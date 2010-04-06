MarketProfile Indicator

Piyasa Profili göstergesi, piyasa profilini görüntülemek için klasik bir çözümdür. Fiyatın zaman içindeki istatistiksel dağılımını, maliyet bölgesini ve bir işlem seansının kontrol değerini grafikte görüntüleyebilir. Bu gösterge, herhangi bir zaman dilimindeki grafiklere eklenebilir ve serbestçe tanımlanmış bir dikdörtgen de dahil olmak üzere tüm seanslar için piyasa profilini görüntüleyebilir. Daha düşük zaman dilimleri daha fazla doğruluk sağlar. Daha yüksek zaman dilimleri daha iyi görünürlük sağlar. Profil blokları çizmek için altı farklı renk şeması mevcuttur. Ayrıca profilleri tek renkli histogramlar olarak da çizebilir. İstenirse, çubukların yönüne bağlı olarak profilin rengini seçebilirsiniz. Gösterge, basit fiyat hareketine dayanır ve standart MetaTrader göstergelerini kullanmaz.

Dikkat Yatırımcılar!!! Göstergeyi kurma ve işlem yapma talimatlarını okuyun - https://www.mql5.com/en/blogs/post/763813

Gösterge, fiyatın kontrol değeri (medyan), maliyet bölgesi ve tek çıktı seviyeleriyle kesişmesi durumunda bir uyarı sistemine sahiptir.

Performans
PointMultiplier (varsayılan = 1) — bu sayı ne kadar yüksekse, profil fiyat blokları o kadar geniş ve grafiksel nesne sayısı o kadar az olur. İşlemci üzerindeki yükü azaltmak için bunu kullanabilirsiniz. Bu parametrenin değeri sıfır olduğunda, uyarlanabilir bir çarpan kullanılır — gösterge en uygun değeri otomatik olarak bulmaya çalışır.
ThrottleRedraw (varsayılan = 0) — her profil yeniden çiziminden önce uygulanacak saniye cinsinden gecikme. İşlemci üzerindeki yükü azaltmak için bunu kullanabilirsiniz.
DisableHistogram (varsayılan = false) — doğruysa, piyasa profili histogramı görüntülenmez, ancak medyan ve fiyat bölgesi sınırları görüntülenir. Bu, göstergeyi önemli ölçüde hızlandırmanıza olanak tanır, ancak piyasa profilini tam olarak analiz etmenize izin vermez.
