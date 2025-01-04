Telegram to MT5 Coppy

Telegram'dan MT5'e: Nihai Sinyal Kopyalama Çözümü

Telegram'dan MT5'e işlemlerinizi basitleştirin, DLL'lere ihtiyaç duymadan işlem sinyallerini doğrudan Telegram kanallarından ve sohbetlerinden MetaTrader 5 platformunuza kopyalayan modern araç. Bu güçlü çözüm hassas sinyal yürütme, kapsamlı özelleştirme seçenekleri sağlar, zamandan tasarruf sağlar ve verimliliğinizi artırır.

Temel Özellikler

  1. Doğrudan Telegram API Entegrasyonu

    • Telefon numarası ve güvenli kod ile kimlik doğrulaması yapın.
    • Kullanıcı dostu EXE köprüsü aracılığıyla Sohbet Kimliklerini kolayca yönetin.
    • Eş zamanlı sinyal kopyalama için birden fazla kanal/sohbet ekleyin, silin ve yenileyin.

  2. Gelişmiş Filtrelerle Sinyal Ayrıştırma

    • İstisna sözcükleri içeren istenmeyen sinyalleri atlar (örneğin, "rapor", "sonuç").
    • Esnek SL ve TP formatlarını destekler: Fiyat, pip veya puan.
    • Fiyat yerine noktaları belirten sinyaller için giriş noktalarını otomatik olarak hesaplar.

  3. Sipariş Özelleştirme ve Esneklik

    • Sipariş boyutunu birden fazla modla yapılandırın: Sabit lotlar, dinamik lotlar (% risk) veya sembole özgü lotlar.
    • Sinyal verilerini veya özel parametreleri kullanarak SL/TP'yi ayarlayın.
    • Sorunsuz yürütme için kayma limitleri, bekleyen emir sona erme süreleri ve yeniden deneme parametreleri ayarlayın.

  4. Kapsamlı Sembol Yönetimi

    • Belirli sembolleri hariç tutun veya aracı kuruma özgü sembollere eşleyin.
    • Sinyal ve broker sembolleri arasındaki sembol eşlemesini özelleştirin (örneğin, GOLD=XAUUSD).

  5. Gelişmiş Risk ve Ticaret Yönetimi

    • Günlük, haftalık veya aylık kayıp limitlerini yüzde veya para birimi cinsinden belirleyin.
    • Kayıp limitlerine ulaşıldığında kopyalamayı otomatik olarak durdur.
    • Optimum karlar için breakeven ve dinamik trailing stop emirlerini etkinleştirin.

  6. Zaman ve Ticaret Filtreleri

    • İşlem saatlerini ve izin verilen günleri yönetin.
    • Günlük maksimum işlem veya kayıp sayısını sınırlayın.

  7. Kusursuz Entegrasyon ve Kurulum

    • Güvenli Telegram girişi ve sohbet/kanal yönetimi için kullanıcı dostu EXE arayüzü.
    • Yardımcı programı ayrı grafiklere dağıtarak birden fazla kanaldan gelen sinyalleri aynı anda kopyalayın.

  8. Esnek Komut Tanıma

    • Sinyal metnine göre emirleri kapatma, değiştirme veya silme komutlarını tanır.
    • "Tüm pozisyonları kapat", "SL'yi zarar etme noktasına taşı" gibi ifadeleri destekler.

Bu Uygulama Kimler İçindir?

Bu araç, stratejilerini veya sinyal abonelerini otomatikleştirmek isteyen yatırımcılar için mükemmeldir. Sezgisel arayüzü, kapsamlı özelleştirmesi ve güvenilir sinyal işleme özelliğiyle Telegram to MT5 vazgeçilmez bir yardımcıdır.

Neden Telegram'dan MT5'e Geçiş Yapmalısınız?
  • DLL'lere gerek kalmaz, maksimum güvenlik ve uyumluluk sağlanır.
  • İşlem tarzınıza ve risk toleransınıza uygun olarak tamamen özelleştirilebilir ayarlar.
  • Karmaşık sinyallerin ve alışılmadık formatların bile güvenilir şekilde işlenmesi.

Bugün Başlayın

Telegram'dan MT5'e geçişle işlem yaklaşımınızı kökten değiştirin. Her işlemde verimlilik, doğruluk ve güven elde edin.

Bir sinyalin kopyalanmamasının başlıca nedenleri:
  • Programı yönetici olarak çalıştırmadınız, doğru çalışması için exe dosyasını (Telegram'a köprü) yönetici olarak çalıştırın
  • Eğer Telegram ülkenizde engellenmişse, EXE köprü dosyasının Telegram'a bağlanmasına izin verecek bir VPN'i tüm bilgisayarınızda kullanmalısınız; bir çözüm ise kopyalayıcıyı Telegram'ın engellenmediği bir VPN'e yerleştirmektir.
  • Otomatik ticaret etkin değil, terminal ayarlarında otomatik ticareti etkinleştirmeniz gerekir

İncelemeler 7
Gryffn10
352
Gryffn10 2025.09.09 17:31 
 

Beautiful intelligent EASY TO USE (use default) software... Thank you!

GustavoTeruya
47
GustavoTeruya 2025.04.13 20:05 
 

Sergey is always here when we need support. He replies to questions very quickly. I Recommend the EA!

56144051
22
56144051 2025.03.03 01:04 
 

Sergey is very helpful with all installation process. its working just fine, be sure to reach out to Sergey for any problems you encounter, he's always on top of anything you have concerns about his product. Thanks. Sergey, I hope you also give out free versions of your products that we can test out. Sorry i have to delete my previous review, i cant change the rating. But anyway this app is amazing and been delivering good results. Thanks.

Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.44 (192)
Yardımcı programlar
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (551)
Yardımcı programlar
Trade Manager EA’ye hoş geldiniz! Ticaretin daha sezgisel, hassas ve verimli hale gelmesi için tasarlanmış nihai risk yönetim aracı ile tanışın. Bu sadece bir emir verme aracı değil; ticaret planlaması, pozisyon yönetimi ve risk kontrolü için kapsamlı bir çözüm. İster yeni başlayan bir yatırımcı olun, ister deneyimli bir trader ya da hızlı emir gerektiren bir scalper, Trade Manager EA ihtiyaçlarınıza uyum sağlar ve forex, endeksler, emtialar ve kripto paralar dahil tüm piyasalarda esneklik sunar
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.99 (106)
Yardımcı programlar
Local Trade Copier EA MT5   ile olağanüstü hızlı işlem kopyalama deneyimi yaşayın. Kolay 1 dakikalık kurulumuyla bu işlem kopyalayıcısı, aynı Windows bilgisayarda veya Windows VPS'te birden fazla MetaTrader terminali arasında işlemleri kopyalamanıza olanak tanır ve 0.5 saniyenin altındaki şimşek hızında kopyalama hızları sunar. Başlangıç seviyesinde veya profesyonel bir tüccar olsanız da,   Local Trade Copier EA MT5 , spesifik ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için geniş bir seçenek yelpazesi s
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (140)
Yardımcı programlar
Ticaret Paneli çok işlevli bir ticaret asistanıdır. Uygulama, manuel ticaret için 50'den fazla ticaret işlevi içerir ve çoğu ticaret işlemini otomatikleştirmenize olanak tanır. Dikkat, uygulama strateji test cihazında çalışmıyor. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo sürümü burada . Talimatların tamamı buraya . Ticaret. Tek tıklamayla alım satım işlemlerini gerçekleştirmenizi sağlar: Otomatik risk hesaplaması ile bekleyen emir ve pozisyonları açın. Tek tıkl
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (8)
Yardımcı programlar
Beta Sürümü Telegram to MT5 Signal Trader şu anda beta aşamasında. Bazı özellikler hala geliştirilme aşamasında olabilir ve küçük hatalar oluşabilir. Sorunla karşılaşırsanız lütfen bildirin – geri bildiminiz ürünü geliştirmeye yardımcı olur. Resmi sürümden sonra fiyat artacaktır. Telegram to MT5 Signal Trader , Telegram kanallarından veya gruplarından gelen işlem sinyallerini otomatik olarak MetaTrader 5 hesabınıza kopyalayan güçlü bir araçtır. Herkese açık ve özel kanalları destekler ve birden
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Yardımcı programlar
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Yardımcı programlar
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.89 (19)
Yardımcı programlar
Grid Manual, sipariş ızgarasıyla çalışmak için kullanılan bir ticaret yardımcı programıdır. Yardımcı program evrenseldir, esnek ayarlara ve sezgisel bir arayüze sahiptir. Sadece kayıpların ortalaması yönünde değil, aynı zamanda kazanç artışı yönünde de bir emir ızgarası ile çalışır. Tüccarın bir emir ızgarası oluşturmasına ve eşlik etmesine gerek yoktur, bu yardımcı programı yapacaktır. Emri açmanız yeterlidir ve Grid manual otomatik olarak ona bir emir ızgarası oluşturacak ve kapanana kadar ona
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (85)
Yardımcı programlar
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.96 (27)
Yardımcı programlar
MT5 to Telegram Signal Provider , hesabınızı bir sinyal sağlayıcı haline getirerek belirtilen sinyalleri Telegram'ın sohbetine, kanalına veya grubuna göndermeyi sağlayan kullanımı kolay, tamamen özelleştirilebilir bir araçtır. Rakip ürünlerin çoğunun aksine, DLL içe aktarması yapmaz. [ Demo ] [ Kılavuz ] [ MT4 Versiyonu ] [ Discord Versiyonu ] [ Telegram Kanalı ]  New: [ Telegram To MT5 ] Kurulum Adım adım bir kullanıcı kılavuzu mevcuttur. Telegram API'si hakkında bilgi gerekmemektedir; ihtiyac
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (2)
Yardımcı programlar
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopyalayıcı Kedi MT5) , günümüzün ticaret zorluklarına yönelik tasarlanmış yerel bir ticaret kopyalayıcısı ve eksiksiz risk yönetimi ve yürütme çerçevesidir. Prop firması zorluklarından kişisel portföy yönetimine kadar, sağlam yürütme, sermaye koruması, esnek yapılandırma ve gelişmiş ticaret işleme kombinasyonu ile her duruma uyum sağlar. Kopyalayıcı hem Master (gönderici) hem de Slave (alıcı) modunda çalışır, piyasa ve bekleyen emirlerin, ticaret değişikliklerini
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (47)
Yardımcı programlar
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.89 (9)
Yardımcı programlar
EASY Insight AIO – Akıllı ve zahmetsiz yatırım için hepsi bir arada çözüm Genel Bakış Tüm piyasayı — Forex, Altın, Kripto, Endeksler ve hatta Hisseler — saniyeler içinde, manuel grafik incelemesi, gösterge kurulumu ya da karmaşık ayarlar olmadan analiz edebildiğinizi hayal edin. EASY Insight AIO , yapay zekâ destekli yatırım için nihai, kullanıma hazır dışa aktarma aracınızdır. Tüm piyasanın kapsamlı bir anlık görüntüsünü tek bir temiz CSV dosyasında sunar; bu dosya ChatGPT, Claude, Gemini, Pe
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Yardımcı programlar
MT5 için ticari kopyalayıcı, МetaТrader 5 platformu için bir ticari kopyalayıcıdır   . arasındaki   forex işlemlerini kopyalar.       COPYLOT MT5 sürümü için   herhangi bir hesap   MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 (veya COPYLOT MT4 sürümü için   MT4 -   MT4 MT5   -  MT4) Güvenilir fotokopi makinesi! MT4 sürümü Tam tanım   +DEMO +PDF Nasıl alınır Nasıl kurulur     Günlük Dosyaları nasıl alınır?     Nasıl Test Edilir ve Optimize Edilir     Expforex'in tüm ürünleri Ayrıca МТ4 terminali   (МТ4   -  
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.33 (6)
Yardımcı programlar
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Yardımcı programlar
Trade Copier, ticaret hesapları arasındaki işlemleri kopyalamak ve senkronize etmek için tasarlanmış profesyonel bir yardımcı programdır. Kopyalama, tedarikçinin hesabından/terminalinden alıcının aynı bilgisayarda veya vps'de kurulu olan hesabına/terminaline gerçekleşir. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo versiyonu burada . Tüm talimatlar burada . Ana işlevler ve avantajlar: Emirlerin kopyalanmasını destekler: МТ5> МТ5, МТ4> МТ5, МТ5> МТ4. Emirlerin kopy
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.56 (16)
Yardımcı programlar
MT4 için Expert Advisor Risk Manager çok önemli ve bence her yatırımcı için gerekli bir program. Bu Uzman Danışman ile ticaret hesabınızdaki riski kontrol edebileceksiniz. Risk ve kar kontrolü hem parasal hem de yüzdesel olarak yapılabilir. PROMO BUY 1 GET 2 FREE -   https://www.mql5.com/en/blogs/post/754725 Danışman işlevleri Bu risk yöneticisi, riskleri kontrol etmenize yardımcı olacaktır: - bir anlaşma için - günlük - bir hafta için - Bir ay için Ayrıca kontrol edebilirsiniz 1) Ticare
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.31 (26)
Yardımcı programlar
Riskinizi otomatik olarak hesaplarken işlemlere hızlı bir şekilde girip çıkmanıza yardımcı olacak Ticaret Yöneticisi. Aşırı Ticaret, İntikam Ticareti ve Duygusal Ticaretten korunmanıza yardımcı olacak özellikler içerir. İşlemler otomatik olarak yönetilebilir ve hesap performans ölçümleri bir grafikte görselleştirilebilir. Bu özellikler, bu paneli tüm manuel yatırımcılar için ideal kılar ve MetaTrader 5 platformunun geliştirilmesine yardımcı olur. Çoklu Dil desteği. MT4 Sürümü  |  Kullanım Kılavu
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Yardımcı programlar
Üye olduğunuz herhangi bir kanaldan (özel ve kısıtlı olanlar dahil) sinyalleri doğrudan MT5'inize kopyalayın.  Bu araç, kullanıcıyı göz önünde bulundurarak tasarlanmış olup işlemleri yönetmek ve izlemek için ihtiyacınız olan birçok özelliği sunar. Bu ürün, kullanıcı dostu ve görsel olarak çekici bir arayüzde sunulmaktadır. Ayarlarınızı özelleştirin ve ürünü dakikalar içinde kullanmaya başlayın! Kullanıcı Kılavuzu + Demo  | MT4 Sürümü | Discord Sürümü Demo denemek isterseniz lütfen kullanıcı kı
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Yardımcı programlar
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.67 (3)
Yardımcı programlar
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe , Akıllı Para Konseptleri (Smart Money Concepts - SMC) çerçevesine dayalı olarak geliştirilmiş, gerçek zamanlı piyasa analiz aracıdır. Çoklu zaman dilimlerinde dönüş noktalarını ve önemli bölgeleri otomatik olarak analiz eder, yeniden boyama (repaint) yapmayan sinyaller sağlamaya ve İlgi Noktalarını (Points of Interest - POI) vurgulamaya odaklanır. Ayrıca, geri çekilme ve dönüş noktalarını tespit etmeye yardımcı olmak için otomatik Fibonacci seviyeleri ç
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Yardımcı programlar
Cerberus the Equity Watcher , hesap öz sermayenizi sürekli olarak izleyen ve hatalı EA'ların veya isteğe bağlı bir tüccarsanız duygusal davranışınızın neden olduğu büyük düşüşlerden kaçınan bir risk yönetimi aracıdır. Hatalar içerebilecek veya beklenmedik piyasa koşullarında iyi performans göstermeyebilecek EA'lara güvenen sistematik tüccarlar için son derece yararlıdır. Cerberus, bir minimum öz sermaye değeri ve (isteğe bağlı olarak) bir maksimum değer belirlemenize izin verir, bunlardan herhan
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (41)
Yardımcı programlar
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Take a Break MT5
Eric Emmrich
4.83 (23)
Yardımcı programlar
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
DrawDown Limiter
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (20)
Yardımcı programlar
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.72 (18)
Yardımcı programlar
Bu ürün, haber saatlerinde tüm uzman danışmanları ve manüel grafikleri filtreler, böylece manüel ticaret kurulumlarınızı veya diğer uzman danışmanlar tarafından girilen işlemleri yok edebilecek ani fiyat dalgalanmaları konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. Bu ürün, herhangi bir haber yayınlanmadan önce açık pozisyonlarınızı ve bekleyen emirlerinizi yönetebilen tam bir sipariş yönetim sistemi ile birlikte gelir.   The News Filter'ı   satın aldığınızda, gelecekteki uzman danışmanlar için yerleşi
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
Yardımcı programlar
Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTradfer accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be abl
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Yardımcı programlar
Seconds Chart — MetaTrader 5 için saniye bazlı grafikler oluşturmanıza olanak sağlayan eşsiz bir araçtır. Seconds Chart sayesinde saniye cinsinden zaman dilimleriyle grafik oluşturabilir, standart dakika veya saatlik grafiklerde mümkün olmayan esneklik ve analiz hassasiyetine ulaşabilirsiniz. Örneğin, S15 zaman dilimi 15 saniyelik mum çubuklarını ifade eder. Desteklenen özel sembollerle herhangi bir gösterge ve danışman kullanabilirsiniz. Onlarla çalışmak, standart grafiklerde işlem yapmak kadar
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.57 (70)
Yardımcı programlar
1 tıklama ile ticaret için Ticaret Paneli.   Pozisyonlar ve emirlerle çalışmak!   Grafikten veya klavyeden alım satım. Alım satım panelimizi kullanarak, grafikten tek bir tıklamayla alım satım yapabilir ve alım satım işlemlerini standart MetaTrader kontrolünden 30 kat daha hızlı gerçekleştirebilirsiniz. Bir tüccar için hayatı kolaylaştıran ve bir tüccarın ticaret faaliyetlerini çok daha hızlı ve daha rahat gerçekleştirmesine yardımcı olan parametrelerin ve işlevlerin otomatik hesaplamaları. Graf
Active Lines
Yury Kulikov
5 (2)
Yardımcı programlar
Attention: Demo version for review and testing can be downloaded here . It does not allow trading and can only be run on one chart. Active Lines - a powerful professional tool for operations with lines on charts. Active Lines provides a wide range of actions for events when the price crosses lines. For example: notify, open/modify/close a position, place/remove pending orders. With Active Lines you can assign several tasks to one line, for each of which you can set individual trigger conditions
Gryffn10
352
Gryffn10 2025.09.09 17:31 
 

Beautiful intelligent EASY TO USE (use default) software... Thank you!

Sergey Batudayev
25347
Geliştiriciden yanıt Sergey Batudayev 2025.09.09 18:14
Thank you!
GustavoTeruya
47
GustavoTeruya 2025.04.13 20:05 
 

Sergey is always here when we need support. He replies to questions very quickly. I Recommend the EA!

fselvan2000
246
fselvan2000 2025.03.12 18:36 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Sergey Batudayev
25347
Geliştiriciden yanıt Sergey Batudayev 2025.03.13 18:36
hello! Nice to meet you Fselvan!
Already answer to you in DM. Best regards,
Sergey
56144051
22
56144051 2025.03.03 01:04 
 

Sergey is very helpful with all installation process. its working just fine, be sure to reach out to Sergey for any problems you encounter, he's always on top of anything you have concerns about his product. Thanks. Sergey, I hope you also give out free versions of your products that we can test out. Sorry i have to delete my previous review, i cant change the rating. But anyway this app is amazing and been delivering good results. Thanks.

Shah Rizan Bin Mohd Kasim
236
Shah Rizan Bin Mohd Kasim 2025.02.11 06:12 
 

The software works well and is easy to use. Thank you for creating it.

Philippe Andreas Bachmann
530
Philippe Andreas Bachmann 2025.01.20 17:19 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Abdimalik N
106
Abdimalik N 2025.01.12 23:04 
 

It’s absolutely great software for coping.

