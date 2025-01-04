Telegram to MT5 Coppy
- Sergey Batudayev
- Sürüm: 1.49
- Güncellendi: 16 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 5
Telegram'dan MT5'e: Nihai Sinyal Kopyalama Çözümü
Telegram'dan MT5'e işlemlerinizi basitleştirin, DLL'lere ihtiyaç duymadan işlem sinyallerini doğrudan Telegram kanallarından ve sohbetlerinden MetaTrader 5 platformunuza kopyalayan modern araç. Bu güçlü çözüm hassas sinyal yürütme, kapsamlı özelleştirme seçenekleri sağlar, zamandan tasarruf sağlar ve verimliliğinizi artırır.
[Talimatlar ] [ DEMO ]
Temel Özellikler
-
Doğrudan Telegram API Entegrasyonu
- Telefon numarası ve güvenli kod ile kimlik doğrulaması yapın.
- Kullanıcı dostu EXE köprüsü aracılığıyla Sohbet Kimliklerini kolayca yönetin.
- Eş zamanlı sinyal kopyalama için birden fazla kanal/sohbet ekleyin, silin ve yenileyin.
-
Gelişmiş Filtrelerle Sinyal Ayrıştırma
- İstisna sözcükleri içeren istenmeyen sinyalleri atlar (örneğin, "rapor", "sonuç").
- Esnek SL ve TP formatlarını destekler: Fiyat, pip veya puan.
- Fiyat yerine noktaları belirten sinyaller için giriş noktalarını otomatik olarak hesaplar.
-
Sipariş Özelleştirme ve Esneklik
- Sipariş boyutunu birden fazla modla yapılandırın: Sabit lotlar, dinamik lotlar (% risk) veya sembole özgü lotlar.
- Sinyal verilerini veya özel parametreleri kullanarak SL/TP'yi ayarlayın.
- Sorunsuz yürütme için kayma limitleri, bekleyen emir sona erme süreleri ve yeniden deneme parametreleri ayarlayın.
-
Kapsamlı Sembol Yönetimi
- Belirli sembolleri hariç tutun veya aracı kuruma özgü sembollere eşleyin.
- Sinyal ve broker sembolleri arasındaki sembol eşlemesini özelleştirin (örneğin, GOLD=XAUUSD).
-
Gelişmiş Risk ve Ticaret Yönetimi
- Günlük, haftalık veya aylık kayıp limitlerini yüzde veya para birimi cinsinden belirleyin.
- Kayıp limitlerine ulaşıldığında kopyalamayı otomatik olarak durdur.
- Optimum karlar için breakeven ve dinamik trailing stop emirlerini etkinleştirin.
-
Zaman ve Ticaret Filtreleri
- İşlem saatlerini ve izin verilen günleri yönetin.
- Günlük maksimum işlem veya kayıp sayısını sınırlayın.
-
Kusursuz Entegrasyon ve Kurulum
- Güvenli Telegram girişi ve sohbet/kanal yönetimi için kullanıcı dostu EXE arayüzü.
- Yardımcı programı ayrı grafiklere dağıtarak birden fazla kanaldan gelen sinyalleri aynı anda kopyalayın.
-
Esnek Komut Tanıma
- Sinyal metnine göre emirleri kapatma, değiştirme veya silme komutlarını tanır.
- "Tüm pozisyonları kapat", "SL'yi zarar etme noktasına taşı" gibi ifadeleri destekler.
Bu Uygulama Kimler İçindir?
Bu araç, stratejilerini veya sinyal abonelerini otomatikleştirmek isteyen yatırımcılar için mükemmeldir. Sezgisel arayüzü, kapsamlı özelleştirmesi ve güvenilir sinyal işleme özelliğiyle Telegram to MT5 vazgeçilmez bir yardımcıdır.Neden Telegram'dan MT5'e Geçiş Yapmalısınız?
- DLL'lere gerek kalmaz, maksimum güvenlik ve uyumluluk sağlanır.
- İşlem tarzınıza ve risk toleransınıza uygun olarak tamamen özelleştirilebilir ayarlar.
- Karmaşık sinyallerin ve alışılmadık formatların bile güvenilir şekilde işlenmesi.
Bugün Başlayın
Telegram'dan MT5'e geçişle işlem yaklaşımınızı kökten değiştirin. Her işlemde verimlilik, doğruluk ve güven elde edin.Bir sinyalin kopyalanmamasının başlıca nedenleri:
- Programı yönetici olarak çalıştırmadınız, doğru çalışması için exe dosyasını (Telegram'a köprü) yönetici olarak çalıştırın
- Eğer Telegram ülkenizde engellenmişse, EXE köprü dosyasının Telegram'a bağlanmasına izin verecek bir VPN'i tüm bilgisayarınızda kullanmalısınız; bir çözüm ise kopyalayıcıyı Telegram'ın engellenmediği bir VPN'e yerleştirmektir.
- Otomatik ticaret etkin değil, terminal ayarlarında otomatik ticareti etkinleştirmeniz gerekir
Beautiful intelligent EASY TO USE (use default) software... Thank you!