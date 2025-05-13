TrendX Gold Scalper’ı Tanıtıyoruz – Altın Ticaret Otomasyonunda Yeni Bir Evrim

Gold Trend Scalping ve Gold Isis’in kanıtlanmış başarısından sonra, en son yeniliğimizi gururla sunuyoruz: TrendX Gold Scalper – altın ticareti (XAUUSD) için özel olarak tasarlanmış güçlü bir EA.





Temel Strateji:

TrendX Gold Scalper, RSI (Göreceli Güç Endeksi), trend takibi mantığı ve akıllı fiyat hareketi algılamasının birleşimi üzerine kurulmuştur. Bu yapı, piyasadaki momentumlara uyum sağlarken yüksek olasılıklı işlem fırsatlarını tespit etmesine olanak tanır.





Sermaye Güvenliği Önceliklidir:

Tüm EA’larımız gibi TrendX Gold Scalper da hiçbir zaman Martingale veya Grid sistemleri kullanmaz. Her işlem, net bir şekilde tanımlanmış Stop Loss ile korunur, bu da yatırımcılar için güvenlik ve şeffaflık sağlar.

SL, altının fiyat aralığına göre dinamik olarak ayarlanır (örneğin altın $3000 veya $4000 üzerindeyse farklı SL seviyeleri), ancak her işlem için sabit kalır – bu da disiplin ve kontrolü sağlar.





Akıllı Trailing Stop – 4 Mod Mevcut:

Piyasadaki farklı davranışlara uyum sağlayan 4 Trailing Stop modundan birini seçin – hem temkinli hem de agresif stratejiler için esneklik sunar.





Uzun Vadeli Performans İçin Tasarlandı:

Tüm Expert Advisor’larımız gibi TrendX Gold Scalper da yalnızca kısa vadeli heyecan için değil, çok yıllı istikrar için tasarlanmıştır. Bir kez ayarlayın, ara sıra göz atın ve çalışmasına izin verin.