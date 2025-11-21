EA Underdog
- Uzman Danışmanlar
- Vitali Vasilenka
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 10
EA Underdog, Quantum Lab Technologies'den profesyonel bir uzman danışmandır. Fiyat sapmaları üzerinden işlem yapar, tehlikeli yöntemler kullanmaz, yalnızca katı Zarar Durdurma ve Kâr Al emirleri kullanır ve işlem istikrarı QuantumCore sistemi (2020'den 2025'e kadar olan geçmişe göre eğitilmiş ve optimize edilmiştir) tarafından sağlanır.
İndirimli fiyat. Satın alınan her 20 birim için fiyat 100$ artacaktır.
20 kopya: 150$
20 kopya: 250$
20 kopya: 350$
Son fiyat: 550$
Sınırlı sayıda kopya
Parametreler ve gereksinimler
Enstrümanlar: XAUUSD ve GBPUSD
Zaman dilimi: M5
Minimum yatırım: Her enstrüman için 500$
İşlem süresi: 7/24
Yönetim yöntemleri: Yalnızca Zarar Durdurma ve Kâr Al
Haber filtresi: Yüksek volatiliteli olaylara karşı yerleşik koruma
Ortalama işlem sayısı: Haftada 1-2!
Pratik avantajlar
Kolay kurulum: Dahili parametreler, harici dosya yüklemeye gerek yok.
Güvenlik: Grid, martingale veya katlama yok.
Minimum risk: Her 500$ bakiye için 0,01'lik temel lot büyüklüğü.
Zamanla test edilmiş: 2020'den 2025 sonuna kadar geçmişe dayalı eğitim ve optimizasyon.
Çok yönlülük: Aynı anda iki popüler enstrümanla çalışır.
Underdog, kalabalığa karşı çıkıp başkalarının yalnızca risk gördüğü fırsatları yakalamak isteyenler için tasarlanmış bir yatırım danışmanıdır. Felsefesi, zayıf taraf fikrine dayanmaktadır: olasılıklar zayıf göründüğünde kazanmak.