Synthetic Metal

5

Synthetic Metal est un conseiller en négociation novateur, spécialement conçu pour fonctionner avec les principaux instruments XAUUSD (or) et XAGUSD (argent). Cet expert combine de puissantes technologies analytiques, une précision des prévisions et une flexibilité dans la gestion des risques commerciaux.

Caractéristiques principales :
Indicateur de l'auteur Synthetic Trend AI
Le conseiller utilise un indicateur d'IA à tendance synthétique unique, qui analyse simultanément 4 périodes pour déterminer les points d'entrée et de sortie les plus précis. Ça garantit :

  • Haute précision du signal.
  • Adaptation aux conditions actuelles du marché.
  • Réduire les fausses entrées.

Tenir compte des nouvelles macroéconomiques
Le conseiller interrompt automatiquement les transactions avant la publication de nouvelles macroéconomiques importantes qui peuvent affecter considérablement le marché. Cela réduit le risque de pertes imprévues pendant les périodes de forte volatilité.

Deux modèles de trading : A1 et A2

Modèle A1

  • N'utilise pas de martingale ni d'autres méthodes risquées.
  • Convient aux traders qui préfèrent un niveau de risque modéré.
  • Nombre moyen de transactions : de 2 à 4 par semaine.
  • Toutes les transactions ont un take profit et un stop loss fixes, ce qui rend le trading prévisible et gérable.

Modèle A2

  • Convient uniquement aux traders professionnels expérimentés.
  • Utilise la moyenne pour sortir des positions avec profit.
  • Nombre moyen de transactions : de 20 à 50 par semaine.
  • Pour améliorer l'efficacité du travail dans ce mode, il est recommandé d'utiliser l'extension LobyTrade, qui permet de gérer la moyenne et d'optimiser la gestion des risques.

Avantages du métal synthétique :

  • Analyse de marché multiforme : synthèse de données provenant de différentes périodes de temps pour une meilleure compréhension de la tendance.
  • Gestion des risques : Capacité de choisir un modèle de négociation en fonction de votre expérience et de vos objectifs.
  • Automatisation complète : le conseiller travaille de manière autonome, ce qui vous libère du besoin d'une surveillance constante.
  • Fonction Stop Trading : protège contre une forte volatilité avant les nouvelles importantes.

À qui s'adresse le Synthetic Metal ?

  • Pour les débutants, il est recommandé d'utiliser le modèle A1 pour un démarrage en toute sécurité.
  • Pour les traders expérimentés, le modèle A2 offre des opportunités de trading plus agressives et plus fréquentes, à condition d'utiliser des outils supplémentaires comme LobyTrade.

Recommandations :

Capital initial : 100 $.
Période : M15 - M30 - H1
Paires de devises recommandées : XAUUSD (or), XAGUSD (argent)
Courtiers : Courtiers recommandés avec des écarts faibles comme Tickmill, ICMarkets, RoboForex, etc.
VPS : Pour un trading ininterrompu, il est recommandé d'utiliser un VPS.

Synthetic Metal est un outil qui combine la puissance de l'intelligence artificielle, la haute précision et la sécurité pour obtenir des résultats cohérents. Choisissez votre modèle de négociation et commencez à gérer efficacement les marchés dès aujourd'hui !

Le trading Forex/CFD comporte un niveau de risque élevé et ne convient pas à tout le monde.
Vous risquez de perdre une partie ou la totalité de votre capital si les conditions du marché évoluent défavorablement.
Vous ne devez investir que l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, ce qui signifie que la perte de cet argent n'affectera pas vos besoins ou obligations de base.


Avis 17
shahbaz112
200
shahbaz112 2025.07.01 09:40 
 

I’ve been using Synthetic Metal EA for a month now and it’s delivered consistent profits without fail. The strategy is well-balanced and doesn’t take unnecessary risks. It adapts well to changing market conditions and trades efficiently. Vitali has done a great job with this one—very solid coding and clear logic behind every trade. Customer support is excellent and always quick to respond. Definitely one of the more reliable EAs I’ve come across on MQL5.

voda007
786
voda007 2025.06.30 17:29 
 

my first week with the synthetic metal EA and profits already works well

Tai Dao Duc
54
Tai Dao Duc 2025.05.27 13:54 
 

Great EA. Running on live account. Very stable gain. Interesting logic behind. My backtest showed some drawdown so I am keeping low lot number. Vitali is a great support. I will continue to back test and forward test. But I am happy with its performance so far.

CSP eurusd Strategy
Francisco Tomas Moreno Garcia
Experts
Stratégie CSP. Le backtest et l'optimisation ont été effectués sur des données historiques externes pour cette raison un backtest effectué sur meta trader5 ne montrera pas les mêmes bons résultats, néanmoins en plus du backtest, nous avons effectué un test réel pendant 1 semaine du 2023.03.27 au 2023.0330 les résultats sont exposés sur les images fournies. Conseils pour améliorer cette stratégie (et la plupart des stratégies). Comme certains d'entre vous l'ont peut-être constaté, nous avons t
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experts
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Experts
Little Swinger    (Best choice for passive income lovers) Developed by RobotechTrading   key features: Financial Freedom Back testing results will match with real live trading results Proper TP and SL Controlled Risk Highly Optimized settings Running on our Real Live Accounts Little Risk, Little Drawdown, Little Stress, Little BUT stable income, just set and forget. Strategy: Not Indicator based No Martingale  No Grid  No Repaint strategy Safe and Secure calculation of Live data and than take
Venom Us30 Scalp
Antoine Melhem
5 (7)
Experts
enom US30 Scalp – Scalping de Précision sur US30 par VENOM LABS LE ROBOT DE TRADING QUI NE FERA JAMAIS SAUTER VOTRE COMPTE SIGNAL   :   Click Here Pour les courtiers avec un fuseau horaire différent (comme Exness), veuillez définir la dernière entrée sur TRUE si votre courtier n'est pas en GMT+3. Utilisez uniquement l’unité de temps de 30 minutes. ️ Avertissement : Des paramètres incorrects de fuseau horaire ou d’unité de temps peuvent entraîner un mauvais fonctionnement du robot. PRIX DE L
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Auto SLTP with alert
Phuc Trung Tran
Experts
Auto SLTP with Alert   Take control of your trading with automated Stop Loss, Take Profit, and volume management! The   Auto SLTP with Alert   Expert Advisor (EA) is designed to streamline your trading by automatically managing Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels for both market and pending orders, while monitoring position volumes to prevent overexposure. With a user-friendly chart interface, this EA provides real-time volume status and customizable alerts, ensuring you stay informed abo
Dynamic Trader EA MT5
Jamal El Alama
Experts
Elevate your trading experience with Dynamic Trader EA MT5 , a cutting-edge trading robot designed to optimize your investment strategy. This advanced algorithm harnesses the power of four key indicators: RSI ( Relative Strength Index ), Stochastic Oscillator , MACD   ( Moving Average Convergence Divergence ) and ATR ( Average True Range ) to make informed and precise trading decisions. ATR is used to dynamically set stop-loss and take-profit levels based on market volatility. IMPORTANT! Read c
shahbaz112
200
shahbaz112 2025.07.01 09:40 
 

I’ve been using Synthetic Metal EA for a month now and it’s delivered consistent profits without fail. The strategy is well-balanced and doesn’t take unnecessary risks. It adapts well to changing market conditions and trades efficiently. Vitali has done a great job with this one—very solid coding and clear logic behind every trade. Customer support is excellent and always quick to respond. Definitely one of the more reliable EAs I’ve come across on MQL5.

voda007
786
voda007 2025.06.30 17:29 
 

my first week with the synthetic metal EA and profits already works well

Tai Dao Duc
54
Tai Dao Duc 2025.05.27 13:54 
 

Great EA. Running on live account. Very stable gain. Interesting logic behind. My backtest showed some drawdown so I am keeping low lot number. Vitali is a great support. I will continue to back test and forward test. But I am happy with its performance so far.

clemens Hofgaard hansen
147
clemens Hofgaard hansen 2025.03.29 17:08 
 

This EA is really good. It makes great profit. Works really well on live account.

Sven Markus Weller
3229
Sven Markus Weller 2025.03.25 11:18 
 

Good work with very good drawdown setting.

maskhamid77
33
maskhamid77 2025.03.21 07:30 
 

Great EA ! Fast response seller. Overall satisfy . Thank you Vitali

Danny Tsang
288
Danny Tsang 2025.03.17 11:30 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Vitali Vasilenka
51994
Réponse du développeur Vitali Vasilenka 2025.03.17 13:35
Thx bro
toshi
626
toshi 2025.03.13 18:30 
 

Vitali Vasilenka is a very kind person. I have high hopes for this EA. I will test it and post an update on the results.

Vitali Vasilenka
51994
Réponse du développeur Vitali Vasilenka 2025.03.16 06:19
Put a negative review for testing an EA without understanding how to do it ! This is not the right decision ! I'm answering all your messages!
Mykyta Deineha
178
Mykyta Deineha 2025.03.09 15:27 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Vitali Vasilenka
51994
Réponse du développeur Vitali Vasilenka 2025.03.09 15:33
Thank you my friend. I am very pleased. If you have any questions, write to me.
OCTUPUS-KW
25
OCTUPUS-KW 2025.03.05 12:23 
 

thank you my bro .. I am so excited to use it as soon as I receive special setting for beginners

Vitali Vasilenka
51994
Réponse du développeur Vitali Vasilenka 2025.03.05 12:42
Thx bro
James Darius Tokpah
302
James Darius Tokpah 2025.03.03 16:15 
 

Wow, what an EXCELLENT CODING BOSS Vitali Vasilenka and honestly I really appreciate you for this EA ⭐⭐⭐🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🙏🙏🙏🙏🙏

Vitali Vasilenka
51994
Réponse du développeur Vitali Vasilenka 2025.03.03 16:27
Hello, my friend. It's my pleasure. If you have any questions just message me and I'll help you.
ChillVibesFX
535
ChillVibesFX 2025.02.26 22:14 
 

A reliable expert advisor with adaptive strategies, solid risk management, and customizable settings for consistent trading performance.

Vitali Vasilenka
51994
Réponse du développeur Vitali Vasilenka 2025.02.27 07:23
Thx bro
Dodge Kevin Maurillo
292
Dodge Kevin Maurillo 2025.02.21 02:22 
 

I recently bought this EA , and it’s been steady and consistently profitable in my live account. Easy to set up and reliable.

Vitali Vasilenka
51994
Réponse du développeur Vitali Vasilenka 2025.02.21 04:34
Hello, my friend. I'm glad to hear that you're doing well. If you have any questions, write to me and I'll help you.
Alex Grud
216
Alex Grud 2025.02.17 19:23 
 

Thanks bro . using it on real account . this EA has a very big future and potential !

Vitali Vasilenka
51994
Réponse du développeur Vitali Vasilenka 2025.02.17 19:24
Thank you, my friend. If you have any questions, I'll help you out.
Kenneth Straker
289
Kenneth Straker 2025.02.13 16:17 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Vitali Vasilenka
51994
Réponse du développeur Vitali Vasilenka 2025.02.13 16:32
Thank you, my friend. If you have any questions, I'll help you out.
Lee Yin Namg
243
Lee Yin Namg 2025.02.11 14:07 
 

author EAs never fails me, always work as expected.

Vitali Vasilenka
51994
Réponse du développeur Vitali Vasilenka 2025.02.13 16:32
Thank you, my friend. If you have any questions, I'll help you out.
dexteryap79
59
dexteryap79 2025.01.23 00:35 
 

The EA works well, even in small fund. Have an indicator built in for precise entry.

Vitali Vasilenka
51994
Réponse du développeur Vitali Vasilenka 2025.02.13 16:32
Thank you, my friend. If you have any questions, I'll help you out.
