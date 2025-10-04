AIS Important Levels

Bu gösterge öncelikle manuel alım satım için tasarlanmıştır. Son fiyat hareketlerini analiz eder ve kendi algoritmasını kullanarak işler.

Bu analize dayanarak, gösterge en önemli fiyat seviyelerini hesaplar. Bu seviyeler, fiyat değerlerini üç bölgeye ayırır: alış, satış ve nötr. Yeni pozisyonlar yalnızca fiyat ilgili bölgedeyse açılmalıdır. Fiyat nötr bölgedeyse, pozisyonları kapatmayı veya başabaş noktasına taşımayı düşünmelisiniz. Gösterge ayrıca pozisyon açmak için kendi önerilerini de sunar. Bu noktalar grafikte noktalarla gösterilir.

Gösterge ayarları:
  • Indicator period – gösterge periyodu;
  • Type – bu parametre, ağırlıklandırma katsayılarının türünü seçmenizi sağlar;
  • Sensitivity – gösterge duyarlılığı (geçerli değerler 0 ile 8 arasında değişir);
  • Color of levels ve Line style – gösterge seviyelerinin rengini ve stilini seçmenizi sağlar;
  • Signal settings – gösterge sinyal ayarları.

Göstergeyi kullanma: Bir zaman aralığı seçin (M5 – D1 önerilir). İstediğiniz gösterge periyodunu ayarlayın. Göstergenin ilk kez başlatılması biraz zaman alabilir. Bunun nedeni, göstergenin geçmiş verilere dayanarak topladığı istatistiklere ihtiyaç duymasıdır. Gösterge ayrıca bir uyarı seçeneği ve mesaj gönderme özelliği de içerir. Ancak bazı durumlarda, gösterge oldukça sık sinyal üretebilir; yaklaşık dakikada bir kez.
