Telegram To MT5 Signal Trader

5

Beta Sürümü

Telegram to MT5 Signal Trader şu anda beta aşamasında. Bazı özellikler hala geliştirilme aşamasında olabilir ve küçük hatalar oluşabilir. Sorunla karşılaşırsanız lütfen bildirin – geri bildiminiz ürünü geliştirmeye yardımcı olur.
Resmi sürümden sonra fiyat artacaktır.

Telegram to MT5 Signal Trader, Telegram kanallarından veya gruplarından gelen işlem sinyallerini otomatik olarak MetaTrader 5 hesabınıza kopyalayan güçlü bir araçtır.

Herkese açık ve özel kanalları destekler ve birden fazla sinyal sağlayıcısını bir veya daha fazla MT5 hesabına bağlayabilirsiniz. Yazılım hızlı, güvenilir ve kopyalanan işlemler üzerinde tam kontrol sağlar.

Arayüz temiz, gösterge paneli görsel, grafikler etkileşimli ve navigasyon sezgiseldir. Birden fazla sinyal hesabı yönetebilir, sağlayıcı bazlı ayarları yapabilir ve tüm işlemleri gerçekte zamanlı izleyebilirsiniz.

Gereksinimler

MQL sınırlamaları nedeniyle, EA’nın Telegram ile iletişim kurabilmesi için masaüstü uygulaması gereklidir.
Kurulum dosyası resmi kurulum kılavuzunda yer almaktadır.

Temel Özellikler

  • Çoklu sağlayıcı desteği: birden fazla Telegram kanalından MT5 hesaplarına sinyal kopyalama
  • Gelişmiş sinyal tanıma: anahtar kelimeler, kalıplar ve etiketlerle tamamen özelleştirilebilir
  • Sağlayıcı bazlı kontrol: işlem türleri, SL/TP, kısmi kapamalar veya değişiklikler kontrol edilebilir
  • Esnek risk yönetimi: sabit lot, sabit para, bakiye/equity yüzdesi ve kısmi pozisyon kapatma
  • Özelleştirilebilir SL/TP: sinyal değerlerini geçersiz kılma, çoklu TP seviyesi desteği
  • Break-even & takipli stop: SL, TP veya pip bazlı otomatik tetikleme
  • Prop Firm koruması: giriş ofseti ekleyerek sinyalden farklı işlem açma
  • Teminat koruması: günlük/haftalık/aylık kar/zarar sınırına ulaşıldığında otomatik kapatma ve işlem engelleme
  • İşlem limitleri: günlük veya haftalık işlem sayısını sınırlama
  • Zaman filtreleri: belirli saatlerde işlem izni/verme, hafta sonu otomatik kapanış
  • Haber filtresi: önemli makroekonomik haberlerde sinyal engelleme (para birimi eşleme)
  • Bildirimler: Email, mobil uygulama veya Telegram üzerinden işlem uyarıları (geliştirme aşamasında)
  • Ekran görüntüsü: işlemlerin otomatik olarak ekran görüntüsünü alma (geliştirme aşamasında)

Not: Signal Trader şu anda Windows için kullanılabilir.

Daha fazla bilgi için ekran görüntülerine ve kılavuza göz atın. Sorularınız varsa, her zaman ulaşabilirsiniz — memnuniyetle yardımcı olurum!

İncelemeler 10
thori thoriq
137
thori thoriq 2025.09.17 14:38 
 

i have been using it for 2 weeks on demo now and its works fine, also developer is updating the copier like every few days, now almost all my signals are been copied to MT5 automatically how i liked,.. thanks

StFSt
25
StFSt 2025.08.22 16:36 
 

I bought the software about a week ago, and it's running flawlessly on my Mini PC. It already does everything you need it to, but Lukas is continually expanding its capabilities. In addition to the numerous configuration options, I'm especially grateful for Lukas's very fast, competent, and extremely friendly support.

Ayhan Karagöz
51
Ayhan Karagöz 2025.08.14 10:05 
 

I bought the duplicator and tested it — it works perfectly. It includes all the essential features one might need. I highly recommend it to everyone. The seller is very attentive and quick to solve any issues. They are also very open to improvement and feedback.

Önerilen ürünler
All in One Candlestick Pattern Scanner MT5
Amir Atif
4.8 (5)
Yardımcı programlar
Candlestick Pattern Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert system that checks all timeframes and currency pairs for different candlestick patterns that are formed in them. Scanner is integrated   with support and resistance zones so you can check the candlestick patterns in most important areas of the chart to find breakout and reversal patterns in the price chart. Download demo version   (works on M4,M6,M12,H3,H8 timeframes and 20 symbols of Market Watch window) Read
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Yardımcı programlar
Inverted_Chart_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA creates and maintains a mirror-inverted chart of any symbol and timeframe. It automatically generates a custom instrument (e.g. US30_INV ) and keeps its price history updated in real time, with bars mirrored around a chosen pivot. This utility gives traders a new way to analyze the market from a different perspective by flipping the chart upside down. Why use an inverted chart? Highlight hidden patterns – price formations that look ordin
Volatility 10 Auto Scalper
Harifidy Razafindranaivo
Yardımcı programlar
BRIEF INTRODUCTION   : This Panel is made for  Volatility 10 (1s) Index and Volatility 10 Index  Synthetic indices instruments. It offers an ultimate and complete  auto trading with an optional money management Controls. This application is an automated panel who works on strategy tester. It is equiped with an automatic indicator attached on the bottom of the Panel.  There are another functionalities like  Martingale strategy  and a  range sequence  detection , it triggers automatically when t
Trading Utility
Tahir Hussain
Yardımcı programlar
Trading Utility for Forex Currency Pairs Only not for Gold  Functions Auto Lot Calculation based on Risk Auto stoploss  Auto TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Close in percentage with respect to the PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit with distances BuyStop Sell Stop    with distances Trading Informations Risk in percentage For Multiple trades Combine Takeprofit and Combine Stoplosses
Quantum Channel Pro
Teng Fei Zhu
Göstergeler
Quantum Channel Pro , trendleri, dönüş noktalarını ve piyasa gürültüsünü doğru bir şekilde belirlemek için tasarlanmış çok kanallı bir volatilite analiz aracıdır. Uyarlanabilir standart sapma kanalları kullanarak üç fiyat seviyesi (iç, orta ve dış) çizer ve daha net işlem kararları almayı sağlar. Temel Özellikler: Üç akıllı kanal (1σ, 2σ, 3σ) Gerçek zamanlı olasılık istatistikleri Uyarlanabilir gürültü filtreleme Tüm zaman dilimlerinde kullanılabilir Sinyaller: Trend devamı Dönüş uyarısı Kırılma
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Yardımcı programlar
Expert TP SL v04 - Professional Trading Assistant with AI Motivation System Advanced manual trading tool with automatic risk management, overtrading protection, and intelligent psychological support for disciplined trading. PRODUCT OVERVIEW Expert TP SL v04 is a comprehensive trading assistant designed for manual traders who want to maintain emotional discipline while automating risk calculations. This isn't just another order placement tool - it's a complete trading psychology system that pr
Impulses and Corrections 5
Svetoslav Boyadzhiev
Göstergeler
"Impulses and Corrections 5" is created to help traders navigate the market situation. The indicator shows multi-time frame upward and downward "Impulses" of price movements. These impulses are the basis for determining the "Base" , which is composed of zones of "Corrections" of price movements, as well as "Potential" zones for possible scenarios of price movement. Up and down impulses are determined based on a modified formula of Bill Williams' "Fractals" indicator. The last impulse is always
Chart Note synchronized
Makarii Gubaydullin
Yardımcı programlar
Grafik üzerine doğrudan not yazın ve işlem yaparken gözlemlerinizi kullanın Semboller arasında hatırlatıcıları senkronize etme seçeneği , mevcut piyasa durumu hakkında önemli bilgileri hatırlamanızı sağlar Böylece , bu araç , daha önce fark ettiğiniz önemli bilgilerin işlem sırasında gözden kaçırılması durumunu önlemenize yardımcı olacaktır . Çok fonksiyonlu araç : 66+ özellik, bu araç dahil  |   Sorularınız için bana ulaşın   |   MT4 sürümü Ayarlar: Not senkronizasyon yöntemi : Aynı Semboller
TradePad
Ruslan Khasanov
5 (2)
Yardımcı programlar
TradePad hem manuel hem de algoritmik ticaret için bir araçtır. Size hızlı ticaret işlemleri ve çeşitli ticaret enstrümanlarındaki pozisyonların kontrolü için basit bir çözüm sunuyoruz. Dikkat, uygulama strateji test cihazında çalışmıyor! Demo hesabı için uygulamanın deneme sürümü ve tüm araçların açıklaması Uygulama arayüzü yüksek çözünürlüklü monitörler için uyarlanmıştır, basit ve sezgiseldir. Rahat bir çalışma için, tüccara aşağıdaki araç seti sunulur: Ticaret işlemlerini yönetmek, ana grafi
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Yardımcı programlar
Üye olduğunuz herhangi bir kanaldan (özel ve kısıtlı olanlar dahil) sinyalleri doğrudan MT5'inize kopyalayın.  Bu araç, kullanıcıyı göz önünde bulundurarak tasarlanmış olup işlemleri yönetmek ve izlemek için ihtiyacınız olan birçok özelliği sunar. Bu ürün, kullanıcı dostu ve görsel olarak çekici bir arayüzde sunulmaktadır. Ayarlarınızı özelleştirin ve ürünü dakikalar içinde kullanmaya başlayın! Kullanıcı Kılavuzu + Demo  | MT4 Sürümü | Discord Sürümü Demo denemek isterseniz lütfen kullanıcı kı
SMC Drawing tool
Yue Li
Yardımcı programlar
Due to limitations in MetaTrader 5, this indicator cannot be run in the Strategy Tester. To see it in action, you can download the demo version. SMC Drawing Tool User Guide Function Overview The SMC Drawing Tool is a professional technical analysis indicator for MetaTrader 5 that provides a variety of drawing tools, a smart labeling system, and supports multi-timeframe display and chart synchronization features. Main Functions Drawing Tools Trendline (Q key): Draws trendlines and adds labels.
Heikin Ashi RSI Oscillator
TECHAURORA - FZCO
Göstergeler
Let us introduce the Heikin Ashi RSI Oscillator! This indicator combines the concepts of Heikin Ashi candles with the RSI (Relative Strength Index) to produce an oscillator-like format that can be used to filter out some of the noise associated with standard RSI readings. This provides traders with a smoother representation of market conditions. Here are some articles to read more about the RSI and Heikin Ashi candles: https://www.investopedia.com/terms/r/rsi.asp https://www.investopedia.com/ter
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.3 (23)
Yardımcı programlar
Auto Trade Copier is designed to copy trades to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts/terminals with 100% accuracy. The provider and receiver accounts must be on the same PC/VPS. With this tool, you can copy trades to receiver accounts on the same PC/VPS. All trading actions will be copied from provider to receiver perfectly. This version can be used on MT5 accounts only. For MT4 accounts, you must use Auto Trade Copier (for MT4). Reference: - For MT4 receiver, please download Trade Receiver Fr
Pattern 123 MT5
Pavel Verveyko
Göstergeler
"Pattern 123" is an indicator-a trading system built on a popular pattern, pattern 123. This is the moment when we expect a reversal on the older trend and enter the continuation of the small trend, its 3rd impulse. The indicator displays signals and markings on an open chart. You can enable/disable graphical constructions in the settings. The indicator has a built-in notification system   (email, mobile terminal, standard terminal alert). "Pattern 123" has a table that displays signals from se
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
Yardımcı programlar
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro, MetaTrader 5 için tasarlanmış otomatik bir işlem sistemidir. Giriş ve çıkış noktalarını tanımlamak için Fibonacci tabanlı fiyat seviyelerini trend ve yapı analiziyle birleştirir. EA hem uzun hem de kısa pozisyonları destekler ve yerleşik risk yönetimi parametreleri içerir. Temel Özellikler: • Giriş, SL ve TP noktalarını çizmek için Fibonacci geri çekilme ve uzatma mantığını kullanır. • Yapılandırılabilir lot büyüklüğü ve zarar durdurma/kâr alma seviyeleri •
FREE
KopierMaschineMT5
Denis Nikolaev
Yardımcı programlar
KopierMaschine - локальный копировщик сделок между различными счетами MetaTrader 4 и MetaTrader 5 в любом направлении расположенных на одном компьютере с интуитивно понятным интерфейсом. Направления копирования: MT4 --> MT5 MT4 --> MT4 MT5 --> MT5 MT5 --> MT4 для копирования между терминалами MetaTrader 4 и   MetaTrader   5 необходимо приобрести версию продукта   KopierMaschine  для    MetaTrader  4 Особенности Программа работает в двух режимах Master и Slave На один подчиненный счет можно копир
Symbol Manager for MT5
Taras Slobodyanik
5 (3)
Yardımcı programlar
Symbol Manager or Grid Manager, designed to group orders into one position (by Symbol or by Magic Number). This utility will be useful to multi-currency traders (many EAs), who can have multiple orders on several pairs. You will be able to see the total number of lots, the total profit, and set virtual stop loss and virtual take profit. To set a real TP (or SL), you must first set the virtual value, and then enter the command in this cell: "set". If you want to set real TP/SL for all orders at
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Göstergeler
Premium seviye, %80'den fazla doğru tahmin doğruluğuna sahip benzersiz bir göstergedir! Bu gösterge en iyi Ticaret Uzmanları tarafından iki aydan uzun süredir test edilmiştir! Yazarın göstergesini başka hiçbir yerde bulamazsınız! Ekran görüntülerinden bu aracın doğruluğunu kendiniz görebilirsiniz! 1, sona erme süresi 1 mum olan ikili opsiyon ticareti için harikadır. 2 tüm döviz çiftleri, hisse senetleri, emtialar, kripto para birimleri üzerinde çalışır Talimatlar: Kırmızı ok göründüğü an
Trade Mirror Pro
Niccyril Chirindo
Yardımcı programlar
"Trade Mirror Pro - Multi Terminal Position Copier Trade Mirror Pro - Professional Multi-Terminal Trade Copying Solution Trade Mirror Pro provides reliable position copying between multiple MT5 terminals using file-based communication. No DLL imports required, ensuring compatibility with all MT5 installations including VPS and restricted environments. Key Features: Master/Slave architecture supporting unlimited slave terminals Real-time position opening, modification, and closing synchronization
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Göstergeler
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Harmony Signals Pro
Giuseppe Papa
Göstergeler
Elite Harmony Signals Pro Panoramica Elite Harmony Signals è un indicatore sofisticato di analisi tecnica che visualizza rettangoli dinamici che forniscono zone di trading chiare e segnali di conferma per decisioni migliorate. Caratteristiche Principali Zone Rettangolo Dinamiche Estensione in Tempo Reale : I rettangoli si estendono automaticamente all'azione corrente del prezzo Chiusura Intelligente : I rettangoli si chiudono solo quando appaiono segnali opposti Conferma Visiva : Zone di trading
MT5Eezeorder 2
Tawanda Tinarwo
3 (1)
Yardımcı programlar
Open and close Multiple Trades on MT5 in 1 click at one price. Enter the Lot size Specify the number of trades you want to open Choose whether you want TP SL or Trailing Stop Once you are done, click Buy or Sell Create trailing stop for multiple trades  PLEASE NOTE: This is not a script, save it in the experts folder What to Always Note Check the minimum stop levels for the symbol you want to trade  Cross-Check your parameters  1. Make sure Auto trading is on 2. Make sure the SL and TP are great
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Göstergeler
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker, but in real time only, without access to its history. The indicator OrderBook Cumulative Indicator accumulates market book data online and visualizes them on the chart. In addition, the indicator can show the market
Advanced NNFX Trade Panel With News Filter MT5
Manuel Alejandro Cercos Perez
Yardımcı programlar
Complete Trade Panel for the No Nonsense Forex method: This panel encapsulates almost all things you will need to execute your own NNFX algorithm, helping you trade even faster and easier. It has 3 parts: Symbol Panel Switch to any symbol in your charts quickly by pressing its name. Additional information can be displayed in the panel: currently open trades , correlation of those trades with other symbols (except if their stop loss is in breakeven or positive) and upcoming news (next daily candl
SC MTF Adx for MT5 with alert
Krisztian Kenedi
5 (5)
Göstergeler
Highly configurable Adx indicator. Features: Highly customizable alert functions (at levels, crosses, direction changes via email, push, sound, popup) Multi timeframe ability Color customization (at levels, crosses, direction changes) Linear interpolation and histogram mode options Works on strategy tester in multi timeframe mode (at weekend without ticks also) Adjustable Levels Parameters: ADX   Timeframe:  You can set the lower/higher timeframes for Adx. ADX   Bar Shift:   you can set the of
FREE
Visual Dolphin Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Göstergeler
Visual Dolphin Indicator Unlock the rhythm of the market with the Visual Dolphin Indicator, your ultimate tool for identifying and capitalizing on market trends with clarity and confidence. Designed for both novice and experienced traders, this indicator eliminates the noise and guesswork, providing crystal-clear buy and sell signals directly on your chart. The Logic Behind the Waves The core of the Visual Dolphin Indicator is a sophisticated yet intuitive dual-wave system based on moving avera
Trend Lines Scalper
Magdalena Estefania Colonna
Göstergeler
TREND LINES Scalper Professional Indicator OVERVIEW Trend Lines Scalper is a highly accurate, advanced indicator designed specifically for professional traders looking to maximize their scalping opportunities by automatically detecting trend lines and high-probability signals. This powerful algorithm combines classic technical analysis with modern technology, automatically identifying price patterns and generating accurate, real-time signals for successful scalping trades. MAIN FEATURES
Breakevan Utility
Jose Luis Thenier Villa
Yardımcı programlar
BreakEvan Utility  Is a simple tool in a panel with this utilities: This utility will draw a Golden Line in the chart applied showing the breakeven price, considering all the positions opened for that specific symbol. Also the information panel shows: Balance Breakeven Price for that chart Force Breakeven (for that symbol) as ON/OFF Force Breakeven Global (takes into account all trades opened) as ON/OFF Total Lots opened for Symbol Total Lots opened Global And two buttons: Force Breakeven: Whe
Trailing Stop Loss And Breakeven MT5
Thi Ngo
1 (1)
Yardımcı programlar
This tool will perform Trailing stop loss and Break even management for orders. Helps you limit or reduce the time spend watching orders on the screen, especially when you need to go to sleep. Just add this EA to 1 chart, you can manage all pairs. You can filter orders by comment, magic number, symbol and order ticket number. When Breakeven it can add shift/offset pips (to cover the commission...). You can try in strategy tester before purchase. The EA will add Buy and Sell alternately, so you
MT5 to Discord Signal Provider
Lukas Roth
5 (3)
Yardımcı programlar
MT4 to Discord Signal Provider , ticaret sinyallerini doğrudan Discord'a göndermek için tasarlanmış kullanıcı dostu ve tamamen özelleştirilebilir bir araçtır. Bu araç, ticaret hesabınızı etkili bir sinyal sağlayıcısına dönüştürür. Mesaj formatlarını tarzınıza uyacak şekilde özelleştirin! Kolay kullanım için önceden tasarlanmış şablonlardan seçim yapın ve hangi mesaj öğelerini dahil etmek veya çıkarmak istediğinize karar verin. [ Demo ] [ Kullanım Kılavuzu ] [ MT4 Versiyonu ] [ Telegram Versiyonu
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (551)
Yardımcı programlar
Trade Manager EA’ye hoş geldiniz! Ticaretin daha sezgisel, hassas ve verimli hale gelmesi için tasarlanmış nihai risk yönetim aracı ile tanışın. Bu sadece bir emir verme aracı değil; ticaret planlaması, pozisyon yönetimi ve risk kontrolü için kapsamlı bir çözüm. İster yeni başlayan bir yatırımcı olun, ister deneyimli bir trader ya da hızlı emir gerektiren bir scalper, Trade Manager EA ihtiyaçlarınıza uyum sağlar ve forex, endeksler, emtialar ve kripto paralar dahil tüm piyasalarda esneklik sunar
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (140)
Yardımcı programlar
Ticaret Paneli çok işlevli bir ticaret asistanıdır. Uygulama, manuel ticaret için 50'den fazla ticaret işlevi içerir ve çoğu ticaret işlemini otomatikleştirmenize olanak tanır. Dikkat, uygulama strateji test cihazında çalışmıyor. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo sürümü burada . Talimatların tamamı buraya . Ticaret. Tek tıklamayla alım satım işlemlerini gerçekleştirmenizi sağlar: Otomatik risk hesaplaması ile bekleyen emir ve pozisyonları açın. Tek tıkl
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Yardımcı programlar
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.89 (19)
Yardımcı programlar
Grid Manual, sipariş ızgarasıyla çalışmak için kullanılan bir ticaret yardımcı programıdır. Yardımcı program evrenseldir, esnek ayarlara ve sezgisel bir arayüze sahiptir. Sadece kayıpların ortalaması yönünde değil, aynı zamanda kazanç artışı yönünde de bir emir ızgarası ile çalışır. Tüccarın bir emir ızgarası oluşturmasına ve eşlik etmesine gerek yoktur, bu yardımcı programı yapacaktır. Emri açmanız yeterlidir ve Grid manual otomatik olarak ona bir emir ızgarası oluşturacak ve kapanana kadar ona
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.96 (27)
Yardımcı programlar
MT5 to Telegram Signal Provider , hesabınızı bir sinyal sağlayıcı haline getirerek belirtilen sinyalleri Telegram'ın sohbetine, kanalına veya grubuna göndermeyi sağlayan kullanımı kolay, tamamen özelleştirilebilir bir araçtır. Rakip ürünlerin çoğunun aksine, DLL içe aktarması yapmaz. [ Demo ] [ Kılavuz ] [ MT4 Versiyonu ] [ Discord Versiyonu ] [ Telegram Kanalı ]  New: [ Telegram To MT5 ] Kurulum Adım adım bir kullanıcı kılavuzu mevcuttur. Telegram API'si hakkında bilgi gerekmemektedir; ihtiyac
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (2)
Yardımcı programlar
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopyalayıcı Kedi MT5) , günümüzün ticaret zorluklarına yönelik tasarlanmış yerel bir ticaret kopyalayıcısı ve eksiksiz risk yönetimi ve yürütme çerçevesidir. Prop firması zorluklarından kişisel portföy yönetimine kadar, sağlam yürütme, sermaye koruması, esnek yapılandırma ve gelişmiş ticaret işleme kombinasyonu ile her duruma uyum sağlar. Kopyalayıcı hem Master (gönderici) hem de Slave (alıcı) modunda çalışır, piyasa ve bekleyen emirlerin, ticaret değişikliklerini
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (47)
Yardımcı programlar
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.89 (9)
Yardımcı programlar
EASY Insight AIO – Akıllı ve zahmetsiz yatırım için hepsi bir arada çözüm Genel Bakış Tüm piyasayı — Forex, Altın, Kripto, Endeksler ve hatta Hisseler — saniyeler içinde, manuel grafik incelemesi, gösterge kurulumu ya da karmaşık ayarlar olmadan analiz edebildiğinizi hayal edin. EASY Insight AIO , yapay zekâ destekli yatırım için nihai, kullanıma hazır dışa aktarma aracınızdır. Tüm piyasanın kapsamlı bir anlık görüntüsünü tek bir temiz CSV dosyasında sunar; bu dosya ChatGPT, Claude, Gemini, Pe
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Yardımcı programlar
MT5 için ticari kopyalayıcı, МetaТrader 5 platformu için bir ticari kopyalayıcıdır   . arasındaki   forex işlemlerini kopyalar.       COPYLOT MT5 sürümü için   herhangi bir hesap   MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 (veya COPYLOT MT4 sürümü için   MT4 -   MT4 MT5   -  MT4) Güvenilir fotokopi makinesi! MT4 sürümü Tam tanım   +DEMO +PDF Nasıl alınır Nasıl kurulur     Günlük Dosyaları nasıl alınır?     Nasıl Test Edilir ve Optimize Edilir     Expforex'in tüm ürünleri Ayrıca МТ4 terminali   (МТ4   -  
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.56 (16)
Yardımcı programlar
MT4 için Expert Advisor Risk Manager çok önemli ve bence her yatırımcı için gerekli bir program. Bu Uzman Danışman ile ticaret hesabınızdaki riski kontrol edebileceksiniz. Risk ve kar kontrolü hem parasal hem de yüzdesel olarak yapılabilir. PROMO BUY 1 GET 2 FREE -   https://www.mql5.com/en/blogs/post/754725 Danışman işlevleri Bu risk yöneticisi, riskleri kontrol etmenize yardımcı olacaktır: - bir anlaşma için - günlük - bir hafta için - Bir ay için Ayrıca kontrol edebilirsiniz 1) Ticare
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.31 (26)
Yardımcı programlar
Riskinizi otomatik olarak hesaplarken işlemlere hızlı bir şekilde girip çıkmanıza yardımcı olacak Ticaret Yöneticisi. Aşırı Ticaret, İntikam Ticareti ve Duygusal Ticaretten korunmanıza yardımcı olacak özellikler içerir. İşlemler otomatik olarak yönetilebilir ve hesap performans ölçümleri bir grafikte görselleştirilebilir. Bu özellikler, bu paneli tüm manuel yatırımcılar için ideal kılar ve MetaTrader 5 platformunun geliştirilmesine yardımcı olur. Çoklu Dil desteği. MT4 Sürümü  |  Kullanım Kılavu
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Yardımcı programlar
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.67 (3)
Yardımcı programlar
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe , Akıllı Para Konseptleri (Smart Money Concepts - SMC) çerçevesine dayalı olarak geliştirilmiş, gerçek zamanlı piyasa analiz aracıdır. Çoklu zaman dilimlerinde dönüş noktalarını ve önemli bölgeleri otomatik olarak analiz eder, yeniden boyama (repaint) yapmayan sinyaller sağlamaya ve İlgi Noktalarını (Points of Interest - POI) vurgulamaya odaklanır. Ayrıca, geri çekilme ve dönüş noktalarını tespit etmeye yardımcı olmak için otomatik Fibonacci seviyeleri ç
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (41)
Yardımcı programlar
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Take a Break MT5
Eric Emmrich
4.83 (23)
Yardımcı programlar
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
DrawDown Limiter
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (20)
Yardımcı programlar
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.72 (18)
Yardımcı programlar
Bu ürün, haber saatlerinde tüm uzman danışmanları ve manüel grafikleri filtreler, böylece manüel ticaret kurulumlarınızı veya diğer uzman danışmanlar tarafından girilen işlemleri yok edebilecek ani fiyat dalgalanmaları konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. Bu ürün, herhangi bir haber yayınlanmadan önce açık pozisyonlarınızı ve bekleyen emirlerinizi yönetebilen tam bir sipariş yönetim sistemi ile birlikte gelir.   The News Filter'ı   satın aldığınızda, gelecekteki uzman danışmanlar için yerleşi
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
Yardımcı programlar
Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTradfer accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be abl
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.57 (70)
Yardımcı programlar
1 tıklama ile ticaret için Ticaret Paneli.   Pozisyonlar ve emirlerle çalışmak!   Grafikten veya klavyeden alım satım. Alım satım panelimizi kullanarak, grafikten tek bir tıklamayla alım satım yapabilir ve alım satım işlemlerini standart MetaTrader kontrolünden 30 kat daha hızlı gerçekleştirebilirsiniz. Bir tüccar için hayatı kolaylaştıran ve bir tüccarın ticaret faaliyetlerini çok daha hızlı ve daha rahat gerçekleştirmesine yardımcı olan parametrelerin ve işlevlerin otomatik hesaplamaları. Graf
Active Lines
Yury Kulikov
5 (2)
Yardımcı programlar
Attention: Demo version for review and testing can be downloaded here . It does not allow trading and can only be run on one chart. Active Lines - a powerful professional tool for operations with lines on charts. Active Lines provides a wide range of actions for events when the price crosses lines. For example: notify, open/modify/close a position, place/remove pending orders. With Active Lines you can assign several tasks to one line, for each of which you can set individual trigger conditions
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.9 (21)
Yardımcı programlar
Çok amaçlı araçlar: Lot hesaplayıcı, fiyat analizi, risk/ödül oranı, pozisyon yönetici, arz  talep bölgelerini de içeren 66'den fazla fonksiyon Deneme sürümü   |   Kullanım Kılavuzu   |   MT4 Yardımcı program, strateji test cihazında çalışmaz: Ürünü test etmek için Demo Sürümünü BURADAN indirebilirsiniz. Sorularınız için iletişim İşlem sürecinizi kolaylaştırın, hızlandırın ve otomatikleştirin. Terminalin standart  özelliklerini bu program ile genişletin Yeni işlem açma : Lot / Risk / Risk/Ödül h
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Yardımcı programlar
" Trader Evolution " - A utility designed for traders who use wave and technical analysis in their work. One tab of the utility is capable of money management and opening orders, and the other can help in making Elliott wave and technical analysis. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Trading in a few clicks. Immediate and pending orders are available in the panel 2. Money management. The program automatically selects the appropriate lot size 3. Simplifies
Botonera MT5
Jose Antonio Soto Mendoza
5 (1)
Yardımcı programlar
İŞLEM KLAVYESİ Finans piyasalarında çevik ve hassas işlem yapmak için gelişmiş bir araç. DAX, XAU/USD, Forex ve diğer piyasalarda (scalping, gün içi, swing vb.) işlem yapan yatırımcılar için tasarlanan bu tuş takımı, tek tıklamayla ve birden fazla profesyonel yapılandırmayla işlem yapmanızı sağlar. "Günlük Scalping Tuş Takımı", tek tıklamayla işlemleri açmanıza, kapatmanıza ve korumanıza olanak tanır ve zaman kaybetmeden M1/M5'te işlem yapmak için idealdir. Hedging, başabaş noktası, toplam kap
EmoGuardian
Samuel Bandi Roccatello
5 (4)
Yardımcı programlar
EmoGuardian'ı kullanarak alım satım hesabınıza gelişmiş risk limitleri uygulayarak aşırı alım satım, FOMO ve zorlayıcı davranışlardan kaçının. Pozisyonlara otomatik olarak Zarar Durdur ekleyin , EA kayıplarını yönetin , EA'ları otomatik olarak yükleyin/boşaltın.   Riski pozisyon başına, işlem başına, Zaman Aralığı başına, günlük olarak sınırlayın. Risk yönetimi seçenekleri, yatırımcıların hesaplarını patlatmalarına neden olan zorlayıcı davranışlarla özel olarak mücadele etmek için geliştirilmişt
Trading box Order Management MT5
Igor Zizek
4.97 (36)
Yardımcı programlar
Advanced trading tool: One click smart orders that execute under your conditions Developed by trader for trading community:  position size calculator (lot size), open position after price action, strategy builder, set and forget trading, mobile notifications... Risk Management -  Risk percentage position size calculator, gain percentage, target risk reward ratio, spread and commissions are included in calculations 7 Advanced order types  - Set and forget trading with price action automation (OC
Forward Alert To Telegram for MT5
Trinh Dat
4.5 (4)
Yardımcı programlar
The Expert Advisor will help you forward all alert from  MetaTrader 5 to Telegram channel/ group.  All alert must save to folder <Data folder>MQL5\Files\Alerts\ , text file with format *.txt and screenshot with format *.gif or *.png. Parameters: - Telegram Bot Token: - create bot on Telegram and get token. - Telegram Chat ID:  - input your Telegram user ID,  group / channel ID - Forward Alert: - default true, to forward alert. - Send message as caption of Screenshot: - default false, set true t
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
Yardımcı programlar
The added video will showcase all functionality, effectiveness, and uses of the trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool calculates al
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
Yardımcı programlar
The product will copy all  Discord  signal   to MT5   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT5. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
MT5 To Notion
Levi Dane Benjamin
5 (3)
Yardımcı programlar
Bu program, MetaTrader hesabınızdan tüm işlemlerinizi çok kullanıcı dostu bir Arayüz kullanarak Notion'a doğrudan aktarmanıza olanak tanır.  MT4 Sürümü  |  Kullanıcı Kılavuzu + Demo Başlamak için lütfen Kullanıcı Kılavuzunu kullanın ve Notion Şablonunu indirin. Demo istiyorsanız lütfen Kullanıcı Kılavuzuna gidin. Strateji testinde çalışmaz! Ana Özellikler Tüm işlemlerinizi ticaret hesabınızdan Notion'a aktarın Devam eden işlemleri ve bekleyen emirleri Notion'a aktarın ve güncelleyin Şablon oluşt
CRT Pro Ultimate Scanner
Jonathan Mboya Kinaro
Yardımcı programlar
CRT Pro Trading EA Ultimate v10 - Professional Pattern Scanner Overview The CRT Pro Trading EA Ultimate v10 is an advanced multi-symbol Expert Advisor developed by Helios Technologies that specializes in detecting and trading CRT (Consolidation-Manipulation-Distribution) patterns with intelligent trend alignment. This EA combines institutional trading concepts with smart signal management to provide high-probability trading opportunities across multiple markets. Key Features Trend-Aligned Signal
Yazarın diğer ürünleri
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.96 (27)
Yardımcı programlar
MT5 to Telegram Signal Provider , hesabınızı bir sinyal sağlayıcı haline getirerek belirtilen sinyalleri Telegram'ın sohbetine, kanalına veya grubuna göndermeyi sağlayan kullanımı kolay, tamamen özelleştirilebilir bir araçtır. Rakip ürünlerin çoğunun aksine, DLL içe aktarması yapmaz. [ Demo ] [ Kılavuz ] [ MT4 Versiyonu ] [ Discord Versiyonu ] [ Telegram Kanalı ]  New: [ Telegram To MT5 ] Kurulum Adım adım bir kullanıcı kılavuzu mevcuttur. Telegram API'si hakkında bilgi gerekmemektedir; ihtiyac
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Yardımcı programlar
MT4 to Telegram Signal Provider , Telegram'a sinyal göndermeyi sağlayan ve hesabınızı bir sinyal sağlayıcısına dönüştüren kullanımı kolay ve tamamen özelleştirilebilir bir araçtır. Mesajların formatı tamamen özelleştirilebilir! Ancak basit kullanım için, önceden tanımlanmış bir şablonu seçebilir ve mesajın belirli kısımlarını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. [ Demo ]  [ Kullanım Kılavuzu ] [ MT5 Sürümü ] [ Discord Sürümü ] [ Telegram Kanalı ]  New: [ Telegram To MT5 ] Kurulum
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Yardımcı programlar
OrderManager 'ı Tanıtıyoruz: MT5 için Devrim Niteliğinde Bir Yardımcı Program Yepyeni Order Manager yardımcı programı ile MetaTrader 5 için işlemlerinizi bir profesyonel gibi yönetin. Basitlik ve kullanım kolaylığı göz önünde bulundurularak tasarlanmış olan Order Manager, her işlemle ilişkilendirilen riski kolayca tanımlamanıza ve görselleştirmenize olanak tanır, böylece bilinçli kararlar alabilir ve ticaret stratejinizi optimize edebilirsiniz. OrderManager hakkında daha fazla bilgi için lütfen
MT5 to Discord Signal Provider
Lukas Roth
5 (3)
Yardımcı programlar
MT4 to Discord Signal Provider , ticaret sinyallerini doğrudan Discord'a göndermek için tasarlanmış kullanıcı dostu ve tamamen özelleştirilebilir bir araçtır. Bu araç, ticaret hesabınızı etkili bir sinyal sağlayıcısına dönüştürür. Mesaj formatlarını tarzınıza uyacak şekilde özelleştirin! Kolay kullanım için önceden tasarlanmış şablonlardan seçim yapın ve hangi mesaj öğelerini dahil etmek veya çıkarmak istediğinize karar verin. [ Demo ] [ Kullanım Kılavuzu ] [ MT4 Versiyonu ] [ Telegram Versiyonu
OrderManager MT4
Lukas Roth
4.71 (24)
Yardımcı programlar
OrderManager 'ı Tanıtıyoruz: MT4 için Devrim Niteliğinde Bir Yardımcı Program Yepyeni Order Manager yardımcı programı ile MetaTrader 4 için işlemlerinizi bir profesyonel gibi yönetin. Basitlik ve kullanım kolaylığı göz önünde bulundurularak tasarlanmış olan Order Manager, her işlemle ilişkilendirilen riski kolayca tanımlamanıza ve görselleştirmenize olanak tanır, böylece bilinçli kararlar alabilir ve ticaret stratejinizi optimize edebilirsiniz. OrderManager hakkında daha fazla bilgi için lütfen
MT4 to Discord Signal Provider
Lukas Roth
5 (3)
Yardımcı programlar
MT4 to Discord Signal Provider , ticaret sinyallerini doğrudan Discord'a göndermek için tasarlanmış kullanıcı dostu ve tamamen özelleştirilebilir bir araçtır. Bu araç, ticaret hesabınızı etkili bir sinyal sağlayıcısına dönüştürür. Mesaj formatlarını tarzınıza uyacak şekilde özelleştirin! Kolay kullanım için önceden tasarlanmış şablonlardan seçim yapın ve hangi mesaj öğelerini dahil etmek veya çıkarmak istediğinize karar verin. [ Demo ] [ Kullanım Kılavuzu ] [ MT5 Versiyonu ] [ Telegram Versiyonu
Filtrele:
thori thoriq
137
thori thoriq 2025.09.17 14:38 
 

i have been using it for 2 weeks on demo now and its works fine, also developer is updating the copier like every few days, now almost all my signals are been copied to MT5 automatically how i liked,.. thanks

Lukas Roth
13287
Geliştiriciden yanıt Lukas Roth 2025.09.17 15:12
Thank you for your feedback! I'm glad to hear the copier works smoothly for you and that the updates are making it better every few days. Happy trading!
StFSt
25
StFSt 2025.08.22 16:36 
 

I bought the software about a week ago, and it's running flawlessly on my Mini PC. It already does everything you need it to, but Lukas is continually expanding its capabilities. In addition to the numerous configuration options, I'm especially grateful for Lukas's very fast, competent, and extremely friendly support.

Lukas Roth
13287
Geliştiriciden yanıt Lukas Roth 2025.09.17 15:11
Thanks a lot for your kind words! I'm happy that everything runs flawlessly on your setup. I'll keep improving the software and always be here for quick support when needed.
Ayhan Karagöz
51
Ayhan Karagöz 2025.08.14 10:05 
 

I bought the duplicator and tested it — it works perfectly. It includes all the essential features one might need. I highly recommend it to everyone. The seller is very attentive and quick to solve any issues. They are also very open to improvement and feedback.

Lukas Roth
13287
Geliştiriciden yanıt Lukas Roth 2025.08.14 10:20
Thank you Ayhan for the great feedback! I'm happy everything works as expected. I really appreciate your suggestions and will keep improving the tool.
Jim L
168
Jim L 2025.08.13 15:12 
 

If you are looking for a reliable, fast-responding TG signal copier, this is the right one for you. This costs probably the least but it does the same job as those alternatives that would have costed you 3-6 times more. Lukas went through and solved my queries/problem one by one without delay.

Lukas Roth
13287
Geliştiriciden yanıt Lukas Roth 2025.08.14 10:20
Thanks a lot! I'm glad the copier delivers what you need and that I could help quickly. Always happy to support.
Mohammed Fahad A Alkhalifah
260
Mohammed Fahad A Alkhalifah 2025.08.08 11:16 
 

don't hesitate about this product , i am writing after 10 days from my buying and 3 months searching for the best utility transferring signals from telegram , i would say that , author helpful supportive productive , too many changes and features added from my first day , i would say the best , from all sides almost , the similar features not less than $200 - $150 in the market in mql5 and outside as well , with this beta price its no thing , and chance , you could participate your ideas or features to be applied , if if anyone asking me i won't recommend any other especially I tried others with higher its a beta i faced some troubles in the beginning the developer solve them immediately or asap my last word and recommending haaaaavvvvvvvvvve it before releasing if you want to catch the lowest price also after i recommend it . save your time for searching , I did that already give the function that you recommend to the dev save your time and save your money THANKS FOR LUKAS

Lukas Roth
13287
Geliştiriciden yanıt Lukas Roth 2025.08.08 11:34
Thank you Mohammed, I really appreciate your detailed feedback and your trust in my work.
Raivis Lusis
126
Raivis Lusis 2025.07.29 17:22 
 

🔥 Absolutely outstanding product! The design of the copier is incredibly well thought out – intuitive, clean, and efficient. 🧠✨ It does exactly what it promises and more. 💯 💬 What impressed me the most was the support – I had a small issue right after purchase, and the developer resolved it within less than an hour! 🛠️⚡ That's some top-notch service. 👏 ✅ Highly recommended to anyone looking for a reliable and professional telegram to MT5 trade copier. Worth every cent! 💸⭐

Lukas Roth
13287
Geliştiriciden yanıt Lukas Roth 2025.08.08 11:34
Thanks a lot Raivis, I am glad you enjoy the copier and that I could help you quickly.
Baretta FX
79
Baretta FX 2025.07.26 19:29 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Lukas Roth
13287
Geliştiriciden yanıt Lukas Roth 2025.07.27 14:42
Thank you so much for the kind words and support. I'm really glad you're enjoying the copier. More improvements are coming soon!
selva3
24
selva3 2025.07.24 16:34 
 

good response & good support

Lukas Roth
13287
Geliştiriciden yanıt Lukas Roth 2025.07.24 16:39
Thanks a lot for your kind words. Always here to help.
Janahan
26
Janahan 2025.07.24 04:56 
 

Let me share my feedback in all areas 1. Support :- Lukas has provided the best support i have ever faced with any application purchased so far ... whenever i find something and share with Lukas , he acknowledges and provides solution as soon as possible 2. Application : This application is in Beta stage , however it has almost all the options which are required for my trades to be executed . Overall the Application is in perfect shape to used for people who all want to automate their trades 3. Price : The best price in the industry. If you are planning to Purchase the same kind of application in market or from any other vendor then you will find their price atleast 5 or 10 times higher than this product price This is the cheap and best product in the industry at this Price 4. Usability : Application is very easy to use and easy to configure. Very user friendly application this is like a plug and play application 5: Recommendation I highly recommend this application. If anyone who is planning to automate their Telegram signals then this is the simple and best app in the industry

Lukas Roth
13287
Geliştiriciden yanıt Lukas Roth 2025.07.24 16:39
Really appreciate the detailed feedback. I'm glad the app works well for you and that the support helps. I'll keep doing my best to improve it even more.
Chiwi's IT
565
Paula Bianca Van Kerchove 2025.07.03 18:48 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Lukas Roth
13287
Geliştiriciden yanıt Lukas Roth 2025.07.24 16:38
Thanks Paula, glad to hear that. I’m always open for feedback and happy to improve things. Looking forward to your update.
İncelemeye yanıt