Rebatron MT5





Rebatron – Düşük Dalgalı Çoklu Parite Stratejisi için Üçgen Hedging EA

Rebatron, üç ana döviz çiftinde (örnek) üçgen bir hedging yöntemi kullanan tamamen otomatik bir Uzman Danışmandır:





EURUSD – GBPUSD – EURGBP





Rebatron, bu pariteler arasında senkronize pozisyonlar açarak kendi kendini dengeleyen bir üçgen oluşturarak genel riski azaltır ve dalgalı düşüşü en aza indirir.





Stratejiye Genel Bakış:

Rebatron piyasa yönüne bağlı değildir.

Bunun yerine, dengeyi korumak için üç parite arasındaki korelasyonu kullanır; bir parite hareket ettiğinde, diğerleri etkiyi dengeler.





Bu, aşağıdakiler için ideal olan nötr bir risk sistemi oluşturur:





Düşük riskli yatırımcılar





Uzun vadeli uygulama





Tutarlı işlem hacmi





Temel Özellikler:

Üçgen Hedging Motoru





Tasarıma Göre Düşük Dalgalı İşlem





Dinamik Ortalama ve Kurtarma





Otomatik Ayarlama Mantığı – parite sapmasına dayalı





Yönsüz İşlem – tüm piyasa koşullarında çalışır





Önerilen Kurulum:

Pariteler: EURUSD, GBPUSD, EURGBP





Hesap Türü: ECN veya düşük spread





Minimum Yatırım: 100$+





VPS: Önerilen (7/24)





Notlar:

Rebatron bir scalper değildir ve piyasa trendlerini takip etmez





Düşük dalgalı işlem ve düzgün hisse senedi eğrisi ile tutarlı işlem aktivitesi isteyen kullanıcılar için en uygunudur





Rebatron, akıllı çoklu parite senkronizasyonu aracılığıyla otomatik işleme yapılandırılmış ve istikrarlı bir yaklaşım sunar.