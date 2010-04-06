CCI Flat Detector mw

L'indicateur Crypto_Forex « Détecteur CCI FLAT » est un outil auxiliaire efficace pour le trading ! Pas de refonte.

Je vous propose d'améliorer vos méthodes de trading avec cet excellent indicateur pour MT4.





- L'indicateur affiche les zones de prix plates sur le graphique. Il dispose d'un paramètre « Sensibilité plate », qui permet de détecter les zones plates.

- Le « Détecteur CCI FLAT » peut être utilisé pour confirmer les entrées d'action de prix ou en combinaison avec d'autres indicateurs.

- Il peut être utilisé dans les systèmes de suivi de tendance pour détecter les zones plates et éviter d'y trader.

- Il peut également être utilisé pour le scalping de retournement, pour trader les retournements à partir de zones plates.

- Il existe de nombreuses possibilités d'utiliser le « Détecteur CCI FLAT » à la place de l'oscillateur CCI standard.

- L'indice Commodity_Channel_Index (CCI) mesure la différence entre le prix actuel et le prix moyen historique.

- Il est idéal pour les entrées de vente au-dessus de +200 et les entrées d'achat en dessous de -200.





Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5.