Dynamic Flow Oscillator mw
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.59
- Etkinleştirmeler: 10
"Dinamik Akış Osilatörü" - gelişmiş, özel bir Kripto-Forex göstergesidir - MT4 için verimli bir işlem aracıdır!
- Yeni nesil Osilatörler - nasıl kullanılacağını görmek için resimlere bakın.
- Dinamik Akış Osilatörü, uyarlanabilir Aşırı Satış/Aşırı Alım bölgelerine sahiptir.
- Gösterge, aşırı satış ve aşırı alım bölgelerini belirlemek için fiyat ve hacim verilerini kullanır.
- Osilatör, Aşırı Satış/Aşırı Alım bölgelerinden kesin giriş noktalarını bulmak için yardımcı bir araçtır.
- Aşırı Satış değerleri: Yeşil çizginin altında, Aşırı Alış değerleri: Kırmızı çizginin üzerinde.
- Standart osilatörlerden çok daha doğrudur. Uygun zaman dilimleri: M30, H1, H4, D1, W1.
- Bilgisayar ve Mobil uyarılarla.
