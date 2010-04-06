Correction Breakout pattern mr
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.7
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "Correction Breakout Pattern" per MT4, senza ridisegnazione, senza ritardo.
- L'indicatore "Correction Breakout Pattern" è un indicatore molto potente per il trading di Price Action.
- L'indicatore rileva barre di breakout rialziste e ribassiste dopo la correzione del prezzo:
- Pattern di breakout di correzione rialzista - Segnale di freccia blu sul grafico (vedi immagini).
- Pattern di breakout di correzione ribassista - Segnale di freccia rossa sul grafico (vedi immagini).
- Con avvisi su PC, dispositivi mobili ed e-mail.
- L'indicatore "Correction Breakout Pattern" è ottimo da combinare con livelli di supporto/resistenza.
È un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.