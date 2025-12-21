EA Super 8 Pro

Super 8 Pro, sadece bir işlem danışmanı değil, önceki Super 8 EA sürümü üzerine inşa edilmiş, ancak önemli bir iyileştirme ile geliştirilmiş eksiksiz bir pozisyon yönetim sistemidir: karlı olmayan durumlarda dinamik pozisyon kilitleme.

Algoritma Konsepti
Çok seviyeli mantık: Danışman, piyasa analizi, risk kontrolü ve uyarlanabilir emir yönetimini birleştiren modüler bir algoritma olarak çalışır.
Pozisyon kilitleme: Olumsuz bir fiyat hareketi meydana geldiğinde, algoritma otomatik olarak kilitleme mekanizmasını etkinleştirir, mevcut kayıpları kilitler ve riski dengelemek için karşı pozisyonlar oluşturur.
Kilitleme çıkış algoritması: Sistem sadece kilidi tutmakla kalmaz, aynı zamanda çoklu zaman dilimi analizi ve likidite dinamiklerini kullanarak optimal çıkış noktalarını hesaplar.
Teknik Özellikler
Çoklu zaman dilimi analizi: M1'den H4'e kadar, hem kısa vadeli dürtüleri hem de uzun vadeli trendleri dikkate almayı sağlar.
Uyarlanabilir risk yönetimi: Volatiliteye bağlı olarak lotların ve grid adımlarının otomatik olarak ayarlanması. Ortalama alma sistemi: Düşüşleri en aza indirmek ve karlılığı hızlandırmak için kilitleme ile entegre edilmiştir.

API mimarisi: Gelişmiş otomasyon için harici terminallere ve borsalara bağlanır.

Algoritma: XAUUSD / EURUSD / GBPUSD ve diğer popüler kripto para birimlerinin alım satımına uyarlanmıştır.

Çoklu zaman dilimi analizi: M15, H1, H4 ve D1 ile eş zamanlı çalışma.

Ortalama sistemi: Fiyat dalgalanmaları sırasında ek kar sağlar.

Güvenilir emir yönetimi mantığı: Piyasadaki en istikrarlı sistemlerden biri olduğu kanıtlanmış bir uzman danışman sistemine dayanmaktadır.

EA Super 8 Pro, klasik bir uzman danışmanın evrimleşmiş halidir ve tam teşekküllü bir algoritmik işlem sistemine dönüştürülmüştür. Başlıca özelliği, karlı olmayan durumlarda akıllı pozisyon kilitleme ve iyi düşünülmüş bir çıkış mantığıdır. Bu, sadece bir uzman danışman değil, profesyonel düzeyde bir risk ve sermaye yönetim sistemi arayanlar için bir araçtır.
