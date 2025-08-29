Trend Hedge Master MT5
- Uzman Danışmanlar
- Arkadii Zagorulko
- Sürüm: 1.3
- Güncellendi: 29 Ağustos 2025
- Etkinleştirmeler: 5
Trend Hedge Master MT5: Kanıtlanmış Stratejinin Evrimi
Advanced MT5 Trend Hedge Master EA, 10 yılı aşkın ticaret deneyimi ile geliştirilen profesyonel bir grid ve hedge sistemidir. Trendleri doğru tespit eder, drawdown’ları yönetir, sermayenizi korur ve Forex major’ları ile altın piyasasında istikrarlı kazanç hedefler.
MT5 Sürümünün Avantajları:
-
Gelişmiş Trend Mantığı: Daha doğru sinyaller
-
Akıllı Kurtarma: Piyasa koşullarına göre uyum sağlar, rastgele pozisyon eklemez
-
Aktif Yönetim: Hedging ve kısmi kapanışlarla sermayeyi korur
Temel Özellikler:
-
Gelişmiş trend takip motoru
-
Stratejik hedge ve kurtarma sistemi
-
Dinamik stop ve hedefler
-
Çoklu risk yönetimi modları
İdeal: MT4 kullanıcıları veya sermaye koruma ve istikrarlı büyüme arayan trader’lar için.
Önerilen ayar: EURUSD H1, minimum depozito 3000 USD, hedge destekli MT5 hesap gerekli.