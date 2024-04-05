Equity Protect Pro MT5

Equity Protect Pro: Endişesiz İşlem İçin Kapsamlı Hesap Koruma Uzmanınız

Hesap koruması, öz sermaye koruması, portföy koruması, çoklu strateji koruması, kar koruması, kar toplama, işlem güvenliği, risk kontrol programları, otomatik risk kontrolü, otomatik tasfiye, koşullu tasfiye, planlı tasfiye, dinamik tasfiye, iz süren stop loss, tek tıklamayla kapatma, tek tıklamayla tasfiye ve tek tıklamayla geri yükleme gibi özellikler arıyorsanız, Equity Protect Pro ihtiyacınız olan programdır.

Kurulumu kolaydır ve önceden ayarlanmış koşullar karşılandığında tüm grafikleri kapatabilir, aynı zamanda sinyal aboneliklerinin iptalini de destekler (bu, tüm işlem programlarının da çalışmayı durduracağı anlamına gelir). Bu noktada, yeni siparişler oluşturulmayacak ve son olarak, tüm siparişler kapatılarak beklenmedik kayıplar etkili bir şekilde önlenecek ve gönül rahatlığıyla işlem yapmanıza olanak tanınacaktır.

Equity Protect Pro, her biri bağımsız olarak çalışan 14 temel işleve sahiptir. İşlem stratejinize göre kullanmak için uygun işlev kombinasyonunu seçebilirsiniz. Bu işlevler varsayılan olarak kapalıdır ve kullanılmadığında değiştirilmesi gerekmez. Bunları kullanmanız gerektiğinde, "enable (function)" değerini "true" olarak ayarlamanız ve ilgili parametreleri doldurmanız yeterlidir. İhtiyaçlarınıza bağlı olarak korumayı yürütürken diğer EA'ları kapatıp kapatmayacağınızı düşünün. İşte ana işlevlerin açıklamaları:

  • Equity Lower Limit: Hesap öz sermayesi bu önceden belirlenmiş değerin altına düştüğünde koruma anında tetiklenir. Çoğu yatırımcı için şiddetle tavsiye edilir, önemli kayıpları etkili bir şekilde önler.
  • Equity Upper Limit: Hesap öz sermayesi bu önceden belirlenmiş değerin üzerine çıktığında koruma tetiklenir. Çok az sayıda özel durumda uygulanabilir.
  • Trailing Stop Percentage Limit: Hesabın geçmiş en yüksek öz sermayesinin yüzdesine göre bir takip eden stop belirler. Dinamik lot boyutları kullanan ticaret stratejileri için uygundur.
  • Trailing Stop Amount Limit: Önceden belirlenmiş bir miktara göre bir takip eden stop belirler. Sabit lot boyutları kullanan ticaret stratejileri için uygundur.
  • Loss Percentage Limit: Hesabın mevcut değişken zarar yüzdesi bu değerin altına düştüğünde korumayı tetikler. Takdir yetkisine bağlı olarak kullanın, lütfen zararı belirtmek için negatif bir sayı kullanın.
  • Loss Amount Limit: Hesabın mevcut değişken zararı bu değerin altına düştüğünde korumayı tetikler. Takdir yetkisine bağlı olarak kullanın, lütfen zararı belirtmek için negatif bir sayı kullanın.
  • Profit Percentage Limit: Hesabın mevcut değişken kar yüzdesi bu değerin üzerine çıktığında korumayı tetikler. Çoklu strateji kullanan yatırımcılar için karlılığı yönetmede faydalıdır.
  • Profit Amount Limit: Hesabın mevcut değişken karı bu değerin üzerine çıktığında korumayı tetikler. Çoklu strateji kullanan yatırımcılar için karlılık hedeflerini yönetmede de faydalıdır.
  • Accumulated Profit: Hesabın mevcut birikmiş karı bu değerin üzerine çıktığında korumayı tetikler. Çoklu strateji kullanan yatırımcılar için karlılık hedeflerini yönetmede de faydalıdır.
  • Everyday Close: Düşük likidite risklerini ve gecelik swap maliyetlerini önlemek için her gün belirli bir saatte tüm pozisyonları otomatik olarak kapatır.
  • Friday Close: Hafta sonu piyasa belirsizliklerini önlemek için kapanışı yalnızca Cuma günleri gerçekleştirir.
  • Datetime Close: Önemli olaylar veya tatiller öncesinde uygulanabilen, belirli bir tarih ve saatte pozisyonları kapatır.
  • Restore Config: Başka grafik çalışmıyorsa, önceden kapatılan Expert Advisor'ı (EA) her gün belirli bir saatte otomatik olarak geri yükler.
  • Remote Protect: Mevcut grafiğe bir mobil telefon kullanarak herhangi bir bekleyen emir yerleştirmek korumayı tetikler, özellikle dışarıdayken beklenmedik piyasa hareketlerinde kullanışlıdır.

Ek olarak, Equity Protect Pro aşağıdaki işlevlere de sahiptir:

  • Aynı semboller, zaman çerçeveleri ve parametrelerle daha önce kapatılmış programların tek tıklamayla geri yüklenmesi.
  • Tüm grafiklerin tek tıklamayla kapatılması (diğer işlem programlarını kapatır).
  • Tek tıklamayla tasfiye: Tüm açık emirlerin anında kapatılması.
  • MQL sanal sunucularında kullanım desteği.
  • Mesaj uyarıları: Hesap durumunu takip etmek için cep telefonu mesajları ve e-posta uyarıları desteği.
  • İşlem sinyallerini iptal etme: Korumayı yürütürken, işlem sinyali aboneliklerini iptal etmeyi ve tüm otomatik işlemleri durdurmayı seçebilirsiniz.

Test Talimatları:

  • Test sırasında, program mevcut sembolde otomatik olarak bir lotluk bir alış emri verecektir. Kullanıcılar, programın çalışma etkisini anlamak için test sonuçlarına göre başlangıç sermayesini ve parametreleri tekrar tekrar ayarlayabilir.

Önemli Hatırlatmalar:

  • Bazı müşteriler, "Zaten bir Kayıp Limiti ayarladım, o zaman bir Öz Sermaye Alt Limiti ayarlamama gerek yok mu?" diye soruyor. Cevap, tavsiye edilmediğidir. Bir müşterinin Kayıp Yüzde Limiti'ni -%10 olarak ayarladığını, ancak diğer işlem EA'larının da stop loss'ları olduğunu ve her bir stop loss'un -%5 olduğunu varsayalım. Bu stop loss'lar, Kayıp Limiti'nin koruma koşullarını tetiklemez, ancak birden fazla stop loss'tan sonra hesap kaybı -%10'u çok aşacaktır. Bu durumda, bir Öz Sermaye Alt Limiti de ayarlarsanız, bu gerçekleşmeyecektir.
  • Bu program yalnızca mevcut terminalde çalışan işlem programlarını kapatabilir ve aynı hesaba sahip diğer terminallerde çalışan programları kapatamaz. İstenen etkiyi elde etmek için lütfen tüm işlem programlarını tek bir terminalde çalıştırın.
  • "enable (function)" işlev grubunun ana anahtarıdır. "enable (function)" "true" olarak ayarlanmamışsa, "diğer grafikleri kapat" ile ilişkili yapılandırma, etkinleştirilmiş olsa bile yürütülmez.

    İncelemeler 6
    Sascha Kleemeier
    264
    Sascha Kleemeier 2025.09.29 08:16 
     

    The best tool ever for propfirms

    sebastien73
    89
    sebastien73 2025.06.12 09:33 
     

    il vous faut absolument avoir cet EA. beaucoup de parametre pour faire vraiment ce que l'un souhaite avec les comptes. c'est vraiment genial !

    Joe Majestic
    181
    Joe Majestic 2025.04.24 10:16 
     

    It is the best insurance when trading multiple symbols at same time on a prop farm.

    This utility keeps me out of the worst case scenario.

