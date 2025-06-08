News Stopper MT5, MetaTrader 5 için tasarlanmış bir yardımcı Uzman Danışman olup, yaklaşan bir haber olayı tespit edildiğinde işlemleri otomatik olarak kapatarak korumayı amaçlar. Bu araç, hem manuel hem de EA tarafından yönetilen işlemleri kontrol eder, farklı haber etki seviyelerini işlemek ve haber duyurularından kaynaklanan volatil piyasa koşullarında portföyünüzü korumak için yapılandırılabilir seçenekler sunar.

News Stopper demo sürümünü buradan indirin ve demo hesabınızda test edin: News Stopper Demo

Ayrıntılı Dokümantasyon ve Giriş Kılavuzu’nu burada bulabilirsiniz: Ayrıntılı Dokümantasyon

Özelliklere Genel Bakış:

Genel Ayarlar: Her tick’te koşulları kontrol etme veya belirlenen aralıklarda kontrol etme arasında seçim yapın. EA tarafından yönetilen işlemler için sihirli numaralar kullanma seçeneği, hassas işlem yönetimi sağlar.

Haber Ayarları: EA’yı, bir haber olayından birkaç dakika önce ticareti durduracak ve sonrasında devam edecek şekilde yapılandırın. Yüksek, orta ve düşük etkiye sahip haber olaylarını işleyin, haber tarama sıklığını özelleştirilebilir şekilde ayarlayın.

Eylem Ayarları: Haber olayından önce en yüksek kayıplı işlemi veya tüm işlemleri otomatik olarak kapatın. Açık grafikleri veya tüm terminali kapatma seçenekleri ile ek koruma sağlayın.

Uyarı Ayarları: Yaklaşan haber olayları için uyarıları, bildirimleri ve e-posta güncellemelerini etkinleştirin, piyasa riskleri hakkında bilgilendirilmiş kalmanızı sağlayın.

Görüntü Ayarları: Haber görüntüleme panelinin konumunu ve renklerini özelleştirin, kullanıcı dostu bir arayüz oluşturun ve haber olayları sırasında hızlı ve verimli işlem yönetimi garantileyin.

Not: News Stopper MT5, haber kaynaklı piyasa oynaklığı sırasında portföy korumasını artıran özel bir işlem yönetim aracıdır. Haber etki seviyeleri, zamanlama ve eylem ayarlarının, işlem stratejinize ve risk toleransınıza uygun olacak şekilde dikkatle yapılandırılması gerekir. EA’nın haber olaylarına uygun şekilde yanıt vermesini ve istenmeyen işlem kapanışlarını veya kaçırılan fırsatları önlemesini sağlamak için uygun kurulum ve demo ortamında test yapılması çok önemlidir.

Önemli Tavsiye:

Bu, profesyonel bir işlem yönetim aracıdır, bir işlem sistemi değildir. Etkinliği, doğru haber verilerine ve uygun yapılandırmaya bağlıdır, özellikle büyük piyasa dalgalanmalarına neden olabilecek yüksek etkili haber olaylarında. Optimal kullanım için:

Sağlanan demo sürümünü kullanarak, gerçek hesaba geçmeden önce bir demo hesabında kapsamlı bir şekilde test edin.

Haber tarama ayarlarını düzenli olarak güncelleyin ve yapılandırmaları gözden geçirin. En son öneriler ve kurulum kılavuzları için yukarıdaki MQL5 Blog bağlantısını kontrol edin.

