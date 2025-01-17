Synthetic Metal
- Vitali Vasilenka
- Versione: 4.1
- Aggiornato: 24 maggio 2025
- Attivazioni: 10
Synthetic Metal è un innovativo consulente di trading, appositamente progettato per funzionare con i principali strumenti XAUUSD (oro) e XAGUSD (argento). Questo esperto combina potenti tecnologie di analisi, accuratezza delle previsioni e flessibilità nella gestione del rischio di trading.
Caratteristiche principali:
Indicatore dell'autore Tendenza sintetica AI
Il consulente utilizza un esclusivo indicatore Synthetic Trend AI, che analizza simultaneamente 4 intervalli di tempo per determinare i punti di entrata e di uscita più accurati. Ciò garantisce:
- Elevata precisione del segnale.
- Adattamento alle attuali condizioni di mercato.
- Ridurre al minimo le voci false.
Tenendo conto delle notizie macroeconomiche
Il consulente sospende automaticamente le negoziazioni prima della pubblicazione di importanti notizie macroeconomiche che possono influenzare significativamente il mercato. Ciò riduce la probabilità di perdite inaspettate durante periodi di elevata volatilità.
Due modelli di trading: A1 e A2
Modello A1
- Non utilizza metodi martingala o altri metodi rischiosi.
- Adatto ai trader che preferiscono un livello di rischio moderato.
- Numero medio di transazioni: 2-4 a settimana.
- Tutte le operazioni hanno take profit e stop loss fissi, il che rende il trading prevedibile e gestibile.
Modello A2
- Adatto solo a trader professionisti con esperienza.
- Utilizza la media per chiudere le posizioni con profitto.
- Numero medio di transazioni: 20-50 a settimana.
- Per migliorare l'efficienza del lavoro in questa modalità, si consiglia di utilizzare l'estensione LobyTrade, che aiuta a gestire la media e ottimizzare la gestione del rischio.
Vantaggi del metallo sintetico:
- Analisi di mercato multiforme: sintesi di dati provenienti da diversi intervalli di tempo per una migliore comprensione del trend.
- Gestione del rischio: capacità di scegliere un modello di trading in base alla propria esperienza e ai propri obiettivi.
- Automazione completa: il consulente lavora in modo autonomo, liberandoti dalla necessità di un monitoraggio costante.
- Funzione Trade Stop: protegge dall'elevata volatilità prima di notizie importanti.
Per chi è adatto il metallo sintetico?
- Per i principianti si consiglia di utilizzare il modello A1 per un inizio sicuro.
- Per i trader esperti, il modello A2 offre opportunità di trading più aggressive e frequenti, a condizione che vengano utilizzati strumenti aggiuntivi come LobyTrade.
I’ve been using Synthetic Metal EA for a month now and it’s delivered consistent profits without fail. The strategy is well-balanced and doesn’t take unnecessary risks. It adapts well to changing market conditions and trades efficiently. Vitali has done a great job with this one—very solid coding and clear logic behind every trade. Customer support is excellent and always quick to respond. Definitely one of the more reliable EAs I’ve come across on MQL5.