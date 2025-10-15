EA CyberPunk
- Uzman Danışmanlar
- Vitali Vasilenka
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 10
Bu Uzman Danışman, ICT'nin (Inner Circle Trader) temel prensiplerini kullanarak kurumsal bir işlem yaklaşımı için tasarlanmıştır. Piyasa yapısını, likidite seviyelerini ve dengesizlik bölgelerini analiz ederek yüksek olasılıklı giriş ve çıkış noktalarını bulur.
Satışların başlangıcında özel bir teklif geçerlidir:
İlk 20 kopya - 149$,
Sonraki 20 kopya - 250$.
Temel Mantık Bileşenleri
Piyasa Yapısı:
CyberPunk EA, kısa vadeli (STH/STL), orta vadeli (ITH/ITL) ve uzun vadeli (LTH/LTL) uç noktaları belirleyerek destek ve direnç seviyelerini oluşturur.
Bu seviyeler, kırılma, geri çekilme ve trend devamı senaryoları oluşturmak için kullanılır.
Likidite Havuzları:
Kilit uç noktaların altında ve üstündeki stop birikim bölgeleri otomatik olarak belirlenir.
CyberPunk EA, fiyatın likiditeye doğru hareket etme olasılığını hesaba katarak hatalı girişleri önler. Yer Değiştirme ve FVG:
Adil Değer Farkı (FVG) bölgeleri, hacim dengesizlikleri ve boşluklar, momentum hareketlerini ve büyük oyuncular için ilgi alanlarını belirlemek için kullanılır.
Adil Değer Farkı (FVG) bir momentum olayından sonra geri döndüğünde EA pozisyon açabilir.
Sinyal Filtreleme:
Girişler, yer değiştirme koşulları, likidite ve piyasa yapısına uyum ile doğrulanır.
Adil Değer Farkı ve dengesizlik türleri için hassasiyet seviyeleri ayarlanabilir.
Avantajlar
Güvenlik: CyberPunk EA, belirsizlik bölgelerinde işlem yapmaktan kaçınarak doğrulanmış seviyelere odaklanır.
Esneklik: Birden fazla zaman dilimi desteklenir ve yapıya duyarlılık ayarlanabilir.
Şeffaflık: Tüm seviyeler ve bölgeler grafikte görüntülenerek, yatırımcının işlem mantığını izlemesine olanak tanır.
Kullanım için ideal koşullar
Yüksek likiditeye sahip döviz çiftleri - EURUSD
M5'ten zaman dilimleri
