CCI Flat Detector mw
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 1.55
- Активации: 10
Индикатор Crypto_Forex "CCI FLAT Detector" — эффективный вспомогательный инструмент в трейдинге! Не перерисовывается.
Предлагаю вам усовершенствовать свои методы торговли с помощью этого отличного индикатора для MT4.
— Индикатор отображает на графике области флэта. Он имеет параметр "Чувствительность флэта", отвечающий за обнаружение флэта.
— "CCI FLAT Detector" можно использовать для подтверждения входов Price Action или в сочетании с другими индикаторами.
— Вы можете использовать его в системах следования за трендом для обнаружения зон флэта и избегания торговли в них.
— Вы можете использовать его для скальпинга на развороте — для торговли на разворотах от границ флэта.
— Существует множество возможностей использовать "CCI FLAT Detector" вместо стандартного осциллятора CCI.
— Индекс товарного канала (CCI) измеряет разницу между текущей ценой и исторической средней ценой.
— Он отлично подходит для открытия позиций на продажу выше зоны +200 и позиций на покупку ниже -200.
