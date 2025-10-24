Synthetic Trend AI

Sentetik Trend AI - Yapay Zeka Destekli Akıllı Bir Trend Göstergesi

Sentetik Trend AI göstergesi, klasik Süper Trend formülünü yapay zeka algoritmaları (k-En Yakın Komşular, KNN) ve hacim analiziyle birleştiren güçlü bir teknik analiz aracıdır. Piyasayı daha derinlemesine incelemek ve daha güvenli kararlar almak isteyenler için tasarlanmıştır.

Sentetik Trend AI'yı benzersiz kılan özellikler:
Yapay Zeka trend tahmini: Geçmiş verileri analiz etmek ve fiyat hareketinin yönünü tahmin etmek için KNN algoritmasını kullanır.
Hacim analizi: Dahili VWMA (hacim ağırlıklı hareketli ortalamalar), bir hareketin yalnızca yönünü değil, gücünü de değerlendirmenizi sağlar.
Esnek hassasiyet ayarları: İşlem tarzınıza tam olarak uyum sağlamak için komşu sayısını (k) ve veri hacmini (n) ayarlayın.
Görsel trend sinyalleri: Fiyatın altındaki yeşil çizgi yükseliş trendini, fiyatın üzerindeki kırmızı çizgi ise düşüş trendini gösterir.
Dinamik Takip Eden Zarar Durdurma Emri: Bu gösterge, fiyat ve hacme tepki veren akıllı bir zarar durdur emri olarak kullanılabilir.

Bu gösterge kimler için?
Daha kesin giriş ve çıkış noktaları arayan yatırımcılar
Güvenilir sinyallere değer veren yatırımcılar
Klasik ve teknolojik yaklaşımları tek bir araçta birleştirmek isteyen herkes
