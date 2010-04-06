CCI Flat Detector mw
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.55
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "CCI FLAT Detector" - è un efficace strumento ausiliario per il trading! Nessuna rielaborazione.
Ti offro di aggiornare i tuoi metodi di trading con questo fantastico indicatore per MT4.
- L'indicatore mostra le aree di prezzo piatte sul grafico. Dispone del parametro "Sensibilità piatta", responsabile del rilevamento delle zone piatte.
- "CCI FLAT Detector" può essere utilizzato per confermare le entrate di Price Action o in combinazione con altri indicatori.
- Puoi utilizzarlo nei sistemi di trend following per individuare zone piatte ed evitare di operare in quelle zone.
- Puoi utilizzarlo per lo scalping di inversione, per negoziare le inversioni da bordi piatti.
- Ci sono molte opportunità per utilizzare "CCI FLAT Detector" al posto dell'oscillatore CCI standard.
- Il Commodity_Channel_Index (CCI) misura la differenza tra il prezzo corrente e il prezzo medio storico.
- È ottimo per rilevare entrate di vendita da una zona superiore a +200 e entrate di acquisto da una zona inferiore a -200.
Questo è un prodotto originale, offerto solo su questo sito web MQL5.