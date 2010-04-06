ATR Higher Time Frame mc

Indicateur de volatilité Crypto_Forex HTF ATR pour MT4.





- L'Average True Range (ATR) est l'un des indicateurs les plus importants : il reflète la volatilité du marché.

- L'ATR HTF est un indicateur de volatilité du marché utilisé en analyse technique. HTF signifie « Higher Time Frame ».

- L'ATR est idéal pour planifier vos prises de bénéfices dynamiques et vos positions SL :

Par exemple, les valeurs SL optimales se situent entre 1,2 et 2,5 ATR.

- Cet indicateur est un outil utile à intégrer à tout système de trading.

- L'indicateur HTF ATR vous permet d'intégrer l'ATR d'une période plus longue à votre graphique actuel. Il s'agit d'une approche de trading professionnelle.





https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller // D'excellents robots et indicateurs de trading sont disponibles ici :

Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web de MQL5.