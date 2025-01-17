Synthetic Metal

5

Synthetic Metal, XAUUSD (altın) ve XAGUSD (gümüş) ana enstrümanlarıyla çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış yenilikçi bir ticaret danışmanıdır. Bu uzman, güçlü analiz teknolojilerini, tahmin doğruluğunu ve işlem risk yönetiminin esnekliğini bir araya getiriyor.

Temel Özellikler:
Yazarın göstergesi Sentetik Trend AI
Danışman, en doğru giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için aynı anda 4 zaman dilimini analiz eden benzersiz bir Sentetik Trend AI göstergesi kullanıyor. Bu şunları garanti eder:

  • Yüksek sinyal doğruluğu.
  • Mevcut piyasa koşullarına uyum.
  • Yanlış girişlerin en aza indirilmesi.

Makroekonomik haberleri dikkate alarak
Danışman, piyasayı önemli ölçüde etkileyebilecek önemli makroekonomik haberlerin yayınlanmasından önce otomatik olarak işlemleri durdurur. Bu sayede yüksek volatilite dönemlerinde beklenmeyen kayıpların yaşanma olasılığı azalır.

İki ticaret modeli: A1 ve A2

A1 Modeli

  • Martingale ve benzeri riskli yöntemler kullanılmaz.
  • Orta düzeyde risk almayı tercih eden yatırımcılar için uygundur.
  • Ortalama işlem sayısı: Haftada 2-4.
  • Tüm işlemlerde sabit kar al ve zarar durdur emirleri vardır, bu da işlemlerin öngörülebilir ve yönetilebilir olmasını sağlar.

A2 Modeli

  • Sadece deneyimli profesyonel yatırımcılar için uygundur.
  • Pozisyonlardan karlı çıkmak için ortalamaları kullanır.
  • Ortalama işlem sayısı: Haftada 20-50.
  • Bu modda çalışma verimliliğini artırmak için, ortalamaları yönetmeye ve risk yönetimini optimize etmeye yardımcı olan LobyTrade eklentisinin kullanılması önerilir.
Sentetik Metalin Avantajları:

  • Çok yönlü piyasa analizi: Trendin daha iyi anlaşılması için farklı zaman dilimlerinden gelen verilerin sentezi.
  • Risk Yönetimi: Deneyiminize ve hedeflerinize bağlı olarak bir işlem modeli seçme olanağı.
  • Tam otomasyon: Danışman otonom olarak çalışır, bu da sizi sürekli izleme ihtiyacından kurtarır.
  • Trade Stop Fonksiyonu: Önemli haberlerden önce yüksek volatiliteye karşı koruma sağlar.

Sentetik Metal kimler için uygundur?

  • Başlangıç ​​seviyesindeki kullanıcılar için güvenli bir başlangıç ​​için A1 modelinin kullanılması önerilir.
  • Deneyimli yatırımcılar için A2 modeli, LobyTrade gibi ek araçların kullanılması koşuluyla daha agresif ve sık işlem yapma fırsatları yaratıyor.

Öneriler:

Başlangıç ​​sermayesi: 100$.

Zaman dilimi: M15 - M30 - H1

Önerilen döviz çiftleri: XAUUSD (altın), XAGUSD (gümüş)

Aracı Kurumlar: Tickmill, ICMarkets, RoboForex gibi düşük spread'lere sahip önerilen aracı kurumlar.

VPS: Kesintisiz işlem yapabilmek için VPS kullanılması tavsiye edilir.

Sentetik Metal, yapay zekanın gücünü, yüksek hassasiyeti ve güvenliği bir araya getirerek tutarlı sonuçlar elde eden bir araçtır. İşlem modelinizi seçin ve bugün piyasaları etkili bir şekilde yönetmeye başlayın!

Forex/CFD ticareti yüksek düzeyde risk taşır ve herkes için uygun değildir.

Piyasa koşullarının olumsuz yönde değişmesi halinde ana paranızın bir kısmını veya tamamını kaybedebilirsiniz.

Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz parayı yatırmalısınız; yani bu parayı kaybetmeniz temel ihtiyaçlarınızı veya yükümlülüklerinizi etkilemeyecektir.


İncelemeler 17
shahbaz112
200
shahbaz112 2025.07.01 09:40 
 

I’ve been using Synthetic Metal EA for a month now and it’s delivered consistent profits without fail. The strategy is well-balanced and doesn’t take unnecessary risks. It adapts well to changing market conditions and trades efficiently. Vitali has done a great job with this one—very solid coding and clear logic behind every trade. Customer support is excellent and always quick to respond. Definitely one of the more reliable EAs I’ve come across on MQL5.

voda007
786
voda007 2025.06.30 17:29 
 

my first week with the synthetic metal EA and profits already works well

Tai Dao Duc
54
Tai Dao Duc 2025.05.27 13:54 
 

Great EA. Running on live account. Very stable gain. Interesting logic behind. My backtest showed some drawdown so I am keeping low lot number. Vitali is a great support. I will continue to back test and forward test. But I am happy with its performance so far.

Nova MFI Scalper
Anita Monus
Uzman Danışmanlar
Nova MFI Scalper brings the Buy‑Side’s favourite oscillator straight to your MT5 chart. Built around the Money Flow Index (MFI) —a volume‑weighted RSI variant that filters out weak price moves—the EA zeroes‑in on genuine accumulation and distribution. The result? Cleaner entries, faster exits, and fewer fake‑outs. Launch offer A limited batch is available at 100$. Once those copies are gone, the price jumps to $200. Secure yours today. Why traders add Nova MFI Trader to their toolbox Feature Be
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Uzman Danışmanlar
S&P 500 Scalper Advisor, S&P 500 Endeksinde başarılı bir şekilde işlem yapmak isteyen yatırımcılar için tasarlanmış yenilikçi bir araçtır. Endeks, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük 500 şirketi içeren Amerikan borsasının en yaygın kullanılan ve prestijli göstergelerinden biridir. Özellikler: Otomatik işlem çözümleri:       Danışman, stratejiyi değişen piyasa koşullarına otomatik olarak uyarlamak için gelişmiş algoritmalara ve teknik analize dayanmaktadır. Çok yönlü yaklaşım:       Danışm
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.63 (35)
Uzman Danışmanlar
LANSMAN PROMOSYONU: Güncel fiyatla çok sınırlı sayıda kopya satışa sunulacaktır! Son Fiyat: 999$ YENİ (349$'dan başlayan fiyatlarla) --> 1 ADET'İ ÜCRETSİZ ALIN (2 işlem hesap numarası için). En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO BITCOIN REAPER'a hoş geldiniz!   Gold Reaper'ın muazzam başarısından sonra, aynı kazandıran prensipleri Bitcoin Piyasasına uygulamanın zamanının geldiğine karar verdim ve e
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Uzman Danışmanlar
Merhaba Tüccarlar! "Duende" Stratejisini sunuyorum, Duende, iyi girişler yapmak için sabit kaldıkları farklı yüksek ve düşük düzey kalıplarını algılayan, başabaş ve eşler arasında geçişler gibi çeşitli şeyleri sorgulayan bir kurtarma sistemi ile bir algoritmadır. Piyasa sırasında güçlü bir haber kontrolü ile birkaç para birimini sorunsuz bir şekilde kontrol ettiği kanıtlanmıştır. ihtiyacınız olan tüm semboller ile yönetmeniz mümkündür. Stratejim "Tüm Forex Piyasası" için optimize edildi, anca
Guard Scalper
Entus Sofian
Uzman Danışmanlar
Guard Scalper EA is a Scalper Robot based on market trend analys. Guard Scalper EA will look for potential High Probability entries as trigger for entry into the market. Guard Scalper EA is good for use on pairs with low spreads such as EURUSD, GBPUSD, or USDJPY Recommendation : Please add and running  Guard Scalper   EA on low spread pairs such as EURUSD, GBPUSD, or USDJPY on M5 timeframes. You can running on that pairs simultanuously Attention : You can start to trade with $ 300 Minimum initi
CSP eurusd Strategy
Francisco Tomas Moreno Garcia
Uzman Danışmanlar
CSP Stratejisi. Bu Mum Çubuğu Desen tabanı, adından da anlaşılacağı gibi mumlar üzerindeki belirli bir desen türüne dayanmaktadır (1H zaman diliminde en iyi performans) Geriye dönük test ve optimizasyon harici geçmiş veriler üzerinde gerçekleştirildi, bu nedenle meta trader5 üzerinde yapılan bir geriye dönük test aynı iyi sonuçları göstermeyecektir, yine de geriye dönük testin yanı sıra, 2023.03.27'den 2023.0330'a kadar 1 hafta boyunca gerçek bir test gerçekleştirdik. sonuçlar sağlanan görüntü
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Uzman Danışmanlar
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Uzman Danışmanlar
Little Swinger    (Best choice for passive income lovers) Developed by RobotechTrading   key features: Financial Freedom Back testing results will match with real live trading results Proper TP and SL Controlled Risk Highly Optimized settings Running on our Real Live Accounts Little Risk, Little Drawdown, Little Stress, Little BUT stable income, just set and forget. Strategy: Not Indicator based No Martingale  No Grid  No Repaint strategy Safe and Secure calculation of Live data and than take
Venom Us30 Scalp
Antoine Melhem
5 (7)
Uzman Danışmanlar
Venom US30 Scalp – VENOM LABS Tarafından Güçlendirilmiş Hassas US30 Scalping Stratejisi HESABINIZI ASLA PATLATMAYACAK EA SIGNAL   :   Click Here Zaman dilimi farklı olan brokerlar için (örneğin Exness), eğer brokeriniz GMT+3 değilse son girdiyi TRUE olarak ayarlayın. Yalnızca 30 dakikalık zaman dilimini kullanın. ️ Uyarı : Yanlış zaman dilimi veya zaman aralığı ayarları EA'nın hatalı çalışmasına neden olabilir. GİRİŞ FİYATI SADECE 24 SAATLİKTİR – Şimdi kopyanızı güvence altına alın! Venom U
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Uzman Danışmanlar
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Auto SLTP with alert
Phuc Trung Tran
Uzman Danışmanlar
Auto SLTP with Alert   Take control of your trading with automated Stop Loss, Take Profit, and volume management! The   Auto SLTP with Alert   Expert Advisor (EA) is designed to streamline your trading by automatically managing Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels for both market and pending orders, while monitoring position volumes to prevent overexposure. With a user-friendly chart interface, this EA provides real-time volume status and customizable alerts, ensuring you stay informed abo
Dynamic Trader EA MT5
Jamal El Alama
Uzman Danışmanlar
Elevate your trading experience with Dynamic Trader EA MT5 , a cutting-edge trading robot designed to optimize your investment strategy. This advanced algorithm harnesses the power of four key indicators: RSI ( Relative Strength Index ), Stochastic Oscillator , MACD   ( Moving Average Convergence Divergence ) and ATR ( Average True Range ) to make informed and precise trading decisions. ATR is used to dynamically set stop-loss and take-profit levels based on market volatility. IMPORTANT! Read c
