AI Quantum Trading

5
AI Quantum Trading – Algoritmik ticarette devrim. JPY enstrümanları için yeni nesil ticaret danışmanı

1 satın alma = 2 versiyon!

MT5'te AI Quantum Trading satın alın - ve MT4 versiyonunu ücretsiz edinin!
Dilediğiniz gibi işlem yapın: iki platform, bir danışman, sıfır fazla ödeme.
Satın alma işleminizden sonra bana özel mesaj yoluyla yazın ve hediyenizi alın!

Günümüzün finansal teknoloji dünyasında, otomatik ticaret piyasada başarının ayrılmaz bir parçası haline geldi. AI Quantum Trading, piyasa koşullarına dinamik olarak uyum sağlamak için yapay zeka ve makine öğrenimini kullanan yenilikçi bir ticaret danışmanıdır. Bu güçlü araç, maksimum verimlilik ve istikrarlı sermaye artışı arayan profesyonel yatırımcılar ve yatırımcılar için tasarlanmıştır.

Çok Yönlülük ve Uyum Kabiliyeti
Dijital finans çağında, otomatik ticaret başarının temel unsurlarından biri haline geliyor. AI Quantum Trading, mevcut piyasa koşullarına uyum sağlamak için yapay zeka ve makine öğrenimini kullanan ileri teknoloji bir ticaret danışmanıdır. Forex piyasasındaki en değişken ve popüler enstrümanlardan bazıları olan USDJPY, EURJPY ve GBPJPY döviz çiftleriyle çalışmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.

JPY çaprazları için optimize edildi
AI Quantum Trading, bu enstrümanların oynaklık özelliklerini ve davranış kalıplarını hesaba katan özel bir algoritma sayesinde Japon yeni ile yapılan paritelerde en iyi sonuçları gösteriyor.

Olağanüstü hassasiyet ve adaptasyon
Danışman piyasayı gerçek zamanlı olarak analiz eder ve aşağıdakileri kullanarak hareketleri yüksek doğrulukla tahmin eder:

Hacim ve seviyelerin derinlemesine analizi
Volatilite ve trend değerlendirmesi
JPY enstrümanları arasındaki korelasyonlar
Danışman piyasayı gerçek zamanlı olarak analiz ederek, trend yönlerini yüksek doğrulukla tahmin eder ve stratejisini mevcut piyasa koşullarına uyarlar.

Özel Trend Belirleme Stratejisi
AI Quantum Trading, piyasada benzeri olmayan benzersiz bir trend analiz algoritması kullanır. Yapay zeka, çeşitli varlıkların hacimlerini, oynaklıklarını, fiyat seviyelerini ve korelasyonlarını analiz ederek, bir işlem için en uygun giriş ve çıkış noktalarını belirler. Bu sayede danışman, piyasa belirsizliğinin yüksek olduğu koşullarda bile etkili olabiliyor.

Haber Filtresi – Piyasa Şoklarından Korunma
AI Quantum Trading'in en önemli özelliklerinden biri de yerleşik haber filtresidir. Ekonomik olayları otomatik olarak analiz eder ve aşağıdaki nedenlerden kaynaklanan yüksek oynaklık dönemlerinde işlem yapmaktan kaçınır:

Faiz oranı haber bültenleri

Makroekonomik verilerin yayınlanması

Jeopolitik olaylar

Bu sayede riskleri azaltabilir ve sermayenizi beklenmedik piyasa hareketlerinden koruyabilirsiniz.

Herhangi bir broker ve hesap türüyle uyumludur
AI Quantum Trading belirli platformlarla sınırlı değildir. Herhangi biriyle çalışır:

MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 üzerinden ticareti destekleyen DC'ler ve brokerlar

ECN, STP, Standard ve Cent dahil hesap türleri

Danışman, yatırımcının mevcut altyapısına kolayca entegre olur ve kurulum ve kullanım kolaylığı sağlar.

Sürekli kendi kendine öğrenme ve uyum sağlama
AI Quantum Trading'in temel özelliği dinamik optimizasyondur. Strateji test cihazındaki her test sırasında danışman, önceki işlem modelini tekrarlamaz, ancak değişen geçmiş bilgileri analiz ederek yeni bir model oluşturur. Bu, onu piyasadaki en uyumlu danışmanlardan biri haline getiriyor; stratejisini saatlik olarak ayarlayabiliyor ve piyasa değişikliklerine uyum sağlayabiliyor.

AI Quantum Trading'in temel faydaları:
Tamamen otomatik ticaret – duygular ve insan faktörü olmadan ticaret
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi – Sürekli Optimizasyon ve Uyum
Özel trend tespit algoritması – ticaret girişinin yüksek doğruluğu
Haber filtresi – yalnızca uygun koşullarda işlem yapın
Herhangi bir broker ile uyumluluk – esneklik ve kullanım kolaylığı
Strateji Testinde Dinamik Optimizasyon – Test Etmeye Benzersiz Bir Yaklaşım
AI Quantum Trading, maksimum işlem sonuçları elde etmek için yapay zekayı, makine öğrenimini ve gelişmiş teknik analizi birleştiren yeni nesil bir işlem danışmanıdır. Bu sadece otomatik bir sistem değil, piyasaya uyum sağlayan ve sürekli öğrenen, istikrarlı ve güvenli ticaret sağlayan akıllı bir yatırımcıdır.
İncelemeler 4
Dodge Kevin Maurillo
292
Dodge Kevin Maurillo 2025.02.20 19:45 
 

The EA has been generating profits on the live account after a week of purchase, using the default M15 settings as recommended by Vitali. Funds are well-utilized.

tarunaulakh970
218
tarunaulakh970 2025.02.05 22:54 
 

Hi everyone, I bought this Ea just few days back. The backtests are good and currently using it on a live trading account. So far happy with the performance, trade frequently on M15 timeframe with new filters on. Worth a try and reasonably priced AI based Expert Advisor. Happy Trading!!!

Rasmus Christensen
38
Rasmus Christensen 2025.03.02 21:18 
 

I have been the EA for 3 weeks now on a live account. My overall impression is that the EA is really good, with low risk and green trades. I would say that its slow and steady but rather that than blowing accounts. I will give a thumbs up for Vitali who is fast at responding to questions regarding his EA's so don't hesitate to ask him for help or info. Will return with another review when i have beeen using the EA for a longer time, but it looks promising 👌

Mohamad najjar
439
Mohamad najjar 2025.06.25 08:24 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Rasmus Christensen
38
Rasmus Christensen 2025.03.02 21:18 
 

I have been the EA for 3 weeks now on a live account. My overall impression is that the EA is really good, with low risk and green trades. I would say that its slow and steady but rather that than blowing accounts. I will give a thumbs up for Vitali who is fast at responding to questions regarding his EA's so don't hesitate to ask him for help or info. Will return with another review when i have beeen using the EA for a longer time, but it looks promising 👌

Vitali Vasilenka
52007
Geliştiriciden yanıt Vitali Vasilenka 2025.03.03 08:35
Thank you, my friend. If you have any questions, I'll help you out.
Dodge Kevin Maurillo
292
Dodge Kevin Maurillo 2025.02.20 19:45 
 

The EA has been generating profits on the live account after a week of purchase, using the default M15 settings as recommended by Vitali. Funds are well-utilized.

Vitali Vasilenka
52007
Geliştiriciden yanıt Vitali Vasilenka 2025.02.21 04:34
Hello, my friend. I'm glad to hear that you're doing well. If you have any questions, write to me and I'll help you.
tarunaulakh970
218
tarunaulakh970 2025.02.05 22:54 
 

Hi everyone, I bought this Ea just few days back. The backtests are good and currently using it on a live trading account. So far happy with the performance, trade frequently on M15 timeframe with new filters on. Worth a try and reasonably priced AI based Expert Advisor. Happy Trading!!!

Vitali Vasilenka
52007
Geliştiriciden yanıt Vitali Vasilenka 2025.02.21 04:35
Thank you, my friend. If you have any questions, I'll help you out.
