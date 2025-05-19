Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopyalayıcı Kedi MT5), günümüzün ticaret zorluklarına yönelik tasarlanmış yerel bir ticaret kopyalayıcısı ve eksiksiz risk yönetimi ve yürütme çerçevesidir. Prop firması zorluklarından kişisel portföy yönetimine kadar, sağlam yürütme, sermaye koruması, esnek yapılandırma ve gelişmiş ticaret işleme kombinasyonu ile her duruma uyum sağlar.

Kopyalayıcı hem Master (gönderici) hem de Slave (alıcı) modunda çalışır, piyasa ve bekleyen emirlerin, ticaret değişikliklerinin, kısmi kapanışların ve karşılıklı kapanış işlemlerinin gerçek zamanlı senkronizasyonu ile. Demo ve canlı hesaplar, ticaret veya yatırımcı girişleri ile uyumludur ve EA, terminal veya VPS yeniden başlasa bile kalıcı ticaret bellek sistemi aracılığıyla kurtarma sağlar. Benzersiz ID'lerle aynı anda birden fazla master ve slave yönetilebilir, broker farklılıkları ön ek/son ek ayarlamaları veya özel sembol eşlemesi ile otomatik olarak işlenir.

Kılavuz/Ayarlar | Copy Cat More MT4 | Kanal

Özel Özellikler:

Kurulumu kolay — 30 saniye kadar hızlı (videoyu görün).

Hızlı, kararlı ve doğru — Turbo Modunda düşük gecikme kopyalama (ekran görüntüsünü görün).

Yüksek güvenlik — potansiyel olarak tehlikeli DLL veya WebRequest kullanmaz.

Öksüz, eksik veya yanlış işlemleri önlemek için kalıcı işlem belleği.

Manuel veya EA'dan kopyalama, tüm hesap türlerinde.

Hızlı kurulum için semboller için otomatik ön ek/son ek; MT4 ve MT5 arasında kopyalama.

Basit kurulum ile çok esnek çoklu master ve çoklu slave kopyalama.

Gelişmiş yöntemler: MT4/5 için Kısmi Kapanış, Ters İşlemler ve Karşılıklı Kapanış.

Görünüm çeşitlilikleri için kopyalanan işlemlerin Büyü Numaraları ve Yorumları boş bırakma.

Broker ve prop firması hesapları için hesap risk yönetimi ve koruması.

Risk ve kazançları yönetmek için Trailing Stop, Take Profit ve Stop Loss seçenekleri.

10'dan fazla seçenekle kapsamlı lot boyutu kontrolleri.

Uygun girişleri yakalamak için hesap ve/veya bireysel işlemlere dayalı Daha İyi Fiyat.

Hızlı yürütme mantığı ile geçici broker/bağlantı sorunlarında otomatik yeniden deneme.

Ve çok daha fazla gelişmiş fonksiyon.

Stop Loss ve Take Profit Yönetimi

Stop loss ve take profit master'ı takip edebilir, ayarlanmamış kalabilir, puanlarla tanımlanabilir veya ATR veya ADR faktörleri kullanılarak dinamik olarak hesaplanabilir. TP ayrıca SL'ye göre çarpan olarak da ayarlanabilir. Tüm ayarlar, yürütme redlerini azaltmak için broker tarafından uygulanan StopLevel ve FreezeLevel kısıtlamalarını respekt eder.

İşlem Filtreleme ve Kontrolü

İşlemler semboller, büyü numaraları ve yorumlarla filtrelenebilir, dahil etme ve hariç tutma listeleri mevcuttur. Bu listeler kısmi eşleşmeleri (örn. tüm USD çiftleri için "USD") veya granüler kontrol için tam tanımlamaları işleyebilir. Kopyalayıcı ayrıca ters kopyalamayı (alış satış olur ve tersi) destekler ve tüccarların slave tarafında kapanışları bağımsız olarak yönetirken master çıkışlarını görmezden gelmesine izin verir. Bekleyen emirler kopyalanabilir veya görmezden gelinebilir, hem kısmi kapanışlar hem de karşılıklı kapanış işlemleri platformlar arası doğru şekilde tespit edilir ve kopyalanır.

Kopyalama Hızı, Fiyat Filtreleri ve Oturumlar

Yürütme, prop firması gereksinimlerine daha iyi uyum sağlamak için rastgele zamanlama kullanılarak kasıtlı olarak geciktirilebilir. Tüccarlar ayrıca puan mesafesi, dolar değeri, ATR yüzdesi veya ADR yüzdesi ile girişleri filtreleyen, tolerans pencereleri ve otomatik SL/TP delta ayarlaması ile Daha İyi Fiyat Mantığını etkinleştirebilir. Zaman tabanlı ticaret kontrolü, ticaret programları, haber olayları veya prop firması kısıtlamalarına uyum sağlamak için haftanın günleri ve günün belirli saatleri ile ticareti kısıtlayabileceği iki bağımsız oturum filtresi ile desteklenir.

İlk Senkronizasyon ve Hacim Dilimleme

Başlangıçta, tüccarlar mevcut işlemleri hemen kopyalamayı, sadece karlı olanları, sadece kaybedenleri veya hiçbirini seçebilir. İşlem hacmi sabit, çarpan ve hesap tabanlı modlarla (equity, bakiye, serbest marj, equity × kaldıraç) ayarlanabilir ve ayrıca daha küçük pozisyonlara bölünebilir. Dilimleme lot boyutu veya işlem sayısı ile yapılabilir, taşma veya kalan kontrolü ile, broker'ın sıkı lot boyutu limitleri ile uyumluluğu sağlar.

Drawdown ve Equity Koruması

Günlük drawdown, genel drawdown ve equity koruma özellikleri, özellikle prop firması ortamlarında ticaret hesaplarını korumaya yardımcı olur. Limitler yüzde veya sabit dolar değerleri ile ayarlanabilir ve ihlal edildiğinde, kopyalayıcı otomatik olarak ertesi güne kadar veya koşullar sıfırlanana kadar ticareti kilitleyebilir. Koruma, prop firması kurallarına bağlı olarak bakiye, equity veya başlangıç hesap referanslarına uygulanabilir.

Gelişmiş Risk Yönetimi Araçları

Kopyalayıcı birden fazla yöntemle Trailing Stop motoru içerir: sabit puanlar, ATR veya ADR. Trailing, özelleştirilebilir trailing adımları, başabaş seviyeleri ve yalnızca yönetilen işlemlerde devreye girme ile SL faktörü olarak tanımlanabilir. Ek olarak, Sepet Kapanış sistemi işlem gruplarını topluca yönetir, küresel stop loss, take profit, trailing stop, başabaş ve komisyon/swap farkındalığı ile. Sepet yönetimi portföy seviyesi çıkışlarına dayanan stratejileri destekler. Lot boyutları min/max filtrelerle de kontrol edilebilir, işlem sayısı filtreleri risk maruziyetini limitler içinde tutmak için sembol başına veya tüm işlemler boyunca minimum veya maksimum aktif işlem sayısı ayarlamaya izin verir.

Büyü Numaraları, Yorumlar ve Yeniden Deneme Mantığı

Kopyalanan işlemler büyü numarası taşımayabilir (boş), master'ın büyü numarasını miras alabilir veya manuel olarak belirtilen girdi kullanabilir. Aynı esneklik işlem yorumları için de geçerlidir: boş olabilir, master'dan kopyalanabilir veya kullanıcı tanımlı özel dize olarak ayarlanabilir. Copy Cat Copier'ın benzersiz özelliği, master'da olsa bile slave işleminin büyü numarası ve yorumunu boş bırakabilme yeteneğidir.

Güncellemeler:

Copy Cat More MT5 (Kopyalayıcı Kedi MT5) özellikleri ve fonksiyonları sürekli güncellenir ve tek seferlik satın alma sonrası ek maliyet olmadan alacaksınız.



Broker'larınızın uyumluluğunu kontrol etmek için satın almadan önce benden deneme kopyası isteyin.