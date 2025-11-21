EA Underdog

Sentetik Metal — XAUUSD ve XAGUSD için Yenilikçi Bir Uzman Danışman Yapay zeka, hassasiyet ve kontrolü bir araya getiren bir Uzman Danışman. Sentetik Metal, MT5 için özel olarak altın (XAUUSD) ve gümüş (XAGUSD) için tasarlanmış akıllı bir işlem algoritmasıdır. Tescilli analiz teknolojilerini, esnek risk yönetimini ve piyasa koşullarına otomatik adaptasyonu bir araya getirir. 1+1 PROMOSYON: Bir Uzman Danışman satın alın, ikincisi ücretsiz! Sınırlı sayıda mevcuttur! Sentetik Metal'i özel kılan ye