Synthetic Metal
- Experts
- Vitali Vasilenka
- Version: 4.1
- Mise à jour: 24 mai 2025
- Activations: 10
Synthetic Metal est un conseiller en négociation novateur, spécialement conçu pour fonctionner avec les principaux instruments XAUUSD (or) et XAGUSD (argent). Cet expert combine de puissantes technologies analytiques, une précision des prévisions et une flexibilité dans la gestion des risques commerciaux.
Caractéristiques principales :
Indicateur de l'auteur Synthetic Trend AI
Le conseiller utilise un indicateur d'IA à tendance synthétique unique, qui analyse simultanément 4 périodes pour déterminer les points d'entrée et de sortie les plus précis. Ça garantit :
- Haute précision du signal.
- Adaptation aux conditions actuelles du marché.
- Réduire les fausses entrées.
Tenir compte des nouvelles macroéconomiques
Le conseiller interrompt automatiquement les transactions avant la publication de nouvelles macroéconomiques importantes qui peuvent affecter considérablement le marché. Cela réduit le risque de pertes imprévues pendant les périodes de forte volatilité.
Deux modèles de trading : A1 et A2
Modèle A1
- N'utilise pas de martingale ni d'autres méthodes risquées.
- Convient aux traders qui préfèrent un niveau de risque modéré.
- Nombre moyen de transactions : de 2 à 4 par semaine.
- Toutes les transactions ont un take profit et un stop loss fixes, ce qui rend le trading prévisible et gérable.
Modèle A2
- Convient uniquement aux traders professionnels expérimentés.
- Utilise la moyenne pour sortir des positions avec profit.
- Nombre moyen de transactions : de 20 à 50 par semaine.
- Pour améliorer l'efficacité du travail dans ce mode, il est recommandé d'utiliser l'extension LobyTrade, qui permet de gérer la moyenne et d'optimiser la gestion des risques.
Avantages du métal synthétique :
- Analyse de marché multiforme : synthèse de données provenant de différentes périodes de temps pour une meilleure compréhension de la tendance.
- Gestion des risques : Capacité de choisir un modèle de négociation en fonction de votre expérience et de vos objectifs.
- Automatisation complète : le conseiller travaille de manière autonome, ce qui vous libère du besoin d'une surveillance constante.
- Fonction Stop Trading : protège contre une forte volatilité avant les nouvelles importantes.
À qui s'adresse le Synthetic Metal ?
- Pour les débutants, il est recommandé d'utiliser le modèle A1 pour un démarrage en toute sécurité.
- Pour les traders expérimentés, le modèle A2 offre des opportunités de trading plus agressives et plus fréquentes, à condition d'utiliser des outils supplémentaires comme LobyTrade.
I’ve been using Synthetic Metal EA for a month now and it’s delivered consistent profits without fail. The strategy is well-balanced and doesn’t take unnecessary risks. It adapts well to changing market conditions and trades efficiently. Vitali has done a great job with this one—very solid coding and clear logic behind every trade. Customer support is excellent and always quick to respond. Definitely one of the more reliable EAs I’ve come across on MQL5.