ATR Higher Time Frame mc
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.5
Indicatore di volatilità Crypto_Forex HTF ATR per MT4.
- L'Average True Range (ATR) è di per sé uno degli indicatori più importanti: mostra la volatilità del mercato.
- L'ATR HTF è un indicatore di volatilità del mercato utilizzato nell'analisi tecnica. HTF significa "Higher Time Frame".
- L'ATR è ottimo per pianificare i tuoi Take Profit dinamici / posizioni SL:
Ad esempio, i valori SL più ottimali si trovano tra 1,2 e 2,5 valori ATR.
- Questo indicatore è uno strumento utile da aggiungere a qualsiasi sistema di trading.
- L'indicatore ATR HTF consente di collegare l'ATR da un timeframe più lungo al grafico corrente --> questo è un approccio di trading professionale.
