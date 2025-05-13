TrendX Gold Scalper

5

TrendX Gold Scalper’ı Tanıtıyoruz – Altın Ticaret Otomasyonunda Yeni Bir Evrim

CANLI SİNYAL: https://www.mql5.com/en/signals/2304986?source=Site+Profile+Seller

CANLI SİNYAL - 2https://www.mql5.com/en/signals/2307472?source=Site+Profile+Seller

LANS MANİPÜLASYONU:

  • Sonraki fiyat: 899.99 $
  • Son fiyat: 1999.99 $  

Gold Trend Scalping ve Gold Isis’in kanıtlanmış başarısından sonra, en son yeniliğimizi gururla sunuyoruz: TrendX Gold Scalper – altın ticareti (XAUUSD) için özel olarak tasarlanmış güçlü bir EA.


Temel Strateji:

TrendX Gold Scalper, RSI (Göreceli Güç Endeksi), trend takibi mantığı ve akıllı fiyat hareketi algılamasının birleşimi üzerine kurulmuştur. Bu yapı, piyasadaki momentumlara uyum sağlarken yüksek olasılıklı işlem fırsatlarını tespit etmesine olanak tanır.


Sermaye Güvenliği Önceliklidir:

Tüm EA’larımız gibi TrendX Gold Scalper da hiçbir zaman Martingale veya Grid sistemleri kullanmaz. Her işlem, net bir şekilde tanımlanmış Stop Loss ile korunur, bu da yatırımcılar için güvenlik ve şeffaflık sağlar.

SL, altının fiyat aralığına göre dinamik olarak ayarlanır (örneğin altın $3000 veya $4000 üzerindeyse farklı SL seviyeleri), ancak her işlem için sabit kalır – bu da disiplin ve kontrolü sağlar.


Akıllı Trailing Stop – 4 Mod Mevcut:

Piyasadaki farklı davranışlara uyum sağlayan 4 Trailing Stop modundan birini seçin – hem temkinli hem de agresif stratejiler için esneklik sunar.


Uzun Vadeli Performans İçin Tasarlandı:

Tüm Expert Advisor’larımız gibi TrendX Gold Scalper da yalnızca kısa vadeli heyecan için değil, çok yıllı istikrar için tasarlanmıştır. Bir kez ayarlayın, ara sıra göz atın ve çalışmasına izin verin.


Not

EA, ChatGPT kullanmaz ve birçok yazarın açıklamalarına kasıtlı olarak dahil ettiği yapay zeka veya diğer kurgusal unsurları kullanmaz. Dikkatli olun; bu tuzağa düşmeyin.

EA, ayrıca doğrudan kazanç sağlamaz veya %100 kazanma oranına sahip değildir. Dünyada bunu yapabilen hiçbir sistem yoktur; bu tür tüm iddialar manipüle edilmiştir.

Ben her zaman gerçek hesaplarla ve gerçek sistemlerle işlem yapan bir geliştiriciyim, bu nedenle belirli dönemlerde kayıplar yaşamak normaldir. Müşterilerimi kandırmaya çalışmıyorum. EA'nın kalitesini değerlendirmek istiyorsanız, lütfen performansını görmek için en az 3-6 ay bekleyin.


Kurulum:

- Para Birimi Çifti: XAU 

- Zaman Dilimi: M15 

- Minimum Para Yatırma: Herhangi bir (brokerinizin gereksinimlerine bağlı) 

- Hesap Türü: Herhangi biri; canlı sinyal standart bir hesap kullanıyor, spread = 5-15 (2 haneli)


Özellikler:

- XAU üzerinde işlem yapar. 

- Grid, hedge veya birden fazla açık işlem kullanmaz. 

- Her işlem bir stop loss ile korunur. 

- Otomatik lot boyutu ayarlama fonksiyonu dahildir. 

- Kurulumu çok kolaydır; ayarları değiştirmeye gerek yoktur; varsayılan ayarlar çoğu broker için uygundur. 

- EA'nın 24/7 çalışmasını sağlamak için bir VPS kullanılması şiddetle önerilir.


Risk Uyarısı:

- EA'yı satın almadan önce ilgili risklerin farkında olun. 

- Geçmiş performans gelecekteki karlılığı garanti etmez (EA da kayıplar yaşayabilir). 

- Gösterilen geri testler (örneğin, ekran görüntülerinde) yüksek oranda optimize edilmiştir ve sonuçlar canlı ticarete doğrudan uygulanamaz.


İncelemeler 2
_ Ming
60
_ Ming 2025.05.16 10:20 
 

Excellent EA, look forward to long term result.

Önerilen ürünler
Bitcoin Trading MT5
Sinh Nguyen Tran Hoang
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Trading  My Expert Advisor trade Bitcoin on H1 time frame, Base on ADX indicator,  Bollinger Bands indicator, and follow the trend. stop loss 31 usd/0.01 bitcoin take profit 19 usd/0.01 bitcoin (0.01 lot) Min deposit: from 300 usd Profit: 100%/year. Draw Down: < 35% Input Setting to test my EA: - Lots: 0.01 - Stoploss: 31 usd/0.01 bitcoin or 3100 usd/bitcoin depend on your broker and your account (adjust to the correct ratio and do not change) - Takeprofit:  19 usd/0.01 bitcoin or 1900 u
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Uzman Danışmanlar
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
FVG Auto Master
Parth Sanjaykumar Patel
Uzman Danışmanlar
FVG Auto Master, ünlü Inner Circle Trader (ICT) metodolojisine dayanan sofistike bir otomatik trading sistemidir. Bu Expert Advisor, Fair Value Gap'leri (FVG) otomatik olarak tanımlar ve işlem yapar - fiyat bu boşlukları doldurmak için geri döndüğünde yüksek olasılıklı trading fırsatları yaratan kurumsal fiyat dengesizlikleridir. Ana Özellikler Gelişmiş Fair Value Gap Tespiti Birden fazla zaman diliminde boğa ve ayı Fair Value Gap'lerini otomatik olarak tanımlar Hassas gap ölçümü ve doğrulam
Alpha Striker Smc King MT5
Shokhboz Mamarasulov
Uzman Danışmanlar
Alpha Striker SMC KING is unique Expert Advisor that continues the Alpha Striker series of  expert advisors. Innovative methods of the programme's approach to trading, and promising performance results are possible thanks to the use of modern technologies and methods. The Alpha Striker SMC KING is a fully automated EA designed to trade currencies only. Working pairs recommended EURUSD. Expert showed stable results on currencies in 2022-2024 period. No dangerous methods of money management used,
Open Season
Philipp Shvetsov
Uzman Danışmanlar
Open Season is a fully automated Expert Adviser that allows 'active' and 'set and forget' traders to trade high probability EURUSD H1 price action breakouts. It detects price action set ups prior to the London Open and trades breakdowns. The EA draws from human psychology to trade high probability shorts Every trade is protected by a stop loss In-built time filter Three position sizing techniques to suit your trading style Two trade management techniques The EA does not use a Martingale system T
Logistician Bot
Yvan Musatov
Uzman Danışmanlar
Logistician — Algorithmic Expert Advisor Based on Statistical Logic Logistician is a professional trading Expert Advisor that applies a proprietary logistic model to analyze market behavior. It operates using a mathematically grounded algorithm that evaluates price strength and amplitude over a specified period and makes trading decisions based on internal statistical indicators — without using external technical tools. The system is designed to detect trend weakening, automatically closing the
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Super Rebate Mix System
Mr Punnatorn Tunbee
Uzman Danışmanlar
Basic working principles of EA will have 2 main systems. 1. Timed order opening means that at the specified time the EA will open 1 Buy order and 1 Sell order. 2. When the graph is strong, the EA will remember the speed of the graph. is the number of points per second which can be determined You can set the number of orders in the function ( Loop Order ). The order closing system uses the trailling moneym Loss system, but I set it as a percentage to make it easier to calculate when the capital
False Breakout EA MT5
Mattia Impicciatore
Uzman Danışmanlar
False Breakout EA için kullanıma hazır set dosyalarını indirin: https://c.mql5.com/31/1514/False-Breakout-EA.zip False Breakout EA , destek ve direnç seviyelerindeki sahte kırılmaları tespit etmek ve bunlardan faydalanmak için tasarlanmış bir Expert Advisor’dır. Sistem, günlük mum analizini kullanarak sahte kırılmalardan sonraki geri dönüşleri belirler ve opsiyonel olarak RSI onayıyla sinyallerin güvenilirliğini artırır. Ticaret mantığı Destek ve dirençteki sahte kırılmaları otomatik algılama.
Regulus exclusive advisor
Oleg Konovalov
Uzman Danışmanlar
Kazanç ve araştırma için araçlar. Alım satım sinyallerinin ve stratejisinin özü, yazarın fiyat tahmin kalıplarının oluşumuna yönelik algoritmasına dayanmaktadır. Her enstrümana uygulanabilir! MA "Nine-Tailed Fox" 'a dayalı bir kontrol sistemi ile tamamlanmıştır, sinyali piyasa, alet ve çalışma süresi için mümkün olduğunca doğru bir şekilde günceller ve ayarlar. Uygun: Tüm pazarlardaki tüm araçlar (istisnalar vardır). Kimin için: hedge fonları, fon ve varlık yöneticileri, yatırım yöneticileri,
Alpha B3 Renko Trader
Renato Takahashi
Uzman Danışmanlar
O Alpha B3 Renko Trader  é um robô especialista para negociação no Bovespa B3  (miniíndice e minidólar) que une a análise de candlesticks do gráfico Renko (calculado internamente, sem imagens gráficas) com a estratégia Alpha B3 . O robô permite configurar, para os sinais de entrada, o tamanho do brick do gráfico Renko, bem como um número de candlesticks para análise. Além disso, você deve configurar os stops fixos, em pontos. O robô permite também a configuração de funções, tais como número de c
NightWolf EA
Andrey Dubeiko
Uzman Danışmanlar
"Night Wolf" danışmanı, ertesi gün için varlık fiyatlarındaki değişiklikleri tahmin etmeye yönelik bir model kullanılarak oluşturuldu. Matematiksel Model, işlem gören varlığın hareket yörüngesinin olasılıklarının değerlendirilmesine dayanmaktadır.  Danışman hem gün içi hem de orta vadeli işlem yapabilir. İstenilen seçenek ayarlarda ayarlanır. Danışmanın standart parametreleri NASDAQ, SP 500 ve DJ 30 endekslerinin (US100, US500 ve US30) ticareti için uygundur. Diğer enstrümanlar için ayarları
BeiDou Trend MT5
Xian Qin Ceng
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Beidou Trend EA is a trend EA with a large profit-loss ratio. Breakout trading is a very old method. It has been widely used since Livermore in the 1900s. It has been more than 120 years. This method is always effective, especially for XAUUSD and Gold with high volatility. I have been using the breakout method to make profits on XAUUSD since the beginning of my investment career. I am familiar with this method. It is old, simple and effective. Beidou Trend EA is improved based on Rising Sun Gold
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Uzman Danışmanlar
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
OXI Trend Chaser
Nickey Magale
Uzman Danışmanlar
Oxi – Mean Reversion + Trend Trading Expert Advisor (MT5) Oxi is a fully automated MT5 Expert Advisor that merges two powerful trading philosophies: Mean Reversion and Trend Trading . Instead of adding to losing positions, Oxi strategically rides momentum after price reverts to the mean—capturing both correction and continuation. It’s optimized for stability, precision, and profitability across various market conditions. Whether the market snaps back to its average or continues with the tren
MFX Trend Following
Mr Sarawoot Chaiwong
Uzman Danışmanlar
MFX Trend Following MFX Trend Following is an Expert Advisor (EA) that employs a trend-following trading strategy. This strategy is based on a custom technique developed personally by the creator. Regardless of the timeframe it is run on, the results remain consistent. The strategy identifies trends on larger timeframes and pinpoints entry points on smaller timeframes. Additionally, it incorporates a martingale system for managing and adjusting orders. *** Myfxbook & Preset Please Inbox ***
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.95 (57)
Uzman Danışmanlar
Exp-TickSniper -   her para birimi çifti için otomatik parametre seçimi ile yüksek hızlı kene yüzücü. Ticaret parametrelerini otomatik olarak hesaplayacak bir danışman mı hayal ediyorsunuz? Otomatik olarak optimize edildi ve ayarlandı mı? MetaTrader 4 için sistemin tam sürümü:       MetaTrader 4 için   TickSniper   soyucu TickSniper - Tam Açıklama       + DEMO + PDF EA, yaklaşık 10 yıllık EA programlamasında kazanılan deneyime dayalı olarak geliştirilmiştir. EA stratejisi herhangi bir SEMBOL i
AlphaBot
Piotr Stepien
4.43 (7)
Uzman Danışmanlar
Alpha BOT  is a professional automatic trading system designed and optimized for the MT5 platform and multi currency pair. The principle of operation is based on support and resistance, uses pullback of currency pairs and deep machine learning, the EA independently adjusts to market volatility. Tested in sample and in out of sample with positive results since 2010y. Currency pair: AUDCAD,NZDCAD,AUDNZD. Requirements: Leverage 1:30 or higher  Minimum deposit 500 USD, recomended 1000 USD ( or t
AI Hybrid Trader
Catur Cipto Nugroho
Uzman Danışmanlar
AI Hybrid Trader EA The Intelligent Trading System That Adapts for You A new generation of intelligent trading systems powered by a true Hybrid AI. Engineered to adapt, learn, and give you full control over its AI training process. Stop using static EAs that fail in changing markets. Harness the power of an adaptive AI that learns from every trade and protects your account. Limited Launch Offer – Act Now! To celebrate the launch of     AI Hybrid Trader , we are offering a special introducto
FanTrader
Syed Oarasul Islam
Uzman Danışmanlar
FanTrader is designed to trade any markets (Stocks, Forex, Commodities, Futures, Cryptos). The strategies are developed based on various Price Actions that will be observed on different Fibonacci Fan Levels. Product Home Page:  https://www.mql5.com/en/market/product/51333 ADVANTAGES: Works on any market and time frames Multiple Strategies in 4 categories:  Retracement, Breakout, Trend Follow, Reversal Trades simultaneously on any number of markets under the same account  Display Fibonacci Fan
Envelopes RSI Scalper EA
Abraham Theuri Wangui
Uzman Danışmanlar
Envelopes & RSI Scalper EA Introducing the Envelopes & RSI Scalper EA, a cutting-edge expert advisor designed to make precise, high-frequency trades using advanced technical indicators and smart risk management techniques. Key Features: Envelopes Indicator Integration: The EA leverages the Envelopes indicator to identify optimal entry and exit points. By detecting price levels relative to moving average bands, the Envelopes indicator helps pinpoint potential breakouts and reversals, crucial
Salva EA
Pavel Komarovsky
Uzman Danışmanlar
Salva EA is an advanced and fully automated system. The basis of this strategy is the price chart itself, the trade is conducted from the price movement range. Benefits This is not martingale, not arbitration Ready for operation without PreSetting Always use a stop loss and take profit to save your investments Easy to use (does not have complex settings) The results of the tester converge with the results on a real account High speed testing (can be optimized for 1 minute OHLC) Salva EA works b
Indicement MT5
Profalgo Limited
3.96 (24)
Uzman Danışmanlar
Indicement'a Hoş Geldiniz! PROP FİRMASI HAZIR! -> set dosyalarını   buradan indirin LANSMAN PROMOSYONU: Güncel fiyattan sadece birkaç adet kaldı! Son fiyat: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT,     Endeks piyasalarına profesyonel işlem algoritmaları oluşturma konusunda 15 yıllık deneyimimi getiriyor. EA, en iy
Envelopes Grid LLM
Sabil Yudifera
Uzman Danışmanlar
The Envelopes Grid LLM strategically leverages advanced deep learning techniques with highly parameterized neural networks to robustly model breakout trading based on precise data distribution analysis. It accurately detects and comprehensively analyzes diverse breakout patterns through optimized neural network parameters, continuously integrating the latest state-of-the-art improvements. Extensive backtesting has consistently validated its strong profit performance across multiple breakout scen
Green Hawk
Rashed Samir
Uzman Danışmanlar
Green Hawk  is a professional scalping expert. The strategy is based on smart scalping algorithms which trades in certain periods of the market. The system does not use risky strategies such as grid or martingale. Trading is done based on the return of the price in short periods. All trades are closed within hours. I will increase the price in the near future. Next Price: $700 The final price will be $2000. Selling only through the mql5 site MT4 Version  can be found here FEATURES Support thro
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Uzman Danışmanlar
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility  currency   basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading ses
Ozymandias EA
Jaime Furlan De Paula
Uzman Danışmanlar
Algotrading EA is based on trend logic and price formation using weighted linear averages LWMA. The calculation is influenced by the most recent prices, which hold greater weight in the average calculation. This average is calculated by taking each of the closing prices in a certain period of time and multiplying them by a predetermined weight coefficient. Once the position of the time periods is considered, they are summed and divided by the sum of the number of time periods. Signals It consis
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Uzman Danışmanlar
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Uzman Danışmanlar
Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (280)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Uzman Danışmanlar
AIQ Sürüm 3.0+ Tanıtımı — Şimdiye Kadar Yaratılmış En Gelişmiş Otonom Ticaret Zekası AIQ (Otonom Zeka) Sürüm 3.0+'ı sunmaktan mutluluk duyuyorum. Bu, yapay zeka destekli ticaret teknolojisinde muazzam bir sıçramadır. Bu sürüm, 300'den fazla yapay zeka modeline erişim sağlar; 55'ten fazla ÜCRETSİZ entegre yapay zeka modeli ve güçlü yeni Grok 4 gibi premium modeller, büyük ölçüde geliştirilmiş web arama yetenekleri, yeni Analist/Risk Yöneticisi rolleri, kapsamlı başlangıç piyasa kontrolleri ve Ya
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.39 (46)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Dynamic Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
5 (4)
Uzman Danışmanlar
️ Zaten  Boring Pips EA  sahibisiniz?   Ekstra %30 indirim   hakkınız var! Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin: Geri ödemenizi (rebate) nasıl alırsınız Trump’ın ikinci dönemi , küresel piyasaları sarsan kapsamlı gümrük tarifelerinin geri dönüşüyle birlikte, agresif ticaret politikalarında yeni bir dalgayı ateşledi. Orta Doğu’daki gerilimler , özellikle son zamanlarda   İsrail ile İran   arasında artış gösterdi — bu da petrol fiyatları üzerinde potansiyel bir baskı yaratıyor
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (14)
Uzman Danışmanlar
MultiWay EA, güçlü bir ortalama dönüş stratejisine dayanan akıllı ve verimli bir otomatik alım satım sistemidir. Dokuz korelasyonlu (ve hatta bazı tipik olarak “trend” olan) döviz çiftine yaygın bir çeşitlendirme sayesinde — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP ve GBPCAD — güçlü yönlü hareketlerden sonra fiyatın ortalamaya dönüşünü yakalar. Satın aldıktan sonra tam kurulum talimatlarını almak için lütfen bana özel mesaj gönderin. Canlı Sinyal:  BURAYA TIKLAYIN Mevcut
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Discover Pips Maven: Your Premier Trend Analysis Bot for Currency Trading In the dynamic realm of currency trading, the right tools can make all the difference. Introducing Pips Maven , an avant-garde trend analysis bot meticulously designed for traders who seek to master the intricate dance of the forex market. Harnessing sophisticated algorithms rooted in geometric virtual patterns, Pips Maven serves as a comprehensive solution, empowering you to refine your trading strategies effortlessly. Wh
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Uzman Danışmanlar
FastWay EA, güçlü bir ortalamaya dönüş stratejisine dayanan akıllı ve verimli bir otomatik işlem sistemidir. AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD ve EURGBP gibi korelasyonlu döviz çiftlerinde işlem yaparak, fiyatların sert hareketler sonrası ortalamaya dönüşünden yararlanır. Satin aldıktan sonra tam kurulum talimatları için lütfen bana özel mesaj gönderin. Canlı sinyal:  BURAYA TIKLAYIN Mevcut fiyat — sonraki 10 alıcı için sadece $1337. Nihai fiyat: $2937 — fiyat her 10 satın alma sonrası $100 artar. FastWa
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Uzman Danışmanlar
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Mean Machine
William Brandon Autry
4.95 (38)
Uzman Danışmanlar
Mean Machine GPT Sürüm 9.0+ Tanıtımı — Yapay Zeka Ticaret Teknolojisinde Devrim Niteliğinde Bir Sıçrama Mean Machine GPT'nin bugüne kadarki en önemli güncellemesi olan Sürüm 9.0+'ı duyurmaktan gurur duyuyorum. Bu çığır açan sürüm, 300'den fazla yapay zeka modeline erişim (55'ten fazla ÜCRETSİZ entegre yapay zeka modeli dahil), güçlü yeni Grok 4 gibi premium modeller, büyük ölçüde geliştirilmiş web arama yetenekleri, yeni Analist rolü, daha derin başlangıç piyasa kontrolleri ve Yapay Zeka Pozisy
Doctor Winston mt5
Nadiya Mirosh
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Doctor Winsto n Bot Description General Features: Name: Doctor Winston Type: State-of-the-art Forex trading bot Tools: Supports most currency pairs and trading instruments Timeframe: Can work on any timeframe Bot Settings: Money Management: MMOn: Enable/disable money management (true/false) DefaultVolume: Default trade volume (0.01) MMCalc: Basic amount for money management (1000) Indicators: ALength, BLength, CLength, DLength, ELength: Parameters for different indicators by length ADimension
Remstone
Remstone
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Remstone, sıradan bir Uzman Danışman değildir.   Yılların araştırma ve varlık yönetimi deneyimini bir araya getirir. Live:   Startrader   Darwinex   Tickmill Price will increase by $1,000 every positive year. 2026 price: $3,000 2018'den bu yana   , son şirketim Armonia Capital, FCA tarafından düzenlenen bir varlık yöneticisi olan Darwinex'e sinyal ARF'si sağladı ve 750 bin dolar topladı. Tek bir danışmanla 6 varlık sınıfında uzmanlaşın! Hiçbir vaat, hiçbir eğri uydurma, hiçbir yanılsama yok. Am
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.41 (17)
Uzman Danışmanlar
NEXUS — piyasa ile birlikte evrilen bir Uzman Danışman Birçok EA çalışır… ta ki piyasa değişene kadar. Nedeni genelde basittir: “RSI < 30 iken al” gibi sabit kurallar. Bir süre işe yarar, rejim değişince körleşir. NEXUS, nicel kuralları örneklem dışı doğrulama ile birleştirir: verilerden gerçek zamanlı kombinasyonlar kurar. Yapılandırılabilir bir geçmişi analiz eder (ör. H1 veya D1’de 500 periyot) ve göstergeler ile bağlam arasında binlerce kombinasyon üretir. Bir kombinasyon istatistiksel üstü
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
Uzman Danışmanlar
APE (Alpha Prop Edge) Hakkında APE (Alpha Prop Edge), ortalama dönüş (mean reversion) stratejisine dayalı olarak geliştirilmiş bir Uzman Danışman’dır (Expert Advisor - EA). Sistem, aşırı fiyat hareketlerini tespit eder ve önceden tanımlanmış koşullara göre ters yönde işlem açar. Sistem, günlük zarar limiti ve otomatik çıkış mekanizması gibi yerleşik risk yönetimi araçlarına sahiptir. Kullanıcılar, hesap büyüklüğüne, işlem ortamına veya değerlendirme kriterlerine göre bu parametreleri özelleştir
Tree Of Life MT5
Oeyvind Borgsoe
Uzman Danışmanlar
Tree Of Life EA is a fully automated trading robot that executes trades using a sophisticated blend of indicators and internal algorithms. It is developed through years of testing and live trading, and recognises market patterns and trends in a highly accurate manner. The  live trading accounts  confirm this. The main indicators Tree Of Life uses are the Moving Average and Stochastic. Together with the internal calculations, our combinations have proven to be a solid foundation for a robust stra
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.67 (6)
Uzman Danışmanlar
Zenox is a state-of-the-art AI multi-pair swing trading robot that follows trends and diversifies risk across sixteen currency pairs. Years of dedicated development have resulted in a powerful trading algorithm. I used a high-quality dataset starting from the year 2000 up to today. The AI was trained on a server using the latest machine learning techniques, followed by reinforcement learning. This process took multiple weeks, but the results are truly impressive. Zenox always uses predefined s
The Forex Exchanger MT5
Fabio Cavalloni
5 (6)
Uzman Danışmanlar
All explainations about the strategy:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/747470 Live signals:  Main account:  https://www.mql5.com/en/signals/1416185 Second account:  https://www.mql5.com/en/signals/2111323 Here I will explain only the EA inputs part. This EA will be consistently updated with new and unpredictable things that can bring its performance to a better level every day! Buying this EA you will not only got a powerful automatic trading system, but also all knowledge and experience I'v
Crystal Algo Pro
Muhammad Jawad Shabir
Uzman Danışmanlar
CRYSTAL AI PRO v7.21 — MT5 Uzman Danışman Genel Bakış XAUUSD (altın) ve ana Forex pariteleri için otomatik işlem sistemi. Giriş, SL/TP, trailing ve düşüş (drawdown) kontrolünü kural tabanlı yönetir. Kâr garantisi yoktur; risk uyarısına bakınız. Gereksinimler Platform: MetaTrader 5 Hesap: ECN/RAW önerilir Bağlantı: 24/7 (VPS önerilir) Zaman dilimleri: M1–H4 İlk Kurulum Algo Trading ’i etkinleştirin. EA’yı grafiğe ekleyin (sembol başına bir grafik). Inputs’ta AI_Access_Mode = ON yapın ve yeniden
Sora Adaptive MT5
Zaky Hamdoun
Uzman Danışmanlar
Sora Adaptive – Trende Karşı Daha Akıllı Bir Ticaret Yöntemi Sora Adaptive, yüksek performanslı FOREX ticareti için özel olarak tasarlanmış son teknoloji bir Expert Advisor (EA). Gelişmiş adaptif algoritmalar, doğrusal olmayan matematiksel modeller ve kuantum ilhamlı optimizasyon teknikleriyle baştan yaratılan Sora, sadece bir robot değil — profesyonel traderların gizli silahıdır. Sora’nın kalbinde, piyasadaki momentumları gerçek zamanlı olarak tanıyan, analiz eden ve uyum sağlayan özel bir çok
Night Hunter Pro MT5
Valeriia Mishchenko
4 (36)
Uzman Danışmanlar
EA has a live track record with many months of stable trading with  low drawdown: Best Pairs (default settings) High-risk   performance Night Hunter Pro is the advanced scalping system which utilizes smart entry/exit algorithms with sophisticated filtering methods to identify only the safest entry points during calm periods of the market. This system is focused on a long-term stable growth. It is a professional tool developed by me years ago that is constantly updated, incorporating all the late
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
Uzman Danışmanlar
Jackal Expert Advisor – İşlem Stratejisi 4 aydır canlı işlem yapıyor Satın aldıktan sonra tüm ürünler süresiz ücretsiz kalacaktır. Ayar dosyasını indir Altın 1dk | ECN Hesap: Tüm brokerlarla uyumlu Jackal EA, piyasa dinamiklerine uyum sağlamak için gelişmiş risk ve kar yönetimini birleştiren çok katmanlı ve akıllı bir kırılma stratejisine dayanır. 1. Kırılma Tuzak Stratejisi Piyasa koşulları doğrulandıktan sonra, EA zıt yönlerde iki eş zamanlı bekleyen emir koyar: Buy Stop mevcut fiyatın üz
EA Scalper BigBoss Ultra Z
Ipan Effendi
Uzman Danışmanlar
BigBoss Ultra Z Scalper EA, EURUSD paritesi için M5 (5 dakikalık) zaman diliminde hassas bir scalping EA'sıdır. BigBoss Scalper Ultra Z, EURUSD paritesinde hassas scalping stratejileri için özel olarak tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (EA), MetaTrader 5 platformunda M5 (5 dakikalık) zaman diliminde çalışır. Bu EA, 12 pip'lik Kar Al ve 11 pip'lik Zarar Durdur emirleri kullandığı için hızlı işlem ve kontrollü risk yönetimi arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır. Geriye Dönük Test Sonuçları (M
Nexus Stock Trader
Thang Chu
Uzman Danışmanlar
Nexus Stock Trader is a MT5 Expert Advisor trading US Stocks.  Stock list: AAPL, ADBE, AMD, AMZN, AVGO, BRK-B, COP, CRM, GOOG, INTU, MRK, MSFT, NVDA, TSLA, MVRS, MSTR, IBM The strategy is optimized on IC Markets data from 2018-2025. The EA only goes long aka. buying stock with trailing stop Live Signal ( trading 3% Account Balance Risk) Backtest & Setup Guide : To backtest and run the EA correctly you'll need the BankOrderFlow_update indicator. PM me to receive the indicator and put it in MQL5\I
Richter mt5
Yvan Musatov
Uzman Danışmanlar
A Richter Expert is a professional market analyst working using a specialized algorithm. By analyzing prices over a specific time period, it determines the strength and amplitude of prices using a unique indicator system based on real data. When the trend and its direction change, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms take into account signals about overbought and oversold markets. Buying occurs when the signal falls below a certain level and then rise
Yazarın diğer ürünleri
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Gold Trend Scalping'e Hoş Geldiniz LANS MANİPÜLASYONU: Sonraki fiyat: 899$ Son fiyat: 1999$   Gold Trend Scalping, özellikle altın için tasarladığım ilk EA'dir. EA, daha büyük zaman dilimlerine dayanan bir trend takip stratejisi kullanır. Büyük zaman dilimindeki ana trendi tespit etmek için süper trend kullanır ve ardından daha küçük zaman dilimlerinde işlemler açar. EA, her işlem için her zaman 100 pip olarak belirlenmiş sabit bir stop loss kullanır. Ayrıca karı güvence altına almak için bir
Titan Breaker EA
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
Uzman Danışmanlar
TITAN BREAKER EA'ye Hoş Geldiniz ÖNEMLİ BİLGİ Mevcut fiyatla sınırlı sayıda kopya mevcuttur Fiyat yakında 1553 $ olarak artacaktır Canlı Sinyal – US30, NAS100 TITAN BREAKER EA Hakkında TITAN BREAKER EA, US30 ve NASDAQ için tasarlanmış üç farklı EA’nın temel stratejilerinin birleştirilmesiyle geliştirilmiş gelişmiş bir işlem sistemidir. Daha sonra uzun vadeli yeni bir strateji oluşturmak için geliştirilmiş ve iyileştirilmiştir. Sistem yaklaşık %60-70 başarı oranı hedefler. Ancak, yüksek risk/ö
EA Forex Scalping
Lo Thi Mai Loan
5 (2)
Uzman Danışmanlar
EA Forex Scalping, EURUSD, USDJPY ve GBPUSD olmak üzere üç ana döviz çifti için özel olarak tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). Sinyaller Bu fiyattan yalnızca 10 kopyadan 1’i kaldı Sonraki fiyat: $699.99 MT4 ve MT5 ile uyumlu Tavsiye edilen kombinasyon: EA US30 Scalper ve Nasdaq Algo ile birlikte kullanıldığında yatırım çeşitlendirmesi için idealdir. Grid, Martingale, Yapay Zeka, Sinir Ağı veya Arbitraj kullanmaz. Her işlem için, pariteye özel sabit bir Stop Loss (SL) vardır. Tr
Gold ISIS MT5
Lo Thi Mai Loan
4.33 (12)
Uzman Danışmanlar
EA Gold Isis – Güvenli ve Etkili Bir Altın Ticaret Çözümü   Başlangıç promosyonu  Şu anki fiyatla yalnızca 1 kopya kaldı!  Sonraki fiyat: 699.99 $  Son fiyat: 1999.99$  CANLI SİNYAL   (Gold Isis + Nasdaq Algo) MT4 sürümü   Merhaba! Ben EA Gold Isis, Diamond Forex Group ailesinin ikinci EA'sı olarak, altın (XAU/USD) ticareti için özel olarak tasarlandım. Olağanüstü özellikler ve güvenliğe odaklanan bir yaklaşım ile, tüccarlara sürdürülebilir ve etkili bir altın ticaret deneyimi sunmayı vaat ediy
Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Scalping MT4/MT5 Tanıtımı – Kripto Ticaretine Yönelik Akıllı EA LANSMAN PROMOSYONU: Şu anki fiyatla sadece 3 kopya kaldı! Son fiyat: 3333,33 $ BONUS - ÖMÜR BOYU BITCOIN SCALPING SATIN ALIN, ÜCRETSİZ EA EURUSD Algo Trading (2 hesap) ALIN => Daha fazla detay için özel olarak sorunuz!!! EA CANLI SİNYAL MT4 Versiyonu Bugün Bitcoin Neden Önemli? Bitcoin, sadece bir dijital para birimi olmaktan daha fazlası haline geldi – finansal bir devrim. Kripto para biriminin öncüsü olarak, Bitcoin dün
Gold Trend Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
4.5 (8)
Uzman Danışmanlar
Gold Trend Scalping'e Hoş Geldiniz LANS MANİPÜLASYONU: Sonraki fiyat: 899 $ Son fiyat: 1999 $   Gold Trend Scalping, özellikle altın için tasarladığım ilk EA'dir. EA, daha büyük zaman dilimlerine dayanan bir trend takip stratejisi kullanır. Büyük zaman dilimindeki ana trendi tespit etmek için süper trend kullanır ve ardından daha küçük zaman dilimlerinde işlemler açar. EA, her işlem için her zaman 100 pip olarak belirlenmiş sabit bir stop loss kullanır. Ayrıca karı güvence altına almak için bi
Nasdaq100 Algo Trading
Lo Thi Mai Loan
5 (6)
Uzman Danışmanlar
LIVE SIGNAL (Advanced Indices Pro US30 + Nasdaq Algo V2):  https://www.mql5.com/en/signals/2291778?source=Site+Profile+Seller MT4 Sürümü:   Buraya tıklayın Nasdaq Algo Trading'e hoş geldiniz Bu EA (Uzman Danışman), 13 yılı aşkın programlama ve ticaret deneyimine sahip bir ekip tarafından oluşturulmuş ve tasarlanmıştır. EA, uzun vadeli ve istikrarlı kâr sağlayabilen bir sistem geliştirmeye odaklanır. Risk içermeyen stratejiler kullanır ve Martingale, Grid ve Hedging yöntemlerini, ayrıca prati
Gold ISIS MT4
Lo Thi Mai Loan
4.67 (3)
Uzman Danışmanlar
EA Gold Isis – Güvenli ve Etkili Bir Altın Ticaret Çözümü   Başlangıç promosyonu  Şu anki fiyatla yalnızca 1 kopya kaldı!  Sonraki fiyat: 699.99 $  Son fiyat: 1999.99 $  CANLI SİNYAL   (Gold Isis + Nasdaq Algo) MT5 sürümü   Merhaba! Ben EA Gold Isis, Diamond Forex Group ailesinin ikinci EA'sı olarak, altın (XAU/USD) ticareti için özel olarak tasarlandım. Olağanüstü özellikler ve güvenliğe odaklanan bir yaklaşım ile, tüccarlara sürdürülebilir ve etkili bir altın ticaret deneyimi sunmayı vaat edi
Bitcoin Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Scalping MT4/MT5 Tanıtımı – Kripto Ticaretine Yönelik Akıllı EA LANSMAN PROMOSYONU: Şu anki fiyatla sadece 3 kopya kaldı! Son fiyat: 3333,33 $ BONUS - ÖMÜR BOYU BITCOIN SCALPING SATIN ALIN, ÜCRETSİZ EA EURUSD Algo Trading (2 hesap) ALIN => Daha fazla detay için özel olarak sorunuz!!! EA CANLI SİNYAL MT5 Versiyonu Bugün Bitcoin Neden Önemli? Bitcoin, sadece bir dijital para birimi olmaktan daha fazlası haline geldi – finansal bir devrim. Kripto para biriminin öncüsü olarak, Bitcoin dün
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Uzman Danışmanlar
24 saatlik flaş satış - Sadece $149  "HFT Pass Prop Firms", özellikle US30 çifti ile işlem yapmak üzere tasarlanmış bir Expert Advisor (EA) olup HFT meydan okuması için özel olarak geliştirilmiştir. Daha fazla üst düzey Expert Advisor ve Göstergeler için şu adrese gidin: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ben Los, daha fazla güncelleme almak için lütfen abone olun: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ HFT Nedir? Yüksek frekanslı ticaret (HFT), büyük bir sipariş
EA Forex Scalper
Lo Thi Mai Loan
Uzman Danışmanlar
EA Forex Scalping, EURUSD, USDJPY ve GBPUSD olmak üzere üç ana döviz çifti için özel olarak tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). Sinyaller Bu fiyattan yalnızca 10 kopyadan 1’i kaldı Sonraki fiyat: $599.99 MT4 ve MT5 ile uyumlu Tavsiye edilen kombinasyon:   EA US30 Scalper   ve   Nasdaq Algo   ile birlikte kullanıldığında yatırım çeşitlendirmesi için idealdir. MT5 Grid, Martingale, Yapay Zeka, Sinir Ağı veya Arbitraj kullanmaz. Her işlem için, pariteye özel sabit bir Stop Loss (S
EurUsd Algo Trading
Lo Thi Mai Loan
5 (2)
Uzman Danışmanlar
EURUSD Algo Trading , MT5 platformunda çalışan basit ancak son derece etkili bir EA'dir. Bu EA, dünyanın en istikrarlı döviz çifti olan EURUSD için özel olarak tasarlanmıştır. EA, günlük al-sat stratejisi kullanarak işlemlerin %90’ını birkaç saat içinde kapatır. H1 zaman diliminde önemli seviyeleri belirleyerek giriş noktalarını bulmaya ve uygun şekilde önceden tanımlanmış bir Zararı Durdur (SL) seviyesi ayarlamaya odaklanır. EA, traderların yüksek bir kazanma oranıyla karlarını güvence altına
Filtrele:
Adul Tanthuvanit
532
Adul Tanthuvanit 2025.05.20 13:13 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

_ Ming
60
_ Ming 2025.05.16 10:20 
 

Excellent EA, look forward to long term result.

İncelemeye yanıt