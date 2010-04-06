Correction Breakout pattern mr

Indicateur Crypto_Forex « Modèle de cassure de correction » pour MT4, sans modification, sans délai.





- L'indicateur « Modèle de cassure de correction » est un indicateur très performant pour le trading Price Action.

- L'indicateur détecte les barres de cassure haussières et baissières après une correction de prix :

- Modèle de cassure de correction haussière : signal de flèche bleue sur le graphique (voir images).

- Modèle de cassure de correction baissière : signal de flèche rouge sur le graphique (voir images).

- Alertes PC, mobile et e-mail.

- L'indicateur « Modèle de cassure de correction » est idéal pour combiner avec les niveaux de support/résistance.





Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web de MQL5.