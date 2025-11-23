NeoHedgeMulti
- Uzman Danışmanlar
- Rim Askarov
- Sürüm: 1.0
Это многовалютный сеточный советник с комбинированной стратегией, использующий технические индикаторы для управления позициями.
-
Многовалютность: Одновременная торговля на 4+ валютных парах, EURUSD,GBPUSD,USDJPY,NZDUSD
-
Лимит ордеров: Максимум 5 ордеров на символ
-
Целевая прибыль: Глобальная ($50) или индивидуальная
-
ATR-тейкпрофит: Динамический расчет целей
-
Временные ограничения: Минимум 3 бара между ордерами
Высокая автоматизация - полный цикл управления сделками
-
Отказоустойчивость - пропуск недоступных символов
-
Детальное логирование - полная трассировка работы
-
Восстановление состояния - после перезапуска терминала
-
Визуальный контроль - информационная панель с реальными данными
Минимальные рекомендации
-
Депозит: $1000+ (для многовалютной торговли) или $50 цент (Стандартными настройками )
-
Кредитное плечо: 1:100 или выше
-
Тип счёта: Хеджинговый (для сеточной стратегии)
|Параметр
|Оценка
|Комментарий
|Сложность
|🔧🔧🔧🔧
|Профессиональный уровень
|Риск
|⚠️⚠️⚠️⚠️
|Высокий (сеточная стратегия)
|Автоматизация
|🤖🤖🤖🤖🤖
|Полная
|Надежность
|💪💪💪💪
|Стабильная работа
|Универсальность
|🌍🌍🌍🌍
|Мультивалютность
Эффективность
В идеальных условиях
-
Диверсификация по нескольким инструментам
-
Автоматическое усреднение убыточных позиций
-
Адаптация к рыночной волатильности через ATR
В рисковых сценариях
-
Накопление убытков при сильном тренде
-
Просадка при превышении лимита ордеров
-
Зависимость от корректности индикаторов
🔧 Для кого предназначен
Подходит для:
-
Трейдеров, предпочитающих автоматические системы
-
Стратегий с усреднением и хеджированием
-
Мультивалютного диверсифицированного портфеля
Не подходит для:
-
Консервативных инвесторов
-
Счетов с небольшим депозитом
-
Рынков с низкой волатильностью