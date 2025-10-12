Exclusive Imperium MT5

🌟 Dikkat! Ayrıntılı talimatlar ve öneriler almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin! 🌟

👑 Exclusive Imperium MT5 — sizin yerinize işlem yapan zeka

🚀 Forex’te yeni bir seviyeye hoş geldiniz! Sürekli risklerden ve belirsizlikten yoruldunuz mu? Exclusive Imperium MT5 ile stresten ve öngörülemeyen sonuçlardan kurtulun. Bu yenilikçi otomatik işlem sistemi, istikrarlı gelire giden yolu açar ve yatırımınızı güvenilir bir kazanç kaynağına dönüştürür!

Bu, gelişmiş yapay zeka algoritmalarına dayalı tamamen otomatik bir işlem sistemidir ve sizin müdahalenizi minimuma indirir. Tek yapmanız gereken danışmanı (EA) çalıştırmak, gerisini o sizin için yapar.

💡 Neden Exclusive Imperium MT5’i seçmelisiniz?

  • 1️⃣ Yanınızda yapay zeka: Sinir ağları ve akıllı algoritmalarla 7/24 otomatik işlem. Minimum risk, maksimum verimlilik!
  • 2️⃣ Her piyasa koşuluna uyum: Velvet Ace EA MT5, oynaklığa ve trend değişimlerine kolayca uyum sağlar ve istikrarlı sonuçlar sunar.
  • 3️⃣ Yeni emir yürütme türleri (FILLING TYPES):
    • Immediate or Cancel (IOC): Mevcut hacmin hızlı yürütülmesi, kalan kısmın iptali.
    • Fill or Kill (FOK): Emir yalnızca tamamen yürütülür veya iptal edilir.
    • Return: Yürütülmeyen hacim iade edilir, böylece işlem yapmaya devam edebilirsiniz.
    • Book or Cancel (BOC): Emir defterine yerleştirilir ancak hemen yürütülmez.
  • 4️⃣ Akıllı risk yönetimi: Uyarlanabilir stop-loss ve dinamik stratejiler sayesinde yatırımlarınız her zaman güvenli bir şekilde korunur.
  • 5️⃣ Hızlı başlangıç: Tüm ayarlar önceden hazırlanmıştır — sadece yükleyin ve birkaç dakika içinde başarılı işlemlere başlayın!

🔍 Nasıl çalışır?

Exclusive Imperium MT5, fiyat hareketlerini tahmin etmek için sinir ağlarının gücünü kullanır ve güvenilir bir sermaye yönetim sistemi sağlar. Gelişmiş algoritmalar, istikrarsız piyasa koşullarında bile riskleri en aza indirir.

💼 Elit için tasarlandı

Exclusive Imperium MT5herkes için değildir. $1000+ bakiyeye sahip ve portföyünü bir yatırım varlığı olarak gören yatırımcılar için tasarlanmıştır. İstikrarsız koşullarda ek finansman gerekebilir — bu araç ciddi kararlar ve olgun yaklaşımlar için oluşturulmuştur.

⚙️ Teknik Parametreler

  • Pariteler: EURPLN, EURSEK, EURNZD, EURJPY, EURHKD, EURUSD, EURGBP, NOKSEK, NZDCAD, EURDKK, GBPUSD, AUDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURCAD, GBPZAR, AUDNZD, GBPSGD, USDSGD, USDMXN, USDPLN, USDSEK
  • EA başlatma: Her döviz çifti için ayrı ayrı kurulum ve başlatma
  • Zaman dilimi: M15
  • Hesap türü: Pro, Zero
  • Kaldıraç: 1:500
  • Minimum depozito: $1000
  • Önerilen depozito: $1000+ — EA’nın rahat çalışması için en uygun başlangıç sermayesi. Piyasa dalgalanmalarına dayanır, esnek risk ayarlarını kullanır ve stratejinin tüm potansiyelini açığa çıkarır. Depozito ne kadar yüksekse, ölçekleme, çeşitlendirme ve istikrarlı büyüme fırsatları o kadar fazladır. Bu sermaye seviyesi, düşüşlere karşı güvenilir koruma sağlar ve daha hassas giriş parametrelerine izin verir.
  • VPS: isteğe bağlı (istikrar için önerilir)
  • Önerilen brokerler: IC Markets, RoboForex, Moneta Markets, EXNESS, FxPro, XM Group, AMarkets, Interactive Brokers, eToro, Charles Schwab, Fidelity, Plus500, J.P. Morgan Self-Directed Investing, Merrill Edge, Alpari, FreshForex, Tickmill, Deriv

💰 Fiyatlar ve Koşullar

📩 EA’yı satın aldıktan sonra ekibimizle iletişime geçin ve hangi broker ile çalışmayı planladığınızı belirtin. Brokerinizin özelliklerine ve seçilen döviz çiftlerine uyarlanmış bireysel set dosyaları hazırlayacağız.

🌐 Desteklenen broker ve döviz çifti sayısı sınırsızdır — brokeriniz listemizde olmasa bile tam uyumluluk sağlanır.

⏳ Set dosyalarının hazırlanması, brokerinizin kotasyonlarına ve teknik parametrelerine bağlı olarak satın alma tarihinden itibaren 21 güne kadar sürebilir.

🔥 Exclusive Imperium MT5’i mevcut fiyatla rezerve edin — ve sizin yerinize işlem yapan algoritmaya erişin.

🌐 Imperium Serisi

Exclusive Imperium MT5, Ride the Wind MT5, Solaris Imperium MT5 ve diğer çözümlerin geliştiricisi tarafından oluşturulan premium Imperium serisinin bir parçasıdır. Ürün, istikrarlı büyüme ve sermaye kontrolü arayan sınırlı sayıda yatırımcıya sunulmaktadır.

📧 İletişim

Talimatlar ve kişisel destek için yazın: mila88899sup99@yandex.ru

