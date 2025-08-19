SmartTrade Control Panel

SmartTrade Kontrol Paneli — algoritmik alım satım için kontrol merkeziniz

SmartTrade Kontrol Paneli, her işlemde kontrol, esneklik ve verimliliğe değer verenler için tasarlanmış çok işlevli bir işlem panelidir. Görsel kolaylığı güçlü emir takip mantığıyla birleştirerek rutin alım satımı kontrollü bir sürece dönüştürür.





Artık şunları yapabilirsiniz:

Scalping'ten grid alım satımına kadar her türlü işlem fikrini hayata geçirin

Emir takibini giriş ve çıkış mantığınıza göre özelleştirin

Riskleri, kârı, spread'i ve istatistikleri gerçek zamanlı olarak kontrol edin

Kod yazmadan gelişmiş algoritmaları (martingale, breakeven, zamanlayıcılar) kullanın





Temel özellikler:

Takipli emir açma

Otomatik kontrol ile piyasa ve bekleyen emirlerin (Alım/Satım Limiti) anında verilmesi.

Zamanlı alım satım

Zamanlayıcı ile piyasa girişini planlayın — haber ve volatilite seansları için idealdir.

Breakeven sistemi

Belirtilen seviyeye ulaşıldığında bir emrin (veya tüm gridin) otomatik olarak breakeven'e aktarılması.

Kontrollü Martingale

Çarpan ve grid adımının esnek kontrolü — stratejiyi mevcut piyasaya uyarlayın. Kâr Al/Zarar Durdur emri kapatma

Belirtilen hedef ve riskler için emirlerin bireysel veya grup olarak kapatılması.

Tüm tablonun anında kapatılması

Tek tıklamayla tüm tablo kapatılır. Ani geri dönüşler için kullanışlıdır.

Panelden doğrudan bir işlem aracı seçme

Gereksiz hareketler olmadan semboller arasında geçiş yapma.

İşlem istatistikleri

Verimliliği takip edin: kâr, zarar, ortalama tutma süresi ve çok daha fazlası.

Açık ve kapalı emirleri izleme

Tüm geçmiş elinizin altında - stratejilerinizi analiz edin ve geliştirin.

Gerçek zamanlı spread ve kâr kontrolü

Panel, piyasa koşullarını ve mevcut kârlılığınızı takip eder.





Kimin için?

Izgara ve martingale ile çalışan yatırımcılar için

Emir takibini otomatikleştirmek isteyenler için

Görsel kontrol ve şeffaf istatistiklere önem verenler için





Paneli profesyonel göstergelerle birlikte kullanmanızı öneririz:

DynamiTrend Kontrol Paneli - Volatiliteye dinamik adaptasyon ile trend ve giriş bölgelerinin belirlenmesi

CandleCraft Kontrol Paneli - Mum grafiklerinin analizi ve giriş/çıkış sinyallerinin onaylanması

PatternView Kontrol Paneli - Grafiksel figürleri (bayraklar, üçgenler, baş ve omuzlar) gerçek zamanlı olarak arama

DiverScan Kontrol Paneli - RSI, MACD ve diğer osilatörlere göre sapmaların otomatik tarayıcısı





SmartTrade Kontrol Paneli sadece bir araç değil. 7/24 çalışan, hata yapmayan ve her zaman kontrol altında olan kişisel asistanınızdır.