MQL5 Market Ürünlerini Satın Almak Ne Kadar Güvenli?

MQL5 Market, Expert Advisor'ların, göstergelerin ve diğer uygulamaların son derece güvenli satın alınması için tasarlanmış bir hizmettir. Tüm satın alma süreci (bir ürünün Market'a eklenmesinden terminale indirilmesine kadar) büyük ölçüde korunur. Parasını ödedikten hemen sonra uygulamayı MetaTrader 5 terminalinde kullanabileceksiniz. Ve her zaman elinizin altında olacaktır.

Market, tüm hizmet kullanıcılarını koruyan özel kurallar tarafından düzenlenir. Her şeyden önce, Market satıcıları katı gereklilikleri karşılamalıdır. Ayrıca, gerçek iletişim bilgilerini ve telefon numaralarını belirterek ve kimlik belgelerini ibraz ederek ek kaydı da geçmeleri gerekir. Belirtilen tüm veriler, bir satıcının MQL5 Market'te uygulama satmaya başlamasına izin verilmeden önce doğrulanır.

Ayrıca, yayınlanan ürünlerin güvenliği de dikkate alınır. Örneğin bir ürün, dolandırıcılık için araç olarak kullanılabilecek dll kitaplıklarını kullanmamalıdır. Ayrıca, ürünler kötü amaçlı kod ve çalışabilirlik açısından da kontrol edilir. Kuralları ihlal eden ürünler Market'ta yayınlanmayacaktır. Dolayısıyla, kötü amaçlı yazılımlardan korunursunuz.

Ayrıca, bir uygulamayı test edebilirsiniz. Her Market ürününün ücretsiz demo sürümü vardır. Strateji test cihazında test edilebilir ve ürün ve parametreleri hakkında ayrıntılı bir rapor alınabilir. Böylece, satın almadan önce programı çalışırken kontrol edebileceksiniz.

Ödemeler, MQL5.community web sitesindeki kendi ödeme sistemimize dayalıdır. Tüm işlemlerin güvenliğini sağlamak için SSL protokolü ve SMS mesajları yoluyla ödeme onayı kullanılmaktadır. Kullanıcılar, MQL5 Market'ı kullanmaya başlamak için www.mql5.com adresinde kaydolmalı ve hesaplarına herhangi bir uygun şekilde para yatırmalıdır.

Satın alınan bir uygulamanın benzersiz bir yükleme koduyla bilgisayarınıza bağlanacağını unutmayın. Böylece davetsiz misafirler programınıza erişim sağlasalar dahi başka bir bilgisayarda çalışmadığı için programı kullanamayacaklardır. Bu çözüm, uygulama geliştiricilerinin çıkarlarının korunmasına yardımcı olur. Diğer yandan, satın alınan bir uygulamayı herhangi bir üç bilgisayarda etkinleştirebilirsiniz.

Güvenlik sorunlarına fazlasıyla dikkat ederek MetaTrader 5 alım satım uygulamalarının satışına yönelik hizmeti başlattık. Daha önemli konulara konsantre olmanızı sağlamak için ilgili tüm riskleri en aza indirdik - En uygun alım satım robotunu aramak!







