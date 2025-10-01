Breakout Master Strategy

Breakout Master Strategy, endekslerde ve Altın gibi emtialarda yükseliş kırılışlarından faydalanan, yalnızca long pozisyonlar içeren, büyük bir dikkatle oluşturulmuş bir Uzman Danışmandır. Kamuya açık Darwinex stratejisi EWLT’nin arkasındaki gerçek motordur — gerçek para, gerçek sonuçlar ve şimdi MetaTrader 5 terminalinizde otomasyon için kullanılabilir.

Bu bir grid ya da martingala EA değildir. Fiyat hareketi ve momentum temelli, tutarlılığı, risk kontrolünü ve şeffaf mantığı değer veren traderlar için tasarlanmış, kurallar üzerine kurulu bir stratejidir.

Strategy Overview
EA, yakın dönemdeki fiyat ekstremumlarını tespit ederek kırılma fırsatlarını tarar ve fiyat, tanımlı bir geriye dönük süre içindeki yüksekliği aştığında piyasa alış (market buy) emirleri girer — geri çekilme beklenmez, karmaşık filtreler kullanılmaz. Güçlü yukarı yönlü eğilime sahip piyasalarda sadece long girişler için inşa edilmiş saf bir momentum sistemidir.

Price Breakout Trigger – Kırılma seviyelerini tespit etmek için X mumluk süre boyunca en yüksek yüksekliği kullanır
Immediate Execution – Fiyat hesaplanan tetikleyicinin üzerine çıktığında piyasa alış emirleri verir
Multiple Stop Loss Modes – Sabit nokta SL, fiyat yüzdesine göre SL veya ATR tabanlı SL arasında seçim yapılabilir
Risk-Based TP – TP, SL ve özelleştirilebilir risk/ödül oranına göre hesaplanır
Optional Break-Even – Belirlenmiş bir kazanç katına ulaşıldıktan sonra SL’yi giriş fiyatına çekme seçeneği

⚙️ Stop Loss Options (Flexible Risk Control)
Tek bir SL yöntemine bağlı değilsin. Trading stiline uygun olanı seç:

  • Fixed SL in Points – Geleneksel sabit stop loss

  • Percentage-Based SL – Giriş fiyatının %’si olarak SL (örneğin %1)

  • ATR-Based SL – Piyasa volatilitesine göre dinamik SL

Bunu tercih ettiğin risk/ödül oranı ile birleştir ve EA Take Profit seviyeni otomatik olarak hesaplayacaktır.

✅ Key Features

  • Long-only breakout sistemi – Trendli piyasalarda yükseliş momentumundan faydalanmak için tasarlandı

  • Özelleştirilebilir lookback periyodu üzerinden en yüksek yüksekten başlatılan breakout tetikleyicisi

  • Hızlı piyasa emri yürütmesi – Bekleyen emir yok, bekleme yok

  • Akıllı SL ve TP mantığı – 3 SL modu ile özelleştirilebilir risk ayarı

  • Dahili break-even mekanizması

  • Canlı strateji kullanımı – Darwinex DARWIN: EWLT tarafından kullanılıyor

  • Grid yok, martingala yok, overfitting yok

  • Basit, temiz kod temeli – Yerel MQL5, modüler ve düzenlenebilir

💼 Ideal Use Cases

  • Yükseliş eğilimi olan piyasalar: NAS100, US500, DE40 ve XAUUSD

  • H1 ve üzeri zaman dilimleri

  • Düşük sıklıkta fakat yüksek kararlılık içeren setup’lar arayan traderlar

  • Prop firma challenge’ları (risk yönetimi agresif olmayan)

  • Temiz mantık ve şeffaf yürütme değer veren traderlar

🧪 Backtesting & Live Use
Backtestler özellikle endekslerde ve altın üzerinde sabit özkaynak büyümesi ve kontrollü maksimum kayıplarla güçlü sonuçlar gösteriyor.

Canlı olarak Darwinex’te DARWIN kodu: EWLT altında kullanılıyor.

Gerçek sonuçlar. Gerçek sermaye. Hile yok.

🛠️ Setup Guide
EA’yı bir H1 grafiğe uygula (örneğin XAUUSD ya da NAS100).
Tercihlerini ayarla:

  • Stop loss yöntemi

  • Risk/ödül oranı

  • Lot büyüklüğü

  • Break-even seçeneğini etkinleştir ya da devre dışı bırak

EA’nın kırılma tetikleyicilerini izlemesine ve yürütme işlemlerini üstlenmesine izin ver.

⚠️ What This EA Is NOT
❌ Martingala değil
❌ Grid değil
❌ Overfitted stratejiler değil
❌ Yapay sermaye eğrileri değil

Gerçek sermaye ile gerçek traderlar tarafından kullanılan profesyonel düzeyde bir breakout sistemidir.


