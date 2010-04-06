Correction Breakout pattern mr
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.7
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "Düzeltme Kopuş Paterni", Yeniden Çizme Yok, Gecikme Yok.
- "Düzeltme Kopuş Paterni" göstergesi, Fiyat Hareketi işlemleri için çok güçlü bir göstergedir.
- Gösterge, fiyat düzeltmesinden sonra yükseliş ve düşüş trendindeki kopuş çubuklarını tespit eder:
- Boğa Düzeltme Kopuş Paterni - Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın).
- Ayı Düzeltme Kopuş Paterni - Grafikte kırmızı ok sinyali (resimlere bakın).
- Bilgisayar, Mobil ve E-posta uyarılarıyla.
- "Düzeltme Kopuş Paterni" göstergesi, Destek/Direnç Seviyeleriyle birlikte kullanmak için idealdir.
// Harika İşlem Robotları ve Göstergeleri burada mevcuttur: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.