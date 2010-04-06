Stochastic Flat Detector mk
- DMITRII GRIDASOV
Crypto_Forex Göstergesi STOCHASTIC FLAT Dedektörü - alım satımda etkili bir yardımcı araçtır! Yeniden Boyama Yok.
MT4 için bu harika göstergeyle alım satım yöntemlerinizi geliştirmenizi öneriyorum.
- Gösterge, grafikte fiyatın düz alanlarını gösterir. "Düz duyarlılık" parametresi, düz alanların tespitinden sorumludur.
- STOCHASTIC FLAT Dedektörü, Fiyat Hareketi girişlerinin onaylanması, Sapma veya Aşırı Satış/Aşırı Alım sinyalleri için kullanılabilir.
- Trend takip sistemlerinde düz bölgeleri tespit etmek ve buralarda işlem yapmaktan kaçınmak için kullanabilirsiniz.
- Ters scalping için kullanabilirsiniz - düz alanlardan ters dönüşlerle işlem yapmak için.
- Standart Stokastik yerine STOCHASTIC FLAT Dedektörü'nü kullanmak için birçok fırsat var.
- Stokastik, piyasadaki en iyi osilatörlerden biridir - birçok yatırımcı için mükemmel bir araçtır.
