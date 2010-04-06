CCI Flat Detector mw
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.55
- Etkinleştirmeler: 10
Crypto_Forex Göstergesi "CCI FLAT Detector" - alım satımda etkili bir yardımcı araçtır! Yeniden boyama gerektirmez.
MT4 için bu harika göstergeyle alım satım yöntemlerinizi geliştirmenizi öneriyorum.
- Gösterge, grafikteki fiyatın düz alanlarını gösterir. "Düz duyarlılık" parametresi, düz alanların tespitinden sorumludur.
- "CCI FLAT Detector", Fiyat Hareketi girişlerinin onaylanması için veya diğer göstergelerle birlikte kullanılabilir.
- Trend takip sistemlerinde düz bölgeleri tespit etmek ve buralarda işlem yapmaktan kaçınmak için kullanabilirsiniz.
- Ters scalping için kullanabilirsiniz - düz sınırlardan ters dönüşlerde işlem yapmak için.
- Standart CCI osilatörü yerine "CCI FLAT Detector" kullanmak için birçok fırsat vardır.
- Emtia Kanalı Endeksi (CCI), mevcut fiyat ile geçmiş ortalama fiyat arasındaki farkı ölçer.
- +200 bölgesinin üzerinde satış, -200 bölgesinin altında alış girişleri almak için idealdir.
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.