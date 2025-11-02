AuriON AI System EA MT5

Zeka tarafından yeniden tanımlanan ticaret sistemi.

I. Giriş

AuriON, algoritmik işlem, makine öğrenimi ve yapay zekayı entegre eden bilişsel bir ticaret sistemidir.

Sistem, Deep Neural Cognition mimarisi üzerine inşa edilmiştir ve Multilayer GPT Integration Engine modülünü içerir; bu modül GPT-4o, GPT-4.1 ve GPT-5 modellerini destekler.

AuriON, piyasada mevcut olan ilk gelişmiş yapay zeka tabanlı ticaret sistemlerinden biridir;

otonom işlem algoritması, etkileşimli akıllı asistan ve analitik ortamı tek bir yapıda birleştirir.

Bu proje, kurumsal düzeyde bir çözüm olarak tasarlanmıştır — otomatik işlem yürütme, analitik kontrol ve sinir ağı teknolojisini bir araya getirerek yatırımcıların karar süreçlerini destekler.

II. Gerçek Ticaret Ortamı

AuriON, lisanslı bir aracı kurumda 20.000 USD’nin üzerinde bakiyesi olan gerçek bir MT5 hesabında çalışmaktadır.

Tüm işlemler gerçek piyasa koşullarında gerçekleştirilir; cent hesabı veya demo ortamı kullanılmaz.

Performans verileri, resmi MT5 sinyali üzerinden herkese açık olarak izlenebilir.

III. Nebula Assistant (Yapay Zeka Etkileşim Katmanı)

Nebula Assistant modülü, Multilayer GPT Integration Engine tarafından desteklenir ve MetaTrader 5 içinde yatırımcı ile yapay zeka arasında doğrudan etkileşim sağlar.

Temel Özellikler:

Piyasa koşullarının bağlamsal analizi.

Ticaret kararlarının mantığının ve gerekçesinin açıklanması.

Mevcut sembol ve volatiliteye göre dinamik uyum.

Nebula Assistant, AuriON’un bilişsel çekirdeğinin bir parçasıdır ve kullanıcıya analitik ve bağlamsal destek sağlar.

IV. İşlem Öncesi Zeka (Pre-Trade Intelligence)

Trading modülü, işlem açılmadan önce kapsamlı analiz ve hesaplama yapar:

Risk / Ödül Oranı (Risk / Reward Ratio) .

Stop Loss / Take Profit .

OCO Emirleri (One Cancels Other) .

ADR tabanlı volatilite analizi.

Panel, işlem öncesinde potansiyel risk ve kârı göstererek disiplinli bir risk yönetimi sağlar.

V. Akıllı Ticaret Paneli

AuriON’un işlem paneli, emir yürütme, analiz ve risk yönetimi işlevlerini tek bir arayüzde birleştirir.

İçerdiği özellikler:

Entegre risk hesaplayıcı ve emir kontrol modülü.

M1–D1 zaman dilimlerinde Sparkline grafik görüntüleme.

Kısmi kapanış ve dinamik takip (trailing) işlevleri.

Bu entegre yapı, harici analiz platformlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır.

VI. Pozisyon Yönetimi

Pozisyon yönetimi modülü şunları içerir:

Close All / Profit / Loss / Pending / Symbol .

BE All / BE XAUUSD / Trail Now .

Partial Close (10 %, 25 %, 50 %) .

Adaptive BE+ / Dynamic Trailing Logic.

Bu özellikler, tüm işlem süreci boyunca yapılandırılmış kontrol ve hassas yürütme sağlar.

VII. Sparkline Görselleştirme

Sparkline modülü, piyasanın mikro yapısını görselleştirir.

Kısa vadeli trendler ve volatiliteyi hızlı bir şekilde değerlendirmeye olanak tanır ve grafik penceresi değiştirmeye gerek kalmaz.

Kompakt tasarımı sayesinde önemli piyasa bilgileri net ve verimli bir şekilde sunulur.

VIII. Shield Protocol 3.0

Shield Protocol 3.0, sistematik bir risk yönetim yaklaşımı sunar.

Ana Bileşenler:

Zero-Martingale Politikası — grid, ortalama veya lot çarpanı stratejileri kullanılmaz. Dynamic Risk Limiter — volatiliteye bağlı pozisyon boyutu ayarlaması. Smart Equity Lock — fiyat dalgalanmalarında otomatik koruma mekanizması.

Bu protokol, stratejinin istikrarını ve tutarlılığını artırır.

IX. Bilişsel Mimari (Cognitive Architecture)

AuriON, üç katmanlı bilişsel bir yapı üzerine kuruludur:

Algorithmic Core — sinyal üretimi ve veri işleme. Neural Cognition Layer — bağlama dayalı karar mantığı. Human Interaction Layer (Nebula) — kullanıcı ile yapay zeka arasındaki iletişim arayüzü.

Bu mimari, otomasyon ve insan kontrolü arasında optimal denge sağlar.

X. Multilayer GPT Integration Engine

AuriON, farklı analitik ve operasyonel senaryolara uyum sağlayabilen çok katmanlı bir sinir ağı altyapısı kullanır.

Desteklenen Modeller:

GPT-4o / GPT-4.1 / GPT-5 — gelişmiş analiz ve tahmin.

GPT-4o-mini / GPT-4.1-mini — gerçek zamanlı işlemler için optimize edilmiş modeller.

GPT-5-Thinking (geliştirme aşamasında) — stratejik piyasa modelleme modülü.

Sistem, bağlama ve hesaplama yüküne bağlı olarak en uygun modeli otomatik olarak seçer.

XI. Yapay Zeka Entegrasyon Özeti

Bileşen İşlev Özellikler Nebula Assistant Yatırımcı-AI etkileşim arayüzü Bağlamsal analiz, karar yorumlama Multilayer GPT Integration Engine GPT modellerinin yönetimi Göreve göre otomatik seçim GPT-4o / GPT-4.1 Ana bilişsel katmanlar Derin piyasa analizi GPT-4o-mini / GPT-4.1-mini Hafif modeller Düşük gecikme, anlık yanıt GPT-5 Gelişmiş analitik yapı Karmaşık piyasa senaryoları modellemesi GPT-5-Thinking (geliştirme aşamasında) Stratejik analiz motoru Davranışsal ve yapısal tahmin Adaptive Model Switching İşlem yükü yönetimi Hız ve analiz derinliği dengesi AI Context Layer Bağlamsal adaptasyon Sembol ve volatiliteye göre dinamik ayar

GPT mimarisi, uyarlanabilir tahmin ve bilişsel piyasa yorumlamasını mümkün kılan çok katmanlı bir analitik ortam oluşturur.

XII. Bilişsel Ticaret İlkesi

AuriON, istatistiksel analiz, olasılık modelleme ve bağlamsal yorumlamayı birleştiren Cognitive Trading (Bilişsel Ticaret) konseptini uygular.

Sistem, piyasa senaryolarını olasılıksal bir yaklaşımla değerlendirir ve veri odaklı analitik destek sağlar.

XIII. Sonuç

AuriON AI System EA, çok katmanlı GPT entegrasyonuna sahip ilk bilişsel ticaret sistemlerinden biridir.

Gerçek zamanlı yürütme, akıllı analiz ve sinir ağı modelleriyle etkileşimi tek bir ortamda birleştirir.

AuriON, yapılandırılmış, disiplinli ve veri odaklı ticaret yönetimi için tasarlanmıştır.

AuriON AI System EA — zeka, disiplin ve hesaplama hassasiyetine dayalı bir ticaret sistemi.

Yasal Uyarı (Disclaimer)

Bu belge yalnızca teknik ve bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

AuriON AI System EA yatırım tavsiyesi değildir ve herhangi bir finansal sonuç garanti etmez.

Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların göstergesi değildir.

Kullanıcı, sistemin kullanımı sırasında aldığı tüm ticaret kararları ve risk yönetiminden tamamen sorumludur.