarlar için yapılmıştır. Bir Robot değil - sadece saf Ticaret Gücü!) Sahte kırılmalar, ani geri dönüşler veya piyasa manipülasyonu ile mi mücadele ediyorsunuz? Bu güçlü alım satım aracı, piyasalar hızlı hareket ettiğinde bile size lazerle doğru sinyaller verir - bir profesyonel gibi yüksek olasılıklı girişleri tespit etmenize
Local Currency Converter Indicator MT5
Muhammad Usman Siddique
Göstergeler
UzFx-Local Currency Converter-MT5, değişken ve günlük kar ve zararlarını (P&amp;L) hem USD hem de yerel para birimi cinsinden takip etmek isteyen yatırımcılar için tasarlanmış güçlü ve kullanımı kolay bir göstergedir. Bu araç, kullanıcı tanımlı bir döviz kuru kullanarak gerçek zamanlı dönüşüm sağlar ve yatırımcıların ticaret performanslarını daha etkili bir şekilde görselleştirmelerine yardımcı olur. (Profili Ziyaret Edin ve Diğer Tüm MT4 / MT5 Ürünlerine Göz Atın) (Lütfen İnceleme Yapmayı Unu
FREE
Local Currency Converter Indicator MT4
Muhammad Usman Siddique
Göstergeler
UzFx-Local Currency Converter-MT4, değişken ve günlük kar ve zararlarını (P&amp;L) hem USD hem de yerel para birimi cinsinden takip etmek isteyen yatırımcılar için tasarlanmış güçlü ve kullanımı kolay bir göstergedir. Bu araç, kullanıcı tanımlı bir döviz kuru kullanarak gerçek zamanlı dönüşüm sağlar ve yatırımcıların ticaret performanslarını daha etkili bir şekilde görselleştirmelerine yardımcı olur. (Profili Ziyaret Edin ve Diğer Tüm MT4 / MT5 Ürünlerine Göz Atın) (Lütfen İnceleme Yapmayı Unu
FREE
Delete Only Pending Orders Script MT4
Muhammad Usman Siddique
Kütüphaneler
UZFX - MetaTrader 4 (MT4) için Sadece Bekleyen Emirleri Sil komut dosyası, bekleyen tüm emirleri (Alış Limiti, Satış Limiti, Alış Durdurma, Satış Durdurma) işlem hesabından otomatik olarak kaldıran basit ama etkili bir araçtır. Bu komut dosyası, aktif piyasa pozisyonlarını etkilemeden bekleyen emirlerini anında temizlemek isteyen tüccarlar için idealdir. Diğer tüm MT4/MT5 göstergelerime ve EA'larıma göz atın >> BURAYA Özellikler: Bekleyen tüm emirleri (Alış Limiti, Satış Limiti, Alış Durdurma
FREE
Filtrele:
240990
37
240990 2025.09.20 16:05 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Muhammad Usman Siddique
5239
Geliştiriciden yanıt Muhammad Usman Siddique 2025.09.22 12:15
thanks a lot.
Findolin
1499
Findolin 2025.09.11 19:21 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Muhammad Usman Siddique
5239
Geliştiriciden yanıt Muhammad Usman Siddique 2025.09.12 12:21
Most welcome! Findolin.
İncelemeye yanıt