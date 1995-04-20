CCI Flat Detector mw

Индикатор Crypto_Forex "CCI FLAT Detector" — эффективный вспомогательный инструмент в трейдинге! Не перерисовывается.

Предлагаю вам усовершенствовать свои методы торговли с помощью этого отличного индикатора для MT4.





— Индикатор отображает на графике области флэта. Он имеет параметр "Чувствительность флэта", отвечающий за обнаружение флэта.

— "CCI FLAT Detector" можно использовать для подтверждения входов Price Action или в сочетании с другими индикаторами.

— Вы можете использовать его в системах следования за трендом для обнаружения зон флэта и избегания торговли в них.

— Вы можете использовать его для скальпинга на развороте — для торговли на разворотах от границ флэта.

— Существует множество возможностей использовать "CCI FLAT Detector" вместо стандартного осциллятора CCI.

— Индекс товарного канала (CCI) измеряет разницу между текущей ценой и исторической средней ценой.

— Он отлично подходит для открытия позиций на продажу выше зоны +200 и позиций на покупку ниже -200.





Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.