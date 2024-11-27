Aurum AI mt5
- Uzman Danışmanlar
- Leonid Arkhipov
- Sürüm: 1.2
- Güncellendi: 13 Aralık 2024
- Etkinleştirmeler: 10
Aurum AI – Altın Ticareti (XAU/USD) için Yapay Zeka Gücü
Ticarette teknolojinin tüm potansiyelini keşfedin! Aurum AI, altın piyasasında istikrarlı ve güvenli bir performans sağlamak için tasarlanmış devrim niteliğinde bir uzman danışmandır. Yapay zeka gücünü, doğru trend analizlerini ve sıkı risk kontrolünü bir araya getirerek her işlemi mümkün olduğunca etkili hale getirir.
Aurum AI’nin Temel Avantajları:
- Küresel trendleri analiz eder: İşlemleri trendin yönüne sıkı sıkıya bağlı kalarak açar.
- Güvenli yöntemler: Martingale, grid veya hedging gibi agresif stratejileri dışlar.
- Sabit stoplar: Net Stop Loss ve Take Profit, karmaşık stop parametreleri olmadan.
- Kolay kurulum: Temel ayarlarla çalışır, yalnızca işlem hacminin seçilmesi veya otomatik risk hesaplamanın etkinleştirilmesi gerekir.
- Prop firmalar için uygun: Katı risk yönetimi kriterlerini karşılar.
- Optimize edilmiş ve test edilmiş: Yapay zeka kullanılarak en iyi şekilde optimize edilmiş ve 2012 yılından itibaren verilerle test edilmiştir.
LIVE VERIFIED SIGNAL
+257% PROFIT | 88% WIN RATE | 18% DRAWDOWN
Aurum AI için Gereksinimler:
- Döviz çifti: XAU/USD (Altın).
- Zaman aralığı: M5.
- Minimum depozito: 100$ (önerilir).
- Broker: Güvenilir herhangi bir broker uygundur.
- Hesap türü: Herhangi bir tür (standart, ECN vb.).
- VPS: Danışmanın kesintisiz çalışmasını sağlamak için isteğe bağlıdır.
Aurum AI’nin Kurulumu ve Testi:
- XAU/USD (Altın) grafiğini açın: Doğru enstrümanın seçildiğinden emin olun.
- M5 zaman aralığını seçin: Danışman bu zaman aralığında çalışmak üzere optimize edilmiştir.
- İstediğiniz lot büyüklüğünü ayarlayın:
- Sabit bir işlem hacmini manuel olarak belirleyin.
- Veya daha esnek bir sermaye yönetimi için otomatik risk hesaplamayı etkinleştirin.
Je me suis payé Aurum AI , Apres 2 mois de test cet EA presente securité et precision merci Leonid !!