Capital initial : 100 $.

Période : M15 - M30 - H1

Paires de devises recommandées : XAUUSD (or), XAGUSD (argent)

Courtiers : Courtiers recommandés avec des écarts faibles comme Tickmill, ICMarkets, RoboForex, etc.

VPS : Pour un trading ininterrompu, il est recommandé d'utiliser un VPS.





Synthetic Metal est un outil qui combine la puissance de l'intelligence artificielle, la haute précision et la sécurité pour obtenir des résultats cohérents. Choisissez votre modèle de négociation et commencez à gérer efficacement les marchés dès aujourd'hui !





Le trading Forex/CFD comporte un niveau de risque élevé et ne convient pas à tout le monde.

Vous risquez de perdre une partie ou la totalité de votre capital si les conditions du marché évoluent défavorablement.

Vous ne devez investir que l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, ce qui signifie que la perte de cet argent n'affectera pas vos besoins ou obligations de base.