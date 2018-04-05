GOLD Scalping Dragon V3

Tekrar hoşgeldiniz. Sonunda bu EA serbest bırakıldı. EA, yılların altın ticareti deneyiminden elde edilmiştir. Altının özellikleri şunlardır: Daima yükselen büyük trend, yüksek volatilite. Hisse senedi esnekliği altın ticaretinin anahtarıdır. Bu EA yalnızca ALIM pozisyonları açmak için tasarlanmıştır çünkü yıllar boyunca ALIM pozisyonlarının her zaman SAT pozisyonlarından üstün olduğu araştırılmıştır. Bu EA aynı zamanda sermayenizin esnekliğine güvenmek, sınırlı bir ALIŞ pozisyonu almak ve kâr elde edildiğinde bu pozisyonu otomatik olarak kapatmak üzere tasarlanmıştır. Tüm hüküm ve koşullara uymanız durumunda, kontör yüklemenize ve teminat tamamlama çağrılarından kaçınmanıza gerek yoktur. Pozisyon alma yöntemi, geri dönüş/geri çekilme sırasında RSI göstergesi ile fiyatın düzeltilmesine dayanır. --- Bu EA, M5 ve M15'te etkili bir şekilde uygulanmaktadır. Daha geniş bir zaman dilimine uygulandığında da aynı derecede iyidir. Asgari Özsermaye Parti Büyüklüğü 0,01 için 500-1000$ ve Parti Büyüklüğü 0,1 için 3000-10,000$ --- Ayarlama. Kurulumu çok kolay. Yalnızca şunları belirtmeniz gerekir: 1. Kâr Alın ($ cinsinden) 2. Maksimum Açık Pozisyon 3. Sabit Lotlar --- Ayarları yaptıktan sonra farklı terminallerde M5 zaman dilimini veya M15 zaman dilimini uygulayabilirsiniz. EA'nın tam otomatik olarak çalışabilmesi için 7/24 VPS kullanılması önemle tavsiye edilir. --- EA Gold Scalping Dragon sakinlik, rahatlık ve tutarlı kâr artışı hissi sağlar. Siz sadece kurun, yeterli eşitliği sağlayın ve arkanıza yaslanın. Para makineniz otomatik olarak sürekli çalışmaktadır.



