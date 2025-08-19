SmartTrade Control Panel
SmartTrade Kontrol Paneli — algoritmik alım satım için kontrol merkeziniz
SmartTrade Kontrol Paneli, her işlemde kontrol, esneklik ve verimliliğe değer verenler için tasarlanmış çok işlevli bir işlem panelidir. Görsel kolaylığı güçlü emir takip mantığıyla birleştirerek rutin alım satımı kontrollü bir sürece dönüştürür.
Artık şunları yapabilirsiniz:
Scalping'ten grid alım satımına kadar her türlü işlem fikrini hayata geçirin
Emir takibini giriş ve çıkış mantığınıza göre özelleştirin
Riskleri, kârı, spread'i ve istatistikleri gerçek zamanlı olarak kontrol edin
Kod yazmadan gelişmiş algoritmaları (martingale, breakeven, zamanlayıcılar) kullanın
Temel özellikler:
Takipli emir açma
Otomatik kontrol ile piyasa ve bekleyen emirlerin (Alım/Satım Limiti) anında verilmesi.
Zamanlı alım satım
Zamanlayıcı ile piyasa girişini planlayın — haber ve volatilite seansları için idealdir.
Breakeven sistemi
Belirtilen seviyeye ulaşıldığında bir emrin (veya tüm gridin) otomatik olarak breakeven'e aktarılması.
Kontrollü Martingale
Çarpan ve grid adımının esnek kontrolü — stratejiyi mevcut piyasaya uyarlayın. Kâr Al/Zarar Durdur emri kapatma
Belirtilen hedef ve riskler için emirlerin bireysel veya grup olarak kapatılması.
Tüm tablonun anında kapatılması
Tek tıklamayla tüm tablo kapatılır. Ani geri dönüşler için kullanışlıdır.
Panelden doğrudan bir işlem aracı seçme
Gereksiz hareketler olmadan semboller arasında geçiş yapma.
İşlem istatistikleri
Verimliliği takip edin: kâr, zarar, ortalama tutma süresi ve çok daha fazlası.
Açık ve kapalı emirleri izleme
Tüm geçmiş elinizin altında - stratejilerinizi analiz edin ve geliştirin.
Gerçek zamanlı spread ve kâr kontrolü
Panel, piyasa koşullarını ve mevcut kârlılığınızı takip eder.
Kimin için?
Izgara ve martingale ile çalışan yatırımcılar için
Emir takibini otomatikleştirmek isteyenler için
Görsel kontrol ve şeffaf istatistiklere önem verenler için
Paneli profesyonel göstergelerle birlikte kullanmanızı öneririz:
DynamiTrend Kontrol Paneli - Volatiliteye dinamik adaptasyon ile trend ve giriş bölgelerinin belirlenmesi
CandleCraft Kontrol Paneli - Mum grafiklerinin analizi ve giriş/çıkış sinyallerinin onaylanması
PatternView Kontrol Paneli - Grafiksel figürleri (bayraklar, üçgenler, baş ve omuzlar) gerçek zamanlı olarak arama
DiverScan Kontrol Paneli - RSI, MACD ve diğer osilatörlere göre sapmaların otomatik tarayıcısı
SmartTrade Kontrol Paneli sadece bir araç değil. 7/24 çalışan, hata yapmayan ve her zaman kontrol altında olan kişisel asistanınızdır.