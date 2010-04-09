Smart Stop Manager MT5

Smart Stop Manager – Profesyonel hassasiyetle otomatik stop-loss yönetimi

Genel Bakış
Smart Stop Manager, Smart Stop ürün serisinin yürütme katmanıdır. Birden fazla açık pozisyonda yapılandırılmış, güvenilir ve tamamen otomatik stop-loss yönetimi isteyen trader’lar için tasarlanmıştır. Tüm açık işlemleri sürekli izler, Smart Stop piyasa yapısı mantığını kullanarak en uygun stop seviyesini hesaplar ve stopları net ve şeffaf kurallarla otomatik olarak günceller.

İster tek bir varlıkla işlem yapın ister çok sembollü bir portföy yönetin, Smart Stop Manager her işleme disiplin, tutarlılık ve tam risk görünürlüğü getirir. Duygusal kararları ortadan kaldırır, manuel iş yükünü azaltır ve tüm stopların her zaman piyasa yapısına göre mantıklı bir şekilde ilerlemesini sağlar.

Öne Çıkan Özellikler

Piyasa yapısına dayalı otomatik stop yerleşimi
• Her açık pozisyonu değerlendirir ve Smart Stop mantığına göre otomatik olarak en uygun stop-loss seviyesini uygular.

Tüm portföyün tek panelde görüntülenmesi
• Enstrüman, yön, magic number, lot büyüklüğü, giriş fiyatı, güncel fiyat, önerilen stop, pip mesafesi, açık P/L, risk maruziyeti ve gerçek zamanlı durum notlarını gösterir.

DPI destekli profesyonel kullanıcı arayüzü
• Modern yüksek çözünürlüklü ekranlarda mükemmel netlik sağlayan dinamik, keskin kullanıcı arayüzü.

Net durum etiketleme
• Her işlem bir durum etiketi ile işaretlenir — hangi pozisyonun dikkat gerektirdiğini anında görürsünüz.

Gelişmiş özel durum tespiti
• Counter-trend işlemleri, geçersiz seviyeleri, eksik stopları veya manuel SL değişikliklerini anında algılar ve vurgular.

Evrensel piyasa uyumluluğu
• Forex, Metaller, Endeksler, Kripto ve egzotik varlıklarda digits ve tick-size yapısını doğru işleyerek sorunsuz çalışır.

Smart Stop Manager ile trader’lar, Smart Stop Indicator’un hassasiyetini ve Smart Stop Scanner’ın geniş piyasa denetimini yansıtan güvenilir ve disiplinli bir otomasyon katmanı kazanır. Birlikte, stresi azaltan, sermayeyi koruyan ve tüm piyasa koşullarında tutarlı, objektif bir yürütme sağlayan eksiksiz bir stop yönetim ekosistemi oluştururlar.

Smart Stop Indicator & Smart Stop Scanner ile mükemmel uyum
Smart Stop Manager, Smart Stop ürün serisini tamamlar: Indicator grafikte hassas stop mantığını üretir, Scanner tüm sembolleri gerçek zamanlı izler ve Manager tüm açık işlemlerde stop ayarlamalarını otomatik olarak yürütür.

Smart Stop serisinin tamamını keşfedin:

Smart Stop Indicator – grafikte hassas stop mantığı

Smart Stop Scanner – çok sembollü SL izleme

Smart Stop Manager – otomatik SL yürütme

Bu üçlü, modern hem manuel hem de sistematik trader’lar için tamamen entegre bir stop-loss sistemi oluşturur ve her piyasa koşulunda netlik, yapı ve yüksek hassasiyetli yürütme sağlar.


Durum Etiketlerinin Açıklaması

OK
Mevcut stop-loss, Smart Stop tarafından önerilen seviye ile tamamen uyumludur. İşlem piyasa yapısına göre tam olarak korunmaktadır.

SL updated
Stop-loss ayarı yeni uygulandı. Bu durum etiketi kısa süre görünür ve ardından otomatik olarak “OK” durumuna döner.

Locked profit
Önerilen stop giriş fiyatının üzerine çıkmıştır ve minimum garantili kâr sağlar — trendin devamı için alan bırakarak.

Review
Mevcut stop, önerilen seviyeden fiyata daha yakındır. Smart Stop Manager stopu daha uzağa taşıyarak riski artırmaz. Manuel inceleme gereklidir.

No valid SL
Henüz geçerli bir yapısal stop mevcut değildir. Bu durum çoğunlukla erken counter-trend girişlerinde görülür. Piyasa stabil bir yapı oluşturduğunda önerilen SL görünür.


Kullanıcı Parametre Rehberi

=== İşlem Filtreleme ===

Only manage trades with this magic (0=all)
Belirtilen Magic Number’a sahip işlemleri yönetir. 0 olarak ayarlanırsa tüm açık işlemler yönetilir.

Timeframe for SL calculation
Önerilen stop seviyelerinin hesaplandığı ve doğrulandığı global zaman dilimi.

=== Durum Renkleri ===

Text color
Paneldeki tüm metin, sayı ve durum etiketlerinin rengi.

Positive color
Koruyucu stop doğrulanan pozitif/boğa senaryolarında kullanılan renk.

Negative color
Dikkat gerektiren negatif/ayı senaryolarında kullanılan renk.

Muted color
İkincil veya pasif UI öğeleri için kullanılan renk.

New color
Yeni önerilen stop seviyelerinin vurgulandığı renk.

Alert color
Fiyat stop seviyesine tehlikeli derecede yaklaştığında kullanılan uyarı rengi.

=== Risk Hesaplaması ===

Max risk per trade as % account
Her işlem için izin verilen maksimum risk (hesap bakiyesinin yüzdesi olarak).

Only update SL if improvement > N points
Yeni stop-loss mevcut seviyeden belirtilen puan kadar daha iyi değilse güncellenmez.

=== Çeşitli ===

Update interval in seconds
Panelin ve SL hesaplamalarının kaç saniyede bir güncelleneceğini belirler.

Enable debug
Gelişmiş hata ayıklama kayıtlarını etkinleştirir.


Daha Fazla Kaynak

Eğitimler, strateji rehberleri ve ürün dokümantasyonu için:
Stein Investments – Merkez Bilgi Sayfası

Ayrıntılı walkthrough videoları ve canlı işlem örnekleri için:
Stein Investments – YouTube Kanalı


