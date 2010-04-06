ATR Higher Time Frame mc
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.5
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için Kripto_Forex Volatilite Göstergesi HTF ATR.
- Ortalama Gerçek Aralık (ATR) kendi başına en önemli göstergelerden biridir - piyasa oynaklığını gösterir.
- HTF ATR, teknik analizde kullanılan bir piyasa oynaklığı göstergesidir. HTF, "Yüksek Zaman Dilimi" anlamına gelir.
- ATR, dinamik Kâr Al/SL konumlarınızı planlamak için harikadır:
Örneğin, en uygun SL değerleri 1,2-2,5 ATR değerlerinde bulunur.
- Bu gösterge, herhangi bir işlem sistemine eklemek için kullanışlı bir araçtır.
- HTF ATR Göstergesi, daha yüksek zaman dilimindeki ATR'yi mevcut grafiğinize eklemenizi sağlar --> bu profesyonel bir işlem yaklaşımıdır.
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.