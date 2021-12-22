Ödemeler ve ödeme yöntemleri

MQL5.community web sitesi, benzersiz ücretli hizmetlerin yanı sıra ek kar elde etme fırsatı sunar. Bu makaleden, MQL5 hizmetleri için ödemelerin nasıl yapıldığını, kazanılan paranın nasıl çekilebileceğini ve işlemlerin güvenliğinin nasıl sağlandığını öğreneceksiniz.

MQL5 hesabınıza yükleme yapabilir ve mevcut hizmetler için banka kartlarını ve diğer popüler ödeme sistemlerini kullanarak ödeme yapabilirsiniz. Tüm ödemeler ABD doları cinsinden yapılır.

Dikkat! MQL5 hizmetleri finansal piyasa alım satım işlemlerine erişim sağlamaz ve bu nedenle buradaki gerçek alım satım hesaplarına para yatırılamaz.



Ödeme sistemi başlangıçta MQL5.community sitesiyle birlikte makale yazarlarına ücretlerini ödemek için başlatılmıştı. O zamandan beri MQL5.com web sitesinde yatırımcılar için birçok ek hizmet başlatıldı:

Market — MQL4 ve MQL5 dillerinde yazılmış alım satım uygulamaları satın alma ve satma.

Sinyaller — Bir izleme seçeneği ve kapsamlı alım satım istatistikleri ile sağlanan başarılı yatırımcıların yatırımlarını kopyalama.

Sanal Barındırma — MetaTrader alım satım terminallerinin 7/24 hatasız çalışması için yerel bir VPS çözümü.

Freelance — MQL4 ve MQL5 alım satım robotları ve teknik göstergeler sipariş etmek için en büyük freelance hizmeti.

MQL5 Bulut Ağı — Binlerce test aracısı kullanarak alım satım stratejilerinin hızlandırılmış optimizasyonu için ek kaynaklar.



1. İşlemlerin güvenliği

MQL5.com web sitesi, ödeme bilgilerini veya kart numaralarını saklamaz. Kullanıcı tarafından girilen ödeme verileri, güvenli bir kanal üzerinden kullanıcı tarafından seçilen ödeme sistemine gönderilir.

Bu tür ödemeleri etkinleştirmeyi kabul etmeniz halinde, yinelenen ödemeler nasıl yapılır? Ödeme sistemi, ödeme sırasında girilen verileri doğrular. Başarılı bir doğrulama olması durumunda, sistem özel bir ödeme jetonu oluşturur ve bunu yalnızca MQL5.com web sitesi ile paylaşır. Ödeme sistemi bu şifreli ödeme tanımlayıcısını yalnızca MQL5.com sitesinden, yalnızca güvenli kanallar üzerinden ve yalnızca belirli bir IP adresinden kabul edebilir. Bu nedenle, yinelenen bir ödemeyi tamamlamak için, sistemin alıcının ödeme ayrıntılarını tanımlamasına bağlı olarak ödeme sistemine yalnızca bir jeton aktarırız.



MQL5.com web sitesi, ödeme ayrıntılarınızı saklamadan veya işlemeden güvenli otomatik ödemeler yapar. Ayrıca, jeton sızdırılmış olsa dahi, diğer web sitelerinde yasa dışı olarak kullanılamaz.



Yinelenen ödemelerdeki tüm tek seferlik işlemler veya yeni ödeme yöntemleri, profilinizin Güvenlik bölümünde belirtilen bir telefon numarasına SMS veya Telegram yoluyla gönderilen bir kodla onay gerektirir. Bir doğrulama kodu girilerek yapılan onayın ardından profile bir telefon numarası kaydedilebilir. Telefon numarası yalnızca hem eski numaraya hem de yeni numaraya gönderilen doğrulama kodları girilerek değiştirilebilir. Tüm bu önlemler, MQL5 hesabınızın güvenliğinin en üst düzeyde olmasına olanak tanırken yetkisiz işlemlere karşı da koruma sağlar.



Not: Ücretli MQL5 hizmetlerini kullanabilmek için, SMS veya

Ücretli MQL5 hizmetlerini kullanabilmek için, SMS veya Telegram yoluyla doğrulama kodlarını alabileceğiniz geçerli bir telefon numaranızın olması gerekir.





Güvenlik nedeniyle ayrıca bir para çekme limiti belirlenir. Varsayılan günlük limit, 1000 USD'yi aşmayan bir para çekme işlemidir. MQL5.com web sitesi yönetimi, başarılı satıcılar ve sinyal sağlayıcılar için özel durumlarda para çekme limitini artırabilir.







2. MQL5 Hizmetlerini doldurun



MQL5.community kullanıcıları, MQL5 hesaplarına yükleme yapabilir ve farklı ödeme yöntemlerini kullanarak mevcut hizmetler için ödeme yapabilir. Lütfen bu yöntemlerden bazılarının para çekme işlemleri için kullanılamayacağını unutmayın.

Para bir banka kartından ve mevcut ek ödeme sistemlerinden çekilebilir. Lütfen yalnızca kazanılan tutarın çekilebileceğini unutmayın. Hesabınız için mevcut olan para çekme yöntemleri, coğrafi konumunuza göre otomatik olarak belirlenir. Bunları profilinizin Ödemeler bölümünde görüntüleyebilirsiniz. Bazı ödeme sistemlerinde ülkeye bağlı olarak para yükleme/çekme kısıtlamaları olabilir.

MQL5 hesabınıza yanlışlıkla yükleme yaptıysanız, lütfen Hizmet Masası aracılığıyla bizimle iletişime geçin.

MQL5 hizmetlerini MQL5.com web sitesinde sadece birkaç adımda doldurabilirsiniz:



1. MQL5.community'de oturum açın, profilinizi açın ve Ödemeler bölümüne gidin.

2. "MQL5 Hizmetlerini doldurun" öğesini seçin

3. Ardından, uygun düğmeye tıklayarak desteklenen ödeme sistemlerinden birini seçin.





Hızlı yükleme seçeneklerine MQL5.community web sitesinin herhangi bir sayfasından da erişilebilir. Seçeneğe erişmek için, fare imlecini sağ üst köşedeki profilinizin üzerine getirin ve "MQL5 Hizmetlerini Yükle"ye tıklayın.







MQL5.com web sitesi, ödeme ayrıntılarınızı veya kart numaralarınızı saklamaz. MQL5 Hizmetlerini yüklediğinizde, Market'tan bir ürün satın aldığınızda veya bir Sinyal'e abone olduğunuzda, veriler seçilen ödeme sistemi tarafından doğrulanır.

Aşağıda bir banka kartı kullanarak yükleme örnekleri gösterilmiştir.

2.1. Banka kartından yükleme



MQL5 Hizmetleri hesabınıza Visa, Mastercard, JCB, UnionPay ve diğer sistemler tarafından verilen kredi ve bankamatik kartlarını kullanarak yükleme yapabilirsiniz.



1. Yükleme sayfasını açın ve tercih edilen bir yöntem seçin.





2. İstediğiniz yükleme tutarını ABD doları olarak belirtin ve işlemi onaylayın. Dolar biriminden olmayan bir banka hesabından ödeme yaparsanız, para birimi otomatik olarak dönüştürülür.





3. Bu, uygun ödeme sistemi web sitesine yönlendirileceğiniz bir ödeme onayı sayfası açacaktır.







Bilgilerinizi ve kart verilerinizi belirtin. Banka hesabınızdan işlemi onaylayın. Başarılı bir işlem olması durumunda, uygun tutar hemen MQL5 hesabınıza eklenir.









Not: MQL5.com web sitesi, ödeme ayrıntılarınızı veya kart numaralarınızı saklamaz. Yükleme işlemi, Market alımı veya Sinyal aboneliği için işlem doğrulaması, ödeme sistemi tarafında yapılır.

4. Ödemeler bölümü, ödemelerinizin tam bir geçmişini sağlar (tarih, sayı ve işlem türü, ödeyen kişi, lehtar ve tutar). Ödeyen kişi alanı bir kart numarasının son rakamlarını ve sahibini içerirken, Lehtar alanında adınız veya MQL5.community kullanıcı adınız görüntülenir. Aynı veriler işlem açıklamasında belirtilmiştir. İşlem tutarı, satırın sonunda mavi renk olarak görüntülenir.





5. Şimdi, bu fonları kullanarak hizmetler için ödeme yapabilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen Hizmetler ve alım satım uygulamaları nasıl satın alınır? bölümünü ziyaret edin.

2.2. Diğer ödeme sistemlerini kullanarak MQL5 Hizmetlerini doldurma



Yukarıdaki yükleme yöntemlerine ek olarak, MQL5.com web sitesi popüler Güney Amerika, Afrika ve Asya ödeme sistemlerini de desteklemektedir. Bu bölgelerdeki kullanıcılar uygun seçenekleri seçebilir ve uygun yükleme işlemleri için talimatları takip edebilir. Tüm işlemler güvenlidir ve işlemler otomatik olarak tamamlanır.







Not: Hızlı yükleme yöntemini seçseniz dahi MQL5.com web sitesi ödeme ayrıntılarınızı veya kart numaralarınızı saklamaz. Yükleme işlemi, Market alımı veya Sinyal aboneliği için işlem doğrulaması, ödeme sistemi tarafında yapılır.







3. Hesaptan para çekme

Uyarı: Para çekme işlemleri belirli koşullarla sınırlandırılabilir.

Sorun Çözüm Hesapta kazanılan para yok MQL5.community hizmetleriyle kazanç başlatın Para çekme işlemine yirmi dört saat içinde bir defadan fazla izin verilmez. Yirmi dört saat bekleyin ve tekrar para çekmeyi deneyin Doğrulanmış Kullanıcı yok durumu Satıcı Olarak Kaydolmak için birkaç basit adımı tamamlayın Finansal işlemler bloke edildi Bu sorunu çözmek için lütfen Hizmet Masası ile iletişime geçin.

Lütfen yalnızca kazanılan tutarın çekilebileceğini unutmayın. MQL5 Hizmetleri yüklemeleri yalnızca harcama olabilir, ancak geri çekme desteklenmez. MQL5 hesabınıza yanlışlıkla yükleme yaptıysanız, lütfen Hizmet Masası aracılığıyla bizimle iletişime geçin.

Desteklenen yöntemlerden herhangi biriyle para çekmek için aşağıdaki ön adımların gerçekleştirilmesi gerekir:

1. MQL5.community'de oturum açın, profilinizi açın ve Ödemeler bölümüne gidin.

2. Bölüm menüsünde "Hesaptan para çek"e tıklayın.

3. Ardından, para çekme için bir ödeme sistemi seçin.





Lütfen ödeme sisteminin para çekme işlemleri için bir komisyon aldığını unutmayın.

Hızlı para çekme seçeneklerine MQL5.community web sitesinin herhangi bir sayfasından da erişilebilir. Bunu yapmak için, fare imlecini sağ üst köşedeki profilinizin üzerine getirin ve "Hesaptan para çek" seçeneğini seçin.





Ardından, bir banka kartına veya WebMoney aracılığıyla para çekmek için adım adım talimatlara daha yakından bakacağız.





3.1. Banka kartına para çekme



Önemli: MQL5.community ödeme sisteminden yapılan para çekme işlemleri MQL5.community ödeme sisteminden yapılan para çekme işlemleri sınırlamalar içerir.

Bir MQL5 hesabındaki paranın bir karta nasıl aktarılabileceğine ilişkin bir örneği ele alalım.

1. Para aktarma sayfasını açın, kazanılan tutarın hesabınızda olduğundan emin olun ve karta para aktarma serçeneğini seçin.





2. Para aktarmak istediğiniz kartın ayrıntılarını ve para aktarma tutarını belirtin. Ardından "Para Aktar" seçeneğine tıklayın.





3. Profilinizde belirttiğiniz cep telefonu numaranıza SMS ile gönderilen onay kodunu kullanarak para aktarma işlemini onaylayın. İşlem, ödeme geçmişinde kartınıza para aktarma işlemi olarak görünecektir. Ödeyen kişi alanında adınız (veya ad mevcut değilse kullanıcı adınız) belirtilecek ve Lehtar alanında kart numaranızın birkaç hanesi belirtilecektir. Tutar kırmızı renkte gösterilecektir.





Dikkat! SMS onayı yalnızca yeni kartlar için gereklidir. Başarılı bir para çekme işleminden sonra kart, güvenilir listeye eklenir. Kullanıcının daha önce herhangi bir işlemi yoksa, ilk yükleme için kullanılan kart da güvenilir listeye eklenir.

Güvenilir bir karta para çekmek için tutarı belirtin ve açılır listeden istediğiniz kartı seçin. Bu durumda SMS onayı gerekli değildir.

Daha önce kullanılmış bir kartı yeni olarak belirtirseniz, bu kart zaten güvenilir listede olsa dahi SMS onayı tekrar etkinleştirilecektir.

3.3. WebMoney ile Para Çekme

Önemli: MQL5.community ödeme sisteminden yapılan para çekme işlemleri

MQL5.community ödeme sisteminden yapılan para çekme işlemleri sınırlamalar içerir.

WebMoney aracılığıyla bir MQL5 hesabından para çekme örneğini ele alalım.

1. Para çekme sayfasını açın, kazanılan tutarın hesabınızda olduğundan emin olun ve WebMoney aracılığıyla para çekmeyi seçin.





2. Para çekme tutarını (%2 komisyon dahil) ve parayı çekmek istediğiniz Z cüzdanı belirtin. Ardından "Para Aktar" seçeneğine tıklayın.





3. Profilinizde belirttiğiniz cep telefonu numaranıza SMS ile gönderilen onay kodunu kullanarak para aktarma işlemini onaylayın. İşlem, ödeme geçmişinde Z cüzdanınıza yapılan para çekme işlemi olarak görünecektir. Ödeyen kişi alanında adınız (veya ad mevcut değilse kullanıcı adınız) belirtilecek ve Lehtar alanında MQL5 WebMoney Hesap Uzmanı botu belirtilecektir. Tutar kırmızı renkte gösterilecektir.





4. MQL5.community'de nasıl para kazanılır?

MQL5.community, başarılı yatırımcılara ve alım satım robotu geliştiricilerine para kazanmaları için mükemmel fırsatlar sunar. Bunlar, aşağıdaki hizmetleri içerir:

Freelance . Diğer yatırımcılar tarafından sipariş edilen alım satım uygulamaları geliştirin. Freelance hizmeti her iki taraf için de tamamen güvenlidir. Müşteri ve programcı, tüm sipariş uygulama süreci boyunca haksız eylemlerden korunur.

Makaleler . MQL5 programlama ve otomatik alım satım sistemlerinin oluşturulmasına yönelik makaleler yazın. Yazar ücreti 200 USD'den başlar. Daha fazla ayrıntı için lütfen MQL5.com'da Yazar Olun başlıklı forum tartışmasını ziyaret edin.

Market . MQL5 ve MQL4 uygulamalarını satın. Satıcı olarak kaydolun ve uygulamalarınızı Market'te yayınlayın.

Sinyaller . Manuel olarak veya bir alım satım robotu kullanarak alım satım işlemi yapabilir ve hesap sinyallerinizi satabilirsiniz. Finansal piyasa alım satım gelirlerine ek olarak Sinyal aboneliğinden ekstra kar elde edin.

MQL5 Bulut Ağı. Uzak test aracıları kurun ve MQL5 Bulut Ağı'na katılmalarına izin verin. Kazanılan para çekilebilir veya Market, Sinyaller veya Freelance'te harcanabilir.





5. MQL5.community'de neler satın alınabilir?

MQL5.community, benzersiz yatırımcı hizmetlerine sahiptir. Profesyonel geliştiricilerden alım satım robotları sipariş edebilir, platformunuz için sanal bir sunucu kiralayabilir, alım satım stratejilerini hızla optimize edebilir ve Market'ten hazır alım satım uygulamalarını indirebilirsiniz.

