Trade Manager DashPlus

DashPlus, MetaTrader 5 platformunda işlem verimliliğinizi ve etkinliğinizi artırmak için tasarlanmış gelişmiş bir işlem yönetim aracıdır. Risk hesaplama, emir yönetimi, gelişmiş ızgara sistemleri, grafik tabanlı araçlar ve performans analitiği gibi kapsamlı bir özellik yelpazesi sunar.

Temel Özellikler

1. Kurtarma Izgarası

Olumsuz piyasa koşullarında işlemleri yönetmek için ortalama alma ve esnek bir ızgara sistemi uygular.

İşlem kurtarma çabalarını optimize etmek için stratejik giriş ve çıkış noktaları sağlar.

2. Yığın Izgarası

Güçlü piyasa hareketleri sırasında pozisyon ekleyerek, olumlu işlemlerden potansiyel getirileri maksimize etmek için tasarlanmıştır.

Kazanan işlemleri büyüterek trend olan piyasalardan faydalanmanıza olanak tanır.

3. Kâr ve Zarar Çizgileri (P&L)

Grafikte doğrudan potansiyel kâr ve zarar senaryolarının görsel bir temsilini sağlar.

Çeşitli işlem sonuçlarını değerlendirmek için ayarları yapın ve P&L çizgilerini sürükleyin.

4. Sepet Modu

Aynı semboldeki birden fazla pozisyonu tek bir birleşik pozisyona dönüştürerek yönetimi basitleştirir.

Ortalama fiyata göre zarar durdur, kâr al ve diğer emir düzenlemelerinin uygulanmasını ve izlenmesini kolaylaştırır.

5. Grafikte Haberler

Planlanmış ekonomik haber olaylarını işlem grafiklerinize entegre eder.

Piyasa oynaklığını etkileyebilecek yaklaşan olaylar hakkında güncel kalmanıza yardımcı olur, böylece daha iyi bir işlem planlaması yapabilirsiniz.

6. Uyarılar

MT5 içinde veya MT5 uygulaması aracılığıyla mobil cihazınıza gönderilen bildirimlerle zaman veya fiyat bazlı uyarılar ayarlayın.

Önemli fiyat seviyelerini veya önemli işlem seanslarını izlemek için faydalıdır.

7. Performans İstatistikleri

Etkileşimli bakiye grafikleri dahil olmak üzere işlem performansınızın ayrıntılı analizini sunar.

En etkili ve en az etkili işlem stratejilerinizi ve sembollerinizi belirlemenize yardımcı olacak kapsamlı ölçümler sağlar.

Ek Özellikler

  • Kullanıcı Dostu Arayüz: Kapsamlı işlem kontrolleriyle sezgisel grafik arayüzü.
  • Sürükle ve Bırak Emirleri: Grafik üzerinde sürükle ve bırak işleviyle piyasa ve bekleyen emirleri doğrudan ayarlayın.
  • İşlem Geçmişi Görselleştirme: Grafikte detaylı kâr etiketleriyle geçmiş işlemleri gösterir.
  • Uzaktan İşlem Yönetimi: DashPlus üzerinden mobil cihazınızdan girilen işlemleri yönetin.
  • Otomatik Lot Büyüklüğü Hesaplayıcı: Birden fazla risk yönetim moduyla lot büyüklüklerini otomatik olarak hesaplar.
  • Otomatik Eşitlik Noktası ve Takip Eden Zarar Durdur: Açık pozisyonları yönetmek için önceden tanımlanmış eşitlik noktaları ve takip eden zarar durdur noktaları ayarlayın.
  • Otomatik Kapatma Fonksiyonları: Kâr veya zarar eşiklerine göre pozisyonları otomatik olarak kapatın; tek semboller veya tüm semboller için geçerlidir.
  • Günlük Maksimum Zarar Koruması: Genel risk maruziyetini yönetmek için günlük zarar limitleri ayarlayın.
  • Kısmi Kapatma ve İşlem Tersine Çevirme: Piyasa koşullarına bağlı olarak pozisyonları kısmen kapatma veya işlemleri tersine çevirme seçenekleri.
  • Risk/Ödül Oranı Ayarları: İşlem stratejinize uyacak şekilde risk/ödül oranlarını tanımlayın.
  • Hızlı Ekran Görüntüsü: Grafiğinizin ekran görüntüsünü tek bir tıklamayla yakalayın ve kaydedin.
  • Gerçek Zamanlı Veri Görüntüleme: Grafik üzerinde canlı spread, Ortalama Gerçek Aralık (ATR), dalgalı P&L ve mum geri sayım zamanlayıcısı gösterimi.

Destek ve Kaynaklar

Müşteri Desteği: MQL'deki tüm ürünlerimiz için hızlı çevrimiçi destek.

Eğitim Materyalleri: DashPlus'tan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmak için ücretsiz video eğitimleri ve kurslara erişim.

İşlem Kaynakları: Ücretsiz işlem stratejileri ve yapılandırma dosyaları.

Topluluk Katılımı: Diğer kullanıcılarla etkileşim, destek alma ve fikir paylaşımı için aktif topluluğumuza katılın.

Sıkça Sorulan Sorular

S: Ücretsiz deneme mevcut mu?

C: Evet, ücretsiz denemeye erişim sağlama konusunda detaylar için lütfen bizimle doğrudan iletişime geçin.

S: DashPlus kullanmak için bir VPS (Sanal Özel Sunucu) gerekli mi?

C: Kesintisiz bir çalışma sağlamak için gece boyunca pozisyonlarınızı koruyorsanız, bir VPS önerilir.

S: DashPlus için eğitim materyalleri mevcut mu?

C: Evet, ücretsiz kurslar ve eğitimler mevcuttur, detaylar için bize mesaj atın.

S: DashPlus'a ek özellikler önerebilir miyim?

C: Kesinlikle. DashPlus'ın işlevselliğini ve kullanıcı deneyimini geliştirebilecek önerilere açığız.


Not: Uygulama strateji test cihazında çalışmaz.


İncelemeler 12
Habbibi
35
Habbibi 2025.01.31 18:01 
 

Honestly, this is actually the best thing I've bought off the MQL marketplace, & I'm pretty sure the results will reflect the performance of this EA DashPlus was the missing piece for me, it converted LOSSES into WINNERS, I didn't think it was possible to do something like this until a friend referred me to this Algo I Highly recommend you purchase Dashplus as its been a game changer for me, & it WILL be a gamechanger for you Looking forward to see the further updates dashplus gives frequently! Ive posted the result image in the comment section

Jordan N
23
Jordan N 2025.01.19 23:32 
 

This MT5 script has completely changed the way I trade. It’s made closing trades so much faster, and when you’re in the middle of a volatile market, speed really is the game. I can execute orders quicker than ever, and that alone has made a huge difference in my results. What I really love is the ability to set conditional closes. It gives me so much flexibility to tailor things to my strategies, and it works exactly how I need it to. Compared to other tools I’ve tried, this one just feels more solid and reliable. It doesn’t freeze, it doesn’t lag—it just works every time, and that’s rare. When I ran into an issue early on, the customer support blew me away. I reached out, and they immediately asked for logs and actually took the time to dig into the problem. They resolved it quickly, and their communication was top-notch. That kind of support gives you confidence that they care about their product and their users. Some people might think it’s expensive, but honestly, if you don’t see the value in this, you’re probably not trading seriously. You’ll lose way more money from poor execution than what this script costs. For me, it’s been worth every cent, and I’d recommend it to anyone who wants to up their game. I can’t imagine trading without it now—it’s just that good.

jack14
19
jack14 2025.01.18 11:39 
 

DashPlus has everything you need to succeed in trading. Whatever the strategy DashPlus has all the necessary features you need to bring your manual trading game to the next level. Stack & recovery grid, trailing stops, easy to read news events which can be printed onto the chart, alerts within MT5, lot size calculator, basket mode which places all open trades into a “basket” cleaning up the chart from a lot of lines. And many more. Being able to set up DashPlus on a VPS, place trades on MT5 on my phone and DashPlus manage the trade while I am busy doing other things is a game changer. DashPlus gives you access to a free course on how to use it properly and effectively with a few strategies and examples to get you going. The team at ApexAlgos are constantly updating and fixing bugs to create a better user experience. Highly recommended and worth every penny.

İncelemeye yanıt