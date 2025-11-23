NeoHedgeMulti

Многовалютность: Одновременная торговля на 4+ валютных парах, EURUSD,GBPUSD,USDJPY,NZDUSD

Лимит ордеров : Максимум 5 ордеров на символ

Целевая прибыль : Глобальная ($50) или индивидуальная

ATR-тейкпрофит : Динамический расчет целей

Временные ограничения : Минимум 3 бара между ордерами

Параметр Оценка Комментарий Сложность 🔧🔧🔧🔧 Профессиональный уровень Риск ⚠️⚠️⚠️⚠️ Высокий (сеточная стратегия) Автоматизация 🤖🤖🤖🤖🤖 Полная Надежность 💪💪💪💪 Стабильная работа Универсальность 🌍🌍🌍🌍 Мультивалютность Высокая автоматизация - полный цикл управления сделками

Отказоустойчивость - пропуск недоступных символов

Детальное логирование - полная трассировка работы

Восстановление состояния - после перезапуска терминала

Визуальный контроль - информационная панель с реальными данными

Минимальные рекомендации

Депозит : $1000+ (для многовалютной торговли) или $50 цент (Стандартными настройками )

Кредитное плечо : 1:100 или выше

Тип счёта: Хеджинговый (для сеточной стратегии)

Эффективность В идеальных условиях Диверсификация по нескольким инструментам

Автоматическое усреднение убыточных позиций

Адаптация к рыночной волатильности через ATR В рисковых сценариях Накопление убытков при сильном тренде

Просадка при превышении лимита ордеров

Зависимость от корректности индикаторов 🔧 Для кого предназначен Подходит для: Трейдеров, предпочитающих автоматические системы

Стратегий с усреднением и хеджированием

Мультивалютного диверсифицированного портфеля Не подходит для: Консервативных инвесторов

Счетов с небольшим депозитом

Рынков с низкой волатильностью НЕ ТОРГУЕТ С ЗОЛОТОМ И СЕРЕБРОМ!!! ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НУЖЕН ОПТИМИЗИРОВАТЬ И ПРОГНАТЬ В ТЕСТЕРЕ

P.S. ОПТИМИЗИРОВАТЬ ТОЛЬКО С ОДНОЙ ВАЛЮТНОЙ ПАРОЙ например EUR/USD. И ПРОГОНЯТЬ В ТЕСТЕРЕ ТОЖЕ С ОДНОЙ ВАЛЮТНОЙ ПАРОЙ. Преимущество торгуется yна Roboforex. ЖДУ ОТЗЫВ КОЛЛЕГИ