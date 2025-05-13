TrendX Gold Scalper
- Uzman Danışmanlar
- Lo Thi Mai Loan
- Sürüm: 2.0
- Güncellendi: 29 Haziran 2025
- Etkinleştirmeler: 10
TrendX Gold Scalper’ı Tanıtıyoruz – Altın Ticaret Otomasyonunda Yeni Bir Evrim
LANS MANİPÜLASYONU:
Gold Trend Scalping ve Gold Isis’in kanıtlanmış başarısından sonra, en son yeniliğimizi gururla sunuyoruz: TrendX Gold Scalper – altın ticareti (XAUUSD) için özel olarak tasarlanmış güçlü bir EA.
Temel Strateji:
TrendX Gold Scalper, RSI (Göreceli Güç Endeksi), trend takibi mantığı ve akıllı fiyat hareketi algılamasının birleşimi üzerine kurulmuştur. Bu yapı, piyasadaki momentumlara uyum sağlarken yüksek olasılıklı işlem fırsatlarını tespit etmesine olanak tanır.
Sermaye Güvenliği Önceliklidir:
Tüm EA’larımız gibi TrendX Gold Scalper da hiçbir zaman Martingale veya Grid sistemleri kullanmaz. Her işlem, net bir şekilde tanımlanmış Stop Loss ile korunur, bu da yatırımcılar için güvenlik ve şeffaflık sağlar.
SL, altının fiyat aralığına göre dinamik olarak ayarlanır (örneğin altın $3000 veya $4000 üzerindeyse farklı SL seviyeleri), ancak her işlem için sabit kalır – bu da disiplin ve kontrolü sağlar.
Akıllı Trailing Stop – 4 Mod Mevcut:
Piyasadaki farklı davranışlara uyum sağlayan 4 Trailing Stop modundan birini seçin – hem temkinli hem de agresif stratejiler için esneklik sunar.
Uzun Vadeli Performans İçin Tasarlandı:
Tüm Expert Advisor’larımız gibi TrendX Gold Scalper da yalnızca kısa vadeli heyecan için değil, çok yıllı istikrar için tasarlanmıştır. Bir kez ayarlayın, ara sıra göz atın ve çalışmasına izin verin.
Not
EA, ChatGPT kullanmaz ve birçok yazarın açıklamalarına kasıtlı olarak dahil ettiği yapay zeka veya diğer kurgusal unsurları kullanmaz. Dikkatli olun; bu tuzağa düşmeyin.
EA, ayrıca doğrudan kazanç sağlamaz veya %100 kazanma oranına sahip değildir. Dünyada bunu yapabilen hiçbir sistem yoktur; bu tür tüm iddialar manipüle edilmiştir.
Ben her zaman gerçek hesaplarla ve gerçek sistemlerle işlem yapan bir geliştiriciyim, bu nedenle belirli dönemlerde kayıplar yaşamak normaldir. Müşterilerimi kandırmaya çalışmıyorum. EA'nın kalitesini değerlendirmek istiyorsanız, lütfen performansını görmek için en az 3-6 ay bekleyin.
Kurulum:
- Para Birimi Çifti: XAU
- Zaman Dilimi: M15
- Minimum Para Yatırma: Herhangi bir (brokerinizin gereksinimlerine bağlı)
- Hesap Türü: Herhangi biri; canlı sinyal standart bir hesap kullanıyor, spread = 5-15 (2 haneli)
Özellikler:
- XAU üzerinde işlem yapar.
- Grid, hedge veya birden fazla açık işlem kullanmaz.
- Her işlem bir stop loss ile korunur.
- Otomatik lot boyutu ayarlama fonksiyonu dahildir.
- Kurulumu çok kolaydır; ayarları değiştirmeye gerek yoktur; varsayılan ayarlar çoğu broker için uygundur.
- EA'nın 24/7 çalışmasını sağlamak için bir VPS kullanılması şiddetle önerilir.
Risk Uyarısı:
- EA'yı satın almadan önce ilgili risklerin farkında olun.
- Geçmiş performans gelecekteki karlılığı garanti etmez (EA da kayıplar yaşayabilir).
- Gösterilen geri testler (örneğin, ekran görüntülerinde) yüksek oranda optimize edilmiştir ve sonuçlar canlı ticarete doğrudan uygulanamaz.
