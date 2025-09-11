🤖 Quantum PulseMatrix Forex AI PRO

Hassasiyet. Hız. Kâr.

Her Forex Paritesi için En İyi Yapay Zeka Destekli Scalping EA'sı





Quantum PulseMatrix Forex AI PRO ile yatırımın geleceğine adım atın. Hassasiyet, hız ve tutarlılık arayan scalper'lar, swing yatırımcıları ve günlük profesyoneller için tasarlanmış bir Uzman Danışman.





🧠 Yatırımcılar Neden PulseMatrix'i Seçiyor?

🚀 Quantum PulseNet v2.7 Yapay Zeka Motoru

Yıllarca süren piyasa verileriyle eğitilen bu yeni nesil yapay zeka, gürültüyü filtreler ve yüksek olasılıklı girişlere milisaniyeler içinde kilitlenir.





⚡ M5 ve M10 Zaman Dilimleri için Optimize Edildi

Hareketlerin en keskin olduğu volatilite bölgeleri için tasarlanmıştır. Ayrıca agresif veya adaptif scalper'lar için M1 ve M15'te de stabildir.





🛡 SafeValidationFallback™ – Hiçbir Hareketi Kaçırmayın

Piyasa bir sinyali kaçırırsa, PulseMatrix son bir filtrelenmiş kurtarma girişi tetikler, böylece önemli anlarda her zaman pozisyonda olursunuz.





🔥 Martingale Yok. Grid Yok. Kumar Yok.

Her işlem hesaplı, risk kontrollü ve bağımsızdır. İki katına çıkma yok, aşırı pozisyon alma yok; sadece akıllıca uygulama.





🔍 Dahili Zeka

✅ Çoklu sinyal giriş onayı (RSI + breakout + trend filtreleri)

✅ Volatiliteye uyum sağlayan dinamik SL/TP

✅ Güvenli işlem için spread ve slipage koruması

✅ Gürültülü scalping'i önlemek için işlem sıklığı kontrolü





📊 Stratejinin Öne Çıkanları

✔️ Tüm Forex çiftlerinde (majör ve minör) çalışır

✔️ EURUSD ve GBPUSD'de en iyi sonuçlar

✔️ Gün içi scalping ve kısa swing kurulumları

✔️ Tamamen otonom - sadece bağlayın ve işlem yapın

✔️ M5 ve M10 scalping ortamları için mükemmel





🧾 Gereksinimler

Yatırım: 100$'dan başlayan fiyatlarla





Kaldıraç: 1:100 veya daha yüksek





Aracı Kurum: Düşük spread tercih edilir





VPS: Şiddetle tavsiye edilir





💸 Fiyatlandırma (Sınırlı Lisanslar)

🎯 Lansman Fiyatı: 149,99$ (%40) İndirim – 100$ Tasarruf Edin) ESKİ FİYATI 249,99$

📈 Satılan her 10 lisans için +50$

💎 Son Fiyat: 1999$





🎁 Erken Alıcı Bonusu

Yaklaşan Quantum StarMan EA'mızı (mikro-scalping motoru) ÜCRETSİZ alın!

👉 Talep etmek için satın aldıktan sonra bize mesaj gönderin.





⚙️ 2 Dakikada Kurulum

1️⃣ Quantum_PulseMatrix_AI_PRO_V1.4_mql5.ex5 dosyasını Uzmanlar klasörüne kopyalayın

2️⃣ MetaTrader 5'i yeniden başlatın

3️⃣ Herhangi bir Forex grafiğine ekleyin (M5/M10 önerilir)

4️⃣ Algoritmik İşlemi Etkinleştir → Tamamlandı ✅





Tüm ayarlar ana pariteler için önceden optimize edilmiştir. Karmaşık yapılandırmalar yok.





📬 Satın Alma Sonrası

🎥 Adım adım video eğitimleri (yakında)





🎁 Ücretsiz bonus lisansı (Quantum StarMan EA)





⚡ Yapay Zeka Hassasiyetiyle Hızlı Piyasalara Hakim Olun

Quantum PulseMatrix Forex AI PRO sıradan bir EA değil.

Değişken piyasalarda avantajınız: daha akıllıca scalping yapın, daha hızlı tepki verin ve her adımda riski koruyun.





👉 İşlemlerinizin kontrolünü elinize alın. Seçkinlere katılın.

👉 Bir sonraki fiyat artışından önce kopyanızı bugün güvence altına alın.