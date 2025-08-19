Custom Alerts AIO MT5

Custom Alerts AIO: Tüm Piyasaları Takip Et — Hiçbir Kurulum Gerekmez

Genel Bakış
Custom Alerts AIO, hiçbir ek yapılandırma gerektirmeyen, kullanıma hazır bir piyasa izleme çözümüdür. Gerekli tüm göstergeler — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — iç yapısına gömülüdür. Grafik görüntülemesi olmadan çalışır, bu da onu sessiz ve verimli bir şekilde gerçek zamanlı alarm üretimi için mükemmel hale getirir. Brokerınızın sunduğu tüm varlık sınıflarını destekler: Forex, Metaller, Endeksler, Kripto Paralar. Hisse senetleri (Shares) ise isteğe bağlıdır ve destekleniyorsa manuel olarak sembol listesine eklenebilir.

1. Neden Custom Alerts AIO Kullanmalısınız?

Ek lisansa gerek yok
• Stein Investments’ın tüm göstergeleri önceden entegre edilmiştir — ayrı ayrı satın alma veya etkinleştirme gerekmez.
• Kurulumdan hemen sonra alarm almaya başlayın.

Tam piyasa kapsama alanı
• Forex, Metaller, Endeksler, Kripto ve diğer varlıkları tek bir araçla izleyin.
• Sembol girmenize gerek kalmadan sadece izlemek istediğiniz varlık sınıflarını seçin.

Verimlilik için optimize edildi
• Diğer grafiklerle çakışmadan arka planda çalışır.
• VPS üzerinde çalıştırmak için idealdir — 7/24 sürekli izleme sağlar.

2. Kurulum ve Kullanım

Hızlı Başlangıç
• MetaTrader terminalinizde herhangi bir grafiğe Custom Alerts AIO yükleyin.
• Tüm bileşenler otomatik olarak çalışır.
• Gerçek zamanlı hacim verisi almak için FX Volume SSS Bölüm 2’de açıklandığı şekilde ücretsiz SI Connect aracımızı yükleyin.

Varlık Seçimi
• Forex, Altın, Endeksler, Kripto gibi varlık sınıflarını seçin — sembol yazmanıza gerek yok.
• Hisse senetleri (Shares), destekleniyorsa sembol listesine manuel olarak eklenebilir.

Esnek Alarm Yapılandırması
• Hacim, güç, volatilite, dinamik veya aşırı sinyallere göre tetikleyiciler belirleyin.
• Tüm hesaplamalar içsel olarak yapılır — harici gösterge gerekmez.

3. Kullanım Senaryoları

Çoklu piyasa takibi
• EURUSD, Gold, DAX, BTC gibi tüm piyasaları tek grafik üzerinden izleyin.

Stratejiye dayalı alarmlar
• Kendi işlem mantığınıza uygun kişiselleştirilmiş alarmlar oluşturun.

Ekrandan uzaktayken bile bilgi sahibi olun
• Terminal başında olmasanız bile alarmlarla anında bilgilendirilin.

4. Temel Avantajlar

• Gerekli tüm göstergeler dahili olarak entegre edilmiştir

• Grafik gösterimi yoktur — sistem kaynakları açısından hafiftir

• Çoklu piyasa izlemesi anında başlar

• Kurulum gerekmez — kutudan çıktığı gibi çalışır

• Tüm alarm türleri ve yapılandırma seçenekleri, ekran görüntüleriyle birlikte Custom Alerts SSS sayfasında açıklanmıştır

Grafik üzerinde göstergeleri de görmek ister misiniz?
Aşağıdaki Custom Alerts standart sürümünü deneyin:

5. Kaynaklar ve Destek

SSS: Tüm alarm türleri ve ayarlar, ekran görüntüleriyle birlikte Custom Alerts SSS sayfasında detaylı olarak açıklanmıştır.

Topluluk: Stratejileri paylaşmak ve yardım almak için trader sohbet grubumuza katılın.

Destek: Kurulum, yapılandırma veya optimizasyon konusunda yardıma mı ihtiyacınız var? Destek ekibimiz her zaman yanınızda.

İzleme sürecinizi zahmetsiz, etkili ve güçlü hale getirmeye hazır mısınız?
Hemen Custom Alerts AIO’yu yükleyin ve tek grafik üzerinden tüm piyasalarda anlık analiz gücünü deneyimleyin — tamamen stratejinize göre özelleştirilebilir şekilde.

Best regards,
Daniel & Alain

Önerilen ürünler
PREngulfing
Slobodan Manovski
Uzman Danışmanlar
PR EA - Engulfing Pattern Trading System Automated Engulfing Pattern Detection with MA Confirmation The PR EA is a Meta Trader 5 expert advisor that identifies and trades bullish/bearish engulfing candlestick patterns when confirmed by a moving average filter. Designed for swing trading on 30-minute charts with compatibility for M15 and H1 time frames. Key Features: Pattern Recognition - Detects valid bullish/bearish engulfing candle formations Trend Confirmation - 238-period SMA filter
Trend Catcher with Alert MT5
Issam Kassas
4.58 (125)
Göstergeler
Trend Yakalayıcı: Alarm İndikatörü ile Trend Yakalayıcı Stratejisi, piyasa trendlerini ve potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemede yardımcı olan çok yönlü bir teknik analiz aracıdır. Piyasa koşullarına uyum sağlayarak trend yönünün net görsel temsili için dinamik bir Trend Yakalayıcı Stratejisi sunar. Tüccarlar tercihlerine ve risk toleranslarına göre parametreleri özelleştirebilirler. Gösterge, trendleri tanımlamaya yardımcı olur, potansiyel ters dönüşleri sinyaller, trailing stop me
FREE
Somewhere over the rainbow
Marta Gonzalez
Uzman Danışmanlar
Somewhere over the rainbow It is a system that tries to operate the market from the exhaustion of the trend with a correction algorithm that tries to cut losses at the cost of increasing the margin This system makes all the adjustments automatically, analyzing the pair and the market to decide which is the most efficient step to reach your destination. Somewhere over the rainbow is a multiple trade and multi lot system(The maximum batch can be up to 5 times the initial batch distributed in mult
MonteCarlo Simulation
Omega J Msigwa
Göstergeler
Göstergenin Hakkında Bu gösterge, bir finansal aracın kapanış fiyatları üzerinde yapılan Monte Carlo simülasyonlarına dayanmaktadır. Tanım olarak, Monte Carlo, daha önce gözlemlenen sonuçlara dayalı rastgele sayılar kullanarak bir süreçteki farklı sonuçların olasılıklarını modellemek için kullanılan bir istatistiksel tekniktir. Nasıl Çalışır? Bu gösterge, tarihsel verilere dayanarak zaman içinde rastgele fiyat değişikliklerini modelleyerek bir menkul kıymet için birden fazla fiyat senaryosu olu
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Uzman Danışmanlar
Description : Rainbow EA MT5 is a simple Expert advisor based on   Rainbow MT5 indicator witch is based on Moving average with period 34. The indicator is incorporated in the EA, therefore, it is not required for the EA to operate, but if you wish, you can download it from   my product page . The Expert Advisor settings are as follows : Suitable for Timeframes up to H1 The parameters below can be set according to your trading rules. StopLoss ( Stop Loss in pips) TakeProfit ( Take Profit in pips
PAM Scalper PRO FX
Jesper Christensen
4.71 (17)
Uzman Danışmanlar
PAM SCALPER (Price action momentum scalper) analyses historical price data to identify supply and demand zones where liquidity is high and enters with momentum of the institutional money flow. The EA extrapolates areas to either buy or sell from historical price action and volume data.  If you want to backtest this EA or any other scalper EA, you must use high quality tick data. The historical data your broker provides through MT5 will give inacurate test results. You can follow my guide how to
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Uzman Danışmanlar
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Online Accounts Manager MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
Yardımcı programlar
OneClick Online Account Manager is a powerful utility that helps you to manage all your accounts from a centralized panel. It is suitable for all single account traders and specially for multiple accounts traders. The utility help you to : Monitor status of all accounts on a private web page. Some information such as account connection status, account profit, DD, Balance, Equity, Margin Level, Number of positions and orders, Daily and Weekly profit/loss and also overall summation of all these p
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Uzman Danışmanlar
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.85 (48)
Göstergeler
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
New Awesome Oscillator Mt5
Nikolay Kositsin
Göstergeler
Awesome Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as the MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging. The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of th
DrawTrade MT5
Benjamin Daniel Suarez Luque
Yardımcı programlar
Enhance Your Manual Trading Workflow in MetaTrader DrawTrade is a total reimagining of how you interact with MetaTrader by introducing a flexible and intuitive interface designed specifically for manual traders. It enhances chart navigation, improves drawing responsiveness, and streamlines trade execution — all with tools that feel natural to use and quick to master.   Core Navigation Improvements Mouse Flick Navigation Quickly pan across charts with a flick of the mouse, improving chart expl
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Uzman Danışmanlar
S&P 500 Scalper Advisor, S&P 500 Endeksinde başarılı bir şekilde işlem yapmak isteyen yatırımcılar için tasarlanmış yenilikçi bir araçtır. Endeks, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük 500 şirketi içeren Amerikan borsasının en yaygın kullanılan ve prestijli göstergelerinden biridir. Özellikler: Otomatik işlem çözümleri:       Danışman, stratejiyi değişen piyasa koşullarına otomatik olarak uyarlamak için gelişmiş algoritmalara ve teknik analize dayanmaktadır. Çok yönlü yaklaşım:       Danışm
Phoenix Plus
Dang Cong Duong
Uzman Danışmanlar
At first, I got my teeth into  Phoenix  Ultra   Expert Advisor. This   Expert Advisor  will support automatic close order if the direction is correct and perform recovery if the direction is wrong. If you enter an order: 1. The price goes in the right direction and hits the   Min Profit Point ,   trailing stop 20% of the current profit. 2. The price goes in the opposite direction, the Expert Advisor will place the order with the volume is   Recovery Volume Percent  at the input, the distance to
Forex Trend Detector MT5
Lachezar Krastev
5 (12)
Uzman Danışmanlar
LIMITED TIME OFFER ->> Buy Forex Trend Detector with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! For Settings, Instructions and LIVE Results Click Here! Forex Trend Detector is an automated trading strategy which is developed to follow the money… or "follow the market impulse" resulting in reliable and consistent performance. I built Forex Trend Detector on a trading strategy that works!  I didn't use exotic or speculative techniques – instead i examined the
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
3.33 (3)
Uzman Danışmanlar
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
Smart Pattern AtrShield
Nuno Miguel Costa Tome
Uzman Danışmanlar
Self-learning core – scans the last 500 candles, extracts RSI + MA-slope patterns and builds its own database—no Python, DLLs or external files. Real-time adaptation – each bar updates accuracy scores and votes on the most similar patterns before opening a trade. Volatility-aware risk – every position starts with a stop-loss equal to ATR(14) × 1.5 , automatically wider in fast markets and tighter in calm ones. Ultra-light, 100 % MQL5 – minimal CPU load, works on any broker, any symbol. Full sou
TradeForge AlphaGain AI
Akshay Chunilal Patil
Uzman Danışmanlar
AlphaGain AI – Yeni Nesil Yapay Zeka ile Kesin Ticaret AlphaGain AI, MetaTrader 5 için geliştirilen gelişmiş bir Uzman Danışman (EA) olup, 10 yılı aşkın geçmiş veri ve yapay zeka desteğiyle yüksek doğrulukta alım-satım sinyalleri sağlar. Temel Özellikler: Yapay Zeka motoru: mum formasyonları, volatilite bölgeleri, momentum analizi; 10+ yıllık verilerle eğitildi; Giriş/çıkış stratejisi: SL/TP, takip eden stop, kar-zarar eşik noktası, volatiliteye göre TP; Sermaye koruma: çekilme limit
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Uzman Danışmanlar
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Mt5TradeCopier
Mcblastus Gicharu Ndiba
Yardımcı programlar
Forex Trade copier MT5.  It copies forex trades, positions, orders from any accounts to any other account,  MT5 even multiple accounts. The unique copying algorithm exactly copies all trades from the master account to your client account. It is also noted for its high operation speed and Tough error handling. It also can copy from demo account to live account too. It is one of the best free trade copiers that can do ,  MT5 or to multiple accounts  MT5 to multiple accounts  Features of Trade Copi
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Uzman Danışmanlar
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Personal Assistant Tool MT5
Omar Alkassar
Yardımcı programlar
If you wish to draw Support and Resistance lines, view: daily market opening, classical pivot levels, Fibonacci pivot levels, trend lines, Fibonacci levels, the remaining time to candle closing, and current spread. If you seek to place your orders with the exact lot that meets your desired stop loss risk. If you wish to do all this and more with just one click, then this is the perfect tool to use. This tool will allow you to feel more relaxed when deciding to open orders, as well as predicting
Cumulative Delta Indicator MT5
Eda Kaya
Göstergeler
Cumulative Delta Indicator for MetaTrader 5 The Cumulative Delta Indicator is a dedicated volume analysis tool on MetaTrader 5 that monitors market buying and selling pressure. By comparing order flow data, it displays cumulative volume changes to help traders identify divergence signals. This MT5 indicator supports the detection of strong market trends, enhances liquidity analysis, and confirms price action behavior. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  |  Cumulativ
FREE
Cyber Pulse
Marco Brugali
4.36 (14)
Uzman Danışmanlar
Cyber Pulse Cyber Pulse, GBPUSD, XAUUSD ve USDJPY piyasalarında etkin bir şekilde çalışmak üzere tasarlanmış yenilikçi bir otomatik trading botudur. Bu bot, haftada ortalama 3-5 işlem gerçekleştirerek, mükemmel bir trading deneyimi sunmak için makine öğrenimi algoritmaları ve fiyat hareketi stratejilerinin akıllı bir kombinasyonunu kullanır. Performans ve Güvenilirlik: Piyasa Çeşitliliği: Cyber Pulse, döviz ve kıymetli maden piyasaları da dahil olmak üzere geniş bir varlık yelpazesi için optimiz
FREE
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Göstergeler
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
CChart
Rong Bin Su
Göstergeler
Overview In the fast-paced world of forex and financial markets, quick reactions and precise decision-making are crucial. However, the standard MetaTrader 5 terminal only supports a minimum of 1-minute charts, limiting traders' sensitivity to market fluctuations. To address this issue, we introduce the Second-Level Chart Candlestick Indicator , allowing you to effortlessly view and analyze market dynamics from 1 second to 30 seconds on a sub-chart. Key Features Support for Multiple Second-Level
Gann Box MT5
Frederic Jacques Collomb
Göstergeler
Gann Box göstergesi, trader'ların piyasanın kilit seviyelerini tanımlamalarına ve bunlardan yararlanmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü ve çok yönlü bir araçtır. Bu gösterge, grafiğe bir dikdörtgen çizmeyi sağlar ve bu dikdörtgen otomatik olarak stratejik seviyeler olan 0, 0.25, 0.50, 0.75, 1 ile birkaç bölgeye ayrılır. Fiyat bu seviyelerden birine ulaştığında, alarmlar tetiklenir ve bu, ticaret kararları için değerli bir destek sağlar. Çizdiğiniz bölgeye göre piyasanın gelişimini an
Price Action Builder Premium
Florea E. Sorin-Mihai Persoana Fizica Autorizata
Uzman Danışmanlar
The Price Action Builder Premium expert advisor is an extension of the freely available Price Action Builder Basic :     it provides 2 new candlestick patterns besides the pinbar (already available in the basic edition);     in most configurations, backtesting usually shows an average yearly return rate increased by approximately 50%;     the account growth curve is also smoother, due to larger number of trades, almost double (2x) compared to the free version. While aimed primarily at obtaining
Backtesting Indicator
Minh Truong Pham
Göstergeler
Introduction to the Manual Backtesting Indicator on MQL5 The MetaTrader platform provides an excellent backtesting tool for evaluating Expert Advisors (EAs). However, when it comes to manually backtesting a strategy to assess its effectiveness, this tool has some limitations: You cannot manually draw zones or trend lines while in backtesting mode. You cannot switch timeframes to check time alignment. For example, if my strategy requires additional confirmation from a higher timeframe (HTF), this
EUR 4 of 8
Tomas Michalek
Uzman Danışmanlar
Plug & Play portfolio - series of high-quality EURUSD H1 strategies for maximized success. The 4th out of 8 strategies  portfolio set.  Each EA works well as a standalone, works even better as portfolio. Triple tested  - backtest, robustness tests , portfolio correlation. Uses a well-known CCI indicator combined with an ADX indicator. Why to buy Fully automatic EA with really easy set-up. Only risk amount to be set and you are good to go. Developed using genetic algorithms on 'in sample' data
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Yardımcı programlar
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (47)
Yardımcı programlar
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Yardımcı programlar
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (41)
Yardımcı programlar
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
Yardımcı programlar
The added video will showcase all functionality, effectiveness, and uses of the trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool calculates al
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
Yardımcı programlar
The product will copy all  Discord  signal   to MT5   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT5. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Yardımcı programlar
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
MT5 To Interactivebrokers Trader
Shaoping Kuang
3.5 (2)
Yardımcı programlar
Features   With MT5 to Interactive Brokers(IB) Trader, you can: 1. Load chart data from IB to MT5, and Analyze with all standard or customer Indicators. 2. Place Orders to IB Account Directly in MT5. 3. Make your Own EAs upon IB Securities by only making minus changes of the trading function. Usage 1) Installation Copy the "Mt5ToIBTraderEn.ex4" and sample files to [MT5 Data Folder]->MQL5->Experts.  2)  MT5 Settings Add the IP Address to the MT5 Allowed URLs in 'Tools->Options->Expert Adviso
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
Yardımcı programlar
Unlimited Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will n
Gold Rush Helios
Jonathan Mboya Kinaro
Yardımcı programlar
GoldRush Pro EA - Advanced Gold Trading System with Pattern Recognition TRANSFORM YOUR GOLD TRADING WITH INTELLIGENT AUTOMATION GoldRush Pro EA v6.0 is a sophisticated automated trading system specifically engineered for Gold (XAUUSD) trading on MetaTrader 5. Combining advanced pattern recognition with intelligent trend analysis, this EA delivers professional-grade trading automation with exceptional risk management. KEY FEATURES & BENEFITS Dual Signal Technology Basic Entry System : Tre
The AInalyzer Automated AI Chart Analysis
Maurice Tusche
5 (1)
Yardımcı programlar
Professional-Grade Chart Analysis → The Future of Trading: AI-Powered & Visually Enhanced! Revolutionary trading tool powered by artificial intelligence. Saves hours of chart analysis and delivers precise entry & exit signals – tailored to your strategy. The AInalyzer is the first AI-powered analysis tool for MetaTrader 5 that thinks like a professional trader and draws directly on your charts with visual precision. Instead of spending hours on manual analysis, you get clear signals, multi-timef
All in one Keylevel
Trinh Minh Tung
5 (1)
Yardımcı programlar
Instead of sticking to the Charts,let's use ALL IN ONE KEYLEVEL Announcement: We are pleased to announce the latest version 14.02 of the One In One Keylevel product. This is a reliable product that has been upgraded with many new features and improvements to make your work easier and more efficient. Currently, we have a special promotion for this new version. The current discounted price is $500, and there are only 32 units left. After that, the price will increase to $1000, and will continue to
Trading Chaos Expert
Gennadiy Stanilevych
5 (10)
Yardımcı programlar
This software has no equals in the world and represents a universal trade "console" covering trading signals, automated market entry, setting of Stop Loss and Take Profit, as well as Trailing Profit for multiple trades at the same time in a single open window. Intuitive control of the Expert Advisor in "three clicks" ensures a comprehensive use of all its functions on different computers, including tablets PCs. Interacting with additional signal indicators that mark the chart to give a real mark
News Trade EA MT5
Konstantin Kulikov
4.55 (11)
Yardımcı programlar
Birkaç yıldır kullandığım çok yararlı bir robotu tanıtıyorum. Hem yarı otomatik hem de tam otomatik modlarda kullanılabilir. Program, ekonomik takvim haberlerinde esnek ticaret ayarlarını içeriyor. Stratejiler test cihazında kontrol edilemez. Sadece gerçek bir iş. Terminal ayarlarında, haberler sitesini izin verilen URL'ler listesine eklemeniz gerekir. Servisler > Araçlar > Danışmanlar'a tıklayın. "Aşağıdaki URL'ler için WebRequest'e İzin Ver:" kutucuğunu işaretle. Aşağıdakini ekleyin (boşluğu
GT Trade Manager
Alexander Martin Koenig
Yardımcı programlar
This Utility is designed for price action strategies, trading flags and retests, such as Guerrilla Trading and similar strategies It allows to: place pending orders for retests (on the Retest line or x PIPs away from the retest line) place orders for flag formations calculate lotsizes based on account size, currency pair and risk percentage split trades and place multiple trades if lot size exceeds max lot size given by broker manage trades with a trailing SL/TP behind the most recent highs/lows
AI Trading Station MT5
Andrey Barinov
Yardımcı programlar
Wouldn't it be great if AI had a second look at your trading data — graphics, indicators, and beyond? Introducing AI Trading Station , a revolutionary utility seamlessly integrated with the MetaTrader platform. Powered by the advanced intelligence of OpenAI's ChatGPT, this complete solution covers every step of your trading journey, from data gathering to trade execution. The Complete Trading Process. Reinvented Data Gathering & Visualization: Collect and display vital market data on intuitive
Goldmine Train version 1
Ka Yiu Wong
Yardımcı programlar
******************************* ***************** ********************** ***************** ********************** ************************* GoldMine Train, Altın için bir Trend ticaret stratejisi EA'dır. Operatör ana trend yönünü belirler ve Train'e gitmesini söyler. Train sürekli olarak bu yönde AL/SAT yapacaktır. Lot hacmi Hesap Bakiyesine ve önceden ayarlanmış Kaldıraç oranına bağlı olacaktır. Operatör trend yönünü değiştirdiğinde Train duracak ve karı kilitleyecektir. Kullanıcı, grafik
HYT utility
Sergey Batudayev
Yardımcı programlar
HYT (İşlemlerinize Yardımcı Olun),   iki temel teknik kullanarak zarar eden pozisyonlarınızın   ortalamasını düşürmenize   yardımcı olmak için tasarlanmış bir araçtır: Standart ortalama. Trend yönünde pozisyon açılması ile korunma. Bu araç, hem alım hem de satım için farklı yönlerde açılan birden fazla pozisyonu yönetmenize olanak tanır. HYT, bir sonraki pozisyonun büyüklüğünü, emir fiyatını, ortalama yönünü ve pozisyonun belirlenen kar alma seviyesiyle kapatılmasını otomatik olarak hesaplar. Ay
Gold Triangular Arbitrage MT5
Jin Feng Liu
Yardımcı programlar
A triangular arbitrage strategy exploits inefficiencies between three related currency pairs, placing offsetting transactions which cancel each other for a net profit when the inefficiency is resolved. A deal involves three trades, exchanging the initial currency for a second, the second currency for a third, and the third currency for the initial. With the third trade, the arbitrageur locks in a zero-risk profit from the discrepancy that exists when the market cross exchange rate is not aligned
GRat Crypto
Ivan Titov
4.5 (2)
Yardımcı programlar
Trade on crypto exchanges in MT5! GRat_Crypto is a tool for manual and automated trading , including ANY available EA, ANY  cryptocurrency  on most popular crypto exchanges in the familiar MT5 environment 24/7. Features 1. ALL instruments of the 9 most popular crypto exchanges are available: Binance, BingX, Bybit, Coinbase, CoinEx, Kraken,   KuCoin, MEXC and OKX . 2. The ability to place ANY type of order available in MT5, both market and pending, to modify orders and positions, to delete order
News Trader Pro MT5
Vu Trung Kien
Yardımcı programlar
News Trader Pro is a unique robot that allows you to trade the news by your predefined strategy. It loads every piece of news from several popular Forex websites. You can choose any news and preset the strategy to trade it, and then News Trader Pro will trade that news by selected strategy automatically when the news comes. News release gives opportunity to have pips since the price usually has big move at that time. Now, with this tool, trading news becomes easier, more flexible and more exciti
Elliott Wave Counter MT5
Omar Alkassar
3 (1)
Yardımcı programlar
Elliott Wave Counter, Elliott dalgalarının hızlı ve kullanıcı dostu manuel olarak işaretlenmesine yönelik bir paneldir. Bir renk ve işaret seviyesi seçilebilir. Son işaretlemeyi ve araç tarafından yapılan tüm işaretlemeyi kaldırma işlevleri de vardır. İşaretleme tek bir tıklamayla yapılır. Beş kez tıklayın - beş dalganız olsun! Elliott Dalga Sayacı, Elliott dalgalarının hem yeni başlayanlar hem de profesyonel analistleri için harika bir araç olacaktır. Elliott Wave Sayacı Kurulum ve Giriş Kılavu
Dashboard Babon Scalping System MT5
Wang Yu
Yardımcı programlar
如果产品有任何问题或者您需要在此产品上添加功能，请联系我 Contact/message me if you encounter any issue using the product or need extra feature to add on the base version. There is Demo version of this panel Dashboard Babon Scalping System MT5 Demo in my product list, please try it out to get familiar with all functionalities for free. Free version: LINK MT4 version: LINK This system basically utilizes TDI, Heiken Ashi Trend, Price Trend on H1 time-frame and TMA on H1&H4 time-frame to generate the trend (big picture). Then
Mirror EA for MT5
Eugenio Bravetti
Yardımcı programlar
The new version of  MirrorSoftware 2021  has been completely rewriten and optimized.  This version requires to be loaded only on a single chart because  it can detect all actions on every symbol and not only the actions of symbol where it is loaded. Even the  graphics and the configuration mode  have been completely redesigned. The MirrorSoftware is composed of two components (all components are required to work):  MirrorController  (free indicator): This component must be loaded into the MASTER
ClusterSecond
Rafil Nurmukhametov
4.78 (32)
Yardımcı programlar
The utility allows you to build different types of graphs: Seconds chart from 1 second to 86400 seconds Tick chart from 1 tick and above The volume chart Delta chart Renko chart Range chart Demo version of the utility https://www.mql5.com/ru/channels/clustersecond Built-in indicators for volumetric analysis: daily market profile and market profile of the selected timeframe, Cluster Search Imbalance VWAP Dynamic POC, VAH, VAL the profile depth of the market vertical volume with various display op
Corporate Report MT5
Pavel Verveyko
5 (1)
Yardımcı programlar
The script displays info about the share's corporate reports and dividends. The data is downloaded from   investing.com : Report date Profit per share (EPS) Revenue Market capitalization Amount of dividends Date of payment of dividends Dividend income The product cannot be tested in the tester (since it is not possible to receive data from the Internet). Before launching:  Add 2   URL   https://ru.investing.com/earnings-calendar/Service/getCalendarFilteredData  and   https://ru.investing.com/di
Telegram Publisher Agent MT5
Omar Alkassar
Yardımcı programlar
Telegram Publisher Agent,   tüccarların Telegram kanallarına ve gruplarına gerçek zamanlı olarak sinyaller göndermelerine olanak tanıyan bir eklentidir. Özelleştirilebilir mesajlar, grafik ekran görüntüleri ve diğer özelliklerle araç, yatırımcıların alım satım içgörülerini ve stratejilerini takipçileriyle paylaşmalarına yardımcı olur. Araç ayrıca, kullanıcılara estetik ve işlevsel bir ticaret deneyimi sağlayan açık ve koyu tema anahtarıyla güzel bir tasarıma sahiptir. Telegram Yayıncı Temsilcis
Virtual Orders Charting
Suleman Khan
Yardımcı programlar
What does it do? It assists you in your trading and has some important jobs to perform: It sets virtual pending orders, stop loss and take profit. It can set real stop loss and take profit if desired. It makes trading independent of bid-ask line concept, thus useful for very short term traders and price action traders. Orders can be opened, managed and closed with 1 click providing fastest management. It can automatically set your position sizing based on your risk inputs. Graphical panel enable
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT5
Runwise Limited
5 (1)
Yardımcı programlar
Strategy Builder offers an incredible amount of functionality. It combines a trade panel with configurable automation (covert indicators into an EA), real-time statistics (profit & draw down) plus automatic optimization of SL, TP/exit, trading hours, indicator inputs. Multiple indicators can be combined into an single alert/trade signal and can include custom indicators, even if just have ex4 file or purchased from Market. The system is easily configured via a CONFIG button and associated pop-u
Telegram Notify MT5
Kin Hang Tan
Yardımcı programlar
Telegram Notify MT5 Telegram Notify MT5 is an utility tool to bridge your MetaTrader 5 activities to your Telegram chat/channel. It is useful for monitoring your MetaTrader 5 account by sending a notification to your particular Telegram chat/channel when someone/EA is placing trades, modifying order's TP/SL, closing trades and etc. This EA does not place any trade for your account. This EA also could be a convenient tool for monitoring other's EA trading activities or a tool for publishing your
Yazarın diğer ürünleri
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Göstergeler
FX Volume: Bir Broker’ın Perspektifinden Gerçek Piyasa Duyarlılığını Deneyimleyin Kısa Özet Trading yaklaşımınızı bir adım öteye taşımak ister misiniz? FX Volume , perakende traderlar ile brokerların nasıl konumlandığını gerçek zamanlı olarak sunar—COT gibi gecikmeli raporlardan çok daha önce. İster istikrarlı kazançları hedefliyor olun, ister piyasada daha güçlü bir avantaj arayın, FX Volume önemli dengesizlikleri belirlemenize, kırılmaları (breakout) doğrulamanıza ve risk yönetiminizi iyileş
SIEA Pro MT5 NG
Daniel Stein
3.75 (4)
Uzman Danışmanlar
SIEA PRO NG'nin Gücünü Ortaya Çıkarın: Akıllı, Yeni Nesil Ticaret EA'sı SIEA PRO NG sadece bir yükseltme değil, devrim niteliğinde bir atılımdır. En son teknoloji ile geliştirilen ve beş yıllık tescilli gerçek hacim verileriyle desteklenen SIEA PRO NG, her zamankinden daha akıllı, daha hızlı ve daha etkili ticaret yapmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. İster deneyimli bir tüccar ister otomatik sistemlerde yeni olun, bu EA güvenebileceğiniz hassasiyet ve performans sunar. Neden SIEA PRO
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (7)
Göstergeler
FX Levels: Tüm Piyasalar İçin Son Derece Hassas Destek ve Direnç Hızlı Bakış Döviz kurları, endeksler, hisseler veya emtialar gibi herhangi bir piyasada güvenilir destek ve direnç seviyeleri belirlemek mi istiyorsunuz? FX Levels geleneksel “Lighthouse” yöntemini ileri düzey bir dinamik yaklaşımla birleştirerek neredeyse evrensel bir doğruluk sağlar. Gerçek broker deneyimimize ve otomatik günlük güncellemeler ile gerçek zamanlı güncellemelerin birleşimine dayalı olarak, FX Levels size dönüş nok
FX Dynamic MT5
Daniel Stein
5 (2)
Göstergeler
FX Dynamic: Özelleştirilebilir ATR Analiziyle Volatilite ve Trendleri Takip Edin Genel Bakış FX Dynamic , ortalama gerçek aralık (ATR) hesaplamalarını kullanarak günlük ve gün içi volatilite hakkında rakipsiz bilgiler sağlayan güçlü bir araçtır. 80%, 100%, 130% gibi net volatilite eşikleri ayarlayarak, piyasa olağan hareketlerinin ötesine geçtiğinde hızlı şekilde uyarı alabilir ve potansiyel kazanç fırsatlarını süratle tespit edebilirsiniz. FX Dynamic , brokerınızın zaman dilimine uyum sağlaya
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Yardımcı programlar
Custom Alerts AIO: Tüm Piyasaları Takip Et — Hiçbir Kurulum Gerekmez Genel Bakış Custom Alerts AIO , hiçbir ek yapılandırma gerektirmeyen, kullanıma hazır bir piyasa izleme çözümüdür. Gerekli tüm göstergeler — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — iç yapısına gömülüdür. Grafik görüntülemesi olmadan çalışır, bu da onu sessiz ve verimli bir şekilde gerçek zamanlı alarm üretimi için mükemmel hale getirir. Brokerınızın sunduğu tüm varlık sınıflarını destekler: Forex, Metaller, End
IX Power MT5
Daniel Stein
4.86 (7)
Göstergeler
IX Power: Endeksler, Emtialar, Kripto Paralar ve Forex Piyasaları için İçgörüler Genel Bakış IX Power , endeksler, emtialar, kripto paralar ve forex sembollerinin gücünü analiz etmek için tasarlanmış çok yönlü bir araçtır. FX Power , tüm kullanılabilir döviz çiftlerinin verilerini kullanarak döviz çiftleri için maksimum doğruluk sağlarken, IX Power yalnızca temel sembolün piyasa verilerine odaklanır. Bu, IX Power 'ı forex dışındaki piyasalar için ideal ve daha basit forex analizleri için güven
FX Trend MT5
Daniel Stein
4.65 (34)
Göstergeler
Visit our all-new   Stein Investments Welcome Page   to get the latest information, updates and trading strategies. Do you want to become a constantly profitable 5-star forex trader? Then  get our Stein Investments trading tools  and send us a screenshot to get your personal invitation to our exclusive trading chat with 500+ members. FX Trend displays the trend direction, duration, intensity and the resulting trend rating for all time frames in real time. You'll see at a glance at which direct
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (19)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (7)
Yardımcı programlar
Custom Alerts: Birden Fazla Piyasayı Takip Edin ve Hiçbir Önemli Sinyali Kaçırmayın Genel Bakış Custom Alerts , birden fazla enstrümanı tek bir yerden takip etmek isteyen yatırımcılar için dinamik bir çözümdür. FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels ve IX Power gibi önde gelen araçlarımızdan gelen verileri entegre ederek, Custom Alerts sizi grafikler arasında geçiş yapmak zorunda kalmadan önemli piyasa gelişmeleri hakkında otomatik olarak bilgilendirir. Artık broker’ınızın sunduğu tüm varl
FX Levels MT4
Daniel Stein
5 (2)
Göstergeler
FX Levels: Tüm Piyasalar İçin Son Derece Hassas Destek ve Direnç Hızlı Bakış Döviz kurları, endeksler, hisseler veya emtialar gibi herhangi bir piyasada güvenilir destek ve direnç seviyeleri belirlemek mi istiyorsunuz? FX Levels geleneksel “Lighthouse” yöntemini ileri düzey bir dinamik yaklaşımla birleştirerek neredeyse evrensel bir doğruluk sağlar. Gerçek broker deneyimimize ve otomatik günlük güncellemeler ile gerçek zamanlı güncellemelerin birleşimine dayalı olarak, FX Levels size dönüş nok
FX Volume
Daniel Stein
4.6 (35)
Göstergeler
FX Volume: Bir Broker’ın Perspektifinden Gerçek Piyasa Duyarlılığını Deneyimleyin Kısa Özet Trading yaklaşımınızı bir adım öteye taşımak ister misiniz? FX Volume , perakende traderlar ile brokerların nasıl konumlandığını gerçek zamanlı olarak sunar—COT gibi gecikmeli raporlardan çok daha önce. İster istikrarlı kazançları hedefliyor olun, ister piyasada daha güçlü bir avantaj arayın, FX Volume önemli dengesizlikleri belirlemenize, kırılmaları (breakout) doğrulamanıza ve risk yönetiminizi iyileş
FX Trend
Daniel Stein
4.8 (96)
Göstergeler
Visit our all-new   Stein Investments Welcome Page   to get the latest information, updates and trading strategies. Do you want to become a constantly profitable 5-star forex trader? Then  get our Stein Investments trading tools  and send us a screenshot to get your personal invitation to our exclusive trading chat with 500+ members. FX Trend   displays the trend direction, duration, intensity and the resulting trend rating for all time frames in real time. You'll see at a glance at which dire
FX Dynamic MT4
Daniel Stein
Göstergeler
FX Dynamic: Özelleştirilebilir ATR Analiziyle Volatilite ve Trendleri Takip Edin Genel Bakış FX Dynamic , ortalama gerçek aralık (ATR) hesaplamalarını kullanarak günlük ve gün içi volatilite hakkında rakipsiz bilgiler sağlayan güçlü bir araçtır. 80%, 100%, 130% gibi net volatilite eşikleri ayarlayarak, piyasa olağan hareketlerinin ötesine geçtiğinde hızlı şekilde uyarı alabilir ve potansiyel kazanç fırsatlarını süratle tespit edebilirsiniz. FX Dynamic , brokerınızın zaman dilimine uyum sağlaya
Trade Manager MT5
Daniel Stein
4.33 (3)
Yardımcı programlar
Visit our all-new Stein Investments Welcome Page to get the latest information, updates and trading strategies. Do you want to become a constantly profitable 5-star forex trader? Then get our Stein Investments trading tools  and send us a screenshot to get your personal invitation to our exclusive trading chat with 500+ members. The Trade Manager MT5 is the ideal addition for all  FX Trend  users which like to use a fully automated trade management. It detects your manually opened trades immed
Crosshair MT5
Daniel Stein
Yardımcı programlar
Visit our all-new   Stein Investments Welcome Page   to get the latest information, updates and trading strategies. Do you want to become a constantly profitable 5-star forex trader? Then  get our Stein Investments trading tools  and send us a screenshot to get your personal invitation to our exclusive trading chat with 500+ members. Crosshair is a fantastic tool that simplifies our chart analysis by bringing the price candles perfectly in line with the indicator values in the subwindows. Yo
Custom Alerts MT4
Daniel Stein
5 (7)
Yardımcı programlar
Custom Alerts: Birden Fazla Piyasayı Takip Edin ve Hiçbir Önemli Sinyali Kaçırmayın Genel Bakış Custom Alerts , birden fazla enstrümanı tek bir yerden takip etmek isteyen yatırımcılar için dinamik bir çözümdür. FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels ve IX Power gibi önde gelen araçlarımızdan gelen verileri entegre ederek, Custom Alerts sizi grafikler arasında geçiş yapmak zorunda kalmadan önemli piyasa gelişmeleri hakkında otomatik olarak bilgilendirir. Artık broker’ınızın sunduğu tüm varl
Powerplay Trade Manager
Daniel Stein
5 (30)
Yardımcı programlar
Visit our all-new   Stein Investments Welcome Page   to get the latest information, updates and trading strategies. Do you want to become a constantly profitable 5-star forex trader? Then  get our Stein Investments trading tools  and send us a screenshot to get your personal invitation to our exclusive trading chat with 500+ members. This Trade Manager is the ideal addition for all  FX Trend  users which like to use a fully automated trade management. It detects your manually opened trades imm
Taurus MT5
Daniel Stein
3 (2)
Uzman Danışmanlar
Taurus ile Ticaretinizde Tutarlılığı ve Güveni Ortaya Çıkarın Taurus, özel gerçek işlem hacmi verilerimizle desteklenen Mean Reversion ticaretinde yenilik ve inceliğin zirvesini temsil eder. Olağanüstü bir risk ve ödül dengesi sunmak üzere tasarlanan Taurus, işlemleri hassasiyet ve özenle ele alırken stressiz bir işlem deneyimi sağlar. Neden Taurus'u Seçmelisiniz? Gelişmiş Ortalama Geri Dönüş Stratejisi : Tescilli gerçek hacim verileri üzerine inşa edilen Taurus, yüksek olasılıklı fırsatları
IX Power MT4
Daniel Stein
4.8 (10)
Göstergeler
IX Power: Endeksler, Emtialar, Kripto Paralar ve Forex Piyasaları için İçgörüler Genel Bakış IX Power , endeksler, emtialar, kripto paralar ve forex sembollerinin gücünü analiz etmek için tasarlanmış çok yönlü bir araçtır. FX Power , tüm kullanılabilir döviz çiftlerinin verilerini kullanarak döviz çiftleri için maksimum doğruluk sağlarken, IX Power yalnızca temel sembolün piyasa verilerine odaklanır. Bu, IX Power 'ı forex dışındaki piyasalar için ideal ve daha basit forex analizleri için güven
SI Connect MT5
Daniel Stein
5 (3)
Yardımcı programlar
SI Connect is a utility that establishes the connection to our servers to use FX Volume or the SIEA trading systems. Technical instructions to prepare your terminal for the usage of SI Connect Allow web requests and insert https://stein.investments to the list of allowed URLs in your Terminal Options -> Subcategory Expert Advisors . You need only one running EA instance per terminal, but it has to run constantly in the background to grab the latest data from our data centre. In case of questio
FREE
Crosshair
Daniel Stein
Yardımcı programlar
Visit our all-new   Stein Investments Welcome Page   to get the latest information, updates and trading strategies. Do you want to become a constantly profitable 5-star forex trader? Then  get our Stein Investments trading tools  and send us a screenshot to get your personal invitation to our exclusive trading chat with 500+ members. Crosshair is a fantastic tool that simplifies our chart analysis by bringing the price candles perfectly in line with the indicator values in the subwindows. You
SI Connect
Daniel Stein
5 (3)
Yardımcı programlar
SI Connect is a utility that establishes the connection to our servers to use FX Volume or the SIEA trading systems. Technical instructions to prepare your terminal for the usage of SI Connect Allow web requests and insert https://stein.investments to the list of allowed URLs in your Terminal Options -> Subcategory Expert Advisors . You need only one running EA instance per terminal, but it has to run constantly in the background to grab the latest data from our data centre. In case of questio
FREE
SIEA Zen MT4
Daniel Stein
Uzman Danışmanlar
SIEA ZEN - major update We recommend using the SIEA MT5 versions to run realistic real-tick multi-symbol backtest. TRADING STYLE SIEA ZEN   trades all 28 trading pairs based on the 8 major currencies, USD, CAD, EUR, CHF, GBP, AUD, NZD, and JPY. Our unique volume analysis determines market imbalance and how intense they are to spot reverse entry opportunities. SIEA ZEN  closes all its positions at the end of every month and starts a new cycle at the beginning of the next month. In this way
SIEA Pro MT4 NG
Daniel Stein
Uzman Danışmanlar
SIEA PRO NG'nin Gücünü Ortaya Çıkarın: Akıllı, Yeni Nesil Ticaret EA'sı SIEA PRO NG sadece bir yükseltme değil, devrim niteliğinde bir atılımdır. En son teknoloji ile geliştirilen ve beş yıllık tescilli gerçek hacim verileriyle desteklenen SIEA PRO NG, her zamankinden daha akıllı, daha hızlı ve daha etkili ticaret yapmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. İster deneyimli bir tüccar ister otomatik sistemlerde yeni olun, bu EA güvenebileceğiniz hassasiyet ve performans sunar. Neden SIEA PRO
Taurus MT4
Daniel Stein
Uzman Danışmanlar
Taurus ile Ticaretinizde Tutarlılığı ve Güveni Ortaya Çıkarın Taurus, özel gerçek işlem hacmi verilerimizle desteklenen Mean Reversion ticaretinde yenilik ve inceliğin zirvesini temsil eder. Olağanüstü bir risk ve ödül dengesi sunmak üzere tasarlanan Taurus, işlemleri hassasiyet ve özenle ele alırken stressiz bir işlem deneyimi sağlar. Neden Taurus'u Seçmelisiniz? Gelişmiş Ortalama Geri Dönüş Stratejisi : Tescilli gerçek hacim verileri üzerine inşa edilen Taurus, yüksek olasılıklı fırsatları
SIEA Zen
Daniel Stein
4 (4)
Uzman Danışmanlar
SIEA ZEN - major update TRADING STYLE SIEA ZEN trades all 28 trading pairs based on the 8 major currencies, USD, CAD, EUR, CHF, GBP, AUD, NZD, and JPY. Our unique volume analysis determines market imbalance and how intense they are to spot reverse entry opportunities. SIEA ZEN  closes all its positions at the end of every month and starts a new cycle at the beginning of the next month. In this way, we'll achieve an awesome low drawdown while the profits are still outstanding. The average
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt