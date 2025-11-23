NeoHedgeMulti

Это многовалютный   сеточный советник с комбинированной стратегией, использующий технические индикаторы для управления позициями.

  • Многовалютность: Одновременная торговля на 4+ валютных парах, EURUSD,GBPUSD,USDJPY,NZDUSD

  • Лимит ордеров: Максимум 5 ордеров на символ

  • Целевая прибыль: Глобальная ($50) или индивидуальная

  • ATR-тейкпрофит: Динамический расчет целей

  • Временные ограничения: Минимум 3 бара между ордерами

  • Параметр Оценка Комментарий
    Сложность 🔧🔧🔧🔧 Профессиональный уровень
    Риск ⚠️⚠️⚠️⚠️ Высокий (сеточная стратегия)
    Автоматизация 🤖🤖🤖🤖🤖 Полная
    Надежность 💪💪💪💪 Стабильная работа
    Универсальность 🌍🌍🌍🌍 Мультивалютность

    Высокая автоматизация - полный цикл управления сделками

  • Отказоустойчивость - пропуск недоступных символов

  • Детальное логирование - полная трассировка работы

  • Восстановление состояния - после перезапуска терминала

  • Визуальный контроль - информационная панель с реальными данными

Минимальные рекомендации

  • Депозит: $1000+ (для многовалютной торговли) или  $50  цент (Стандартными настройками )

  • Кредитное плечо: 1:100 или выше

  • Тип счёта: Хеджинговый (для сеточной стратегии)

Эффективность

В идеальных условиях

  • Диверсификация по нескольким инструментам

  • Автоматическое усреднение убыточных позиций

  • Адаптация к рыночной волатильности через ATR

В рисковых сценариях

  • Накопление убытков при сильном тренде

  • Просадка при превышении лимита ордеров

  • Зависимость от корректности индикаторов

🔧 Для кого предназначен

Подходит для:

  • Трейдеров, предпочитающих автоматические системы

  • Стратегий с усреднением и хеджированием

  • Мультивалютного диверсифицированного портфеля

Не подходит для:

  • Консервативных инвесторов

  • Счетов с небольшим депозитом

  • Рынков с низкой волатильностью

НЕ ТОРГУЕТ С ЗОЛОТОМ И СЕРЕБРОМ!!! ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НУЖЕН ОПТИМИЗИРОВАТЬ И ПРОГНАТЬ В ТЕСТЕРЕ

P.S. ОПТИМИЗИРОВАТЬ ТОЛЬКО С ОДНОЙ ВАЛЮТНОЙ ПАРОЙ например EUR/USD. И ПРОГОНЯТЬ В ТЕСТЕРЕ ТОЖЕ С ОДНОЙ ВАЛЮТНОЙ ПАРОЙ. Преимущество  торгуется yна  Roboforex. ЖДУ ОТЗЫВ КОЛЛЕГИ

