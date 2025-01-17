Synthetic Metal

Synthetic Metal è un innovativo consulente di trading, appositamente progettato per funzionare con i principali strumenti XAUUSD (oro) e XAGUSD (argento). Questo esperto combina potenti tecnologie di analisi, accuratezza delle previsioni e flessibilità nella gestione del rischio di trading.

Caratteristiche principali:
Indicatore dell'autore Tendenza sintetica AI
Il consulente utilizza un esclusivo indicatore Synthetic Trend AI, che analizza simultaneamente 4 intervalli di tempo per determinare i punti di entrata e di uscita più accurati. Ciò garantisce:

  • Elevata precisione del segnale.
  • Adattamento alle attuali condizioni di mercato.
  • Ridurre al minimo le voci false.

Tenendo conto delle notizie macroeconomiche
Il consulente sospende automaticamente le negoziazioni prima della pubblicazione di importanti notizie macroeconomiche che possono influenzare significativamente il mercato. Ciò riduce la probabilità di perdite inaspettate durante periodi di elevata volatilità.

Due modelli di trading: A1 e A2

Modello A1

  • Non utilizza metodi martingala o altri metodi rischiosi.
  • Adatto ai trader che preferiscono un livello di rischio moderato.
  • Numero medio di transazioni: 2-4 a settimana.
  • Tutte le operazioni hanno take profit e stop loss fissi, il che rende il trading prevedibile e gestibile.

Modello A2

  • Adatto solo a trader professionisti con esperienza.
  • Utilizza la media per chiudere le posizioni con profitto.
  • Numero medio di transazioni: 20-50 a settimana.
  • Per migliorare l'efficienza del lavoro in questa modalità, si consiglia di utilizzare l'estensione LobyTrade, che aiuta a gestire la media e ottimizzare la gestione del rischio.

Vantaggi del metallo sintetico:

  • Analisi di mercato multiforme: sintesi di dati provenienti da diversi intervalli di tempo per una migliore comprensione del trend.
  • Gestione del rischio: capacità di scegliere un modello di trading in base alla propria esperienza e ai propri obiettivi.
  • Automazione completa: il consulente lavora in modo autonomo, liberandoti dalla necessità di un monitoraggio costante.
  • Funzione Trade Stop: protegge dall'elevata volatilità prima di notizie importanti.

Per chi è adatto il metallo sintetico?

  • Per i principianti si consiglia di utilizzare il modello A1 per un inizio sicuro.
  • Per i trader esperti, il modello A2 offre opportunità di trading più aggressive e frequenti, a condizione che vengano utilizzati strumenti aggiuntivi come LobyTrade.

Raccomandazioni:

Capitale iniziale: $ 100.
Periodo: M15 - M30 - H1
Coppie di valute consigliate: XAUUSD (oro), XAGUSD (argento)
Broker: Broker consigliati con spread bassi come Tickmill, ICMarkets, RoboForex, ecc.
VPS: per un trading senza interruzioni, si consiglia di utilizzare un VPS.

Synthetic Metal è uno strumento che unisce la potenza dell'intelligenza artificiale, l'elevata precisione e la sicurezza per ottenere risultati costanti. Scegli il tuo modello di trading e inizia subito a gestire i mercati in modo efficace!

Il trading Forex/CFD comporta un elevato livello di rischio e non è adatto a tutti.
Potresti perdere una parte o la totalità del tuo capitale se le condizioni di mercato cambiano negativamente.
Dovresti investire solo denaro che puoi permetterti di perdere, ovvero che la perdita di tale denaro non influisca sui tuoi bisogni o obblighi di base.



shahbaz112
200
shahbaz112 2025.07.01 09:40 
 

I’ve been using Synthetic Metal EA for a month now and it’s delivered consistent profits without fail. The strategy is well-balanced and doesn’t take unnecessary risks. It adapts well to changing market conditions and trades efficiently. Vitali has done a great job with this one—very solid coding and clear logic behind every trade. Customer support is excellent and always quick to respond. Definitely one of the more reliable EAs I’ve come across on MQL5.

voda007
786
voda007 2025.06.30 17:29 
 

my first week with the synthetic metal EA and profits already works well

Tai Dao Duc
54
Tai Dao Duc 2025.05.27 13:54 
 

Great EA. Running on live account. Very stable gain. Interesting logic behind. My backtest showed some drawdown so I am keeping low lot number. Vitali is a great support. I will continue to back test and forward test. But I am happy with its performance so far.

shahbaz112
200
shahbaz112 2025.07.01 09:40 
 

I’ve been using Synthetic Metal EA for a month now and it’s delivered consistent profits without fail. The strategy is well-balanced and doesn’t take unnecessary risks. It adapts well to changing market conditions and trades efficiently. Vitali has done a great job with this one—very solid coding and clear logic behind every trade. Customer support is excellent and always quick to respond. Definitely one of the more reliable EAs I’ve come across on MQL5.

voda007
786
voda007 2025.06.30 17:29 
 

my first week with the synthetic metal EA and profits already works well

Tai Dao Duc
54
Tai Dao Duc 2025.05.27 13:54 
 

Great EA. Running on live account. Very stable gain. Interesting logic behind. My backtest showed some drawdown so I am keeping low lot number. Vitali is a great support. I will continue to back test and forward test. But I am happy with its performance so far.

clemens Hofgaard hansen
147
clemens Hofgaard hansen 2025.03.29 17:08 
 

This EA is really good. It makes great profit. Works really well on live account.

Sven Markus Weller
3239
Sven Markus Weller 2025.03.25 11:18 
 

Good work with very good drawdown setting.

maskhamid77
33
maskhamid77 2025.03.21 07:30 
 

Great EA ! Fast response seller. Overall satisfy . Thank you Vitali

Danny Tsang
288
Danny Tsang 2025.03.17 11:30 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Vitali Vasilenka
51998
Risposta dello sviluppatore Vitali Vasilenka 2025.03.17 13:35
Thx bro
toshi
626
toshi 2025.03.13 18:30 
 

Vitali Vasilenka is a very kind person. I have high hopes for this EA. I will test it and post an update on the results.

Vitali Vasilenka
51998
Risposta dello sviluppatore Vitali Vasilenka 2025.03.16 06:19
Put a negative review for testing an EA without understanding how to do it ! This is not the right decision ! I'm answering all your messages!
Mykyta Deineha
178
Mykyta Deineha 2025.03.09 15:27 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Vitali Vasilenka
51998
Risposta dello sviluppatore Vitali Vasilenka 2025.03.09 15:33
Thank you my friend. I am very pleased. If you have any questions, write to me.
OCTUPUS-KW
25
OCTUPUS-KW 2025.03.05 12:23 
 

thank you my bro .. I am so excited to use it as soon as I receive special setting for beginners

Vitali Vasilenka
51998
Risposta dello sviluppatore Vitali Vasilenka 2025.03.05 12:42
Thx bro
James Darius Tokpah
302
James Darius Tokpah 2025.03.03 16:15 
 

Wow, what an EXCELLENT CODING BOSS Vitali Vasilenka and honestly I really appreciate you for this EA ⭐⭐⭐🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🙏🙏🙏🙏🙏

Vitali Vasilenka
51998
Risposta dello sviluppatore Vitali Vasilenka 2025.03.03 16:27
Hello, my friend. It's my pleasure. If you have any questions just message me and I'll help you.
ChillVibesFX
535
ChillVibesFX 2025.02.26 22:14 
 

A reliable expert advisor with adaptive strategies, solid risk management, and customizable settings for consistent trading performance.

Vitali Vasilenka
51998
Risposta dello sviluppatore Vitali Vasilenka 2025.02.27 07:23
Thx bro
Dodge Kevin Maurillo
292
Dodge Kevin Maurillo 2025.02.21 02:22 
 

I recently bought this EA , and it’s been steady and consistently profitable in my live account. Easy to set up and reliable.

Vitali Vasilenka
51998
Risposta dello sviluppatore Vitali Vasilenka 2025.02.21 04:34
Hello, my friend. I'm glad to hear that you're doing well. If you have any questions, write to me and I'll help you.
Alex Grud
216
Alex Grud 2025.02.17 19:23 
 

Thanks bro . using it on real account . this EA has a very big future and potential !

Vitali Vasilenka
51998
Risposta dello sviluppatore Vitali Vasilenka 2025.02.17 19:24
Thank you, my friend. If you have any questions, I'll help you out.
Kenneth Straker
289
Kenneth Straker 2025.02.13 16:17 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Vitali Vasilenka
51998
Risposta dello sviluppatore Vitali Vasilenka 2025.02.13 16:32
Thank you, my friend. If you have any questions, I'll help you out.
Lee Yin Namg
243
Lee Yin Namg 2025.02.11 14:07 
 

author EAs never fails me, always work as expected.

Vitali Vasilenka
51998
Risposta dello sviluppatore Vitali Vasilenka 2025.02.13 16:32
Thank you, my friend. If you have any questions, I'll help you out.
dexteryap79
59
dexteryap79 2025.01.23 00:35 
 

The EA works well, even in small fund. Have an indicator built in for precise entry.

Vitali Vasilenka
51998
Risposta dello sviluppatore Vitali Vasilenka 2025.02.13 16:32
Thank you, my friend. If you have any questions, I'll help you out.
