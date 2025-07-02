Beta Sürümü Telegram to MT5 Signal Trader şu anda beta aşamasında. Bazı özellikler hala geliştirilme aşamasında olabilir ve küçük hatalar oluşabilir. Sorunla karşılaşırsanız lütfen bildirin – geri bildiminiz ürünü geliştirmeye yardımcı olur.

Resmi sürümden sonra fiyat artacaktır.

Telegram to MT5 Signal Trader, Telegram kanallarından veya gruplarından gelen işlem sinyallerini otomatik olarak MetaTrader 5 hesabınıza kopyalayan güçlü bir araçtır.

Herkese açık ve özel kanalları destekler ve birden fazla sinyal sağlayıcısını bir veya daha fazla MT5 hesabına bağlayabilirsiniz. Yazılım hızlı, güvenilir ve kopyalanan işlemler üzerinde tam kontrol sağlar.

Arayüz temiz, gösterge paneli görsel, grafikler etkileşimli ve navigasyon sezgiseldir. Birden fazla sinyal hesabı yönetebilir, sağlayıcı bazlı ayarları yapabilir ve tüm işlemleri gerçekte zamanlı izleyebilirsiniz.

Gereksinimler

MQL sınırlamaları nedeniyle, EA’nın Telegram ile iletişim kurabilmesi için masaüstü uygulaması gereklidir.

Kurulum dosyası resmi kurulum kılavuzunda yer almaktadır.

Temel Özellikler

Çoklu sağlayıcı desteği: birden fazla Telegram kanalından MT5 hesaplarına sinyal kopyalama

birden fazla Telegram kanalından MT5 hesaplarına sinyal kopyalama Gelişmiş sinyal tanıma: anahtar kelimeler, kalıplar ve etiketlerle tamamen özelleştirilebilir

anahtar kelimeler, kalıplar ve etiketlerle tamamen özelleştirilebilir Sağlayıcı bazlı kontrol: işlem türleri, SL/TP, kısmi kapamalar veya değişiklikler kontrol edilebilir

işlem türleri, SL/TP, kısmi kapamalar veya değişiklikler kontrol edilebilir Esnek risk yönetimi: sabit lot, sabit para, bakiye/equity yüzdesi ve kısmi pozisyon kapatma

sabit lot, sabit para, bakiye/equity yüzdesi ve kısmi pozisyon kapatma Özelleştirilebilir SL/TP: sinyal değerlerini geçersiz kılma, çoklu TP seviyesi desteği

sinyal değerlerini geçersiz kılma, çoklu TP seviyesi desteği Break-even & takipli stop: SL, TP veya pip bazlı otomatik tetikleme

SL, TP veya pip bazlı otomatik tetikleme Prop Firm koruması: giriş ofseti ekleyerek sinyalden farklı işlem açma

giriş ofseti ekleyerek sinyalden farklı işlem açma Teminat koruması: günlük/haftalık/aylık kar/zarar sınırına ulaşıldığında otomatik kapatma ve işlem engelleme

günlük/haftalık/aylık kar/zarar sınırına ulaşıldığında otomatik kapatma ve işlem engelleme İşlem limitleri: günlük veya haftalık işlem sayısını sınırlama

günlük veya haftalık işlem sayısını sınırlama Zaman filtreleri: belirli saatlerde işlem izni/verme, hafta sonu otomatik kapanış

belirli saatlerde işlem izni/verme, hafta sonu otomatik kapanış Haber filtresi: önemli makroekonomik haberlerde sinyal engelleme (para birimi eşleme)

önemli makroekonomik haberlerde sinyal engelleme (para birimi eşleme) Bildirimler: Email, mobil uygulama veya Telegram üzerinden işlem uyarıları (geliştirme aşamasında)

Email, mobil uygulama veya Telegram üzerinden işlem uyarıları (geliştirme aşamasında) Ekran görüntüsü: işlemlerin otomatik olarak ekran görüntüsünü alma (geliştirme aşamasında)

Not: Signal Trader şu anda Windows için kullanılabilir.

Daha fazla bilgi için ekran görüntülerine ve kılavuza göz atın. Sorularınız varsa, her zaman ulaşabilirsiniz — memnuniyetle yardımcı olurum!