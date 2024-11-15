Trade Manager DashPlus

DashPlus, MetaTrader 5 platformunda işlem verimliliğinizi ve etkinliğinizi artırmak için tasarlanmış gelişmiş bir işlem yönetim aracıdır. Risk hesaplama, emir yönetimi, gelişmiş ızgara sistemleri, grafik tabanlı araçlar ve performans analitiği gibi kapsamlı bir özellik yelpazesi sunar.

Temel Özellikler

1. Kurtarma Izgarası

Olumsuz piyasa koşullarında işlemleri yönetmek için ortalama alma ve esnek bir ızgara sistemi uygular.

İşlem kurtarma çabalarını optimize etmek için stratejik giriş ve çıkış noktaları sağlar.

2. Yığın Izgarası

Güçlü piyasa hareketleri sırasında pozisyon ekleyerek, olumlu işlemlerden potansiyel getirileri maksimize etmek için tasarlanmıştır.

Kazanan işlemleri büyüterek trend olan piyasalardan faydalanmanıza olanak tanır.

3. Kâr ve Zarar Çizgileri (P&L)

Grafikte doğrudan potansiyel kâr ve zarar senaryolarının görsel bir temsilini sağlar.

Çeşitli işlem sonuçlarını değerlendirmek için ayarları yapın ve P&L çizgilerini sürükleyin.

4. Sepet Modu

Aynı semboldeki birden fazla pozisyonu tek bir birleşik pozisyona dönüştürerek yönetimi basitleştirir.

Ortalama fiyata göre zarar durdur, kâr al ve diğer emir düzenlemelerinin uygulanmasını ve izlenmesini kolaylaştırır.

5. Grafikte Haberler

Planlanmış ekonomik haber olaylarını işlem grafiklerinize entegre eder.

Piyasa oynaklığını etkileyebilecek yaklaşan olaylar hakkında güncel kalmanıza yardımcı olur, böylece daha iyi bir işlem planlaması yapabilirsiniz.

6. Uyarılar

MT5 içinde veya MT5 uygulaması aracılığıyla mobil cihazınıza gönderilen bildirimlerle zaman veya fiyat bazlı uyarılar ayarlayın.

Önemli fiyat seviyelerini veya önemli işlem seanslarını izlemek için faydalıdır.

7. Performans İstatistikleri

Etkileşimli bakiye grafikleri dahil olmak üzere işlem performansınızın ayrıntılı analizini sunar.

En etkili ve en az etkili işlem stratejilerinizi ve sembollerinizi belirlemenize yardımcı olacak kapsamlı ölçümler sağlar.

Ek Özellikler

Kullanıcı Dostu Arayüz : Kapsamlı işlem kontrolleriyle sezgisel grafik arayüzü.

: Kapsamlı işlem kontrolleriyle sezgisel grafik arayüzü. Sürükle ve Bırak Emirleri : Grafik üzerinde sürükle ve bırak işleviyle piyasa ve bekleyen emirleri doğrudan ayarlayın.

: Grafik üzerinde sürükle ve bırak işleviyle piyasa ve bekleyen emirleri doğrudan ayarlayın. İşlem Geçmişi Görselleştirme : Grafikte detaylı kâr etiketleriyle geçmiş işlemleri gösterir.

: Grafikte detaylı kâr etiketleriyle geçmiş işlemleri gösterir. Uzaktan İşlem Yönetimi : DashPlus üzerinden mobil cihazınızdan girilen işlemleri yönetin.

: DashPlus üzerinden mobil cihazınızdan girilen işlemleri yönetin. Otomatik Lot Büyüklüğü Hesaplayıcı : Birden fazla risk yönetim moduyla lot büyüklüklerini otomatik olarak hesaplar.

: Birden fazla risk yönetim moduyla lot büyüklüklerini otomatik olarak hesaplar. Otomatik Eşitlik Noktası ve Takip Eden Zarar Durdur : Açık pozisyonları yönetmek için önceden tanımlanmış eşitlik noktaları ve takip eden zarar durdur noktaları ayarlayın.

: Açık pozisyonları yönetmek için önceden tanımlanmış eşitlik noktaları ve takip eden zarar durdur noktaları ayarlayın. Otomatik Kapatma Fonksiyonları : Kâr veya zarar eşiklerine göre pozisyonları otomatik olarak kapatın; tek semboller veya tüm semboller için geçerlidir.

: Kâr veya zarar eşiklerine göre pozisyonları otomatik olarak kapatın; tek semboller veya tüm semboller için geçerlidir. Günlük Maksimum Zarar Koruması : Genel risk maruziyetini yönetmek için günlük zarar limitleri ayarlayın.

: Genel risk maruziyetini yönetmek için günlük zarar limitleri ayarlayın. Kısmi Kapatma ve İşlem Tersine Çevirme : Piyasa koşullarına bağlı olarak pozisyonları kısmen kapatma veya işlemleri tersine çevirme seçenekleri.

: Piyasa koşullarına bağlı olarak pozisyonları kısmen kapatma veya işlemleri tersine çevirme seçenekleri. Risk/Ödül Oranı Ayarları : İşlem stratejinize uyacak şekilde risk/ödül oranlarını tanımlayın.

: İşlem stratejinize uyacak şekilde risk/ödül oranlarını tanımlayın. Hızlı Ekran Görüntüsü : Grafiğinizin ekran görüntüsünü tek bir tıklamayla yakalayın ve kaydedin.

: Grafiğinizin ekran görüntüsünü tek bir tıklamayla yakalayın ve kaydedin. Gerçek Zamanlı Veri Görüntüleme: Grafik üzerinde canlı spread, Ortalama Gerçek Aralık (ATR), dalgalı P&L ve mum geri sayım zamanlayıcısı gösterimi.

Destek ve Kaynaklar

Müşteri Desteği: MQL'deki tüm ürünlerimiz için hızlı çevrimiçi destek.

Eğitim Materyalleri: DashPlus'tan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmak için ücretsiz video eğitimleri ve kurslara erişim.

İşlem Kaynakları: Ücretsiz işlem stratejileri ve yapılandırma dosyaları.

Topluluk Katılımı: Diğer kullanıcılarla etkileşim, destek alma ve fikir paylaşımı için aktif topluluğumuza katılın.

Sıkça Sorulan Sorular

S: Ücretsiz deneme mevcut mu?

C: Evet, ücretsiz denemeye erişim sağlama konusunda detaylar için lütfen bizimle doğrudan iletişime geçin.

S: DashPlus kullanmak için bir VPS (Sanal Özel Sunucu) gerekli mi?

C: Kesintisiz bir çalışma sağlamak için gece boyunca pozisyonlarınızı koruyorsanız, bir VPS önerilir.

S: DashPlus için eğitim materyalleri mevcut mu?

C: Evet, ücretsiz kurslar ve eğitimler mevcuttur, detaylar için bize mesaj atın.

S: DashPlus'a ek özellikler önerebilir miyim?

C: Kesinlikle. DashPlus'ın işlevselliğini ve kullanıcı deneyimini geliştirebilecek önerilere açığız.





Not: Uygulama strateji test cihazında çalışmaz.



