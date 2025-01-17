Synthetic Metal, XAUUSD (altın) ve XAGUSD (gümüş) ana enstrümanlarıyla çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış yenilikçi bir ticaret danışmanıdır. Bu uzman, güçlü analiz teknolojilerini, tahmin doğruluğunu ve işlem risk yönetiminin esnekliğini bir araya getiriyor.

Temel Özellikler:

Yazarın göstergesi Sentetik Trend AI

Danışman, en doğru giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için aynı anda 4 zaman dilimini analiz eden benzersiz bir Sentetik Trend AI göstergesi kullanıyor. Bu şunları garanti eder:

Yüksek sinyal doğruluğu.

Mevcut piyasa koşullarına uyum.

Yanlış girişlerin en aza indirilmesi.

Makroekonomik haberleri dikkate alarak

Danışman, piyasayı önemli ölçüde etkileyebilecek önemli makroekonomik haberlerin yayınlanmasından önce otomatik olarak işlemleri durdurur. Bu sayede yüksek volatilite dönemlerinde beklenmeyen kayıpların yaşanma olasılığı azalır.

İki ticaret modeli: A1 ve A2

A1 Modeli

Martingale ve benzeri riskli yöntemler kullanılmaz.

Orta düzeyde risk almayı tercih eden yatırımcılar için uygundur.

Ortalama işlem sayısı: Haftada 2-4.

Tüm işlemlerde sabit kar al ve zarar durdur emirleri vardır, bu da işlemlerin öngörülebilir ve yönetilebilir olmasını sağlar.

A2 Modeli Sadece deneyimli profesyonel yatırımcılar için uygundur.

Pozisyonlardan karlı çıkmak için ortalamaları kullanır.

Ortalama işlem sayısı: Haftada 20-50.

Bu modda çalışma verimliliğini artırmak için, ortalamaları yönetmeye ve risk yönetimini optimize etmeye yardımcı olan LobyTrade eklentisinin kullanılması önerilir. Sentetik Metalin Avantajları:

Çok yönlü piyasa analizi: Trendin daha iyi anlaşılması için farklı zaman dilimlerinden gelen verilerin sentezi.

Risk Yönetimi: Deneyiminize ve hedeflerinize bağlı olarak bir işlem modeli seçme olanağı.

Tam otomasyon: Danışman otonom olarak çalışır, bu da sizi sürekli izleme ihtiyacından kurtarır.

Trade Stop Fonksiyonu: Önemli haberlerden önce yüksek volatiliteye karşı koruma sağlar. Sentetik Metal kimler için uygundur? Başlangıç ​​seviyesindeki kullanıcılar için güvenli bir başlangıç ​​için A1 modelinin kullanılması önerilir.

Deneyimli yatırımcılar için A2 modeli, LobyTrade gibi ek araçların kullanılması koşuluyla daha agresif ve sık işlem yapma fırsatları yaratıyor. Öneriler:

Başlangıç ​​sermayesi: 100$.

Zaman dilimi: M15 - M30 - H1

Önerilen döviz çiftleri: XAUUSD (altın), XAGUSD (gümüş)

Aracı Kurumlar: Tickmill, ICMarkets, RoboForex gibi düşük spread'lere sahip önerilen aracı kurumlar.

VPS: Kesintisiz işlem yapabilmek için VPS kullanılması tavsiye edilir.

Sentetik Metal, yapay zekanın gücünü, yüksek hassasiyeti ve güvenliği bir araya getirerek tutarlı sonuçlar elde eden bir araçtır. İşlem modelinizi seçin ve bugün piyasaları etkili bir şekilde yönetmeye başlayın!

Forex/CFD ticareti yüksek düzeyde risk taşır ve herkes için uygun değildir.

Piyasa koşullarının olumsuz yönde değişmesi halinde ana paranızın bir kısmını veya tamamını kaybedebilirsiniz.

Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz parayı yatırmalısınız; yani bu parayı kaybetmeniz temel ihtiyaçlarınızı veya yükümlülüklerinizi etkilemeyecektir.